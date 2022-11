Førende kryptokasino Winz.io har lanceret Winz.io Sports, dets cryptocurrency sportsbook.

Winz.io, et førende cryptocurrency-kasino , har annonceret lanceringen af Winz.io Sports, krypto-sportsbogen, der giver adgang til over 22.000 månedlige begivenheder på tværs af alle større sportsgrene og esports.

Ifølge pressemeddelelsen, der blev delt med Coinjournal, sagde holdet, at lanceringen af Winz.io Sports Sports markerer en væsentlig milepæl for det populære cryptocurrency casino.

Platformen supplerer den eksisterende casinooplevelse, der spænder over 5.000 spil fra velrenommerede udviklere og skabere. Lanceringen af denne platform opfylder Winz.ios drøm om at give eksponering til kryptosportsvæddemål.

Winz.io sportsbook giver brugerne mulighed for at nyde spændende muligheder. Brugere kan satse på deres yndlingshold, ligaer og turneringer.

Ifølge holdet betyder lanceringen af platformen tæt på VM 2022 i Qatar, at fodboldentusiaster vil have en ny mulighed for at satse på deres landshold. Desuden vil Winz.io Sports tilbyde adgang til tusindvis af live-begivenheder hver måned, der spænder over populære sportsgrene som fodbold, tennis, basketball og andre sportsgrene.

Spillere har også mulighed for at drage fordel af en ny og spændende bonus. Ved at indtaste koden SPORTS, når de laver en indbetaling, låser spillere op for en risikofri indsatsbonus på op til $20 og en 100% indbetalingsbonus på op til $500, tilføjede holdet.

Winz.io tilføjede, at der ligesom andre bonusser, kampagner og begivenheder, det havde organiseret, ikke er nogen omsætningskrav. Dog gælder bonusvilkårene for den risikofrie indsatsbonus og 100 % indbetalingsbonus.

Holdet sagde, at dets beslutning om aldrig at pålægge omsætningskrav på bonusser og kampagner hjælper med at adskille dets platform fra sine konkurrenter.

Winz.io sagde, at brugere kan indbetale og hæve penge via Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC), Dogecoin (DOGE) og Ripple (XRP) på Winz.io Sports. Kasinoafdelingen understøtter også Tether (USDT), Binance Coin (BNB), Bitcoin Cash (BCH) og Tron (TRX), tilføjede holdet.

Med lanceringen af Winz.io sagde virksomheden, at det nu tilbyder tusindvis flere grunde til, at cryptocurrency-entusiaster kan tjekke deres casino- og sportsbook-tilbud.

Winz.io er et cryptocurrency-venligt casino, der blev lanceret i april 2020. Målet med Winz.io casino er at tilbyde en fair og hurtig crypto-gambling-oplevelse. Alle bonusser og belønninger vundet i kampagner hos Winz.io kommer uden omsætningskrav.