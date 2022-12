7 der Top-Kryptowährungen, die Sie jetzt kaufen sollten: Ultimatives Wachstum im Jahr 2023

Während es schwierig sein kann, zu wissen, wohin man sein Geld im aktuellen Bärenmarkt investieren soll, betrachten viele einige Projekte als die Top-Kryptowährungen, die man jetzt kaufen sollte. Da der Kryptomarkt nach unten tendiert, mag es kontraintuitiv erscheinen, sein Portfolio jetzt zu vergrößern. Aber diese Abschwünge enthalten einige erstaunliche Investitionsmöglichkeiten. In diesem Artikel werden sieben vielversprechende Projekte vorgestellt und erklärt, warum 2023 ihr bisher bestes Jahr sein könnte.

1. Metacade (MCADE) – Die Top-Kryptowährung für 2023

Metacade ist ein aufregendes neues Projekt, das darauf abzielt, die Welt des Play-to-Earn (P2E) Gaming zu revolutionieren. Es ist ein Community-Hub, in dem sich Spieler mit gleichgesinnten Enthusiasten verbinden, die neuesten P2E-Titel entdecken und über die Zukunft des Web3-Gaming mitbestimmen können. Auf der Plattform findest du alles, was du brauchst, um in P2E voranzukommen, wie z.B. spezielle Foren, Live-Chats, Rezensionen, Bestenlisten und die heißesten GameFi Alphas, die von erfahrenen Spielern geteilt werden.

Eines der wichtigsten Ziele von Metacade ist es, die klügsten Köpfe der GameFi-Branche auf die Plattform zu holen, um ihr Wissen mit anderen zu teilen. Aus diesem Grund bietet Metacade den MCADE-Token jedem an, der Bewertungen, Tipps oder andere wertvolle Inhalte mit der Community teilt. Egal, ob du ein erfahrener Profi oder ein P2E-Neuling bist, du kannst mithelfen, Metacade zum ultimativen Ort zu machen, um mehr über GameFi zu lernen und mehr damit zu verdienen.

Das Teilen von Inhalten ist jedoch nur eine von vielen Möglichkeiten, wie Sie auf Metacade Geld verdienen können. Es gibt regelmäßige Verlosungen, Turniere und Gelegenheiten, Ihr P2E-Einkommen aufzubessern, indem Sie zwanglos Spiele mit der Metacade-eigenen Testumgebung testen. Darüber hinaus wird die Metacade-Jobbörse, die für 2024 erwartet wird, Dutzende von offenen Stellen anbieten, die von Größen der Web3- und Spieleindustrie ausgeschrieben werden, und Nutzern die Möglichkeit geben, ihre Karriere zu gestalten, während sie an ihrer Leidenschaft arbeiten.

Ende 2023 wird Metacade seinen ersten Metagrant verschenken, ein Finanzierungstool, mit dem die Community auswählen kann, welche Spiele entwickelt werden sollen. Das Verfahren ist einfach: Entwickler können ihre Ideen für einen Pool konkurrierender Projekte einreichen, und das Projekt, das die meisten Stimmen erhält, wird aus der Metacade-Kasse finanziert. Dies fördert nicht nur das Engagement der Gemeinschaft und die Eigenverantwortung, sondern schafft auch eine Basis-Fanbasis für die Entwickler und gibt ihnen die Möglichkeit, lebensverändernde Finanzmittel zu erhalten, die ihnen vorher vielleicht nicht zur Verfügung gestanden hätten.

Metacade hat sich zum Ziel gesetzt, die weltweit erste virtuelle Spielhalle im Besitz der Spieler zu werden. Um diese Vision zu verwirklichen, plant Metacade, eine dezentralisierte autonome Organisation (DAO) zu werden, sobald sie vollständig entwickelt ist. Die DAO wird es den Metacade-Nutzern ermöglichen, Änderungen an der Plattform vorzuschlagen und darüber abzustimmen, die dann von den von der Community gewählten Verantwortlichen umgesetzt werden. Um das Vertrauen und die Integrität der Gemeinschaft zu gewährleisten, wird Metacade außerdem verlangen, dass alle Transaktionen, die aus der Kasse getätigt werden, mehrere Unterschriften benötigen, bevor sie bearbeitet werden.

