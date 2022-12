Coinbase sagt Kunden, sie sollen Tether loswerden, Stablecoin-Krieg heizt sich auf

Wichtigste Punkte

Coinbase hat Kunden dazu ermutigt, Tether für USD Coin zu verkaufen, indem sie auf Gebühren verzichten

Binance hatte USDC-Paare im vergangenen September von der Börse genommen, um seine eigene Stablecoin, BUSD, voranzutreiben

Der Krieg zwischen den zentralisierten Stablecoins heizt sich auf

DAI hält die Fackel der Dezentralisierung in der Hand, hat aber einen schweren Stand, da das Modell nicht skalierbar zu sein scheint

Der Stablecoin-Krieg heizt sich auf.

Coinbase, Mitbegründer der Stablecoin USDC, ist der letzte, der in die Offensive geht. Es veröffentlichte einen Blog-Beitrag, in dem es seine Benutzer aufforderte, ihre USDT auf USDC umzutauschen.

„Die Ereignisse der letzten Wochen haben einige Stablecoins auf die Probe gestellt, und wir haben einen Flug in Sicherheit gesehen. Wir glauben, dass USD Coin (USDC) ein sicherer und seriöser Stablecoin ist, deshalb machen wir den Wechsel reibungsloser: Ab heute verzichten wir für globale Privatkunden auf die Gebühren für den Umtausch von USDT in USDC.“

Ich habe mich eine Weile gefragt, warum Coinbase nicht mehr in die Offensive gegangen ist und seine Börse genutzt hat, um Inhaber in USDC zu drängen. Natürlich wird der Zyniker sagen, dass diese Entscheidung von Coinbase darin besteht, die USDC-Bestände aufzustocken, um zusätzliche Einnahmen zu erzielen, da diese angesichts eines Zinssatzes von 4 % für Schatzbriefe zu einem massiven Ertragsbringer für das Unternehmen geworden sind.

Das macht Sinn, und das ist genau das, was es ist. Dennoch könnte die ständige Angst um Tether auch eine gute Sache für das Ökosystem als Ganzes sein. Das beste Szenario – so weit hergeholt es auch erscheinen mag – ist, dass die Marktkapitalisierung von Tether wohlwollend auf Null sinkt.

Ob Tether nun dafür gut ist oder nicht, die ständige Diskussion über das Thema ist negativ für die gesamte Branche.

Binance hat den Stablecoin-Krieg noch einmal angeheizt

Bei den fünf großen Stablecoins gab es dieses Jahr einige ernsthafte Entwicklungen.

Offensichtlich ist TerraUSD die große Nummer, deren schockierender Absturz den Markt erschütterte. Seitdem wurde die Fackel der Dezentralität an DAI weitergereicht. Diese hat jedoch ihre eigenen Probleme und steht in der Kritik, aufgrund ihrer großen Bestände an USDC zentralisiert zu sein.

Dies führte zu einer Abstimmung über die Umstellung auf T-Bills, während der jüngste Plan vorsieht, dass sie „frei schweben“, da es keine andere Alternative gibt, wenn sie die Dezentralisierung verfolgen wollen. Ich habe meine Meinung zu DAI bereits in der Vergangenheit geäußert, und sie hat sich nicht geändert: Ich glaube, dass es keine Zukunft hat, da das Modell einfach nicht skalierbar ist.

Oh, und ein Stablecoin, der frei schwebt, ist übrigens auch kein Stablecoin.

Was die zentralisierten Stablecoins anbelangt, so war es Binance, das diesen Stablecoin-Krieg noch einmal anheizte, als es im September ankündigte, USDC-Paare aus dem Programm zu nehmen und die Kundenbestände automatisch in BUSD umzuwandeln.

Wenn wir den Marktanteil der Stablecoins seit August aufzeichnen, können wir feststellen, dass USDT und USDC deutlich zurückgegangen sind, während BUSD zugelegt hat.

Was passiert als nächstes?

Das obige Diagramm zeigt, wie dominant die drei führenden Anbieter sind, wobei DAI mit einer Marktkapitalisierung von 5,2 Mrd. $ nur ein Tropfen auf den heißen Stein ist.

Während dies ein besorgniserregendes Maß an Zentralisierung darstellt, ist die Realität, dass niemand den Code geknackt hat, wie man eine dezentrale Stablecoin erstellt. Ob man es also mag oder nicht, die Zentralisierung wird weitergehen.

Die Frage ist nun, wer sich zwischen den Titanen an der Spitze durchsetzt. Dieser Schritt von Coinbase ist bemerkenswert, da Binance nach der Ankündigung der automatischen Konvertierung ernsthafte Gewinne erzielt hatte. Aber Binance listet USDT immer noch auf, da die umstrittenste Stablecoin nach wie vor die am stärksten verankerte, absolut lebenswichtige für das gesamte Ökosystem und das bei weitem größte Liquiditätspaar ist.

Ich glaube nicht, dass das eine gute Sache ist, also ist es in den Augen des Marktes schön zu sehen, dass USDC hier einen Schritt macht.

Es wird interessant sein, den Marktanteil in ein paar Monaten erneut zu beobachten. Hey, vielleicht werden wir sowieso bald CBDCs verwenden.