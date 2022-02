Værdien af ALGO/USD stiger til $0,982 efter en mild bullish korrektion

Møntens nuværende pris er $0,979, og handler inden for en bearish wedge.

Prisen på Algorand stiger efter at have fundet støtte ved det 4-timers centrale omdrejningspunkt ($0,92)

Det næste modstandsniveau forbliver fast på omkring $1.000 R1 niveau.

Den seneste Algorand-prisrapport afslører en opadgående bane for dagen, da tyrene formåede at opnå deres fordel. Kryptovalutaen stødte på en stærk modstand i sidste uge, men tyrene er igen tilbage på sporet.

Møntens prissatser er steget til det højeste på $0,98 grundet den seneste uptrend. Hvis tyrene fortsætter fremad, forventes ALGO/USD-værdien at stige endnu mere i denne uge.

Prisen stiger til $0,98, da tyre forsøger at genvinde kontrollen

En betydelig mængde møntværdi blev bemærket i 1-dags Algorand-prisundersøgelsen, hvilket indikerer en positiv trend for kryptovaluta. Prisen faldt tidligt i denne uge, men den positive fremdrift er allerede genvundet. Den kortsigtede trendlinje er på vej op, da prisen stabiliserede sig på $0,989.

Kilde – TradingView

Volatiliteten stiger, hvilket tyder på, at et prisfald er muligt i de kommende dage. Fra diagrammet ovenfor har priserne dannet en bearish wedge med en modstand på $1,00, hvilket gør det meget svært for tyre at bryde over niveauet.

Den grundlæggende teknisk analyse dikterer også, at dette bearish wedge-mønster antyder, at momentumet højst sandsynligt vil komme i retning af den dominerende trend, før wedgen blev dannet. Hvis vi undlader at bryde R1-pivotniveauet, vil vi let se priserne spiralere nedad for at bryde det tidligere lavpunkt ved $0,80.

Men i de seneste 24 timer brød prisen ud over $0,964 barrieren, og yderligere gevinster er sandsynlige. Mens timeprisdiagrammet giver et gunstigt signal, har prisen for nylig nået et højdepunkt på $0,98, og handlende følger skarpt med på, om markederne bryder nøgleniveauet på $1,0, før de forpligter sig til at være fuldt bullish eller om de bør vente på en bearish fortsættelse.