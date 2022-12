Wichtigste Punkte

Sam Bankman-Fried wurde auf den Bahamas festgenommen und steht vor der Auslieferung an die USA

Caroline Ellison, CEO von Alameda, wurde Berichten zufolge in New York gesichtet

Der frühere CEO Sam Trabucco trat im August zurück und hat sich weitgehend der gleichen Prüfung entzogen wie die beiden anderen

Ach Sam.

Der in Ungnade gefallene FTX-Gründer Sam Bankman-Fried wurde am Montag von der Polizei der Bahamas festgenommen, nachdem die USA Strafanzeige gegen ihn erstattet hatten. Die Bahamas haben erklärt, dass sie erwarten, dass die USA auch unmittelbar die Auslieferung beantragen werden.

„Aufgrund der erhaltenen Benachrichtigung und des damit bereitgestellten Materials wurde es für den Generalstaatsanwalt als angemessen erachtet, die Verhaftung von SBF zu beantragen und ihn gemäß dem Auslieferungsgesetz unseres Landes in Gewahrsam zu nehmen“, heißt es in der Erklärung, die Generalstaatsanwalt Ryan Pinder zugeschrieben wird.

Die Anklagen gegen Bankman-Fried umfassen Berichten zufolge Überweisungsbetrug, Überweisungsbetrugsverschwörung, Wertpapierbetrug, Wertpapierbetrugsverschwörung und Geldwäsche. Die Anklagen könnten Bankman-Fried Jahrzehnte im Gefängnis bescheren. Hoppla.

Was passiert als nächstes?

Das ist eine seltsame Auswahl an Vorwürfen, die zeigt, dass Bankman-Fried wirklich alles getan hat.

Er sollte heute um 10 Uhr EST vor dem Ausschuss für Finanzdienstleistungen des Repräsentantenhauses zu einer Anhörung über den FTX-Absturz aussagen. Dies ist nun nicht mehr der Fall. Stattdessen wird Bankman-Fried vor dem Magistratsgericht in Nassau (Bahamas) erscheinen.

Sobald Bankman-Fried wieder amerikanischen Boden betritt, wird es in absehbarer Zeit keinen Prozess geben. Dies ist ein Verbrechen von historischem Ausmaß in unzähligen Gerichtsbarkeiten, und der Fall wird viel Zeit in Anspruch nehmen.

Die SEC erhob auch gesonderte Anschuldigungen, dass Bankman-Freid Anleger betrogen habe.

Wir behaupten, dass Sam Bankman-Fried ein Kartenhaus auf einer Grundlage der Täuschung gebaut hat, während er den Investoren sagte, dass es eines der sichersten Gebäude in der Kryptotechnik sei“, sagte der SEC-Vorsitzende Gary Gensler. „Der angebliche Betrug von Herrn Bankman-Fried ist ein Weckruf an die Kryptoplattformen, dass sie unsere Gesetze einhalten müssen.“

Was ist mit Caroline Ellison?

Der springende Punkt ist die Frage, was mit Alameda-CEO Caroline Ellison geschieht. Alameda ist das ebenfalls von Bankman-Fried gegründete Handelsunternehmen, an das die Kundengelder von FTX überwiesen wurden, um große Handelsverluste auszugleichen.

Es wurde angenommen, dass Ellison zum Zeitpunkt der Festnahme in Hongkong war, aber sie wurde möglicherweise in einem Café in Manhattan gesichtet, was bedeutet, dass sie sich bereits auf US-Boden befindet.

PLEASE CONFIRM: A user claims that they spotted Caroline Ellison at Ground Support Coffee on West Broad in SoHo Manhattan at 8:15 AM. This would mean she is not in Hong Kong and is in NY not in custody. pic.twitter.com/QUduYO9GfZ — Autism Capital 🧩 (@AutismCapital) December 4, 2022

Dies löste Spekulationen aus, dass ein Plädoyer-Deal erzielt worden sein könnte, obwohl das alles Spekulationen sind.

