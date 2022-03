VeChain (VET) møder stærk modstand på sin vej til bedring

VeChain (VET) er faldet de sidste 4 dage i træk i, hvad der ser ud til at være et blodbad. Men i modsætning til hvad du ville tro, har VeChain faktisk været mere robust. Selvom det er faldet, har det ikke været så meget som andre kryptoaktiver. Så hvordan ser vejen til dens bedring ud?

VeChain (VET) vil møde stor modstand ved $0,06, da det ser ud til sit næste tyreløb.

Mønten handles i øjeblikket til $0,045, et fald på omkring 3% for dagen.

Enhver bullish breakout vil kun komme, hvis VET klarer $0,06.

Datakilde: Tradingview

VeChain (VET) – Prisforudsigelse og analyse

Den robusthed, som EUD fortsætter med at vise, har været ret prisværdig. Men på trods af dette forbliver mønten stadig på en bearish langsigtet tendens. Der er dog tegn på, at mønten forsøger at konsolidere. Nøglen vil være at se modstanden på $0,06.

Mens VET har testet den pris de seneste uger, er den blevet afvist næsten hver gang. Efterhånden som stemningen på kryptomarkedet forbedres, vil VET-tyre målrette endnu et stik på $0,06. Hvis de er i stand til at trække over det, så kan vi se et rally, der tager mønten et godt stykke mod $0,08.

Dette vil være næsten 45 % højere end den nuværende pris. Men hvis VET afvises igen ved $0,06, kan det glide tilbage til $0,03, før det forsøger at konsolidere igen.

Hvorfor købe VeChain (VET) nu?

Som nævnt ovenfor har den langsigtede tendens for EUD været bearish. Mønten er faldet væsentligt fra sine rekordhøje niveauer og kæmper fortsat for at finde efterspørgsel.

Men det underliggende fundamental for VeChain-netværket har altid været fantastisk. Også de langsigtede udsigter for EUD er meget positive. Den seneste nedadgående trend giver investorer mulighed for at købe ind i projektet til en mindre pris, end de ville have under andre omstændigheder.