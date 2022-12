Wichtigste Punkte

Circle, Emittent von USDC, hat einen Plan für einen Börsengang im Rahmen eines 9 Mrd. $-Deals abgesagt

Die öffentliche Notierung hätte USDC als Anti-Tether darstellen und einen vollständig transparenten und geprüften Blickwinkel vertreten können

Abgebrochener Deal spiegelt den Rückgang der Preise auf breiter Front wider

Circle ist weiterhin entschlossen, irgendwann an die Börse zu gehen, wird aber in der Zwischenzeit weiterhin den „Stablecoin-Krieg“ gegen Rivalen führen

Binance, der jüngste große Aufsteiger, nachdem die Börse USDC und andere Rivalen dekotiert hatte, um seine eigene Stablecoin, BUSD, voranzutreiben

Die Stablecoin-Gruppe Circle hat Pläne für einen Börsengang aufgegeben.

Als Emittent von USDC, dem Stablecoin mit einer Marktkapitalisierung von 43 Mrd. $, hatte Circle geplant, mit einer Bewertung von 9 Mrd. $ an die Börse zu gehen. Sam Bankman-Fried und die Kryptomärkte hatten jedoch andere Planen.

Aufgegebener Plan bedeutet Krypto-Zusammenbruch

Das Scheitern des Deals zeigt, wie tief die Kryptowährung gefallen ist. Der Deal wurde ursprünglich im Juli 2021 abgeschlossen. Circle plante den Börsengang über eine Briefkastenfirma, die von Bob Diamond, einem ehemaligen Barclays-Manager, geleitet wurde.

„Wir sind enttäuscht, dass die geplante Transaktion abgelaufen ist; Die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft bleibt jedoch Teil der Kernstrategie von Circle, um Vertrauen und Transparenz zu stärken, was noch nie so wichtig war“, sagte Jeremy Allaire, Chief Executive von Circle.

Es ist keine Überraschung. Börsengänge wurden auf dem gesamten Markt – nicht nur bei Kryptowährungen – auf Eis gelegt, da der Anstieg der Zinssätze die Preise auf breiter Front zum Absturz gebracht hat. Ein Beispiel für den Schaden ist Coinbase, dessen Aktien im Jahr 2022 um 84 % gefallen sind.

Öffentliche Sicherheit ist bei Stablecoins wünschenswert

Der Stablecoin-Bereich ist einer, der in diesem Jahr mehr als die meisten anderen geschädigt wurde. Im Mai gab es den hochkarätigen Zusammenbruch von UST, der große Teile des Ökosystems mit sich zog.

DAI tut sich schwer und befindet sich in der merkwürdigen Lage, ein dezentraler Stablecoin zu sein, der sehr zentralisiert ist (da er USDC hält). Ihr jüngster Plan ist es, das Bindungsmodell vollständig aufzugeben und zu einem frei schwankenden Stablecoin überzugehen, was sich meiner Meinung nach als völliges Paradoxon liest.

Aber es sind die anhaltenden Spekulationen über die Sicherheit von Tether, das selbst nach dem Zusammenbruch der UST an mehreren Börsen auf 95 Cent herabgesetzt wurde, was nach wie vor der größte Kritikpunkt an Stablecoins ist.

Hier hätte USDC wirklich von einem Börsengang von Circle profitieren können. Die Sicherheit, Offenlegung und Transparenz, die ein börsennotiertes Unternehmen erfordert, sind konkurrenzlos. Der Schritt hätte Cicles Ruf massiv zugute kommen können, insbesondere im Vergleich zu seinem größten Konkurrenten, Tether.

Es hätte sich wirklich als Anti-Tether positionieren können, die vollständig öffentliche und daher geprüfte, transparente und sichere Stablecoin. Der größte Gewinner dieser Nachricht vom gescheiterten Deal ist daher zweifellos Tether.

Der „Stablecoin-Krieg“ geht weiter

Man hofft, dass Circle irgendwann an die Börse geht. Ich bin mir sicher, aber das kann eine Weile dauern, wenn man sich die Lage der Märkte ansieht, da die Inflation sich noch deutlich abkühlen muss und die Weltwirtschaft zu kämpfen hat, während Europa und die USA inmitten einer erstickenden Energiekrise tiefer in den Winter eintauchen.

Bis dahin wird es weiter mit seinen Konkurrenten um die Marktdominanz kämpfen. Der jüngste Sieger bei all dem war Binances Stablecoin BUSD, nachdem die Börse USDC und mehrere andere Konkurrenten von ihrer Börse gestrichen hatte.

USDC sollte etwas in petto haben, weil es eine öffentliche Notierung ist. Aber jetzt, nachdem das abgesagt wurde, geht es im Hinblick auf den „Stablecoin-Krieg“ zurück ans Reißbrett.