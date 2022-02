UNI/USD: Perfekt købspunkt efter at have afvist $9-$10 support

Dagens Uniswap-kursbevægelse peger mod nord.

Den største modstand blev set på $18,8 niveauet.

Dagens Uniswap-handelspris er $11,65, med en stigning på 7,5% på 24 timer.

Ifølge Uniswaps prisundersøgelser følger markedet nu en betydelig oscillerende bevægelse under $11-niveauet, men dette forventes at stige, da markedet viser positivt potentiale for, at tyre kan tage over på kort sigt. På trods af dets fald til $9,7 den 27. januar 2022 steg prisen på UNI/USD dramatisk og det gjorde den fra $9,7 til $10,9. Kryptovalutaen begyndte dog at glide den følgende dag med en stærk negativ tendens; værdien svingede, mens den snublede over på den modsatte side.

Kryptovalutaens pris viser et enormt positivt momentum og forsøger at nå yderligere højder på $12. Den nuværende UNI/USD-vekselkurs er $11,58, med en transaktion på i alt $170.478.068. I de foregående 24 timer har UNI fået 7,5 pct.

Der er bullish muligheder til stede

Ifølge Uniswap-prisundersøgelsen er markedsvolatiliteten aftagende, hvilket får markedet til at gennemgå en kobling og gør Uniswap-priserne mindre udsat for dramatiske udsving på begge yderpunkter. Den tidligere øvre grænse er på $11,75, den vigtigste barriere for UNI. Den umiddelbare nedre grænse er tilgængelig på $9,9, hvilket giver en anden kilde til modstand i stedet for støtte til UNI.

Kilde – TradingView

UNI/USD-prisen ser ud til at passere over det glidende gennemsnits kurve, hvilket indikerer en bullish tendens. Desuden ser det ud til, at UNI/USD-prisbanen fortsætter med at stige, hvor den kan støde på modstand og bryde markedet, hvilket kulminerer i en vending.

Ifølge Uniswap-markedsstatistikken er markedsvolatiliteten stigende, hvilket betyder, at Uniswap-priserne er blevet mere modtagelige for volatile ændringer. Dette nuværende breakout kan kun være starten på en bevægelse på 30-40 %.