10 beste Krypto-Vorverkäufe zum Investieren im Jahr 2023 (Kommende Vorverkäufe)

Da die Kryptowelt weiterhin schnell expandiert, kann die Investition in neue digitale Assets ein kniffliges Unterfangen, aber auch sehr lukrativ sein.

Um sicherzustellen, dass Sie bei Vorverkaufsinvestitionen kluge Entscheidungen treffen, wirft dieser Leitfaden einen ausführlichen Blick auf bevorstehende Projekte und beschreibt, wie Investoren ihren idealen Vermögenswert aus den besten derzeit verfügbaren Krypto-Vorverkaufsoptionen finden können.

Hier sind die 10 besten Krypto-Vorverkäufe, in die Sie investieren können, mit Bewertungen jedes Projekts.

Die besten Krypto-Vorverkäufe, in die Sie jetzt investieren können

Mit Blick auf 2023 ergab unsere Suche eine verlockende Auswahl an Krypto-Vorverkäufen, die investierbar sind. Aus den Angeboten auf dem Tisch stachen diese als besonders einladende Aussichten hervor.

Metakade (MCADE) EstateX (ESX) LunaOne (XLN) Sleep Care (SLEEP) Avoteo (AVO) WeSendit (WSI) Toon Finance (TFT) Artyfact (ARTY) Metropoly (METRO) Bet2ken (BTK)

Top 10 Krypto-Vorverkäufe zum Kaufen in 2023 im Überblick

Metacade ist die Anlaufstelle von Web3 für alles, was mit Metaverse-Spielen zu tun hat, und ermöglicht es Spielern und Krypto-Fanatikern gleichermaßen, in der schnell wachsenden Welt von Play2Earn zu interagieren.

Es befähigt Benutzer, indem es sie jedes Mal mit MCADE-Token belohnt, wenn sie Rezensionen, Alpha-Veröffentlichungen oder andere hilfreiche Beiträge teilen – und so einen Hub schafft, an dem Spieler mehr über GameFi erfahren können, während sie in dieses expandierende Ökosystem eintauchen.

Mit einer ehrgeizigen Vision, die sich zu 2023 entwickelt, das darauf abzielt, seinen Wert als eines der heißesten neuen Metaverse-Token auf dem Markt zu verzehnfachen, steht Metacade an vorderster Front, wenn es darum geht, die Zugänglichkeit zwischen aufstrebenden Spieleentwicklern und begeisterten Spielern zu überbrücken Spieler auf allen Plattformen, die es heute gibt.

Metacade, die aufregende neue Metaverse-Token-Plattform, ist vollgepackt mit Funktionen, die Spieler aus allen Bevölkerungsschichten anziehen werden.

Turniere und Verlosungen sind nur einige der Angebote – wobei Metagrants auch eine innovative Möglichkeit für Mitglieder bietet, ihre eigenen Spiele über ein wettbewerbsbasiertes System zu finanzieren, das in einer virtuellen Spielhalle gehostet wird.

Benutzer haben möglicherweise sogar die Möglichkeit, Titel zu testen, indem sie mit Spieleentwicklern zusammenarbeiten – und sich möglicherweise selbst Gewinne innerhalb dieses einzigartigen Play2Earn-Ökosystems verdienen.

Hat es angesichts solch spannender Aussichten an Bord wirklich so viel Potenzial für 10-fache Gewinne im Laufe des Jahres 2023?

Metacade, das Metaverse-Token, das mit GameFis boomendem Marktwachstum von 10x traditionellem Gaming bis 2025 (Crypto.com) verbunden ist, soll bald auf den Markt kommen.

Mit einem Vorverkaufspreis von 0,020 $ pro MCADE-Token und 1,4 Milliarden Token, die bei seinem Börsengang im Umlauf sind, rechnen die Investoren mit einem geschätzten potenziellen Anstieg der Marktkapitalisierung von 28 Mio. $ auf einen satten Anstieg um das Zehnfache – bis hin zu einem beeindruckenden Schlusskurs auf 300 Millionen Dollar (280 Mio. $).

