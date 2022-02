X2Y2-prisen har været skyhøj siden den 16. februar. Den er steget med mere end 200% på lidt over to dage.

I skrivende stund handlede den til $3,56, hvilket er en stigning på 16,20% i de sidste 24 timer efter at have nået et dagligt højdepunkt på $4,17 og et dagligt lavpunkt på $2,64.

Selvom det er normalt at se en ny token stige umiddelbart efter lanceringen, har X2Y2s stigning skabt overskrifter efter at være steget med over 200 % på to dage. Lad os kigge på hvad det er der driver væksten.

Hvorfor stiger prisen på X2Y2-tokenet?

En af faktorerne, der tilskrives den nuværende X2Y2-prisstigning, er dens lancering den 16. februar. Handelsplatformteamet bag X2Y2s Ethereum-baserede NFT gennemførte et vampyrangreb, et taktisk træk, som projekter bruger til at distribuere gratis tokens for at tilskynde brugere af OpenSea til at starte med bruge deres produkt. LooksRare brugte også samme træk.

I sit tilfælde droppede LooksRare tokens for OpenSea-brugere, der havde handlet over 3 ETH på OpenSea og havde også belønnet sine aktive brugere. Mens metoden tiltrak noget trafik for LooksRare, førte den også til nogle mistænkte tilfælde af vaskehandel på platformen.

X2Y2 airdroppede 120 millioner tokens, hvilket er 12 % af dets forsyning på 1 milliard tokens til 861.417 tegnebøger, der havde handlet på OpenSea mellem midten af juni og midten af december 2021. Tokendistributionen var proportional med deres handelsaktivitet på OpenSea. Til gengæld skulle Airdrop-fordringshaverne notere deres OpenSea-noterede NFT'er på X2Y2 til samme pris, som de anførte på OpenSea.

Selvom OpenSea er det førende NFT-handelshub, selvom det ikke har sit eget kryptovaluta-token, dukker andre alternativer hurtigt op og forsøger at tilbyde en bedre brugeroplevelse, da de sigter mod at snuppe OpenSea-brugerbasen. Og en af måderne, konkurrenterne gør det på, er gennem Airdrops, hvilket er lige præcis det X2Y2 gjorde.

X2Y2 tokenomics

X2Y2s design var næsten magen til LooksRares (LOOKS) token, mens den eneste forskel var at X2Y2 vil betale token stakers og også et ekstra platform cut-off gebyr betalt i WETH i stedet for at belønne brugere for handel.

Indsats af X2Y2-tokens er i øjeblikket over 8000% pr. årligt udbytte. Derudover belønner platformen også satsede NFT'er.

At notere en NFT på X2Y2 tælles også som en NFT-indsats og gør brugerne berettiget til gratis belønninger.