Bahamas dementiert Vorwürfe, sie hätten Bankman-Fried angewiesen, neue Coins zu minten

Wichtigste Punkte

Gerichtsakten beschuldigten Beamte der Bahamas, Bankman-Fired gebeten zu haben, neue Token zu minten und sie an Beamte zu übertragen

Securities Commission of the Bahamas (SCB) hat sich ebenfalls gegen Behauptungen gewehrt, dass Token unter ihrer Kontrolle gestohlen wurden

Es ist schwer zu sagen, welche Anschuldigungen wahr sind, aber jeder, der auch nur im Entferntesten mit FTX zu tun hat, kommt in dem ganzen Debakel schlecht weg – und das gilt auch für die Regulierungsbehörde der Bahamas

In den letzten ein bis zwei Monaten nach dem spektakulären Zusammenbruch von FTX gab es eine Menge erschreckender Enthüllungen, aber eine der heimtückischsten, zumindest für mich, war, dass die Regierung der Bahamas mit Bankman-Fried zusammenarbeitete, um nach dem Zusammenbruch der Börse einen neuen Token zu minten.

Anwälte werfen Beamten der Bahamas vor, neue Token minten zu wollen

Anwälte von FTX sagten in einem Gerichtsantrag im Dezember, dass Regierungsbeamte der Bahamas Bankman-Fried aufgefordert hätten, neue digitale Assets im Wert von „Hunderten von Millionen Dollar“ zu minten, und forderten den in Ungnade gefallenen CEO auf, die neuen Token der Kontrolle von Regierungsbeamten zu übertragen.

Der von Bloomberg veröffentlichte Bericht beschreibt auch, dass Beamte der Bahamas daran gearbeitet haben, Bankman-Fried dabei zu helfen, wieder Zugang zu wichtigen Computersystemen auf der FTX-Plattform zu erhalten. Die Beamten waren „verantwortlich für die Lenkung des unbefugten Zugriffs“ auf die Systeme, um die Kontrolle über einige der digitalen Assets zu erlangen, die sich auf der FTX-Plattform befanden.

Dies alles war besonders besorgniserregend, da sich nach dem Zusammenbruch von FTX offensichtlich Geld auf der Blockchain bewegte. Ein gemeldeter „Hack“ führte dazu, dass in den Tagen nach dem Insolvenzantrag 477 Mio. $ an Krypto bewegt wurden, wobei der Hacker dann versuchte, die Gelder in verschiedene Einheiten und Währungen zu überbrücken.

(1/2) Exchanges should be aware that certain funds transferred from FTX Global and related debtors without authorization on 11/11/22 are being transferred to them through intermediate wallets. — FTX (@FTX_Official) November 20, 2022

Ob dies irgendeinen Zusammenhang mit der Geschichte über den Druck der Bahamas auf Bankman-Fried hat, ist reine Spekulation, und um es klarzustellen, es gibt keinerlei Beweise dafür, dass die Behörden etwas damit zu tun haben.

Die bahamanische Aufsichtsbehörde hat heute eine Erklärung veröffentlicht, in der sie sich gegen die oben genannten Kommentare von John Ray III, dem Vertreter der in den USA ansässigen FTX-Schuldner, wehrt. Die Erklärung lautete, dass sie „noch einmal wesentliche falsche Angaben von Herrn John J. Ray III korrigieren muss … sowohl in den Presse- als auch in den Gerichtsakten“.

In der Erklärung wurde dargelegt, dass Rays Gerichtsakten, die „unter Eid“ gestellt wurden, „ohne Beweise“ seien und entschieden gegen die Behauptung zurückschlugen, Beamte hätten Bankman-Fried befohlen, neue Token zu minten, und „Mitarbeiter (von FTX) dazu angewiesen neue FTT-Token im Wert von 300 Mio. $ zu minten“. Es bestritt weiterhin die Behauptung, dass digitale Assets unter der Kontrolle der Securities Commission of the Bahamas (SCB) „gestohlen“ wurden.

Was wirklich passierte?

In Wahrheit ist es unmöglich, die Einzelheiten des Debakels hier zu kennen. Aber was offensichtlich ist, ist, dass diese ganze Saga jeden Tag schmutziger und peinlicher für die Kryptowährung als Ganzes wird, und jeder, der entfernt mit FTX verbunden ist, sieht mit der Zeit immer schlechter aus.

Das war offensichtlich ein massives Versagen in Bezug auf die Regulierung auf den Bahamas, und der SCB wird zu Recht dafür gerügt. Ob die anderen Vorwürfe zutreffen, können wir nicht beurteilen, aber ich bin sicher, dass die Zeit es zeigen wird.

Mit über einer Million Gläubigern, 8 Mrd. $ an fehlenden Kundengeldern und vielen ruinierten Leben kann man die Traurigkeit und den Schweregrad der FTX-Situation kaum überbewerten. Jetzt ist es an der Zeit, den Schlamassel zu sortieren und herauszufinden, wer genau neben Bankman-Fried die Schuld trägt, denn es gibt mehr als genug Schuldige, die sich gegenseitig beschuldigen.