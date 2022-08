Prisen på Wing Finance-tokenet har været stigende i løbet af de sidste par dage, og især siden torsdag den 28. juli. Prisen steg voldsomt, og ramte et højdepunkt på over $53 fredag den 29. juli, før det igen tog et større dyk til dets nuværende pris på $16,69. WING-tokenet er steget ca. 167,8% i løbet af de sidste 7 dage, og viser stadigvæk tegn på at stige yderligere.

Ikke desto mindre mener investorerne, at sidste uges prisstigning er et tegn på, at WING-tokenet kan nå til højere højdepunkter i løbet af de kommende dage. Tokenet handler trods alt i øjeblikket til mere end tre gange sin pris fra den 27. juli, hvilket blot er ca. fem dage siden.

For at hjælpe de investorer og handlende, der ønsker at drage fordel af Wing Finance-tokenet, og især nu, hvor det er faldet fra fredagens højdepunkt, så har CoinJournal skrevet denne korte artikel for at hjælpe med at identificere de bedste steder at købe WING-tokenet.

For at finde ud af mere, så skal du bare læse videre her.

De bedste steder at købe Wing Finance-tokenet

Hvad er Wing Finance?

Wing Finance, der i daglig tale blot omtales som Wing, er en kreditbaseret, decentraliseret platform, der er designet til udlån af kryptoaktiver og kommunikation på tværs af de forskellige blockchains mellem de decentraliserede finansieringsprojekter (DeFi).

Platformen sigter mod at gøre kryptovaluta udlånstjenesterne mere inkluderende via et kreditvurderingsmodul, der eliminerer behovet for at stille sikkerhed ved låntagning. Den giver også mulighed for at oprette nye blockchain-projekter.

Wing bruger decentraliseret styring (DAO) kombineret med en risikokontrolmekanisme til at udvikle et forhold mellem kreditorer, låntagere og garanter. Dette har øget antallet af de projekter, der bruger platformen, samt også øget tilgængeligheden i forbindelse med kryptovaluta udlån og udlånstjenester til brugerne

Wing har haft held med at tackle problemet med oversikkerhed, der plager DeFi-området ved at anvende Wing DAO. DAO har bygget en kreditbaseret DeFi-protokol, der kører på Ontology (ONT) blockchainen, der giver brugerne mulighed for at tage del i beslutningstagningen, driften såvel som produktdesign processerne.

Bør jeg købe WING-mønten i dag?

Hvis du er på udkig efter en kryptovaluta, der har vist tegn på at tage fart i de kommende dage, og især i kølvandet på den seneste nedsmeltning af kryptovaluta markedet, så kunne Wing Finance være et glimrende valg.

Ikke desto mindre bør du udvise forsigtighed, idet kryptovaluta markedet er ekstremt ustabilt, som man netop har kunne konstatere med WING denne weekend, hvor prisen steg til over $53 for derefter at styrtdykke til under $20 på blot fem dage.

Wing Finance prisprognose

Flertallet mener, at Wing Finance-stigningen i fredags blot var en opvarmning, og at den kunne være klar til et stort rally, og især efter den stigende aktivitet på Wing-platformen.

Wing-platformen lancerede for nylig Wing NFT Pool og annoncerede Wing x Flamingo Joint Event og Wing Polkapets NFT Airdrop Update.

Alle øjne er derfor rettet mod en målpris på $60 inden udgangen af denne uge.

Wing Finance på de sociale medier