Der GameFi-Sektor hebt ab und mit ihm kommt eine neue Generation von Metaverse-Token. Die Krypto-Welt hat bereits auf sich aufmerksam gemacht, da The Sandbox und Decentraland, deren Marktkapitalisierungen unglaubliche Höhen erreicht haben und 2021 mit 6,5 Mrd. $ bzw. 7 Mrd. $ ihren Höhepunkt erreichten!

Wenn Metacade diesem Muster folgt, deuten alle Anzeichen darauf hin, dass seine Bewertung bis 2023 um das 100-fache in die Höhe schießt – und eine beeindruckende Marke von 2,8 Mrd. $ erreicht, die erreichbar sein könnte, wenn sich die Schätzungen für die Gesamtgröße der Branche als zutreffend erweisen (Crypto.com prognostiziert ein Wachstum von bis zu 50 Milliarden).

Wird sich die Geschichte wiederholen? Nur die Zeit kann es verraten…

Metacade ist in der besten Position, um vom schnellen Wachstum sowohl von GameFi- als auch von Metaverse-Technologien zu profitieren, da es bereits erlebt hat, wie erfolgreich neue Token wie The Sandbox und Decentraland sein können.

Mit ihren festen Plänen, ein wichtiger Akteur in diesem sich schnell entwickelnden Bereich zu werden, könnten Early Adopters bald riesige Belohnungen ernten – mit Verdienstmöglichkeiten bis zum 10-fachen ihrer ursprünglichen Investition!

Sie können hier am Metacade-Vorverkauf teilnehmen.

2. EstateX (ESX)

EstateX bereitet sich darauf vor, einer der besten Krypto-Vorverkäufe dieses Jahres zu werden, wobei sein innovatives Konzept bereits ein breites Publikum anzieht.

Das Projekt plant, Immobilieninvestitionen zu revolutionieren, indem es Menschen auf der ganzen Welt den Zugang und die Erschwinglichkeit des Eigentums durch „Teileigentum“ ermöglicht.

Mit jedem Kauf oder Verkauf, der über ESX (das native Token von EstateX) erleichtert wird, kann EstateX potenziell den wachsenden europäischen Token-Immobilienmarkt erschließen, der innerhalb von vier Jahren voraussichtlich 1,5 Bio. € erreichen wird.

Über EstateX können Investoren einem revolutionären neuen Blockchain-System beitreten, bei dem die Eigentumsanteile hochsicher und transparent sind.

Sie haben rund um die Uhr Zugang zu globalen Handelsmöglichkeiten auf dem sekundären Marktplatz der Plattform – und können mit Asset-Backed-Tokens schnell Kredite aufnehmen.

Außerdem werden sie sich 2022 sogar an der Entscheidung beteiligen, welche Eigenschaften Teil dieses innovativen DAO-Kryptoprojekts sein sollen!

3. LunaOne (XLN)

LunaOne schlägt in diesem Jahr große Wellen im Krypto-Raum – und das aus gutem Grund. Dieses Metaverse-Projekt wird eine allumfassende virtuelle Welt sein, die für Spiele, Unternehmen und Bildungszwecke genutzt wird.

Als dezentrale autonome Organisation (DAO) haben Token-Inhaber direkten Einfluss auf die Gestaltung der Funktionsweise von LunaOne; Außerdem kommen sie in den Genuss zahlreicher hochmoderner Funktionen wie Streaming-Plattformen mit integrierten Belohnungssystemen, Kompatibilität mit Virtual-Reality-Headsets und sogar personalisierte Avatare in den eigenen Universen ihrer Benutzer.

Es ist keine Überraschung, dass viele es als eine der besten Web 3.0-Münzen überhaupt feiern – verpassen Sie nicht, sich zu engagieren!

Machen Sie sich bereit, sich über 7.600 Krypto-Enthusiasten beim mit Spannung erwarteten LunaOne-Vorverkauf anzuschließen. Als Plattform, die auf der Binance Smart Chain-Technologie basiert, können Benutzer niedrige Netzwerkgebühren erleben und sich darauf freuen, Transaktionen mit XLN – seinem nativen Token – durchzuführen.

