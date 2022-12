7 der besten Play-to-Earn Krypto-Spiele, in die Sie 2023 investieren sollten

In einem kürzlich veröffentlichten Bericht stellte Coin Kurier fest , dass allein im 3. Quartal 2022 1,3 Milliarden Dollar durch Play-to-Earn- und Metaverse-Spiele eingenommen wurden. Dies entspricht fast einer Million täglich aktiver Wallets, die mit diesen Spielen interagieren. Diese Zahlen zeigen, dass Play-to-Earn-Gaming selbst in seinen Anfängen eine hervorragende Investitionsmöglichkeit bietet, die Sie sich nicht entgehen lassen sollten.

Wenn Sie sich fragen, wo Sie mit Play-to-Earn-Investitionen beginnen sollen, haben wir für Sie die richtigen Tipps. In diesem Artikel stellen wir Ihnen sieben der besten Play-to-Earn-Kryptospiele vor, in die Sie investieren können, um frühzeitig an der Spiele-Revolution teilzunehmen. Los geht’s.

1. Metacade (MCADE) – Ihre beste Play-to-Earn-Investition

Metacade ist eine Community-Plattform, die für die Zukunft des Play-to-Earn (P2E) Gaming geschaffen wurde. Es handelt sich nicht um ein Spiel selbst, sondern um die ultimative Anlaufstelle im Bereich des Web3, wo Sie die neuesten Play-to-Earn-Titel finden, sich mit gleichgesinnten Spielern austauschen und erfahren können, wie Sie Ihr Play-to-Earn-Einkommen am besten maximieren können.

Die Kernphilosophie von Metacade besteht darin, den Spielern zu helfen, das Beste aus dem P2E-Spiel zu machen. Deshalb finden Sie hier Rezensionen, Spiele-Ranglisten und Alphas von Branchenexperten, die jedem, unabhängig von seinem Spielehintergrund, dabei helfen, sich in dieser unglaublich spannenden Branche zurechtzufinden. Aber vielleicht am wichtigsten ist, dass Metacade den Spielern die Möglichkeit geben möchte, die Spiele, die sie spielen, direkt zu beeinflussen.

Um erfahrene Spieler zu ermutigen, ihr Wissen mit neuen Spielern zu teilen, belohnt Metacade diejenigen, die Rezensionen, Alphas und andere Inhalte veröffentlichen, mit dem nativen MCADE-Token für ihre Beiträge. Aber selbst wenn Sie ein Neuling im Bereich Play-to-Earn sind, können Sie immer noch Geld verdienen, indem Sie Ihre Gedanken zu einem neuen Spiel, das Sie gespielt haben, teilen.

Metacade bietet Ihnen mehrere Möglichkeiten, Ihr Einkommen zu steigern, nicht nur durch das Teilen von Inhalten und das Erlernen von Best Practices. Auf der Plattform finden Sie Gewinnspiele und Turniere, bei denen Sie Ihr Können mit anderen Metacade-Spielern messen können, um die Chance auf einen großen Preis zu haben. Wenn Sie es nicht abwarten können, die neuesten Play-to-Earn-Titel zu spielen, dann können Sie auch MCADE-Token verdienen, wenn Sie neue Spiele für die Entwicklergemeinschaft von Metacade testen.

Im Jahr 2024 werden Sie sogar in der Lage sein, mit Hilfe der Metacade-Jobbörse eine langfristige Beschäftigung in der Spielebranche zu finden. Hier finden Sie Teilzeitstellen als Tester, Praktika und Festanstellungen bei den Spielestudios, die an der Spitze der Spieleindustrie stehen.

Sobald Metacade zu einer florierenden Community geworden ist, die für einige der besten Play-to-Earn-Spiele auf dem Markt verantwortlich ist, wird sich das Kernteam zurückziehen und der Community erlauben, die Zügel selbst in die Hand zu nehmen, indem eine dezentralisierte autonome Community (DAO) gegründet wird. Ab diesem Moment wird jede wichtige Entscheidung, wie z.B. neue Funktionen, Partnerschaften und Führungspositionen, von den MCADE-Besitzern entschieden, wodurch Metacade zur weltweit ersten virtuellen Spielhalle in Gemeinschaftsbesitz wird.

