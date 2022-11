Der Vorverkauf von Metacade (MCADE) hat begonnen: Investoren steigen früh ein

Es wird erwartet, dass der GameFi-Markt einen Zuwachs von 1,5 Milliarden Dollar im Jahr 2021 auf 50 Milliarden Dollar im Jahr 2025 verzeichnen wird.

Metacade ist einer der heißesten Vorverkäufe auf dem Markt und beabsichtigt, eine Schlüsselrolle in der Zukunft von GameFi zu spielen

Metacade will die dezentrale Community-Plattform sein, die für einige der besten Play2Earn-Titel verantwortlich ist

Ein frühzeitiger Einstieg in Krypto-Vorverkäufe kann zu unglaublichen Profiten führen, wenn Sie die richtigen Projekte auswählen. Bei so vielen Projekten, die zu einem bestimmten Zeitpunkt auf den Markt kommen, kann sich die Auswahl der besten Vorverkäufe ein wenig wie die Suche nach einer Nadel im Heuhaufen anfühlen. Ein Vorverkauf, der bereits eine Menge Investoren überzeugt hat, ist Metacade (MCADE).

Heute werden wir in diesem Artikel erörtern, was Metacade ist, warum die Anleger bereits in Scharen einsteigen und warum Sie sich vielleicht ebenfalls beteiligen sollten, bevor es zu spät ist.

Die Zukunft der GameFi-Branche

Um zu verstehen, warum die Anleger so begeistert von der Metacade -Krypto-Vorverkaufsaktion sind, müssen wir zunächst über das Potenzial des Unternehmens sprechen, die aufstrebende GameFi -Branche zu dominieren. GameFi ist ein Portmanteau aus Gaming und Finance und bezieht sich auf Play2Earn-Spiele, die mit Blockchain-Technologie betrieben werden.

Laut Crypto.com wird erwartet, dass die GameFi-Branche bis 2025 10-mal so schnell wachsen wird wie die traditionelle Gaming-Branche. Im Oktober 2022 berichtete DappRadar, dass fast 1 Million Menschen täglich Play2Earn-Spiele spielen, und diese Zahl wird voraussichtlich noch steigen.

Die vielleicht aussagekräftigste Statistik von Crypto.com besagt, dass der Blockchain-Gaming-Markt von 1,5 Milliarden Dollar im Jahr 2021 auf 50 Milliarden Dollar im Jahr 2025 anwachsen soll. Im Moment positioniert sich Metacade als Marktführer im Bereich Blockchain-Gaming. Dies bietet klugen Anlegern eine hervorragende Gelegenheit, da sich der MCADE-Token derzeit in der Vorverkaufsphase befindet.

Was ist (MCADE)?

Metacade ist eine Community-Plattform für Spieler, Entwickler und Krypto-Investoren, die sich auf dieser Plattform rund um das Thema Web3 austauschen können. Ziel ist es, ein Eckpfeiler des Blockchain-Gamings zu werden, an dem Nutzer die neuesten Play2Earn-Spiele entdecken, ihr Spieleinkommen steigern und die Zukunft von GameFi direkt beeinflussen können.

Die wichtigste Philosophie von Metacade besteht darin, die Spieler und nicht den Profit in den Vordergrund zu stellen. Traditionelle Spieleunternehmen nehmen den Spielern häufig ihren Wert. Das kann der Wert sein, den die Spieler zur Community beitragen, oder die Käufe, die sie tätigen, während die Unternehmen fehlerhafte Spiele produzieren, die Mikrotransaktionen für In-Game-Gegenstände enthalten, die diese nie wirklich besitzen. Dies ist einer der Gründe, warum Play2Earn-Gaming in den letzten Jahren stark an Bedeutung gewonnen hat.

Im Gegensatz dazu belohnt Metacade die Spieler für den von ihnen geschaffenen Mehrwert mit MCADE-Tokens, von der Community unterstützten Spielen und mehreren Verdienstmöglichkeiten. Anstelle von Aktionärsgewinnen fließen die von der Community erwirtschafteten Einnahmen direkt in die Metacade-Kasse und werden im besten Interesse der Community verwendet. Und mit dem derzeit stattfindenden Vorverkauf könnte ein aufmerksamer Investor an der Erwirtschaftung dieser Einnahmen beteiligt sein und daran verdienen.

Warum steigen Anleger frühzeitig in den Krypto-Vorverkauf von Metacade (MCADE) ein?

