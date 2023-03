AltSignals verspricht im Rahmen seines neuen ASI-Token-Presales ein geringes Risiko und hohe Gewinne. Ist das zu schön, um wahr zu sein?

Ein neuer Presale, der von vielen als risikoarm und lukrativ angesehen wird, hat die Aufmerksamkeit von Krypto-Investoren auf der ganzen Welt auf sich gezogen. Der ASI-Presale von AltSignals hat begonnen. In diesem Artikel erfahren Sie, was AltSignals ist, warum sich Anleger für den ASI-Token interessieren und ob das Versprechen von geringem Risiko und hoher Belohnung zu schön ist, um wahr zu sein.

Was ist AltSignals?

AltSignals zählt zu den ältesten und angesehensten Anbietern von Krypto-Signalen auf dem Markt. Die 2017 gestartete Plattform bietet qualitativ hochwertige Signale für die Krypto-, Devisen- und Aktienmärkte, die von dem weltweit führenden AltAlgo™ -Algorithmus und einem engagierten Team von Handelsexperten erzeugt werden.

Seit seiner Gründung hat AltSignals mehr als 1.500 Calls ausgegeben und mehr als 50.000 Mitglieder für seinen kostenlosen Telegram-Kanal gewonnen, was in einer 4,9/5-Sterne-Bewertung auf Trustpilot und fast 500 positiven Bewertungen resultiert. Die Philosophie von AltSignals ist einfach: Die Erstellung von Premium-Signalen mit geringem Risiko unter Verwendung einer selbst entwickelten Strategie in Kombination mit manueller Fundamentalanalyse.

Die Erfolge von AltSignals sind schlichtweg bemerkenswert. Im Jahr 2022 erzielten die Binance-Futures-Signale von AltSignals mit durchschnittlich 1.275 % pro Monat unglaublich hohe Renditen! Darüber hinaus liegt die Genauigkeit der 1.500 versendeten Signale bei 64 %, was die Beständigkeit der Strategie von AltSignals beweist.

AltSignals arbeitet auf Abonnementbasis, d.h. Sie können eine risikoarme monatliche Mitgliedschaft ausprobieren oder sogar den Zugang zum AltAlgo-Indikator für den eigenen Gebrauch erwerben. AltSignals hat jedoch noch viel größere Dinge in Arbeit: den ASI-Token und den ActualizeAI-Algorithmus.

Vorstellung des ASI-Tokens

Mit dem ASI-Token will AltSignals die Handelsbranche revolutionieren. Er bietet den Inhabern exklusiven Zugang zum ActualizeAI-Algorithmus, der das gesamte AltAlgo™ -System umgestalten wird, um modernste KI-Technologie zu integrieren.

So plant AltSignals beispielsweise den Einsatz von maschinellem Lernen, um dem Algorithmus dabei zu helfen, etwas über die Märkte zu lernen und historische Daten zu analysieren. Gleichzeitig wird die Stimmungsanalyse genutzt, um fundierte Entscheidungen darüber zu treffen, welche Vermögenswerte kurz vor der Wertsteigerung stehen.

Durch den Besitz von ASI-Tokens erhalten Händler eine Reihe von Vorteilen, darunter den Zugang zum privaten AI Members Club. Hier können Mitglieder ASI-Token verdienen, wenn sie die neuesten Updates des ActualizeAI-Algorithmus testen und Feedback dazu geben. Mitglieder können diese Token sammeln, um Zugang zu fortgeschritteneren Funktionen des AltSignals AI-Ökosystems zu erhalten und ihre Mitgliedschaft aufzustufen oder einfach, um sie zu halten bzw. gegen Fiat-Werte zu tauschen.

Aber das ist noch nicht alles – ASI-Token-Inhabern wird auch ein frühzeitiger Zugang zu aufstrebenden Krypto-Presales angeboten, die eine Partnerschaft mit AltSignals eingehen. So erfahren sie als Erste, wenn ein Presale, der nicht von einem Partner durchgeführt wird, an Fahrt gewinnt. Darüber hinaus wird es regelmäßige Trading-Turniere mit spannenden Preisen geben, bei denen Trader ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen können.

Und schließlich ist AltSignals bestrebt, seine bereits starke Community zu fördern. Deshalb werden die Inhaber von ASI-Token die Möglichkeit haben, Änderungen an der Plattform und ihren Produkten vorzuschlagen und darüber abzustimmen.

Ist das Versprechen von geringem Risiko und hohen Gewinnen zu schön, um wahr zu sein?

Wie bei jeder Investition, die ein geringes Risiko und hohe Gewinne verspricht, ist es immer ratsam, skeptisch zu sein. Im Fall von AltSignals wird ein Teil des Misstrauens durch einen einfachen Blick auf die Erfolgsbilanz der Plattform ausgeräumt. Im Gegensatz zu den meisten Krypto-Presales hat AltSignals bereits bewiesen, dass sein Geschäftsmodell erfolgreich ist, was sich in einem potenziell geringeren Risiko niederschlägt.

Zudem hat AltSignals bewiesen, dass es mit seinen bestehenden Signalen hohe Gewinne erzielen kann. So wird erwartet, dass der neue ActualizeAI-Algorithmus nicht nur diese Gewinne weiter steigert, sondern auch zu einer Flut von Anlegern führt, die ASI-Token erwerben, um an die Signale des Algorithmus zu gelangen. Auf diese Art wird der ASI-Token den Anlegern wahrscheinlich hohe Gewinne bieten, insbesondere denjenigen, die sich frühzeitig beteiligen.

Abschließende Betrachtungen

Da der Presale gerade erst begonnen hat, scheint der ASI-Token von AltSignals eine ideale Gelegenheit mit geringem Risiko und hoher Rendite zu sein – zumindest im Vergleich zu anderen Krypto-Presales. Falls Sie das auch so sehen, sollten Sie überlegen, ob Sie nicht schon in der ersten Phase des Presales einsteigen wollen, bevor die Token ausverkauft sind und der Preis steigt.

Im Moment wird ASI für 0,012 $ pro Token verkauft, was viele Analysten angesichts des Potenzials von AltSignals, die Handelssignalbranche zu revolutionieren, für außerordentlich unterbewertet halten. Verpassen Sie diese Gelegenheit nicht.