Da erwartet wird, dass die GameFi-Industrie bis 2025 eine jährliche Wachstumsrate von 100 % erreichen wird ( Crypto.com ), ist Metacade für ein hervorragendes Jahr 2023 gerüstet. Seine Community-First-Philosophie und seine Pläne, ein One-Stop-Shop für alles P2E zu sein, heben es von der Masse ab, und Tausende von Investoren sind sich einig, dass Metacade eine Top-Kryptowährung für 2023 sein könnte. Metacade befindet sich noch in Phase 1 seines Vorverkaufs und hat seit seinem Start Token im Wert von 1,25 Mio. $ verkauft!

Ein Teil dieser Flut von Investitionen ist wahrscheinlich auf die Tatsache zurückzuführen, dass MCADE wahrscheinlich viele Top-Projekte im gleichen Zeitraum übertreffen wird. Mit all diesen Faktoren im Hinterkopf ist Metacade die Top-Kryptowährung, die man jetzt kaufen sollte.

>>> Hier könnt ihr am Metacade-Vorverkauf teilnehmen <<<

2. Binance Coin (BNB) – Wächst an der Seite der weltweit größten Kryptobörse

Binance Coin ist der native Token der Binance-Börse, der größten und beliebtesten Kryptobörse der Welt. Es ist ein Mehrzweck-Utility-Token, der für den Zugang zu exklusiven Funktionen und Vorteilen auf Binance verwendet wird, wie z. B. ermäßigte Handelsgebühren, Einkaufen auf dem Binance-Marktplatz und Token-Verkäufe über das Launchpad.

Seit seiner Einführung im Jahr 2017 ist BNB durchgehend eine der leistungsstärksten Kryptowährungen geblieben. Von seinem Tiefststand von 0,50 $ im November 2017 bis zu seinem Höchststand von 691,80 $ im Mai 2021 hat BNB fast 140.000 % zugelegt! Im heutigen Bärenmarkt hat BNB jedoch noch einen weiten Weg vor sich, um den Preis von vor der Hausse im Jahr 2021 zu erreichen.

Die anhaltende Beliebtheit von BNB ist in erster Linie auf den anhaltenden Erfolg und die Beliebtheit der Binance-Börse zurückzuführen. Je mehr Menschen Binance nutzen, desto größer ist auch die Nachfrage nach BNB. Darüber hinaus wird Binance als einer der vertrauenswürdigsten und etabliertesten Akteure in diesem Spiel (kürzlich unterstützt durch Binance’s Proof of Reserves ) wahrscheinlich weiterhin dominieren. Aus diesem Grund ist BNB eine ausgezeichnete Wahl als eine der Top-Kryptowährungen, die man jetzt kaufen sollte.

3. Ethereum (ETH) – Sharding ebnet den Weg für 100.000 TPS

Ethereum ist die weltweit beliebteste Smart-Contract-Plattform, die die Erstellung von Tausenden von dezentralen Anwendungen (dApps), NFT-Projekten und Krypto-Token ermöglicht. Ethereum wird manchmal als „Königin der Kryptowährungen“ bezeichnet und hat seinen First-Mover-Vorteil genutzt, um den Bereich der Smart Contracts zu dominieren. Und obwohl viele Konkurrenten versucht haben, Ethereum von der Spitze zu verdrängen, ist es ihnen bisher nicht gelungen, den Ruf von Ethereum zu erlangen.

Ein kürzlich erschienener Artikel von Cryptomonday bietet einige beeindruckende Statistiken über Ethereum. So halten etwa 24,4 % der Krypto-Besitzer weltweit ETH, während das durchschnittliche tägliche Transaktionsvolumen etwa 16 Milliarden Dollar beträgt! Darüber hinaus liegt der Bekanntheitsgrad von Ethereum weltweit bei 19,49 %, und 2,38 % der Weltbevölkerung besitzen Ethereum.

Während Ethereum für hohe Transaktionsgebühren, langsame Geschwindigkeiten und verschwenderischen Energieverbrauch kritisiert wurde, sollte der jüngste Übergang zu Proof-of-Stake diese Probleme lösen. Eine der wichtigsten Erweiterungen von Ethereum, die für Ende 2023 erwartet wird, ist das Sharding. Durch Sharding wird das Ethereum-Netzwerk erheblich skaliert und die Transaktionsgeschwindigkeit von etwa 15 Transaktionen pro Sekunde (TPS) auf über 100.000 TPS gesteigert. Dieser Schritt könnte die Einsatzmöglichkeiten von Ethereum erheblich erweitern und der Katalysator für eine neue Welle der Kryptoakzeptanz sein. Das macht Ethereum zur dritten Wahl unter den Top-Kryptowährungen, die man jetzt kaufen sollte.