Auf dieser aufregenden Reise warten viele Belohnungen auf dich, also lass sie dir nicht entgehen.

4. Sleep Care (SLEEP)

Sleep Care soll die wachsende „Social-Fi“-Nische als innovative Blockchain-basierte Plattform revolutionieren und Nutzer für ihre Schlafgewohnheiten bezahlen.

Mithilfe von GPS und Körpersensoren, die mit iOS- oder Android-Geräten verbunden sind, erstellt Sleep Care eine Datenkarte der Schlafqualität, die Benutzer nach fünf Stunden erholsamen Schlafs mit $SLEEP-Token belohnt.

Für diejenigen, die glauben, jeden Monat die Konkurrenz schlagen zu können; es werden sogar Preise auf Ranglisten verfügbar sein. Jetzt können Sie bezahlt werden, während Sie ein paar Zzz’s fangen – besser geht es nicht.

Der innovative Ansatz von Sleep Care in Bezug auf Kryptowährung hat ihm bereits eine treue Anhängerschaft in der Kryptowelt eingebracht.

Mit Community-Funktionen wie dem Vergleich von Schlafgewohnheiten und einem eingebauten Verbrennungsmechanismus suchen Investoren bei $SLEEP nach aufregenden langfristigen Renditen. Schau in Es hinein; Dieses Low-Cap-Juwel kann Ihr Ticket zum finanziellen Erfolg sein.

5. Avoteo (AVO)

Avoteo erschüttert die Welt der Kryptographie mit seinem innovativen Vorverkauf im Jahr 2022. Avoteo bietet eine Blockchain-basierte Crowdfunding-Plattform und zielt darauf ab, den Kapitalbeschaffungsprozess für Startups weltweit zu revolutionieren.

Für AVO-Inhaber kann die Abstimmung über spannende Projekte nicht nur dazu führen, dass sie etwas bewirken, sondern auch durch Gewinnbeteiligungsfunktionen ein passives Einkommen erzielen.

Darüber hinaus gibt es noch mehr: Start-ups, die nach Freiberuflern suchen, werden ihre Bedürfnisse ebenfalls mit Skill-Marketplace-Optionen erfüllt finden, und Benutzer, die investieren, haben Zugang zu konkreten Vorteilen wie Governance-Voting oder Kauf von Waren/Dienstleistungen mit AVO bei unterstützten Unternehmen – wirklich besser geht es nicht.

Avoteo wurde in Bezug auf die Sicherheit bereits von Certik auditiert und wird von zahlreichen führenden Kryptofirmen wie Coinzilla und Blockchain Army unterstützt.

Das Projekt befindet sich derzeit in Phase 2 seines Vorverkaufs, wobei Investoren AVO-Token über die Website des Projekts kaufen können. Da das Startdatum für September angesetzt ist, werden alle Augen auf die Fortschritte von Avoteo in der zweiten Hälfte des Jahres gerichtet sein.

6. WeSendit (WSI)

Mit 10 Jahren Erfahrung in der Wirtschaft hat sich WeSendit zu einer vertrauenswürdigen Plattform für über 3,5 Millionen Benutzer in 150 Ländern zum einfachen Teilen von Dateien entwickelt.

Jetzt geht das Schweizer Unternehmen noch einen Schritt weiter und betritt das Web 3.0 mit seiner dezentralen Version, die die Blockchain-Technologie verwendet, um die Datensicherheit und Privatsphäre bei der Übertragung von Transaktionen zu schützen.

WeSendit revolutioniert den digitalen Raum mit seiner neuen Plattform und bietet Benutzern zwei Möglichkeiten, auf ihre Dienste zuzugreifen.

Beide Optionen bieten ein sicheres Erlebnis – Sie können sich entweder anmelden und über PayPal bezahlen oder Ihr Geld anonym mit WESENDIT-Token überweisen und dabei von einem beeindruckenden Rabatt von 60 % profitieren.

