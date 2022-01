Visa behandlede 2,5 milliarder dollars i kryptobetalinger i en periode på tre måneder, der sluttede 31. december

65 platforme og børser er gået sammen med Visa, herunder Coinbase og BlockFi

CEO Al Kelly sagde, at betalingsgiganten "vil fortsætte med at bevæge sig ind i kryptorummet."

Visa-kunder brugte deres krypto-linkede kort til at foretage betalinger for i alt 2,5 milliarder dollars i løbet af det globale betalingsfirmas regnskabsmæssige første kvartal 2022, der sluttede den 31. december.

Virksomheden behandlede transaktioner til en værdi af 46,7 milliarder dollars i løbet af kvartalet, hvilket er en stigning på 21% i forhold til mængden rapporteret i samme kvartal for et år siden.

Beløbene skubbede den elektroniske pengeoverførselsgigants kryptovolumen til 70 % af det, der blev registreret i regnskabsåret 2021, sagde administrerende direktør Al Kelly i et indtjeningsopkald.

Ifølge Visa-chefen kom det massive spring i betalinger foretaget via virksomhedens krypto-linkede kort, da antallet af platforme og børser, der tilmeldte sig hos dem, steg fra 54 til 65.

Nogle af de store navne-kandidater på netværket inkluderer kryptobørsene Coinbase og BlockFi – en USA-baseret udbyder af kryptoformueforvaltning.

Forhandlere, der accepterer Visa-linkede kryptobetalinger, er også steget betydeligt og har ramt 100 millioner i løbet af kvartalet, indikerede virksomheden i sin indtjening.

Kelly bemærkede, at kreditkortbetalingsgiganten "vil fortsætte med at bevæge sig ind i kryptorummet ", da de ser ud til at hjælpe sektoren med at vokse. En del af Visas strategi for dette, forklarede han, er at forbedre partnerskaber, der hjælper med at sikre forbindelse, pålidelighed og sikkerhed med henblik på at skalere tjenester og værditilbud til kunderne.

Visas finansdirektør Vasant Prabhu sagde, at væksten i krypto-linkede kortbetalinger er et signal om, at brugerne ser nytten i tilbuddet, rapporterede CNBC.

Han påpegede, at kunderne i stigende grad finder værdi gennem adgang til likviditet og øjeblikkelige, problemfrie køb.

Visas CFO bemærkede også, at mængderne fortsatte med at stige på trods af faldet på kryptomarkederne. Han tilføjede også, at betalingerne var spredt på tværs af forskellige handelsvertikaler, herunder hos detailhandlere, restauranter og rejser.

Virksomheden har ingen kryptobeholdning, men har i stigende grad søgt efter at støtte købmænd og platforme. I december annoncerede det en kryptorådgivningstjeneste, der er rettet mod at hjælpe institutioner og handlende.

Ifølge virksomheden skyldes det den voksende anvendelse af krypto på tværs af betalinger. Tjenesten har også til formål at hjælpe kunder, der søger at udforske området til non-fungible tokens (NFT'er) og centralbankernes digitale valutaer (CBDC'er).