Mit dem Konzept, die erste Anlaufstelle für all die Dinge zu sein, die mit dem Bereich Play to Earn Gaming, Community Eigentum und Crowdsourcing in der Spieleentwicklung zu tun haben, ist Metacade auf dem besten Weg, den Bereich Play to Earn zu dominieren. Dies veranlasst uns dazu, MCADE zur besten Play-to-Earn-Kryptowährung zu küren, die Sie kaufen sollten, wenn Sie frühzeitig in die Spiele-Revolution einsteigen möchten.

2. Axie Infinity (AXS & SLP) – Spiel im Stil einer Teamschlacht

Axie Infinity ist eines der bekanntesten Play-to-Earn-Spiele auf dem heutigen Markt. Axie Infinity ist ein Pokémon-ähnliches Spiel, das auf der Ethereum-Blockchain basiert. Die Spieler stellen ein Team von drei Axies zusammen, die im Kampf gegen andere Spieler eingesetzt werden, um Smooth Love Potion (SLP) und Axie Infinity Shards (AXS) Token zu gewinnen, die gegen Fiat verkauft werden können. Sie können auch durch das Erfüllen von Missionen, das Besiegen von KI-Feinden im Abenteuermodus und das Farmen wichtiger Ressourcen Geld verdienen.

Axies werden auf der Blockchain als NFTs gespeichert und können auf dem Axie Infinity-Marktplatz gekauft und verkauft werden. Heute finden Sie Axies im Bereich von ein paar Dollar für die einfachsten bis zu Hunderttausenden für die seltensten. Spieler können die einzigartigen Eigenschaften ihrer Axies nutzen, um neue Axies mit seltenen Merkmalen zu züchten, die dann mit Gewinn verkauft werden können.

Seit einem Popularitätsschub im Jahr 2021 blieb Axie Infinity eines der beliebtesten Play-to-Earn-Spiele und zieht immer noch jeden Monat Hunderttausende von Spielern an, die jeden Tag Millionen von Dollar umsetzen. Der Governance-Token des Spiels und das primäre Investitionsvehikel, AXS, ist unsere zweite Wahl für die besten Play-to-Earn-Kryptowährungen, in die Sie investieren können.

3. The Sandbox (SAND)

The Sandbox ist eine virtuelle 3D-Welt, in der Sie nach Herzenslust alles erschaffen können, wie in einem echten Sandkasten. The Sandbox ist in Tausende von digitalen Grundstücken aufgeteilt, die durch den LAND NFT repräsentiert werden. Die Spieler kaufen LAND und andere Vermögenswerte im Spiel auf dem Marktplatz von The Sandbox mit dem SAND-Token. Dieses LAND wird dann verwendet, um monetarisierbare Spiele, Erlebnisse und soziale Knotenpunkte zu erschaffen, mit denen der Rest der The Sandbox-Community interagieren kann.

Wenn Benutzer ihre eigenen einzigartigen Objekte erstellen möchten, können sie VoxEdit verwenden, ein Tool zum Entwerfen von Kunst, Autos, Kleidungsstücken, Charakteren, Monstern und mehr. Die erstellten Objekte können auf dem Marktplatz gewinnbringend verkauft oder im Game Maker , der Plug-and-Play-Lösung von The Sandbox für die Spieleentwicklung, verwendet werden.

Es gibt bereits Dutzende von fesselnden Erlebnissen in The Sandbox, wie Hell’s Gate, vEmpire und Xalya Sanctuary, die alle mit VoxEdit und dem Game Maker erstellt wurden. Aus diesem Grund ist SAND unsere dritte Option für die besten Play-to-earn Kryptowährungen, in die Sie investieren können.

