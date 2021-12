Kina var i spidsen for et undertrykkelse af Bitcoin-minedrift og kryptohandel

Sheila Warren forudser, at USA vil tage føringen i kryptospørgsmål i 2022, og peger på dette års Capitol Hill-høringer, der involverer lovgivere og kryptochefer, som varsel om, hvad der skal ske i 2022.

Chefen for data, blockchain og digitale aktiver ved World Economic Forum (WEF) Sheila Warren siger, at 2022 kan blive året, hvor USA bliver "den store elefant i rummet", med hensyn til kryptoregulering.

I 2021 har Kina gennemtvunget et seriøst undertrykkelse af Bitcoin-minedrift og kryptohandel, hvilket har tvunget tusindvis af minearbejdere og flere kryptoudbydere til at søge venligere destinationer for deres operationer. USA dukkede op som et af disse steder, hvor minearbejdere blev trukket til steder som Texas for den billige og rigelige vedvarende energi.

Mens den amerikanske centralbankchef tidligere har sagt, at USA ikke vil forbyde kryptovalutaer, et opkald også foretaget af US Securities and Exchanges Commission (SEC) chef Gary Gensler, mener Warren, at de seneste begivenheder på Capitol Hill blot kan være begyndelsen på endnu flere høringer og skrappere lovgivningsmæssige tilgange.

Med sin markedsforudsigelse for 2022 sagde Money Reimagined-podcast-medværten i et nyligt interview, at hun forudser, at USA tager store skridt i politikudformningen.

"Hvis jeg forudsagde sidste år, at Kina ville være den store elefant i rummet, der skulle lave nogle store træk, tror jeg, at i år, der bliver det faktisk USA ," bemærkede hun.

Hun erkender, at egentlig politikudformning er en proces, der kan tage meget lang tid, hvilket betyder, at man ikke bare kan sige med sikkerhed, at en masse lovgivning vil blive vedtaget i 2022. Hun mener dog, at året kan se en stigning i høringer og andre regulatorisk aktivitet, hvor regeringen og regulatorer ser nærmere på kryptoindustrien.

CBDC'er, NFT'er og overordnet kryptoadoption

Warren talte også om centralbankernes digitale valutaer (CBDC'er) i EU og USA og bemærkede, at verden sandsynligvis vil iagttage Kinas fokus på at udvide brugen af den digitale yuan. Med hensyn til udstedelse af digitale mønter, tror hun, at EU lige kan slå USA til målstregen.

Under interviewet var WEF exec-medlemmet også positivt over for non-fungible tokens (NFT'er) og mener, at krypto- og blockchain-området som helhed er indstillet til yderligere institutionel vedtagelse.

Ifølge hende kan adoption på tværs af virksomheder have en positiv indvirkning på arbejdsmarkedet, hvor kryptos værdiansættelse sandsynligvis vil stige, efterhånden som arbejdsmarkedet bevæger sig ind i branchen.