Ukraine har været meget i nyhederne på det seneste, og det er dukket op igen, men ikke på den måde, du tror.

I dag vedtog regeringen officielt en lov, der legaliserer Bitcoin og andre kryptovalutaer. Lovforslaget blev oprindeligt vedtaget i september sidste år, selvom den ukrainske præsident Volodymyr Zelanskyy havde sendt det tilbage til parlamentet for ændringer. I dag, fire måneder senere, er det formelt blevet underskrevet i lov.

"Udviklingen af en ny industri vil gøre det muligt at tiltrække gennemsigtige investeringer og vil styrke billedet af vores land som en højteknologisk stat," havde Mykhailo Fedorov, Ukraines vicepremierminister for digital transformation, kommenteret lovforslaget i september.

Det er et positivt skridt, der stræber efter at beskytte ejere af digitale aktiver, børser og andre interessenter i branchen. Særligt bemærkelsesværdigt er inkluderingen af begreberne digital tegnebog, privat nøgle og virtuelle aktiver i ukrainsk lovgivning for første gang. Selvom der altid vil være grupper, der protesterer mod indførelsen af regulering i krypto, er det generelt en lovende udvikling for industrien og bør tilskynde til mere gennemsigtighed og tillid for dem, der opererer i Ukraine, samt reducere svindel. Håbet er, at hemmelige minedrift, skatteunddragende ordninger og andre "skygge" kryptoaktiviteter nu bør falde, mens innovation vil stige, og udenlandske investeringer vil strømme ind i landet.

Desværre er der en elefant i rummet her. Selv ihærdige krypto-fans vil næppe stå i kø for at bestille envejsbilletter til Ukraine i betragtning af de løbende problemer med en vis hr. Putin. Virkeligheden er, at du kan liste alle de ukrainske krypto-positiver, du ønsker – såsom lave skatter, strømlinede juridiske rammer, forbedring af teknisk infrastruktur og en overflod af ingeniører – men så længe der er 150.000 russiske tropper stationeret ved grænsen, er Ukraines håb om at blive det digitale aktivs hub i Østeuropa ikke sandsynligt, ihvertfald ikke i den nærmeste fremtid.

Mens Sydamerika har været særligt imødekommende i deres tilgang til krypto-legalisering, har Europa til dato ikke været så varmt. EU er begyndt at lægge en strammere snor på kryptooverførsler og stræber efter at gøre dem mere sporbare. Mens individuelle stater har legaliseret det – måske mest bemærkelsesværdigt var vedtagelsen af en lov i Tyskland sidste år, der tillader German Spezialfonds at allokere op til 20 % af deres aktiver til krypto – havde Ukraine stadig store forhåbninger om at lede den virtuelle revolution på kontinentet, tilbage da lovforslaget oprindeligt blev fremsat.

Selvfølgelig er den sidste interessante særhed i denne historie den skarpe kontrast sammenlignet med Rusland. Putin har været notorisk anti-krypto, og har presset på for et direkte forbud mod industrien og i stedet fokuseret indsatsen på udviklingen af en centralbanks digital valuta.

Det er en ting mere for Rusland at være uenige med Ukraine om.