Außerdem erhalten Token-Inhaber beim Start des Vorverkaufs zusätzliche Prämien. Machen Sie sich noch heute bereit für diese innovative Art, Geld weltweit zu senden.

7. Toon Finance (TFT)

Seit seiner relativ jungen Einführung ist Toon Finance an die Spitze der Krypto-Rangliste geschossen! Hinter diesem Erfolg steht ein beeindruckendes Team aus Entwicklern und Künstlern.

Mit ihren flinken Fähigkeiten und ihrer befreienden Kreativität haben sie die Art und Weise, wie wir Geschäfte tätigen, revolutioniert. Blockchains überbrücken, Kryptowährungen handeln und uns mit fesselnden NFTs an einem Ort beschäftigen.

Toon Finance Coin hat sich schnell zur beliebtesten Meme-Münze auf dem Markt entwickelt und erregt viel Aufmerksamkeit – nicht nur von Investoren, sondern auch für ihre bahnbrechende DEX-Plattform.

Ihr natives Utility-Token TFT kann verwendet werden, um NFTs zu kaufen, die das Spielerlebnis bereichern, und mit seiner Cross-Chain-Ressource über Community-Spiele abzustimmen.

Diese erstaunliche neue Technologie könnte den Kryptowährungshandel revolutionieren, indem sie Aktien wie Toon Finance zusätzliche Autorität und Glaubwürdigkeit verleiht, selbst nachdem sie ursprünglich nur in Memes geteilt wurde!

TFT-Coin-Benutzer können einen sicheren und kostengünstigen Austausch durchführen, ohne einen Dritten einzubeziehen. Dieses Peer-to-Peer-Netzwerk ermöglicht es Händlern, herkömmliche Handelsprotokolle zu umgehen, sodass sie auf einfache und effiziente Weise direkt miteinander kaufen und verkaufen können.

8. Artyfact (ARTY)

Artyfact ist ein ehrgeiziges Projekt, das die High-Fidelity-Grafik und das süchtig machende Gameplay eines modernen Open-World-Spiels mit revolutionären Play-and-Earn-Funktionen (PAE) verbindet.

Artyfact nutzt die Blockchain-Technologie von Binance Smart Chain und die Fähigkeiten von Unreal Engine 5 und könnte das erste Gaming-Metaversum sein, das P2P- und P2E-Elemente wirklich in einem Paket kombiniert – so dass Spieler ihre Leidenschaft für das Spielen mit dem Verdienen von Belohnungen verbinden können.

Nach der Ankündigung der Demo Anfang dieses Monats freuen sich Spieler überall schon darauf, in die immersive Web3-Welt von Artyfacts einzutreten!

9. Metropoly (METRO)

Metropoly revolutioniert die Welt der Immobilieninvestitionen und gibt Benutzern überall die Möglichkeit, finanzielle Belohnungen von einkommensgenerierenden Immobilien weltweit zu ernten.

Ohne Hindernisse oder versteckte Gebühren können Privatpersonen diese einfache und problemlose Möglichkeit nutzen, um mit nur 100 $ für den Eintritt zu investieren.

Ein erfahrenes Team wählt jede Immobilie anhand von Inspektionsberichten sorgfältig aus, damit die Kunden wissen, worauf sie sich einlassen, bevor sie eine Investition tätigen! Die Plattform bietet Investoren sowohl langfristige Mieten als auch kurzfristige Ferienhäuser; neue Wege eröffnen, um ihre Ziele schneller als je zuvor zu erreichen.

Metropoly mischt das Kryptospiel mit seinem limitierten ERC-20-Token METRO auf. Dieser Utility-Token basiert auf der Ethereum-Blockchain und verfügt über einen Gesamtvorrat von 1 Milliarde Token. Er kann verwendet werden, um Zahlungen zu leisten oder Belohnungen im innovativen Ökosystem von Metropoly zu erhalten.

