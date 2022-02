Mens kryptokrakket i januar var hårdt for mange mønter, blev XYO (XYO) hårdt ramt. Faktisk kom mønten under lanceringsprisen under krakket. Men vi har set en smule bedring i løbet af de sidste to uger. Kan XYO (XYO) vende stærkere tilbage i 2022? Her er nogle højdepunkter indtil videre:

På tidspunktet for udgivelsen af denne artikel handlede XYO til $0,02176, hvilket er en stigning på omkring 2,5% i 24-timers intradag handel.

Mønten handler under sin oprindelige lanceringspris på $0,0225, hvilket indikerer et massivt fald.

XYO handler også meget lavt sammenlignet med sin ATH på $0,0834, der blev rapporteret i november 2021.

Datakilde: Tradingview

XYO (XYO) – kan det komme sig fuldt ud i 2022?

Der er ingen tvivl om, at XYO (XYO) har potentialet til at komme sig fuldt ud i år. Vi forventer, at stemningen bliver bedre, som året går, med flere fremgange på vej. Derudover har vi også set nogle livstegn for XYO.

Efter det faldt til et lavpunkt på $0,0193 i januar, er det steget kraftigt. I skrivende stund handlede mønten til $0,02176. Det er dog vigtigt at bemærke, at bearish udsigter stadig er tilbage for mønten.

Det er stadig meget lavere sammenlignet med dets 25- og 50-dages eksponentielle glidende gennemsnit. Hvis mønten faktisk kan se gevinster over dens 50-dages EMA på $0,0264, så kan et afgørende udbrud faktisk følge derefter.

Er XYO (XYO) et godt køb?

Det faktum, at XYO er faldet massivt, er et tegn på, at den kunne være klar til køb. Desuden er mønten faldet under lanceringsprisen, og det betyder, at den sælges med rabat. Hvis du ønsker at komme ind, ville dette være et perfekt tidspunkt.

Desuden annoncerede XYO for nylig en økosystemfond på omkring $20 millioner, der håber at motivere udviklere og bringe nye apps ind. Dette vil hjælpe med at øge dets værdi i det lange løb.