Verdienen Sie Belohnungen für Ihren Beitrag zur Community

Im Gegenzug dafür, dass Sie Metacade zur ultimativen GameFi-Destination von Web3 machen, werden Spieler, die zur Community beitragen, mit MCADE-Token belohnt. Jedes Mal, wenn ein Spieler Rezensionen, Play2Earn-Alpha oder andere Inhalte veröffentlicht, die anderen helfen, bekommt dieser Spieler etwas dafür. Auf diese Weise werden nicht nur neue Spieler unterstützt, sich in diesem schnell wachsenden Bereich zurechtzufinden, sondern bietet auch erfahrenen Spielern einen Anreiz, ihre Tipps und Tricks weiterzugeben.

Mehr verdienen mit Play2Earn

Tatsächlich bietet Metacade mehrere Möglichkeiten, Ihr Play2Earn-Einkommen zu steigern. Regelmäßige Turniere ermöglichen es Ihnen, Ihre Fähigkeiten unter Beweis zu stellen und gegen andere Metacade-Mitglieder um einen großen Preispool zu kämpfen. Mit Hilfe der nativen Testumgebung von Metacade können Sie auch gelegentliche Testaufträge annehmen, um sich etwas Geld dazuzuverdienen.

Die Funktion mit dem größten Verdienstpotenzial ist jedoch die Metacade-Jobbörse, die im Jahr 2024 eingeführt werden soll. Hier können Sie Teilzeitjobs im Bereich Testen, Praktika und sogar leitende Positionen bei Unternehmen finden, die in der GameFi-Entwicklung führend sind.

Metagrants finanzieren die allerbesten Play2Earn-Spiele

Einer der ehrgeizigsten Pläne von Metacade ist die Einführung ihrer eigenen Play2Earn-Titel mit Metagrants. Metagrants sind eine Möglichkeit für die Community, Mittel für die Spiele bereitzustellen, die sie spielen möchten, indem sie bei einem Wettbewerb mit Dutzenden von Projekten abstimmen. Der siegreiche Entwickler erhält eine lebensverändernde Finanzierung, um seine Vision zusammen mit seinen eifrigsten Befürwortern zu verwirklichen. Letztendlich wird die virtuelle Spielhalle von Metacade Titel enthalten, die von der Community ausgewählt und unterstützt werden.

Eine dezentralisierte, autonome Gemeinschaft

Nachdem Metacade wie eine gut geölte Maschine läuft, ist der richtige Zeitpunkt gekommen, um es vollständig zu dezentralisieren. An diesem Punkt wird sich das Metacade-Team zurückziehen und der Community erlauben, dass Metacade zu einer dezentralisierten autonomen Organisation (DAO) wird. Das bedeutet, dass die MCADE-Besitzer in der Lage sein werden, über wichtige Entscheidungen wie neue Funktionen, Führungspositionen, Partnerschaften und mehr abzustimmen. Durch die Umwandlung in eine DAO wird Metacade die erste virtuelle Spielhalle der Welt sein, die der Community gehört. Sobald dies geschieht, wird Metacade ein Eckpfeiler des Web3-Gaming sein, und einige MCADE aus dem Vorverkauf könnten enorme Gewinne einbringen.

Metacade (MCADE) hat alle Voraussetzungen, um einer der besten Vorverkaufs-Token zu sein

Mit Blick auf das prognostizierte Wachstum der GameFi-Branche könnten die Pläne von Metacade, eine führende Position in diesem Bereich einzunehmen, eine unglaubliche Investitionsmöglichkeit darstellen. Ein frühzeitiger Einstieg in dieses Projekt könnte zu fantastischen Gewinnen führen, wenn die Plattform schnell immer beliebter wird.

Da der Metacade-Krypto-Vorverkauf bereits im Gange ist, können Sie in der ersten Phase 125 Token für nur 1 $ erwerben. Wenn Metacade die endgültige Vorverkaufsphase erreicht, werden Sie nur noch 50 Token für 1 $ kaufen können. Mit anderen Worten: Wenn Sie eher früher als später einsteigen, können Sie Ihre Gewinne im Laufe der Zeit mehr als verdoppeln.

Alles in allem ist Metacade ein außergewöhnliches Projekt, das das Potenzial hat, zu einem bedeutenden Faktor in der Spielebranche zu werden. Sichern Sie sich jetzt Ihren Platz bei einem der besten Token-Vorverkäufe des Jahres 2022.