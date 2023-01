Bericht: Bitcoin handelt bei 38.000 $ in Nigeria, während Afrikas größte Wirtschaft in Aufruhr ist

Wichtigste Punkte

Bitcoin handelt bei 38.000 $ in Nigeria, einer Erhöhung von 66%

Nigerias Zentralbank hat ein Limit von 43 $ pro Tag für Abhebungen an Geldautomaten eingeführt, um die bargeldlose Gesellschaft in Afrikas größter Volkswirtschaft zu fördern

Die Zentralbank kündigte auch ein konkurrierendes Kartensystem zu Visa und Mastercard an, um die Gebühren zu senken

Einige freuen sich über den Vorstoß in Richtung Bitcoin, aber auch hier ist es wichtig, sich an die Schwächen von Bitcoin zu erinnern

Die Internet-Penetrationsrate liegt in Nigeria bei nur 35 %, und die Volatilität von Bitcoin bedeutet, dass es idealistisch wäre, ihm irgendeine Art von „Absicherungsfunktion“ zuzuweisen

Ein Bitcoin wird in Nigeria für über 38.000 $ gehandelt.

Der Preis ist auf der nigerianischen Börse NairaEx zu sehen, wo er mit 17,8 Millionen Naira notiert wird. Das entspricht 38.600 $, obwohl Bitcoin auf dem gesamten Markt bei 23.200 $ gehandelt wird, was bedeutet, dass er in Nigeria mit einem Aufschlag von 66 % gehandelt wird.

Nigeria auf dem Weg zu einer bargeldlosen Gesellschaft

Der Aufschlag fällt in eine Zeit, in der die nigerianische Zentralbank einen großen Vorstoß in Richtung einer bargeldlosen Gesellschaft unternimmt.

Es wurden Beschränkungen für Abhebungen an Geldautomaten eingeführt, wobei die Bürger auf 20.000 Naira pro Tag (43 $ zu aktuellen Kursen) und 100.000 Naira pro Woche (217 $) beschränkt sind.

Nigerias umstrittenes Geldmanagement

Die Zentralbank verlängerte an diesem Wochenende auch die Frist für den Umtausch alter Banknoten durch die Bürger vom 24. Januar bis zum 10. Februar. Naira-Banknoten mit höherem Nennwert wurden mit dem Ziel entworfen, Fälschungen und die Verwendung von Bargeld in der Gesellschaft zu reduzieren.

Der Schritt wurde weithin kritisiert, wobei Analysten auf eine sehr offensichtliche Frage hinwiesen: Wie reduziert die Ausgabe neuer Banknoten die Verwendung von Bargeld? Nigeria ist Afrikas größte Volkswirtschaft und nach wie vor stark von Bargeld abhängig.

Abgesehen von Fragen zum Gesamtbild beklagten die Nigerianer, dass ihnen nicht genug Zeit gegeben worden sei, um auf die neuen Banknoten umzusteigen. Es gab viele Geschichten über Warteschlangen bei Banken, während viele der 210 Millionen Menschen in Nigeria in ländlichen Gebieten leben und keinen Zugang zu Banken haben, wo sie alte Banknoten gegen neue eintauschen müssen.

Die Regierung hatte nur eine Woche vor Ablauf der Frist ein Programm angekündigt, um Menschen in solchen ländlichen Gebieten über Bankenvertreter zu helfen, aber es blieb eine Kontroverse darüber, dass nicht genug Zeit war. Es gab auch Berichte über Engpässe bei neuen Banknoten, wobei kommerzielle Kreditgeber die neuen Banknoten erst weniger als einen Monat vor Ablauf der Frist in die Hände bekamen.

„Ich habe keine guten Nachrichten für diejenigen, die meinen, wir sollten die Frist verschieben; Entschuldigung“, hatte Notenbankgouverneur Godwin Emefiele erst am vergangenen Dienstag gesagt.

Dennoch gab die Zentralbank schließlich nach, als der politische Druck vor den Präsidentschaftswahlen in wenigen Wochen zunahm.

Könnte Bitcoin Nigeria helfen?

Die chaotischen Entwicklungen sind nur das jüngste Beispiel dafür, wie schlecht Regierungen weltweit oft mit Geld umgehen. Auch Nigeria ist die Inflation seit jeher nicht fremd.

Ein Zoom auf 2022 zeigt, dass die Währung im letzten Jahr deutlich stärker abgewertet wurde als in den meisten Industrieländern weltweit.