4. Splinterlands (SPS & DEC) – Kartenbasierte Schlachten und Deckbau

Splinterlands ist ein Sammelkartenspiel, das man sich als die Blockchain-Version von Magic: The Gathering vorstellen kann. Jede Karte wird als NFT besessen und als Teil eines größeren Decks in Kopf-an-Kopf-Duellen gegen andere Spieler eingesetzt. Wenn Sie genug Spiele gewinnen, können Sie in der Rangliste Ihres Ranges ganz nach oben klettern und Kartenpakete gewinnen, die Sie aufwerten, verkaufen und sogar an andere Spieler vermieten können.

Sie können auch Dark Energy Crystals (DEC), die systemeigene Währung des Spiels, verdienen, indem Sie Missionen erfüllen und Turniere gewinnen, um sie für neue Karten auszugeben. Einige dieser Karten kosten Tausende von Dollar, wenn sie besonders selten oder mächtig sind. Splinterlands verwendet auch den Splintershards (SPS) Token, einen Governance Token, mit dem die Spieler über anstehende Änderungen im Spiel abstimmen können.

Mit über 300.000 aktiven Spielern allein in der letzten Woche ( Invezz ) ist Splinterlands eines der besten Play-to-Earn-Spiele, und sein SPS-Token ist unsere vierte Wahl für die besten Play-to-Earn-Kryptos, in die Sie investieren sollten.

5. Alien Worlds (TLM) – Erforschen Sie die Weiten des Weltraums

Alien Worlds ist ein Blockchain-basiertes Spiel, das im Weltraum spielt. Das Hauptziel des Spiels besteht darin, Trillium (TLM) abzubauen, während Sie Missionen erfüllen, gegen andere Spieler antreten und Ihr Land innerhalb des Spiels erschließen. Dieses Land befindet sich auf den sieben Planeten des Spiels und kann für den eigenen Gewinn abgebaut oder an andere zum Abbau vermietet werden. Jeder Planet hat seine eigene DAO, und die Besitzer des TLM-Tokens können bei den wöchentlichen Wahlen, der Verteilung der Staatskasse und anderen Entscheidungen, die die Zukunft des Planeten betreffen, mitbestimmen.

Beim Abbau haben Sie außerdem die Chance, einen der NFTs des Spiels zu gewinnen, z. B. ein Werkzeug, eine Waffe oder einen Untergebenen, mit denen Sie im Spiel vorankommen oder die Sie auf dem Marktplatz verkaufen können. Spieler können diese NFTs auch verdienen, indem sie ihr TLM für einen bestimmten Zeitraum einsetzen. Je länger die Sperre, desto seltener ist die NFT-Belohnung.

Alien Worlds ist das beliebteste Spiel auf dem Markt, das laut PR Newswire im letzten Monat etwa 650k aktive Spieler angezogen hat. Da das Spiel weiterhin erfolgreich ist, wird der TLM-Preis wahrscheinlich deutlich ansteigen. Das veranlasst uns, TLM auf Platz fünf der besten Kryptowährungen im Bereich Play to earn zu setzen, in die Sie investieren können.

6. CryptoBlades (SKILL) -Raubzüge und Ranglisten

CryptoBlades ist ein Play-to-Earn-Spiel, das das traditionelle RPG-Gameplay mit einem Krypto-Element verbindet. Das Spiel spielt in einem mystischen Land und das Ziel ist es, gegen andere Spieler zu kämpfen, SKILL-Token zu gewinnen und Ihre Waffen aufzurüsten, um in der Rangliste aufzusteigen. Jeder Charakter verfügt über eine Reihe von Attributen wie Ausdauer und Kraft, mit denen er bessere Chancen hat, Duelle zu gewinnen, aber Sie können auch neue Waffen-NFTs kaufen oder schmieden, um sich bessere Chancen im Kampf zu verschaffen.

Wie in vielen anderen RPG-Spielen können Sie sich auch mit anderen Spielern zusammentun und Schlachtzüge unternehmen. Schlachtzüge sind Missionen, bei denen es darum geht, einen der Endgegner des Spiels zu besiegen, und je höher Ihr kollektiver Rang ist, desto schwieriger ist es zu gewinnen. Das bedeutet aber auch, dass Ihre Chancen auf wertvolle Beute steigen. Sie können auch durch Missionen Ihren Rang erhöhen und so Ihre SKILL-Belohnungen aus dem Spiel steigern.