4. Ripple (XRP) – SEC vs. Ripple – Enddatum in Sicht?

Ripple ist ein Zahlungsnetzwerk und eine digitale Währung, die entwickelt wurde, um schnelle und günstige internationale Transaktionen zu ermöglichen, insbesondere für Finanzinstitute. Anstatt das traditionelle SWIFT-Bankensystem zu nutzen, das langsam und kostspielig ist, können Banken mit Ripple nahezu sofortige Zahlungen durchführen, die nur den Bruchteil eines Cents kosten.

Diese Innovation ist sicherlich revolutionär, aber Ripples langjähriger Fall mit der SEC hat den Fortschritt überschattet. Ende 2020 erhob die SEC Klage gegen Ripple Labs, die Schöpfer von Ripple, mit der Behauptung, dass der Verkauf von XRP ein nicht registriertes Wertpapierangebot darstelle. Seitdem haben sich Tausende von Ripple-Anlegern dem Kampf gegen die SEC angeschlossen.

Laut dem Anwalt und Ripple-Unterstützer John Deaton dürfte der Fall im März, April oder Mai zu einem Vergleich führen. Angesichts der zahlreichen mildernden Umstände für Ripple und einer scheinbar nicht überzeugenden Argumentation der SEC wird XRP wahrscheinlich als Sieger hervorgehen. Wenn die Entscheidung zu Gunsten von Ripple ausfällt, wird erwartet, dass XRP über Nacht in die Höhe schießen wird, was Ripple zu einem der Top-Kryptowährungen macht, die man für ein massives Wachstum im Jahr 2023 kaufen sollte.

5. Chainlink (LINK) – Ein wichtiges Projekt mit fast keiner Konkurrenz

Chainlink ist ein dezentrales Orakel-Netzwerk, das darauf abzielt, sichere und zuverlässige Daten für Smart Contracts bereitzustellen. Orakel sind Dienste von Drittanbietern, die es ermöglichen, dass Smart Contracts auf externe Daten wie Ereignisse, Transaktionen und APIs zugreifen können, wodurch sich die Anwendungsfälle für die Blockchain-Technologie erheblich verbessern.

So kann Chainlink beispielsweise Finanzdienstleistungen den Zugriff auf Echtzeit-Preisdaten ermöglichen, wodurch komplexe Finanzprodukte vollständig automatisiert werden können. Dieser Zugriff war bei mehreren DeFi-Projekten der Fall, die Chainlink zum Funktionieren benötigen, wie MakerDAO, Aave und Synthetix. Alternativ kann Chainlink auf Daten zugreifen, die von intelligenten Sensoren und Zählern zur Verwendung in intelligenten Verträgen erzeugt werden.

Dieser Dienst ist für die massenhafte Verbreitung von Kryptowährungen von entscheidender Bedeutung, doch Chainlink hat nur sehr wenig Konkurrenz. Sein nächster Konkurrent ist BAND Protocol, ein Projekt mit weniger als einem Zehntel der Marktkapitalisierung von Chainlink ( CoinGecko ). Neben vielen namhaften Partnerschaften mit Unternehmen wie Google, Amazon Web Services und SWIFT scheint Chainlinks Status als führender Anbieter von dezentralen Orakeln unerschütterlich zu sein. Deshalb ist es die fünfte Top-Kryptowährung, die man jetzt kaufen sollte.

6. Polkadot (DOT) – Könnte DOT auf 1 Million TPS skalieren?

Polkadot ist ein Ethereum-Konkurrent, der darauf abzielt, das Problem der Interoperabilität zwischen Blockchain-fähigen Netzwerken zu lösen. Die Entwickler schufen Polkadot, um skalierbar und flexibel zu sein und die Kommunikation zwischen verschiedenen Anwendungen und Blockchains wie Bitcoin und Ethereum zu erleichtern. Stellen Sie sich zunächst das Polka-Dot-Muster vor; stellen Sie sich nun vor, dass Sie Linien zwischen allen Punkten verbinden. Wenn jeder Punkt eine einzelne Blockchain ist, dann ist Polkadot derjenige, der die Punkte verbindet.

Im Gegensatz zu anderen Layer-1-Lösungen wurde Polkadot mit Blick auf Dezentralisierung, Geschwindigkeit und Sicherheit entwickelt. Während andere Blockchains sich in dem einen oder anderen Bereich auszeichnen, sind nur wenige in der Lage, sich in allen drei Bereichen auszuzeichnen, im Gegensatz zu Polkadot. Ein großer Teil dieses Erfolges ist auf Polkadots Verwendung von Parachains zurückzuführen, die es ermöglichen, dass Transaktionen gleichzeitig und nicht nacheinander stattfinden.

