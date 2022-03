SECs seneste afvisning føjer sig til en række andre set gennem årene, hvilket betyder at deet amerikanske marked skal vente længere på en spot Bitcoin ETF.

US Securities Exchange Commission (SEC) har endnu en gang afvist ansøgninger, der søger at notere spot-Bitcoin-børshandlede fonde (ETF'er) på det amerikanske marked.

I sit seneste træk har værdipapirvagten afvist NYDIG Spot Bitcoin ETF og Global X Bitcoin Trust -ansøgningerne.

De to fonde søgte at notere og handle fysisk afviklede Bitcoin ETF'er. Men ansøgninger dateret den 10. marts 2022 lægger nu alt dette i en voksende kurv af afviste ansøgninger.

Og med det er endnu en chance for at få regulatoren til at tillade et spot BTC-produkt afsluttet – i det mindste for nu (andre forslag afventer SEC's beslutning).

SEC's argument

NYDIG indgav en ansøgning om at notere spot Bitcoin ETF på NYSE Arca, Inc. den 30. juni 2021, mens Cboe BZX Exchange, Inc. indgav Global X's forslag den 30. august 2021.

SEC's ordrer, der afviser ansøgningerne, citerer spørgsmål omkring svig og manipulerende handlinger, og bemærker, at afvisningerne er fortjent af hensyn til at beskytte forbrugerne og "offentlighedens interesse."

I 2021 godkendte regulatoren den første af to Bitcoin futures ETF'er. Denne beslutning så kryptoindustriens begejstring for en spot-ETF stige. Men i perioden siden ProShares og Valkyrie ETF'erne har SEC afvist ansøgninger om spot Bitcoin ETF'er fra Van Eck, Fidelity, Wisdom Tree og First Trust.

Grayscale Bitcoin Trust ETF-forslaget afventer regulatorens beslutning.