Bankman-Fried hat wiederholt bestritten, dass er die volle Kontrolle über alle Operationen hatte, und bestritten, dass er „Alameda nicht leitet“ und „die Größe ihrer Position nicht kannte“.

Dies deutet darauf hin, dass Bankman-Fried Ellison, seine ehemalige Freundin, vor den Bus wirft. Ellison hat seit dem 9. November nicht mehr getwittert, und seit dem Konkurs herrscht Funkstille.

Zuvor hatte sie am 6. November einen Tweet an den Binance-CEO Zhao geschickt, in dem sie versuchte, die kollabierenden FTT-Token – den nativen Token der FTX-Börse mit geringer Liquidität, der das gesamte Ökosystem künstlich stützte – von Zhao zu einem Preis von 22 $ pro Aktie zu kaufen (Zhao selbst wird in einem anderen Fall ebenfalls strafrechtlich belangt).

Die Zeit wird zeigen, was mit Ellison passiert, aber es scheint fast unmöglich zu glauben, dass sowohl Bankman-Fried als auch Ellison nicht wussten, was in ihren beiden Unternehmen geschah, angesichts der Höhe des Schadens – 8 Mrd. $. Das und die Tatsache, dass sie beide CEOs der jeweiligen Unternehmen waren.

Was ist mit Sam Trabucco?

Dann gibt es noch den Fall von Sam Trabucco.

Trabucco ist neben Ellison der ehemalige Co-CEO von Alameda. Sein Timing war, wie soll ich sagen, interessant. Er kündigte seinen Rücktritt weniger als drei Monate vor dem Zusammenbruch des Kartenhauses an, als Ellison alleiniger CEO wurde.

In einem berüchtigten Tweet-Thread zitierte er längere Arbeitszeiten und eine Änderung der Prioritäten für den Rücktritt.

„Ich habe einen Punkt in meinem Leben erreicht, an dem ich andere Dinge will. Welche anderen Dinge? Ich bin mir nicht sicher, genau. In letzter Zeit war ich wirklich glücklich, verbrachte viel Zeit auf Reisen, besuchte Freunde und Familie, arbeitete an „mich“ und so weiter. Außerdem habe ich ein Boot gekauft, das war cool“.

Ich bin mir nicht sicher, warum Trabucco nicht untersucht wird. Die LUNA-Todesspirale vom Mai hat angeblich viele der Verluste für Alameda ausgelöst, die zur Vermischung von Geldern von FTX führten. Drei Monate nach diesem Zusammenbruch, im August, trat Trabucco zurück. Als CEO muss er gewusst haben, was vor sich ging, entzieht sich jedoch weitgehend der Überprüfung.

Seit dem Konkurs ist auch er verstummt, und in seinem letzten Tweet vom 8. November wünschte er sich, dass „der Weg nach vorne heller ist“.

Much love to everyone — I'm sure the past few days have been dark for many and I hope the road ahead is brighter. — Sam Trabucco (@AlamedaTrabucco) November 8, 2022

Es wurde auch bekannt, dass er letztes Jahr zwei Immobilien im Wert von 8,7 Mio. $ in bar gekauft hatte. Dies geschieht zusätzlich zu dem oben erwähnten Yachtkauf, für den er Berichten zufolge einen Freiberufler auf Fiverr engagiert hat, um das Logo zu entwerfen (er nannte es anscheinend „Soak my Deck“ ).

Vergessen wir also nicht, dass er bei all dem eine Schlüsselfigur ist.

Abschließende Gedanken

Es wird wahrscheinlich noch mehr Wendungen in der Geschichte geben, aber jetzt, wo einer der drei Top-Manager verhaftet wurde, bin ich gespannt, was mit den anderen beiden passieren wird.

Der Prozess gegen Bankman-Fried wird wahrscheinlich noch eine ganze Weile nicht beginnen, und die ganze Sache wird jahrelang nicht gelöst werden. Was die anderen beiden betrifft, sind alle Wetten abgeschlossen, aber ich wäre überrascht, wenn sie nicht bald an ihre Türen klopfen würden.

Was für ein komplettes Durcheinander und eine traurige Geschichte für die gesamte Branche.