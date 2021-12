Det bredere kryptomarked har oplevet nogle konsoliderende fremgange i denne uge efter en slumrende december. VeChain (VET) har fulgt store mønter såsom Bitcoin og Ethereum for at rapportere gevinster. Faktisk er VeChain (VET) siden starten af ugen steget med næsten 25 %. Mønten steg også med næsten 5 % i intradag-handel i dag. Men kan denne optrend holde? Her er nogle højdepunkter først:

VeChain (VET) har været en af de bedst ydende altcoins i de sidste 7 dage med gevinster på op til 25 %.

På trods af dette er mønten stadig 50 % lavere sammenlignet med dens højdepunkter i november og 65 % lavere end dens årlige højder.

Relative Strength Index (RSI) viser, at det bullish momentum er ved at tage til, omend købsaktiviteten ikke er så intensiv.

Datakilde: Tradingview.com

VeChain (VET) – Prishandling og forudsigelse

De seneste ugentlige stigninger ser ud til at have skubbet VeChain (VET) tilbage til en bull-trend efter at have brugt mest tid i minus denne måned. Lige nu er mønten steget ud over dets 50-dages simple glidende gennemsnit. Vi ser også på en meget positiv RSI med bullish aktivitet forventet på kort sigt.

VeChain (VET) skal stadig krydse over $0,0963, for at ethvert breakout kan ses. I skrivende stund var mønten en smule under den modstand med en pris på $0,09174. Det er også vigtigt at bemærke, at VeChain (VET) stadig er over 65 % under sine rekordhøje niveauer i år. Det er højst usandsynligt, at mønten vil teste disse tal igen i 2021.

Skal du købe VeChain (VET)?

VeChain (VET) havde på et tidspunkt toppet og nået en markedsværdi på næsten 16 milliarder dollars, hvilket viste, at det udløste en masse tillid fra investorerne. Mønten har siden mistet næsten 10 milliarder dollars i markedsværdi lige siden, men på trods af dette er de langsigtede fundamentale stadig meget gode for EUD. For folk, der bare vil købe og holde, er det et anstændigt aktiv.