Vor diesem Hintergrund kündigte die Zentralbank letzte Woche auch die Einführung eines inländischen Kartensystems an. Ziel ist es, Wettbewerb für Visa und Mastercard zu schaffen, Nigeria erneut in Richtung einer bargeldlosen Gesellschaft zu drängen und gleichzeitig dem Land Gebühren für Auslandstransaktionen zu ersparen.

Das Ziel mag bewundernswert sein, aber die Realität der Situation erschwert den Vorstoß. Wie oben erwähnt, ist dies eine Gesellschaft, die immer noch stark von Bargeld abhängig ist und in der ein großer Teil der Bevölkerung vom Bankwesen ausgeschlossen ist.

Einige Bitcoiner weisen auf die Krypto als Lösung für Nigerianer hin. Für mich fühlt sich das etwas idealistisch an. Es besteht zwar kein Zweifel, dass Bitcoin im Vergleich zum Bankwesen in Industrieländern äußerst zugänglich ist, es erfordert jedoch immer noch eine Internetverbindung. Und in Nigeria ist das nicht so leicht verfügbar wie gewünscht.

Während die Grundlagen von Bitcoin ihn im Kontext einer Währung, die strengen Kontrollen unterliegt und in der Vergangenheit mit der Inflation geflirtet hat, sicherlich interessant machen, sollten wir die Tatsache nicht beschönigen, dass Bitcoin auch seine eigenen Probleme hat.

Ein Bitcoin war vor etwas mehr als einem Jahr 68.000 $ wert. Dann waren es gegen Ende des letzten Jahres 16.000 $. Jetzt sind es 23.200 $. Für diejenigen, die im ländlichen Nigeria leben, wäre diese Volatilität bahnbrechend und macht sie im Moment einfach völlig unmöglich, trotz des Geschreis der Bitcoin-Enthusiasten.

Ich bin der Meinung – und habe bereits ausführlich darüber geschrieben -, dass Bitcoin im Hinblick auf sich entwickelnde Volkswirtschaften und kollabierende Währungen wirklich faszinierende Eigenschaften hat und was passieren könnte, wenn der Vermögenswert weiter reift.

Im Jahr 2023 ist er jedoch ein extrem risikobehafteter Vermögenswert, der sich nicht weniger gut eignet, um sein Vermögen darin anzulegen. Der Naira mag im Moment eine Inflation von 20 % und mehr erleben, aber Bitcoin kann an einem Tag 50 % seines Preises verlieren.

Warum ist der Bitcoin-Aufschlag so hoch?

Ich betrachte dies gerne als eine Art Big-Mac-Index mit Kaufkraftparität. Der Big-Mac-Index ist eine unterhaltsame Metrik, mit der man messen kann, wie teuer ein Land ist. Er vergleicht den Preis des Universalguts, des berühmtesten Burgers von McDonald’s, von Land zu Land.

In ähnlicher Weise kann ein Blick auf den Preis, zu dem Bitcoin gehandelt wird, Hinweise darauf geben, wie gut das Geld einer Nation funktioniert. Der Aufschlag von 66 % in Nigeria zeigt deutlich, dass es in der Wirtschaft echte Turbulenzen gibt. Die Bereitschaft der Bürger, einen solch enormen Aufschlag zu zahlen, um ihr Bargeld aus dem Naira zu bekommen, ist erschreckend.

Andererseits könnten auch andere Faktoren eine Rolle spielen. Der Kimichi-Aufschlag bestand bekanntlich viele Jahre lang und beschrieb den konstanten Aufschlag, der auf dem koreanischen Bitcoin-Markt zu beobachten war. Dies war in erster Linie eine Folge der regulatorischen Probleme rund um den stets umstrittenen Bitcoin.

Zumindest zeigt diese Geschichte aus Nigeria, wie zerbrechlich ein großer Teil der Welt in Bezug auf Geld ist. Angesichts der Tatsache, dass sich solche Vorfälle immer häufiger ereignen, wie auch in Argentinien, dem Libanon, der Türkei usw., ist es nicht verwunderlich, dass der Ruf nach dem geheimnisvollen, dezentralen Vermögenswert, den wir alle Bitcoin nennen, immer lauter wird.

Aber zu behaupten, Bitcoin sei im Moment nur annähernd eine Lösung, wäre naiv. Was die Zukunft betrifft, wer weiß?