CryptoBlades ist eines der führenden RPG-Spiele im Bereich Play-to-Earn, und SKILL ist unsere sechste Wahl für die besten Play-to-Earn-Kryptowährungen, in die Sie investieren können.

7. Gods Unchained (GODS) – Kartenduelle mit NFTs

Gods Unchained ist ein weiteres rundenbasiertes Spiel zum Sammeln von Sammelkarten. Jede Karte wird als NFT auf der Ethereum-Blockchain gespeichert, was bedeutet, dass sie auf dem Marktplatz des Spiels mit dem GODS-Token gekauft und verkauft werden können. Die Karten haben eine Vielzahl unterschiedlicher Attribute, wodurch sie seltener werden und für Tausende von Dollar auf einmal verkauft werden können.

Neue Spieler erhalten zu Beginn 140 Karten und können sich durch das Gewinnen von Kämpfen und das Erklimmen der Ranglisten ein mächtiges Kartendeck zusammenstellen, mit dem sie es mit Spielern höherer Ränge aufnehmen können. Sie können auch Flux gewinnen, eine spielinterne Währung, die im Gegensatz zu GODS nicht handelbar ist. Mit Flux können Sie neue Karten herstellen und bestehende Karten aufwerten, die Sie zur Verbesserung Ihres Decks verwenden oder mit Gewinn verkaufen können.

Wie Splinterlands konnte auch Gods Unchained durch seine Verbesserung des Sammelkartenspiel-Genres eine treue Fangemeinde gewinnen. Mit der Einführung des digitalen Eigentums erlebte Gods Unchained einen schnellen Erfolg als eines der führenden Spiele in diesem Genre. Daher ist GODS unsere siebte Wahl als beste spielbare Kryptowährung, in die Sie investieren können.

Das insgesamt beste Play-to-Earn Krypto-Projekt: Metacade (MCADE)

Auf dieser Liste finden sich viele hervorragende Spiele, die sich über die Jahre hinweg sehr gut entwickeln werden. Spiele wie Axie Infinity und The Sandbox haben bereits bewiesen, dass sie mit ihren innovativen Spielmechaniken ein großes Publikum anziehen können, während Titel wie Splinterlands und Gods Unchained zeigen, dass die Verbesserung eines alten Formats mit neuer Technologie ebenfalls zu unglaublichen Ergebnissen führen kann.

Es besteht jeodoch auch das Risiko, dass einige der Spiele aus den unterschiedlichsten Gründen in Ungnade fallen könnten. Deshalb kann man Metacade nur in der Pole Position platzieren. Metacade ist lediglich darauf angewiesen, dass die Spiele insgesamt erfolgreich sind, nicht aber auf die Leistung eines einzelnen Spiels. Wenn alte Titel verschwinden und neue Titel in diese schnell wachsende Branche aufgenommen werden, wird Metacade im Zentrum des Geschehens stehen.

Wenn Sie bedenken, dass nach Angaben von Being Crypto die Wachstumsrate der Play-to-Earn-Gaming-Branche bis zum Jahr 2025 10-mal so hoch sein wird wie die der traditionellen Gaming-Branche, ist Metacade in einer perfekten Position, um in den nächsten Jahren massive Gewinne zu erzielen, da seine Popularität rasant zunimmt. Und es gibt keinen besseren Zeitpunkt zum Kauf als jetzt. Tokens wie AMP , Avalanche oder Cardano scheinen auch gute Optionen zu sein.

Da sich der Metacade-Vorverkauf noch in Phase 1 befindet, können Sie 125 MCADE-Token für nur $1 erwerben. Vergleichen Sie das mit Phase 8, in der Sie nur 50 MCADE-Token für $1 erhalten. Wenn Sie Ihre langfristigen Renditen bei Metacade mehr als verdoppeln wollen, dann sollten Sie sich überlegen, ob Sie nicht einer der ersten Investoren in dieses fantastische Projekt werden sollten. Es könnte eine der besten Kryptowährungen sein, in die Sie je investiert haben.