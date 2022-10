Zuckerbergs metaverse satsning er ved at blive bitter

Meta chefen Mark Zuckerberg er en filmskurk.

Da Facebook sidste år annoncerede, at de ville omdøbe deres brand til “Meta”, som et signal om, hvor de mente, at branchen som helhed var på vej hen, så skuffede dette nogle.

“Hvor vover de at tage metaverse navnet”, sagde mange. Dog nu hvor det uklare metaverse begreb nu mere omtales som Web3, så er denne debat gået en smule i stå.

Meta visionen kæmper lige nu

Men hvad er det egentlig, der foregår med Meta og deres forsøg på at starte en nye tidsalder for de sociale medier?

Zuckerbergs meddelelse gjorde ikke noget for at dæmpe frasalget, og Facebooks aktiekurs ligger i dag på $129, hvilket er et stygt fald på 59% siden annonceringen af det nye brand.

Knap et år efter rebrandet af Meta har Zuckerbergs utopiske vision om en virtual reality-verden af typen Ready Player One aldrig virket så fjern.

Tusindvis af medarbejdere arbejder på dette mål, men resultaterne har indtil videre været mildest talt undervældende. I denne uge blev der lækket interne memoer, som The Verge rapporterede om.

De var, som jeg er sikker på at du er enig i, dystre i tonen.

“Hvorfor elsker vi ikke det produkt vi har bygget så meget, at vi bruger det hele tiden”? spurgte vicepræsidenten for Meta, Vishal Shah.

Han tilføjede, “Den enkle sandhed er, at hvis vi ikke elsker det, hvordan kan vi så forvente at vores brugere vil elske det?”.

“Den samlede vægt af papirklip, stabilitetsproblemer og fejl gør det for vanskeligt for vores fællesskab at opleve magien i Horizon”, lød et andet citat, der refererer til Metas virtual reality-spil.

Metaverse tokens sakker bagud på hele markedet

Faldet i metaverse tokens i det seneste år er markant. Selvfølgelig er kryptovaluta-tokens på hele markedet faldet fra en klippe, men omfanget af de metaverse-relaterede tokens, der er faldet, er ikke desto mindre foruroligende.

Hvis man ser på de ni tokens på CoinMarketCaps top 100, der er klassificeret som “metaverse”-relaterede, så er det gennemsnitlige fald siden Metas rebrand skræmmende. Jeg plottede dem i nedenstående graf:

Det er endnu mere bekymrende, at antallet af brugere af disse spil er faldet. Mens der syntes at være fejlrapportering omkring de aktive brugere på Decentraland – hvor det alarmerende tal der tyder på 38 daglige aktive brugere viser sig at være overdrevet – faktum er, at engagement i disse metaverse spil er kollapset i overensstemmelse med token priserne.

Lately, there has been a lot of misinformation on the number of active users of Decentraland. Some websites are tracking only specific smart contract transactions but reporting them as daily active users DAU, which is inaccurate. — Decentraland (@decentraland) October 7, 2022

Hvad sker der nu?

For Zuckerberg har dette været en hård periode. Han måtte endda forlade sin plads på top 10 af de rigeste mennesker i USA i denne uge – endnu en bitter pille at sluge.

Helt seriøst er problemerne med det vage, men forførende metaverse bekymrende. Spillene har problemer med at blive nå den med samme standard som de traditionelle ikke-blockchain spil. Og nu hvor token priserne er faldet gennem gulvet, så har play-to-earn modellen lidt under dette, da disse spil uden mulighed for store indtjeninger ganske enkelt bare er… mindre sjove.

Det bliver interessant at se, hvordan Zuckerberg og Meta vil udvikle sig videre herfra. Men indtil videre har deres metaverse satsning vist sig at være dårligt planlagt.