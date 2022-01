deVere CEO Nigel Green siger, at institutionelle investorer forstår værdien af kryptovalutas fremtidsfokuserede teknologi.

Han siger, at krypto er penges uundgåelige fremtid og undrer sig over, hvorfor IMF presser El Salvador til at droppe Bitcoin som lovligt betalingsmiddel.

Institutionelle investorer har i stigende grad søgt at øge deres kryptoeksponering, fordi de forstår, at digitale valutaer er "pengenes uundgåelige fremtid," siger administrerende direktør i deVere Group, Nigel Green.

Ifølge ham, er denne forståelse en af grundene til, at Wall Street giganter og andre institutionelle investorer i hele verden er ”fornuftige i at øge deres eksponering.”

Han siger, at tiltrækningen ved kryptovalutaer er grunden til, at kendte investorer og nogle af verdens største multinationale selskaber investerer i krypto. Det er grunden til, at flere mainstream-virksomheder har tilføjet digitale aktiver til deres balance og sætter ressourcer og ekspertise ind for at hjælpe industrien med at vokse.

"De forstår og værdsætter de vigtigste egenskaber ved Bitcoin, og at kryptovalutaer er designet til dette århundrede og vokser derfor i appel," sagde Green.

I en kommentar til nogle af de nøglefunktioner, der gør krypto attraktiv som penge i dette århundrede og videre, pegede deVere-chefen på deres grænseløse og digitale natur. Dette gør krypto perfekt til global handel og handel midt i den øgede digitalisering af den globale økonomi.

Green bemærkede også, at demografisk set er de yngre generationer mere tilbøjelige til at omfavne Bitcoin og andre kryptoaktiver end de ældre, et scenarie han føler virker til fordel for kryptovaluta.

IMF er "forkert" på El Salvador Bitcoin-efterspørgsel

Greens kommentarer inkluderede også en kritik af Den Internationale Valutafond (IMF), som for nylig opfordrede El Salvador til at fjerne Bitcoin som lovligt betalingsmiddel i landet.

Han mente, at IMF's træk sætter institutionen på den "forkerte side af historien ", for at bede en suveræn nation om at droppe Bitcoin, mens den tilsyneladende insisterer på, at den fortsætter med at stole på et andet lands valuta.

Ifølge ham betyder El Salvadors vedtagelse af Bitcoin som lovligt betalingsmiddel, at landet søger at udnytte "fremtidsfokuseret finanspolitik", der kunne se det komme ud af finansiel ustabilitet og overdreven tillid til den amerikanske dollar.

I lyset af IMF's opfordring til El Salvador, spekulerer Green på, om den Washington DC-baserede finansinstitution er "bange for fremtidens finans."

Forvirrende for IMF ikke at se Bitcoins værdi

Krypto er blevet fremhævet som et værktøj, der kunne se finansiel inklusion og frihed sive ind i alle aspekter og sektorer af samfundet. IMF indser så meget som bemærket i deres seneste konsultation med El Salvador, men Green siger, at kravet om at få Bitcoin droppet er "forvirrende".

"Hvorfor ønsker de fortsat at samle gæld til fattigere lande, som de ved, det er usandsynligt, at de vil være i stand til at betale tilbage med traditionelle valutaer? Er IMF bekymret over dominoeffekten af nationalstatsadoption, der kan svække deres dominerende globale indflydelse? ” undrede han sig.

Han bemærker, at lige så forvirrende som IMF-anmodningen til det centralamerikanske land er, ser dens reaktion Green som et "advarselsskud" til andre lande.

Green mener, at institutioner som IMF burde arbejde sammen med udviklingslande omkring måder, der hjælper dem med at komme ud af gælden.

Han siger, at dette ville være muligt med fremtidsfokuserede politikker, da "tidligere metoder tydeligvis ikke har været så succesfulde, som de burde have været."

DeVeres administrerende direktør bemærker dog, at det er vigtigt nøje at overvåge El Salvadors situation med det mål at sikre, at landets Bitcoin-flytning kommer borgerne til gode efter hensigten.