Und jetzt haben Early-Adopter-Fans die exklusive Chance, während des bevorstehenden Vorverkaufs Teil davon zu werden!

Mit fünf Stufen, die von Student bis Tycoon reichen und jeweils besondere Anreize wie NFTs, Cashback-Investitionen und Bonus-Token zur Verwendung innerhalb der Plattform bieten, kann jeder an allem teilnehmen, was Metropoly zu bieten hat. Verpassen Sie das nicht – holen Sie sich noch heute Ihr Stück Geschichte!

10. Bet2ken (BTK)

Mit Bet2ken können Sie weltweit an der Action großer Sportarten und Events teilnehmen. Und wenn wir „Action“ sagen, meinen wir das auch so – diese erstklassige Online-Plattform bietet nicht nur traditionelle (und sichere) Wetten über Kryptowährungen, sondern auch Play-to-Earn-Spiele und einen Vorhersage-Marktplatz.

Es ist sogar möglich, mit Peer-to-Peer-Wechselkurswetten Geld zu verdienen. Alle Spielerergebnisse werden durch intelligente Verträge sichergestellt, was bedeutet, dass jeder fair für seine Einsätze belohnt wird.

Außerdem gibt es als zusätzlichen Bonus exklusiven Zugang zum nativen Token des Ökosystems – egal, ob Sie sich für Sportwetten entscheiden oder Ihre Chancen bei einem anderen Spiel spielen, Bet2ken bietet Spielern viele Möglichkeiten, groß zu gewinnen.

Die Einführung eines revolutionären Tokens durch Bet2ken fällt mit der FIFA-Weltmeisterschaft in Katar zusammen, wodurch Investoren Zugang zu beispiellosen Belohnungen und Governance-Rechten erhalten.

Mit 25 % Gewinnen, die jeden Monat für Spieler neu verteilt werden, die verlorene Wetten platziert haben, sind selbst Verluste Gewinnchancen. Nicht nur das, diese reguläre Vorverkaufs-Krypto kann auch direkt von der Bet2ken-Website gestaket werden – also verpassen Sie nicht Ihre Chance, Teil dieses historischen Ereignisses zu werden.

Was ist ein Krypto-Vorverkauf?

Krypto-Vorverkäufe bieten Anlegern eine einzigartige Gelegenheit – das Potenzial, enorme Renditen auf digitale Vermögenswerte zu erzielen, die zu ermäßigten Preisen gekauft wurden.

Vor einem Initial Coin Offering (ICO) können diese Token entweder direkt von der Website der Plattform oder über andere Investorenkanäle erworben und später gewinnbringend weiterverkauft werden, sobald sie an Börsen notiert sind.

Welcher Ansatz der beste ist, hängt natürlich stark von der individuellen Risikobereitschaft ab sowie davon, wie stark jedes Projekt in Bezug auf seine Gesamttragfähigkeit aussieht.

Krypto-Vorverkäufe sind eine lukrative Gelegenheit für Investoren, wobei einige Projekte Belohnungen für frühe Teilnehmer bieten, die ihre Beiträge noch attraktiver machen.

Während bestimmte Plattformen eine Vorabregistrierung erfordern, geben andere wie Metacade jedem die Möglichkeit, an der Aktion teilzunehmen – ohne Bedingungen!

So finden Sie die besten Krypto-Vorverkäufe, in die Sie investieren können

Der Kryptowährungsmarkt ist keine Randbranche mehr, da digitale Assets nun das Potenzial haben, ihren Platz im Mainstream-Geschäft einzunehmen.

Trotz der rückläufigen Stimmung vieler Investoren während dieser Krypto-Winterperiode gibt es immer noch Token, die eine bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit zeigen und versierte Käufer, die ein aufstrebendes Projekt erkennen können, hervorragende Möglichkeiten bieten.

Da jeden Monat mehr neue Kryptowährungen auf den Markt kommen, ist es wichtig, dass sich intelligente Investitionen auf eine solide Analyse dieser Projekte stützen, bevor sie sich in sie investieren.

