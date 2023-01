Was passiert bei Coinbase? Weitere 20 % der Mitarbeiter entlassen

Wichtigste Punkte

Coinbase hat angekündigt, dass es 20 % seiner Belegschaft abbauen wird, nachdem es im Juni bereits 18 % entlassen hatte

Das Unternehmen hat eine Marktkapitalisierung von unter 10 Mrd. $, was einem Rückgang von über 90 % gegenüber dem Wert entspricht, zu dem es im April 2021 an die Börse ging

CEO Brian Armstrong hatte letzten Oktober 2 % seines Anteils verkauft, als der Aktienkurs bei 63 $ lag. Heute liegt er bei 38 $

Armstrong warnte vor „mehr fallenden Schuhen“ auf dem Kryptomarkt

Die Preise haben sich in diesem Jahr bisher von dem Optimismus, dass die Inflation nachlässt, erholt

Un oh. Coinbase hat heute bekannt gegeben, dass es erneut einen beträchtlichen Teil seiner Belegschaft entlässt. In einem Blog-Post wurden die Kürzungen am Dienstagmorgen angekündigt, die weitere 950 Stellen umfassen. Zuvor hatte das Unternehmen im Juni 18% seiner Belegschaft entlassen. Das bedeutet, dass in den letzten sechs Monaten 35% der Mitarbeiter entlassen worden sind.

„Im Nachhinein betrachtet hätten wir im Rückblick mehr tun sollen. Das Beste, was man tun kann, ist, schnell zu reagieren, sobald Informationen verfügbar sind, und das haben wir in diesem Fall getan“ – CEO Brian Armstrong in einem Interview mit CNBC.

Warum gibt es bei Coinbase wieder Entlassungen?

Ich habe im Oktober einen tiefen Einblick in den Zustand der Börse geschrieben, nachdem bekannt wurde, dass CEO Armstong 2 % seines Anteils verkaufte. Der Aktienkurs von Coinbase lag an diesem Tag bei 63 $. Heute liegt er bei 38 $. Wenn Sie dachten, Bitcoin sei schlecht, war Coinbase noch schlimmer. Es liegt jetzt um über 90 % niedriger als der Preis, zu dem es an die Börse ging.

Die Marktkapitalisierung liegt derzeit unter 10 Mrd. $, nachdem sie am ersten Handelstag kurzzeitig 86 Mrd. $ erreichte.

Coinbase sagte, dass die Entlassungen die Betriebskosten um 25 % senken werden, wenn sie in Verbindung mit anderen Umstrukturierungen betrachtet werden. Infolge der Kürzungen wird es jedoch zu einem Anstieg der Betriebskosten zwischen 149 Mio. $ und 163 Mio. $ für das erste Quartal kommen.

„Es wurde klar, dass wir die Ausgaben reduzieren müssten, um unsere Chancen zu erhöhen, in jedem Szenario gut abzuschneiden“, fügte Armstrong hinzu, bevor er bekräftigte, dass es „keinen Weg“ gebe, dies zu tun, ohne Mitarbeiter zu entlassen, und fügte hinzu, dass mehrere Projekte mit einer „geringeren Erfolgswahrscheinlichkeit“ eingestellt werden sollen.

Könnte es im Kryptobereich noch schlimmer werden?

Während die Kryptomärkte dieses Jahr dank positiver Makro- und Inflationsdaten einen guten Start hingelegt haben, warnte Armstrong bedrohlich, dass es nach dem Zusammenbruch der FTX „immer noch viel Marktangst“ bei Krypto gebe und dass es wahrscheinlich „mehr fallenden Schuhen“ zu geben, wenn es um die Ansteckung geht, die sich durch die Branche windet.

Natürlich waren die Entlassungen nicht auf den Kryptomarkt beschränkt. Tech-Unternehmen wie Amazon, Salesforce und Meta haben in den letzten Monaten Tausende von Mitarbeitern entlassen. Der Technologiesektor ist notorisch volatil, und da niedrige Gewinne der Standard sind und sich die Bewertungen aus der Abzinsung zukünftiger Versprechen ableiten, haben die hohen Zinsen den Sektor hart getroffen.

Aber Coinbase hat Fehler gemacht. Ein offensichtlicher Mangel an Risikomanagement in Bezug auf den Bitcoin-Preis hat sie gekostet, wenn man bedenkt, wie stark das Vermögen des Unternehmens mit dem Kryptomarkt korreliert. Ein kurzer Blick auf das obige Diagramm zeigt, dass sich der Bitcoin-Preis und der Coinbase-Aktienkurs sehr gut im Gleichklang bewegen.

Die ursprüngliche Entlassungsrunde im Juni erfolgte nur vier Monate, nachdem das Unternehmen 14 Mio. $ für einen Superbowl-Werbespot ausgegeben hatte, der im Nachhinein ziemlich ergreifend die Spitze des Kryptomarktes signalisierte. FTX und Crypto.com gaben auch Millionen für berüchtigte Anzeigen im großen Spiel aus. Armstrong räumte bei der ersten Entlassungsrunde auch ein, dass das Unternehmen zu schnell gewachsen sei.

Was kommt als nächstes für Krypto?

Für Krypto bedeutet diese Nachricht nicht viel. Es ist nur eine Anekdote, die das Ausmaß der Schäden im vergangenen Jahr unterstreicht. Coinbase war der Vorreiter für die Branche, das erste hochkarätige Kryptounternehmen, das an die Börse ging, zu einer Zeit, als die meisten erwarteten, dass eine Reihe von Unternehmen folgen würden.

Aber der Markt hat sich komplett verändert. Und damit sie sich wieder erholt, kann man es nicht anders sagen: Das Makroklima muss sich entspannen, damit das anziehende Zinsklima gelockert werden kann. Kryptowährungen werden mit hohem Risiko gehandelt, weshalb die lockere Geldpolitik und die niedrigen Zinssätze des letzten Jahrzehnts sie in die Höhe getrieben haben.

Das ist nun vorbei. Da sich die Inflation zum Jahresbeginn jedoch abzuschwächen scheint, keimt die Hoffnung wieder auf, dass die US-Notenbank früher als ursprünglich erwartet zu einem „normalen“ monetären Klima zurückkehren könnte. Dann, und nur dann, können Krypto-Investoren beginnen, über eine vertikale Entwicklung der Charts nachzudenken.

Im Moment bleibt es abzuwarten, da die nächsten wichtigen Inflationsdaten in den USA am Donnerstag veröffentlicht werden.