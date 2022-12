Binances Proof of Reserves Auditor zieht Bericht zurück, was bedeutet es?

Wichtigste Punkte

Mazar’s, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die mit Binance am Bericht zum Proof of Reserves gearbeitet hat, hat den Link von ihrer Website entfernt

Es hat auch alle Kryptoarbeiten auf unbestimmte Zeit angehalten

Dem Bericht folgten Kontroversen, wobei Kritiker den Mangel an Informationen auf der Haftungsseite beklagten

Mazar’s hatte zuvor erklärt, dass dies ein „Bericht“ und kein „Audit“ sei

Hoppla.

Das „Audit“ von Binance, mit den dort sehr gewollten Anführungszeichen, gibt es nicht mehr. Mazar’s, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die mit Binance an dem Bericht zum Proof of Reserves gearbeitet hat – was von Mazar’s eher als Prüfung bezeichnet wurde – hat den Bericht von seiner Website entfernt.

Es kündigte auch an, seine Arbeit mit allen Krypto-Clients zu unterbrechen. Dazu gehören neben Binance auch Crypto.com und KuCoin.

„Leider bedeutet dies, dass wir im Moment nicht mit Mazar’s zusammenarbeiten können“, sagte ein Sprecher von Binance.

Warum war Mazar’s Bericht umstritten?

Ich habe ausführlich über das Scheitern der Initiative zum Proof of Reserves geschrieben. Kurz gesagt, es könnte nicht weniger Audit sein, da der Bericht mehr Fragen aufwirft, als er beantwortet.

Am auffälligsten war die Weigerung, Verbindlichkeiten vorzulegen, wobei CEO Changpeng Zhao auf Twitter erklärte, dies sei „schwieriger“ und lediglich „herumzufragen“, um zu bestätigen, dass Binance niemandem etwas schulde.

yes, but liabilities are harder. We don't owe any loans to anyone. You can ask around. — CZ 🔶 Binance (@cz_binance) December 7, 2022

Unnötig zu sagen, dass diese Anweisung, sich umzusehen, die investierende Öffentlichkeit nicht gerade beruhigte, nachdem FTX-CEO Sam Bankman-Fried ihm gesagt hatte, dass „Vermögen in Ordnung“ sei, bevor er den Tweet umgehend löschte, Insolvenz anmeldete und diese Woche verhaftet wurde.

Nun, Binance hat nichts mit FTX zu tun, aber die PTSD, die die Anleger wegen des Zusammenbruchs des letzteren haben, befeuert derzeit einen sehr sensiblen Markt.

Dann kam die schrecklich zeitliche Nachricht, dass US-Staatsanwälte Berichten zufolge erwägen, Strafanzeige gegen Zhao und andere Binance-Führungskräfte im Zusammenhang mit einem Geldwäschefall zu erheben, der seit einigen Jahren andauert, und Binance war plötzlich die größte Schlagzeile.

Daraufhin kam es zu einer Flut von Abhebungen aus Binance.

Darüber hinaus gab der BNB-Token nach, der sich zuvor das ganze Jahr 2022 über gut entwickelt hatte – zumindest im Vergleich zum Rest des Kryptomarktes.

Was passiert als nächstes?

Mazar’s Widerruf des Berichts ändert nicht wirklich viel. Dass mehr Transparenz erforderlich ist, ist mittlerweile weithin anerkannt. Binance – und andere Börsen – agieren im Vergleich zu traditionellen Finanzunternehmen auf undurchsichtige Weise.

Es ist eine ironische Wahrheit in einer Branche, die auf der Prämisse der Wahrheitslosigkeit aufbauen soll, dass Investoren gezwungen sind, sich auf die Zusicherungen von Führungskräften auf Twitter zu verlassen. Hoffentlich wird die Aufregung, die diese Episode verursacht hat, Binance dazu zwingen, völlig rein zu kommen und der Welt ein echtes Audit zu präsentieren.

Es gibt sicherlich nichts, was darauf hindeutet, dass die Firma einen Grund hat, dies nicht zu tun, aber für paranoide Investoren gilt auch das Gegenteil – es gibt derzeit keine Möglichkeit zu überprüfen, ob Binance ihr Wort wahr hält.

Mazar’s hatte erklärt, dass Binance zu 101 % besichert sei.

„Zum Zeitpunkt der Bewertung stellte Mazars fest, dass Binance Vermögenswerte kontrollierte, die mehr als 100 % der gesamten Verbindlichkeiten der Plattform ausmachten“, heißt es in dem Bericht.

Aber bei genauerem Hinsehen waren die Daten nicht so befriedigend. Das Vermögen von Binance belief sich auf 582.486 Bitcoins und seine Verbindlichkeiten auf 597.602 Bitcoins. Dies schien auf eine Unterbesicherung von 3 % hinzudeuten, aber unter Einbeziehung der an Kunden über Kredit- und Marginkonten verliehenen Vermögenswerte ergab sich eine Besicherungsquote von 101 %.

Während sich die Dinge in letzter Zeit scheinbar beruhigt haben und die Abhebungen von Binance wieder auf ein normales Niveau zurückgekehrt sind, fasst die Episode zusammen, dass die Kryptowährung ein Transparenzproblem hat.

Es ist großartig, dass Binance diesen kleinen „Stresstest“ überstanden hat, aber in Wirklichkeit hätte dies nie passieren dürfen. Bis Krypto-Unternehmen ihre Offenlegungen jedoch mit dem in Einklang bringen, was im traditionellen Finanzwesen präsentiert wird, werden diese Episoden der Beklommenheit im Laufe der Zeit immer wieder auftauchen.

Binance seinerseits hat bekräftigt, dass es sich in Richtung mehr Transparenz bewegt. Das ist eine tolle Sache – und etwas, das der Raum dringend braucht.