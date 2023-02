Cardano-Preisprognose sieht düster aus, während Metacade auf dem Weg zum Höhepunkt ist

Die Blockchain-Technologie verändert eine Vielzahl globaler Branchen durch ihre einzigartige Fähigkeit, das Eigentum im Internet zu demokratisieren. Ob bei Krypto-Glücksspielen, digitalen Kunstwerken, Lieferkettenmanagement oder grenzüberschreitenden Finanzen – die Blockchain-Technologie sorgt für mehr Transparenz und mehr Kontrolle für den Einzelnen, während er Online-Dienste nutzt.

Krypto-Investoren können in den kommenden Jahren große Gewinne erwarten, wie die Preisprognosen von Metacade und Cardano zeigen. Aber welche Investition ist im direkten Vergleich zwischen Cardano (ADA) und Metacade (MCADE) die beste?

Metacade und Cardano zeigen, wie vielseitig die Blockchain-Technologie sein kann

Die Fortschritte der Projekte, die die Blockchain-Technologie nutzen, haben dazu geführt, dass ein neuer Begriff geprägt wurde: Web3 beschreibt eine neue Ära des Internets, in der die Nutzer/innen das Eigentum an ihren Daten zurückerlangen und die Freiheit haben, auf Peer-to-Peer-Basis Transaktionen durchzuführen.

Das Web3, das durch die Blockchain-Technologie ermöglicht wird, ist ein allumfassender Begriff, der eine Vielzahl verschiedener Anwendungen und Anwendungsfälle unter sich vereint. Der Nutzen der Blockchain-Technologie wird deutlich, wenn man sich zwei Schlüsselprojekte ansieht – Cardano und Metacade.

Während Cardano eine Layer-1-Blockchain ist, die die Entwicklung dezentraler Anwendungen (dApps) unterstützt, ist Metacade eine dApp, die aufgrund ihrer attraktiven Funktionen und einzigartigen Möglichkeiten die weltweite Einführung der Blockchain-Technologie einleiten kann.

Was ist Cardano (ADA)?

Cardano ist eine Proof-of-Stake (PoS)-Blockchain, die ihren Nutzern einen hohen Transaktionsdurchsatz zu geringen Kosten ermöglicht. Sie unterscheidet sich von früheren Iterationen der Blockchain-Technologie dadurch, dass sie das Nutzererlebnis verbessert, indem sie Latenzzeiten und Kosten reduziert. Cardano ist außerdem Turing-komplett, was bedeutet, dass Entwickler dApps für eine Vielzahl von Anwendungen innerhalb des Cardano-Ökosystems erstellen können.

Das PoS-Protokoll von Cardano war eines der ersten Beispiele für die Verwendung von PoS. PoS ist eine viel kosteneffizientere Methode, um einen Konsens in einem verteilten Computersystem zu erreichen. Dies ist ein wichtiger Grund, warum die Cardano-Blockchain Transaktionen schneller verarbeiten kann als frühere Proof-of-Work-Blockchains wie Bitcoin.

Cardano Preisvorhersage 2023: Wird ADA $1 erreichen?

Nachdem sie bei ihrer Gründung im Jahr 2017 als potenzieller Ethereum-Killer gepriesen wurde, hat die Cardano-Preisvorhersage in den letzten Jahren gelitten. ADA erreichte 2018 einen Höchststand von 0,38 $ und befindet sich jetzt – fast 5 Jahre später – mit weniger als 0,30 $ unter diesem Preisniveau.

Die Cardano-Kursvorhersage prognostiziert eine Erholung von ADA, aber viele Investoren fragen sich, ob der Kurs das nötige Momentum hat, um sein bisheriges Allzeithoch bei 3,09 $ zu brechen. Im Moment sieht die Cardano-Preisprognose düster aus. Experten gehen davon aus, dass der Token auf seinem Weg zurück zu $1 kämpfen wird.

Was ist Metacade (MCADE)?

Metacade ist eine brandneue GameFi-Plattform, die bereits an Fahrt aufnimmt. Das Projekt hat vor kurzem den Beginn seines Presales bekannt gegeben, bei dem in den ersten 10 Wochen über $5.1m gesammelt wurden. Metacade ist ein umfassendes Play-to-Earn (P2E)-Erlebnis und könnte eine Schlüsselrolle bei der Blockchain-Revolution in der globalen Spieleindustrie spielen.

Metacade bietet nicht nur viele verschiedene P2E-Spiele in seiner Spielhalle an, sondern wird auch ein zentraler Ort für Web3-Nutzer sein, an dem sie sich treffen, Kontakte knüpfen, lernen und Geld verdienen können. Die Plattform integriert eine Vielzahl innovativer Verdienstmechanismen, die in den kommenden Jahren eine große Nutzerbasis anziehen könnten.

Wie funktioniert MCADE?

Die P2E -Arkade von Metacade bietet sowohl Freizeit- als auch Wettkampfspiele. Nutzer/innen können MCADE-Token verdienen, während sie sich in einer Vielzahl von Online-Spielen durch endlose Levels kämpfen und an Ranglistenturnieren teilnehmen, bei denen sie die Chance haben, große, in Kryptowährung bezahlte Preise zu gewinnen.

Eine der wichtigsten zusätzlichen Verdienstmöglichkeiten von Metacade ist die Create2Earn-Funktion. Sie bietet Anreize für den Wissensaustausch zwischen den Community-Mitgliedern, denn die Nutzer/innen werden mit MCADE-Tokens belohnt, wenn sie Spielberichte schreiben, Erkenntnisse teilen und mit anderen Nutzer/innen auf der Metacade-Plattform interagieren.

Metacade hilft den Nutzern auch dabei, ihre Karriere in der Blockchain-Technologie zu starten. Metacades Work2Earn-Mechanismus wird der Community ab 2024 bezahlte Arbeitsmöglichkeiten bieten, darunter Gig-Work, freiberufliche Tätigkeiten und Vollzeitstellen.

Metacade Preisvorhersage 2023: Wird MCADE $1 erreichen?

Metacade kann dazu beitragen, die Verbreitung der Blockchain-Technologie voranzutreiben, indem es die Zahl der Arbeitskräfte durch seine Work2Earn-Mechanik erhöht und Innovationen im Frühstadium durch sein Metagrants-Programm finanziert.

Das Projekt selbst bietet ein unvergleichliches Blockchain-Spielerlebnis und eine Vielzahl von Funktionen, die Metacade zu einer der beliebtesten dApps auf der Blockchain machen werden. Es wird erwartet, dass MCADE im Jahr 2023 einen Wert von 1 $ erreichen wird, was einem 50-fachen Anstieg gegenüber dem Ende des Presale-Events entspricht.

Metacade vs. Cardano Preisvorhersage: Welche Kryptowährung ist kaufenswert?

Der MCADE Presale könnte eine der besten Investitionsmöglichkeiten des Jahres sein. Bei einem Startpreis von nur 0,008 USD pro Token könnte MCADE in Zukunft mehr als das 100-fache an Wert gewinnen, da die Blockchain-Technologie weiterhin Nutzer aus der ganzen Welt anzieht.

Die Vorhersage des Cardano-Kurses ist dagegen ungewiss. Anleger sollten sich für Metacade entscheiden, da die Vorhersage des Cardano-Kurses wahrscheinlich nicht annähernd das 100-fache erreichen wird. Investoren, die während des Presale in Metacade einsteigen wollen, sollten dies schnell tun. Der Token steigt im Laufe der Veranstaltung auf $0,02, d.h. es gibt nur eine begrenzte Zeit, um MCADE zum bestmöglichen Preis zu kaufen.