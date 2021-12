Prishandlingen for Verasity (VRA) i det meste af december og november har været bearish. Efter at have foretaget et massivt rally på 240 % i oktober, og nåede et højdepunkt på $0,876, gik tokenet ind i en bred korrektionsfase. Det styrtdykkede til næsten $0,031, måske en af de mest ødelæggende korrektioner, vi så denne måned. Her er nogle bemærkelsesværdige højdepunkter:

Verasity (VRA) har bogstaveligt talt været i frit fald efter at have ramt månedlige højder i oktober, men den konsoliderer sig omkring $0,031.

Ved udgivelsen af denne artikel, blev VRA solgt til 0,038, et fald på 4% i intradag-handel.

Mønten oplever en kraftig stigning i købers efterspørgsel omkring støtten på $0,031, hvilket tyder på, at et rally er sandsynligt.

Datakilde: Tradingview.com

Verasity (VRA) – prishandling og forudsigelser

På trods af konsolidering omkring $0,031 har vi ikke set noget større udbrud fra VRA. Det meste af denne uge testede mønten $0,04-modstanden, men det er uvist om den vil bryde igennem og fastholde gevinster over den.

Data fra Coinmarketcap.com viser også, at 24-timers handelsvolumen er faldet med næsten 30%. Dette kunne tyde på, at købere holder øje med, om en optrend kan tage VRA over $0,04, før de går ind.

Den gode nyhed er, at det daglige Relative Strength Index (RSI) viser en vis bedring. I skrivende stund svævede den omkring 47. Det ville være interessant at se, hvordan prishandlingen vil udvikle sig, hvis RSI skyder over 50. Men desværre er VRA stadig under 200-dages EMA og vil skulle stige ud over det, hvis ethvert langt stævne ses.

Skal du købe Verasity (VRA) i dag?

Der er åbenbart et kæmpe dyk her. Faktisk kan det sagtens argumenteres for, at VRA endelig har ramt bunden. Det betyder, at nedadrettede risici er relativt lavere. Men der er stadig en del modstand opad mod prisen. Det vil tage lidt længere tid for et bullish momentum at tage fat. Så for langsigtede køb er VRA et godt valg.