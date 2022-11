Bitcoin fließt nach dem FTX-Zusammenbruch marktweit aus den Börsen

Die Ereignisse der letzten Woche waren für Bitcoin absolut schädlich.

Der Zusammenbruch von FTX stellt die einschneidendste Insolvenz eines zentralisierten Unternehmens im Krypto-Bereich seit dem Untergang von Mt. Gox im Jahr 2014 dar. Für diejenigen, die das Pech haben, ihre Gelder in FTX verfangen zu haben, stellt Mt. Gox einen ernüchternden Vergleich dar – acht Jahre nach der Schließung der Börse haben die Kunden noch immer keinen einzigen Cent gesehen.

Ein Konkursverfahren ist langwierig und wird wahrscheinlich damit enden, dass die Kunden in jedem Fall nur ein paar Cent für den Dollar bekommen. Die Realität eines 8 Mrd. $ großen Lochs in der Bilanz von FTX wird nicht so schnell verschwinden.

Cold Storage ist der einzig sichere Weg

Diese Ereignisse könnten keine bessere Erinnerung an die Gefahren sein, die dem Kryptowährungsraum innewohnen. Es gibt keine Rettungsaktionen im Krypto-Raum. Dies sind keine Banken, die durch Versicherungen, Reserveanforderungen oder andere strenge Vorschriften abgedeckt sind.

Die Realität ist, dass es fast unmöglich ist zu wissen, was die Börsen mit den Einlagen der Kunden machen. Bis es zu spät ist – wir werden wahrscheinlich sehr bald wissen, was genau mit all den Geldern passiert ist, die in dem Wirrwarr von Alameda und FTX gefangen sind.

Es gibt nur einen Weg, wie jemand seine Krypto-Assets mit 100%iger Sicherheit bedienen kann, und das ist Cold Storage. Das Offlineziehen von Assets bedeutet, dass kein Kontrahentenrisiko besteht, da die Inhaber keiner anderen Person, Partei oder Vermittler vertrauen müssen. Es ist in gewisser Weise so, als würde man Goldbarren unter die Matratze stopfen.

Abfluss von Geldern von den Börsen ins Cold Storage

Schaut man sich die Daten des On-Chain-Analyseunternehmens Glassnode an, so zeigen die Bewegungen von Bitcoin in der vergangenen Woche, wie sehr der Markt erschrocken ist. Die Leute finden auf die harte Tour heraus, dass Cold Storage der einzig sichere Weg ist.

Tatsächlich haben die Börsen gerade einen der größten wöchentlichen Abflüsse in der Geschichte von Bitcoin erlebt, mit fast 73.000 Bitcoins, die die Börsen verlassen.

Damit ist diese Woche vergleichbar mit der Panik im März 2020, als die COVID-Pandemie ausbrach, sowie mit Juni und Juli dieses Jahres, als der Markt im Zuge der Terra-Krise zusammenbrach und alle Unternehmen in diesem Netz gefangen waren.

Betrachtet man Ethereum, ist das Muster ähnlich:

Wurde Tether inzwischen verkauft?

Ein weiterer interessanter Faktor, den es nach diesen (unglücklichen wiederholten) Krisen zu verfolgen gilt, ist Tether. Der umstrittene Stablecoin fiel im Zuge der Terra-Krise bis auf 95 Cent, da man befürchtete, dass er nicht genügend Reserven hatte, um den immensen Verkaufsdruck zu bewältigen, der den Markt von 83 Mrd. $ am Vorabend des Zusammenbruchs auf 63 Mrd. $ einen Monat später sinken ließ.

Diesmal war die Reaktion verhaltener – zumindest bisher. Tether hat Verkäufe erlebt, nur nicht auf dem gleichen Niveau wie im Mai, da seine Marktkapitalisierung von 69,8 Mrd. $ auf 66,3 Mrd. $ gesunken ist, was einem Rückgang von 5 % entspricht.

Die Dollarbindung konnte 1 $ nicht halten, ist aber auch nicht annähernd so weit wie die 95 Cents im Mai gesunken. Diesmal erreichte der Kurs die Talsohle bei 0,986 $ – und selbst das nur ganz kurz am vergangenen Donnerstag. Zwar hat er die 1 $ noch nicht wieder erreicht, doch ist er mit einem Rückstand von nur Bruchteilen eines Pennys sehr nahe dran.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass diese Krise einen deutlichen Einfluss auf die Stimmung am Markt hatte. Es ist bemerkenswert, dass CZ, der CEO von Binance, während der Krise getwittert hat, dass jeder, der an Sicherheit interessiert ist, sich einfach an Cold Storage wenden muss.

Es hat den Anschein, als würde der Markt zuhören. Das und, nun ja, das Verkaufen. Beide Reaktionen sind verständlich, da die Kryptowährung von einem weiteren harten Schlag betroffen ist, der von einem zentralisierten Akteur mit schlechtem Risikomanagement, Naivität und rücksichtsloser Leverage verursacht wurde – und die Kunden wieder einmal die Zeche zahlen müssen.