Investoren müssen nicht blind mit Hilfe von Schlüsselindikatoren nach den profitabelsten Krypto-Vorverkäufen suchen. Durch die Berücksichtigung dieser wesentlichen Faktoren können kluge Kaufentscheidungen getroffen werden, die vielversprechende Ergebnisse liefern können.

Suchen Sie an den richtigen Stellen

Für diejenigen, die nach den kommenden Veröffentlichungen in Kryptowährung suchen, ist es wichtig, dass Sie Ihre Recherche durchführen, bevor Sie investieren.

Krypto-Aggregatoren wie Coinmarketcap und Coingecko sind unverzichtbare Tools, aber vergessen Sie nicht beliebte Social-Media-Websites und Online-Foren wie Twitter oder Reddit, die wertvolle Einblicke in die neuen digitalen Token geben können, die bald auftauchen könnten.

Da Vorverkäufe bereits stattfinden, bevor ICOs oder IDOs an Börsen notiert werden, gibt es sicher eine Fülle von Informationen da draußen – halten Sie die Augen offen.

Recherchieren Sie angemessen über das Projekt

Die Investition in ein neues Kryptoprojekt kann eine entmutigende Aufgabe sein, da die Fülle an Betrügereien es schwierig macht, zu erkennen, welche legitim sind.

Daher ist Recherche für diejenigen unerlässlich, die kluge Investitionen tätigen möchten. Nachdem Sie potenzielle Projekte aus Ihrer Auswahlliste ausgewählt und ihre Whitepaper gelesen haben, sollten Sie einen noch genaueren Blick auf ihre Roadmap werfen – dies zeigt Ihnen, wann sie planen, jeden Meilenstein zu erreichen, und wie erfolgreich sie bisher waren.

Letztendlich vereinen sich all diese Elemente zu einem aussagekräftigen Weg, um zu verstehen, ob die Investition in dieses bestimmte Projekt später Belohnungen bringen kann oder nicht.

Wenn ein bestimmtes Kryptoprojekt kein Whitepaper oder keine Roadmap hat, ist dies ein Warnsignal, das Investoren nicht übersehen sollten.

Allerdings ist nicht jedes Projekt mit einem Whitepaper eine gute Wahl. Stattdessen sollten Investoren überlegen, was das einzigartige Wertversprechen des Projekts ist und warum es eine überzeugende Gelegenheit darstellen würde.

Erforschen Sie das Entwicklungsteam

Ein erstklassiges Kryptoprojekt ist das Produkt eines sachkundigen Teams, das seine Branche versteht und annimmt.

Um den Erfolg sicherzustellen, müssen Projekte von Experten unterstützt werden, die mit der Blockchain-Technologie sowie anderen verwandten Konzepten wie Play-to-Earn-Spielmodellen vertraut sind. Auf diese Weise kann eine langfristige Langlebigkeit für jedes gegebene Unternehmen erreicht werden.

Überprüfen und verstehen Sie die „Tokenomics“ des Projekts

Krypto-Vorverkäufe bieten eine einzigartige Gelegenheit, frühzeitig Zugang zu den neuesten und vielversprechendsten Token im Blockchain-Bereich zu erhalten.

Um den Erfolg sicherzustellen, müssen Anleger die Tokenomik überprüfen – wie viele Coins insgesamt ausgegeben wurden und ob welche nach dem Start „verbrannt“ werden – da dies das langfristige Preispotenzial drastisch beeinflussen kann.

Unser Leitfaden zum Vorabkauf von Krypto hilft Interessenten dabei, all diese Details freizuschalten, damit sie alles haben, was sie für erfolgreiche Investitionen benötigen, die sich von der Masse abheben!

Nutzen Sie soziale Medien

Digitale Münzen haben dank sozialer Medien großen Erfolg gehabt, wobei Dogecoin das jüngste Beispiel ist.

Elon Musks Tweets und Reddit-Diskussionen trieben seinen Kurs in die Höhe, in einer atemberaubenden Demonstration der kollektiven Macht über die Finanzmärkte.