Im ersten Quartal 2023 wird Polkadot Parathreads einführen, die seine Skalierbarkeit massiv erhöhen werden. Die Blockzeiten werden sich nicht nur von 12 auf 6 Sekunden halbieren, sondern auch die Transaktionsgeschwindigkeit wird sich um das 100- bis 1.000-fache erhöhen. Diese Geschwindigkeitssteigerung wird Polkadot von 1.000 TPS auf über 100.000 TPS und möglicherweise sogar 1 Million TPS bringen, was das Projekt zu einem starken Konkurrenten von Ethereum macht. Diese vielversprechenden Zahlen machen DOT zu einem der Top-Kryptowährungen, die man jetzt kaufen sollte.

7. Filecoin (FIL) – Antrieb für die Zukunft der KI?

Die letzte Wahl als eine der Top-Kryptowährungen für 2023 ist Filecoin . Filecoin ist ein dezentrales Speichernetzwerk, das es Nutzern ermöglicht, ungenutzten Festplattenspeicher zu vermieten und dafür FIL-Token zu verdienen. Ursprünglich wurde Filecoin als Lösung für die zentralisierte Speicherindustrie geschaffen, die mit Preisabzocke, Betrug, Hacks und Zensur behaftet ist. Filecoin ist jedoch genau das Gegenteil: Der Markt legt die Preise fest, und die dezentrale Natur des Protokolls bedeutet, dass unbefugter Zugriff und Zensur praktisch unmöglich sind.

Da der Bedarf an Datenspeicherung in den kommenden Jahren nur noch steigen wird, ist Filecoin die perfekte Lösung. Im Vergleich zu Anbietern wie Amazon Web Services oder Microsoft Azure kostet die Speicherung von Daten mit Filecoin nur einen Bruchteil und erfordert nicht den Aufbau weiterer Rechenzentren. Vor allem aber könnte Filecoin dank des Aufstiegs der KI bald dominieren.

KI benötigt riesige Mengen an Daten, um zu funktionieren. Laut Sam Altman, dem CEO von OpenAI, belaufen sich die Kosten für eine einzige Antwort von ChatGPT „wahrscheinlich auf einen einstelligen Centbetrag“, also auf das 10- bis 100-fache der Kosten für eine normale Websuche. Diese Kosten spiegeln die Tatsache wider, dass die für die Generierung von KI-Antworten erforderliche Rechenleistung (und die Anzahl der Server) enorm ist. Daher könnte Filecoin von Unternehmen wie OpenAI genutzt werden, um ihre Produkte zu skalieren, ohne exorbitante Kosten zu verursachen.

Da KI schneller wächst als bisher angenommen, könnte diese Notwendigkeit für billigen Massenspeicher eher früher als später eintreten, vielleicht sogar bis Ende 2023. Infolgedessen wird Filecoin wahrscheinlich seine Herrschaft über den dezentralen Speichermarkt fortsetzen und ist eine der Top-Kryptowährungen, die man jetzt kaufen sollte

Metacade (MCADE) ist die Top-Kryptowährung, die es jetzt zu kaufen gilt

Wie sich das Jahr 2023 für die Welt der Kryptowährungen entwickeln wird, muss noch ermittelt werden. Da jedoch erwartet wird, dass die Federal Reserve die Zinserhöhungen im Jahr 2023 zurückfahren wird, könnte dies das Ende des Krypto-Bärenmarktes bedeuten. Wenn das passiert, werden die sieben Kryptowährungen auf dieser Liste wahrscheinlich in die Höhe schießen, vor allem angesichts der mehrfach erwähnten Katalysatoren. Metacade sticht jedoch als die Top-Kryptowährung für 2023 hervor.

Mit dem Potenzial für ein explosives Wachstum in der GameFi-Industrie, mehreren Community-basierten Funktionen, die Gamer sicher lieben werden, und einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz, die Investitionen anzieht, ist Metacade für den Erfolg im Jahr 2023 bereit. Wenn Sie also von Anfang an bei einem Unternehmen mitmachen wollen, das zu den führenden Anbietern von P2E-Spielen gehören könnte, sollten Sie nicht weiter suchen. Sehen Sie sich stattdessen den Vorverkauf von Metacade an und entdecken Sie, was Sie verpassen könnten!

Sie können die in diesem Artikel erwähnten Münzen bei eToro hier kaufen.