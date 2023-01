73% weniger Bitcoin-Millionäre als vor einem Jahr, da die Krypto-Verluste 2022 über 2 Bio. $ betragen

Wichtigste Punkte

Die Kryptowährungsindustrie wurde bis 2022 auf fast 3 Bio. $ geschätzt, jetzt sind es 800 Mrd. $

Nach 2022 gibt es 73 % weniger Bitcoin-Millionäre

Bitcoin ist von seinem Allzeithoch auf fast 69.000 $ um 75 % gesunken

25% des Bitcoin-Angebots verzeichneten zu Beginn des Jahres einen Verlust, jetzt sind es über 50%

Die Zahl der Investoren, die mehr als 1 BTC halten, stieg um 20 %, da die Hürde nun leichter ist

Einst wurde der Kryptowährungsmarkt auf 3 Bio. $ geschätzt. Genauer gesagt war dies im November 2021, als Bitcoin auf seinem Allzeithoch von fast 69.000 $ gehandelt wurde.

Doch dann kam das Jahr 2022. Das Gelddrucken während COVID, der Krieg in der Ukraine und Probleme in der Lieferkette lösten eine Inflation aus, so dass die Zentralbanken weltweit gezwungen waren, die Zinssätze zu erhöhen, um die sich zuspitzende Lebenshaltungskostenkrise einzudämmen.

Mit der billigen Liquidität, die unter den Märkten abgezogen wurde, spürte Bitcoin – und Krypto insgesamt – die Prise. Wir haben den Zusammenbruch der Top-10-Kryptowährungen gesehen, eine der Top-Börsen , die sich als Kartenhaus herausstellte, und zahlreiche andere Insolvenzen und Skandale.

Der Verlust war größer als 2 Bio. $, wobei Bitcoin zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels drei Viertel seines Wertes verlor und bei 16.800 $ gehandelt wurde.

Bitcoin-Millionäre

Wenn man sich die On-Chain-Daten von bitinfocharts.com ansieht, sind Bitcoin-Millionäre wie die Fliegen gefallen. Zu Beginn des Jahres 2022 gab es 90.000 Adressen mit Bitcoin im Wert von über 1 Mio. $. Heute sind es 24.000 – das entspricht einem Rückgang von 73 %.

„Die On-Chain-Daten fassen zusammen, was beim Betrachten eines Bitcoin-Preisdiagramms eklatant offensichtlich ist – dass die Party vorbei ist und die Anleger zumindest in naher Zukunft nicht mehr davon träumen, sich von ihren Bitcoin-Beständen zurückzuziehen! Fast drei Viertel der Bitcoin-Millionäre, die diesen Status verlieren, sind vielleicht die besten Daten, um zusammenzufassen, wie hässlich 2022 für Investoren war“ , sagte Max Coupland, Direktor bei CoinJournal.

Der Prozentsatz des Angebots im Verlust verdoppelt sich im Jahr 2022

Die Renditen von Bitcoin vor 2022 waren erstaunlich. Infolgedessen war der Großteil des Angebots profitabel, wobei nur 25 % des Angebots mit Verlust in das Jahr gingen. Bis zum Jahresende hatte sich dieser Wert auf über 50 % verdoppelt – eine weitere erstaunliche Statistik, wenn man bedenkt, dass Bitcoin im vergangenen Jahrzehnt die Anlageklasse mit der besten Performance der Welt war.

Adressen mit mehr als 1 BTC

Auf der anderen Seite, da Bitcoin im Vergleich zum letzten Jahr so billig ist, ist die Anzahl der Adressen, die einen Bitcoin oder mehr enthalten – „ganze Coiner“, wie sie genannt werden – so hoch wie nie zuvor, selbst wenn der Dollarwert in diesen Adressen enthalten ist, ist weit unten.

Zu Beginn des Jahres 2022 gab es über 814.000 Adressen mit mehr als 1 BTC. Zum Jahresende lag diese Zahl bei über 978.000 – das ist eine Steigerung um 20 %.

Wie beim Zoomen auf das Jahr 2022 in der untenstehenden Grafik zu sehen ist, gab es erhebliche Sprünge, als Bitcoin aufgrund der drei großen Skandale des Jahres 2022 – Lunas Todesspirale, die Insolvenz von Celsius und die Enthüllungen des Betrugs bei FTX – abstürzte.

Sinkende Stimmung passend zu fallenden Preisen

Das vielleicht größte Problem, das ab 2022 auftaucht, hängt mit diesen Skandalen zusammen. Der Ruf von Krypto hat einen Hammerschlag erlitten, vor allem mit dem schockierenden Sturz von FTX und dem in Ungnade gefallenen ehemaligen CEO Sam Bankman-Fried.

Laut einer CNBC-Umfrage vom November 2022 haben nur noch 8 % der Amerikaner eine positive Einstellung zur Kryptowährung.

Krypto-Investoren haben natürlich zuvor ähnliche prozentuale Rückgänge erlebt, nur damit sich der Markt wieder erholt. Aber dieses Mal kämpft Krypto zum ersten Mal in seiner Geschichte gegen einen Rückzug in der Gesamtwirtschaft.

Bislang gab es Null- (oder Negativ-) Zinsen und eine warme Gelddruckmaschine. Nun sind wir zu einem neuen Umfeld übergegangen, und die Kryptoanleger spüren den Schmerz. Sie werden hoffen, dass das Jahr 2023 eine Rückkehr zur Prominenz bringen und den Ruf der verwundeten Anlageklasse wiederherstellen kann.

Forschungsmethodik

Die Adressdaten stammen von On-Chain, Preisdaten von Yahoo Finance.