Soziale Foren können daher mächtige Werkzeuge für Investoren sein, die potenzielle neue Kryptowährungen entdecken möchten – aber sie sollten zuerst grundlegende Schritte wie Hintergrundrecherchen unternehmen, bevor sie etwas unternehmen.

Ist es eine gute Idee, in Krypto-Vorverkäufe zu investieren?

Krypto-Vorverkäufe ermöglichen es Anlegern, von ermäßigten Preisen und dem Potenzial für einen zukünftigen Gewinn zu profitieren, indem sie sich Token zu den niedrigsten Kosten schnappen, bevor sie an die Börse kommen.

Hohes Preispotential

Mit reduzierten Einstiegskosten und expansiven Wachstumschancen könnten versierte Krypto-Investoren vom Kauf größerer Mengen profitieren, die sich als sehr lohnend erweisen könnten, falls diese Münzen im Laufe der Zeit an Wert gewinnen.

Möglichkeit, passives Einkommen zu verdienen

Krypto-Projekte geben Anlegern nicht nur die Möglichkeit, frühzeitig in bahnbrechende neue Technologien einzusteigen, sondern erwirtschaften möglicherweise auch passives Einkommen.

Dinge wie Avoteo-Token verteilen die aus Transaktionen erhobene Steuer zurück an die Inhaber – bis zu 3 % jeder Transaktion.

Für zusätzlichen Gewinn haben viele Krypto-Initiativen eine Staking-Funktion, mit der Sie Ihre Investition für größere Belohnungen sichern können.

Wenn Sie sich ansehen, welcher Vorverkauf Ihre Zeit und Ihr Geld wert ist, sehen Sie sich unbedingt alle damit verbundenen Vorteile an. es könnte mehr Gewinn bedeuten als nur eine Preissteigerung allein.

Früher Anlegervorteil

Die Investition in Krypto-Vorverkaufsprojekte ermöglicht es Investoren, in das Erdgeschoss eines innovativen Konzepts einzusteigen und potenziell hohe Renditen für die kommenden Jahre zu sichern.

Außerdem ist es eine großartige Gelegenheit, mit anderen leidenschaftlichen und sachkundigen Mitgliedern der Community in Kontakt zu treten.

Dogecoin ist vielleicht ein Paradebeispiel – was als Meme-Coin begann, hat seitdem seine Early Adopters für ihre Teilnahme in einem so frühen Stadium fürstlich belohnt.

Krypto-Vorverkaufsrisiken

Die Investition in einen Krypto-Vorverkauf kann eine aufregende Möglichkeit sein, Ihr digitales Währungsportfolio anzukurbeln, aber potenzielle Investoren sollten eines im Auge behalten: das Risiko.

Ein Projekt läuft möglicherweise nicht wie erwartet ab und hinterlässt wertlose Token; oder wenn sich die Marktbedingungen nach seinem ICO plötzlich ändern, könnten alle Gewinnmöglichkeiten damit sinken.

Eine Bestandsaufnahme dieser Gefahren ist für jeden unerlässlich, der hofft, seine Krypto-Träume wahr werden zu lassen.

Bester Krypto-Vorverkauf – Abschließende Gedanken

Mit dem Versprechen von ermäßigten Token und zusätzlichen Belohnungen kann der Einstieg in einen Vorverkauf eine attraktive Option für Anleger sein, die weiterkommen wollen.

Bei Dutzenden von neuen Projekten, die jeden Monat gestartet werden, ist es jedoch schwierig, diejenigen zu finden, in die es sich wirklich lohnt, zu investieren – bis jetzt!

Metacade bietet den Vorverkauf der letzten Phase für den MCADE-Token an und gibt Investoren Zugang zu allem, was sie brauchen, um auf diesem wachsenden Markt erfolgreich zu sein, zusammen mit Rabatten, die sonst nirgendwo erhältlich sind. Sichern Sie sich eines, solange Sie noch Zeit haben, und profitieren Sie von dem, was Krypto zu bieten hat.