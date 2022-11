Vil Dogecoin (DOGE) Stige? Investorerne Bliver Mere og Mere Interesserede I Metacade (MCADE) Presale

Udover Bitcoin, så er Dogecoin sandsynligvis en af de kryptovalutaer, som selv dine forældre og bedsteforældre har hørt om. Den var overalt i 2021, men efter et dramatisk fald under bjørnemarkedet i 2022, så har mange krypto investorer stillet spørgsmålet: “vil Dogecoin stige igen?”. Mens svaret på dette spørgsmål i sidste ende er usikkert, så har et nyt projekt kaldet Metacade tiltrukket sig en en hel del opmærksomhed fra Dogecoin fællesskabet.

I denne artikel vil vi diskutere spørgsmålet “Vil Dogecoin stige igen?” og hvorfor Metacade snart kunne overhale den førende meme coin.

Vil Dogecoin (DOGE) Stige? Sandsynligvis

Dogecoin (DOGE) kom i offentlighedens søgelys tilbage i 2021 efter at en række tweets fra Elon Musk sendte DOGE til ufattelige højder. Meme tokenet fik endda sin egen wikiside . Men for alle dem, der måske gik glip af DOGE succesen tilbage i 2021, så har mange af disse spurgt sig selv: “Vil Dogecoin stige?”

På trods af at den ikke har den store anvendelighed i den virkelige verden, så har Dogecoin opnået stor gunst blandt krypto investorerne og teknologi giganterne, hvor Google for nylig annoncerede, at man ville acceptere Dogecoin som betalingsmetode i forbindelse med cloud-tjenester. Set i betragtning af, hvad der ser ud til at være et lavpunkt i DOGEs pris, så kunne investorerne snart blive belønnet for deres tro på meme mønternes ”grand old man”.

Vil Dogecoin så stige igen? Dette er i sidste ende umuligt at sige. Men i betragtning af, at den stadig opretholder en loyal fanbase og handler et godt stykke under sit højdepunkt på $0,74 – med en værdi på $0,058 i oktober 2022 – så er der en god chance for, at DOGE igen vil stige under det næste krypto tyremarked.

Hvad er Metacade (MCADE)?

Metacade præsenterer sig som et fællesskabs hub, der sætter sig selv i centrum for den kommende gaming revolution. Dette er en platform, hvor både spillere, krypto investorer, Web3 fans, udviklere og iværksættere kan gå på opdagelse i GameFi’s forunderlige verden.

Metacades primære mål er at blive en vigtig drivkraft indenfor GameFi branchen. De går ikke kun efter at blive den bedste destination i forbindelse med at lære mere om og tjene mere på Play2Earn, men samtidigt også at hjælpe branchens mest talentfulde udviklere og hjælpe spillerne med at finde et sted, hvor de kan arbejde med deres passion.

Hvorfor Er Investorerne Interesserede I Metacade (MCADE)?

Fællesskabsorienteret vision

Holdet bag Metacade forstår den indflydelse, som gaming fællesskabet har på branchen som helhed. Kort sagt, uden fællesskabet er der ingen gaming branche. Det er derfor, at opbygningen af en platform med fællesskabet forrest udgør kernen i Metacades filosofi. Uanset årsagerne til at bruge platformen, så har Metacade til hensigt at tilbyde sine brugere enestående værdi på alle trin.

At Give Tilbage Til Gamerne

En del af denne plan handler om at give brugerne mulighed for at nyde direkte fordel af den værdi, som de giver Metacade platformen. Traditionelt set opfordrer de forskellige platforme deres brugere til at revidere eller hjælpe hinanden uden at belønne dem for det, hvilket gør det muligt for platformen at fange selve den værdi som fællesskabet genererer. Metacade er derimod anderledes. Hvis du offentliggør en anmeldelse, tilbyder en portion alpha eller genererer indhold, der hjælper andre med at forstå GameFi verdenen, så vil du få udbetalt MCADE-tokens for din rolle i at bidrage til fællesskabet.

Finansiering af Fællesskabs Støttede Titler

At belønne brugerne er kun begyndelsen på Metacades værdiforslag. I 2023 vil Metacade lancere Metagrants, der er en måde, hvorpå fællesskabet kan beslutte, hvilke spil de ønsker at se udviklet. Udviklerne vil deltage i en konkurrence, som Metacades brugere kan stemme på, og vinderen modtager finansiering fra fælleskassen. De vindende udviklere kan endda bruge Metacades indbyggede testmiljø til at indsamle praktisk feedback fra de brugere, der brænder mest for deres projekt.

Arbejd og Spil på den Samme Platform

Metacade tilbyder masser af måder, hvorpå brugere kan booste deres Play2Earn-indkomst, men deres planer om at lancere et jobforum i 2024 vil potentielt kunne erstatte en spillers almindelige indkomst fuldstændigt. Ved at bruge Metacade kan du finde arbejde indenfor alt fra at teste spil et par timer om ugen til at arbejde som seniorudvikler hos et førende Play2Earn-spilstudie. Også selvom dine talenter ligger andetsteds, så er du på rette vej til at finde en mulighed, der passer til dig med Metacade.

Lad Fællesskabet Tage Styringen

Til sidst vil der komme et tidspunkt, hvor Metacade fællesskabet er klar til at folde sine vinger ud og blive en fuldt decentraliseret autonom organisation (DAO). Når dette sker vil Metacade kerneteamet træde tilbage og lade fællesskabets medlemmer tage deres plads. Når dette sker, så vil Metacade-fællesskabet være 100% autonome, og således udgøre verdens første spiller ejede virtuelle arkade.

Vil Dogecoin (DOGE) Stige Igen? Metacade (MCADE) Kunne Stige Yderligere

Som allerede fastslået, så er svaret på spørgsmålet “vil Dogecoin gå op igen?” sandsynligvis et ja. Men for at DOGE igen skal kunne levere de samme gevinster, der blev set i 2021, så er det logisk at antage, at den samme mængde hype, eller mere, vil være nødvendig for at give næring til endnu et DOGE-rally. Selvom dette kunne forekomme, så er det i bedste fald tvivlsomt at forvente nye tricks fra en gammel hund.

I mellemtiden har Metacade alt hvad der skal til for at skabe den samme episke stigning. Metacade har ikke blot potentialet til at vokse til et massivt fællesskab, men det tilbyder faktisk noget ud over blot at være et meme token: nemlig nytte. Og mens Dogecoin udelukkende blev drevet af spekulationsårsager, så vil Metacade i stedet blive drevet af den eksponentielle vækst, som GameFi branchen vil opleve i de kommende år. Hvis Metacade er i stand til at følge den samme rute som Dogecoin, så kunne projektet nemt overhale DOGE og blive et af de mest omtalte tokens i 2023.

Så for at opsummere alt dette;, vil Dogecoin stige igen? Sandsynligvis, men dog ikke nær så meget som Metacade.

Du kan købe Dogecoin hos eToro her .