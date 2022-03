Zcash rallyer, mens privatlivsmønter oplever opadgående momentum.

Zcash er sikret mod ugunstige regler rettet mod private transaktioner.

Zcash laver i øjeblikket højere nedture, en indikator på, at tyre er fast i kontrol.

Zcash ( ZEC ) er ligesom de andre privatlivsmønter steget voldsomt i løbet af de sidste 24 timer. Da Zcash gik i trykken, steg den 10 %.

Zcash er en af de mest kraftfulde privatlivsmønter derude, takket være dens brug af Zero-Knowledge Proof-teknologi. Zk-SNARKs er en type bevis, der kan bruges til at vise ejerskab uden at afsløre information. Den ene side bruger det som bevis, og den anden part tror på dem, fordi de har nul-viden kortfattet ikke-interaktiv argumenterende viden om, hvad der bliver bevist.

I det væsentlige, når du bruger Zcash, kan ingen spore en transaktion gennem blockchain. Men i modsætning til Monero har Zcash en funktion, der giver brugerne mulighed for at foretage ikke-private transaktioner. Denne funktion giver Zcash en lavere risiko for negative reguleringer end andre privatlivsmønter.

Zcash sikret mod kommende amerikanske regler

Kryptoreguleringer kommer til USA, og et af de problemer, de har til hensigt at løse, er brugen af kryptovalutaer til ulovlige aktiviteter. Dette betyder, at kryptovalutaer, der kan bruges til at beskytte transaktioner, kan blive udsat for restriktioner i USA

Zcash er en af dem, der er ret sikret mod disse, fordi den er designet til både private og ikke-private transaktioner. Dette betyder, at selvom reguleringer udløser en afnotering af privatlivsmønter, som det skete i Japan for et stykke tid tilbage, kan Zcash være sikker.

Zcash fortsætter med at lave højere nedture.

Kilde: TradingView

Ligesom andre privatlivsmønter er Zcash steget i de sidste 24 timer. Men i modsætning til resten, der allerede viser svaghed, er Zcash stadig stærkt bullish. I de sidste 12 timer har Zcash nået lavere højder, da det fortsætter med at handle i en bullish kanal. Hvis den nuværende tendens fortsætter, kan Zcash teste $150 på kort sigt.

Konklusion

Zcash samler sig sammen med de andre privatlivsmønter. Zcash har en fordel i forhold til andre privatlivsmønter, hvis reguleringer i USA er rettet mod private kryptotransaktioner. Det er fordi det også giver mulighed for ikke-private transaktioner.