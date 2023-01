Der Vorverkauf von Metacade wird 2023 explodieren – Steig günstig ein, bevor es zu spät ist

Kryptowährungen sind bekannt dafür, dass sie irrsinnige Renditen abwerfen, und der Einstieg in Krypto-Vorverkäufe ist der einfachste Weg, um sich das höchste Gewinnpotenzial zu sichern. Dieses hohe Ertragspotenzial, gefolgt von einem Rückgang, wird durch ein wirtschaftliches Prinzip namens Gesetz der abnehmenden Erträge verursacht, das besagt, dass der Wertzuwachs eines Vermögenswerts mit der Zeit abnimmt.

Ein Vorverkauf, der sich als großer Erfolg erwiesen hat, ist Metacade (MCADE). Metacade baut eine bedeutende GameFi-Plattform auf, die mit einigen der größten Namen in diesem Bereich konkurrieren kann, weshalb es sich lohnt, das Unternehmen zu untersuchen, bevor der Preis noch weiter steigt.

Der Metacade-Vorverkauf ist eine große Investitionsmöglichkeit

Vorverkäufe von Kryptowährungen sind äußerst beliebt, insbesondere bei Projekten mit starken Fundamentaldaten wie Metacade. So hat die Beta-Phase des MCADE -Vorverkaufs in nur vier Wochen Investitionen im Wert von über 1,3 Millionen Dollar angezogen, was das langfristige Potenzial des Projekts widerspiegelt.

Metacade hat seinen MCADE-Token zu Beginn des Krypto-Vorverkaufs zu einem Preis von 0,008 US-Dollar auf den Markt gebracht, aber jetzt steigt der Preis. Der Preis wird weiter steigen, bis er am Ende des Vorverkaufs 0,02 $ erreicht. Für Investoren, die ein gutes Geschäft machen wollen, gilt: Je früher Sie Token erwerben, desto besser.

MCADE-Preisprognose: 2023 und darüber hinaus

Nach dem Erreichen von 0,02 US-Dollar am Ende des Vorverkaufs wird MCADE an dezentralen Börsen (DEXs) eingeführt werden, und das Team wird beginnen, Partnerschaften zu bilden, um die Reichweite des Tokens zu erweitern. Abgesehen davon wird der MCADE-Token an Nutzen gewinnen, sobald er das für die Metacade-Plattform geplante umfassende Spielerlebnis eröffnet.

Das langfristige Potenzial von Metacade ist demnach sehr vielversprechend. Experten sagen für das Jahr 2023 eine explosive Kursentwicklung voraus, die bis zu 50-fache Gewinne bringen könnte. Diese Preisexplosion würde dem MCADE-Token einen Wert von 1 US-Dollar verleihen – ein deutlicher Anstieg gegenüber seinem letzten Krypto-Vorverkaufswert von 0,02 US-Dollar.

Nach 2023 erwarten Analysten, dass der Kryptomarkt seinen nächsten Bullenlauf beginnen wird, sobald die Halbierung von Bitcoin im Jahr 2024 endet. Bullenmärkte führen in der Regel zu großen Gewinnen auf breiter Front, was den Wert des MCADE-Tokens noch weiter in die Höhe treiben könnte. Zu diesem Zeitpunkt könnte MCADE einen Wert von über 5 $ erreichen, was einer massiven 250-fachen Steigerung zwischen dem Krypto-Vorverkauf und 2025 entspricht.

Was ist Metacade?

Metacade schafft die größte Spielhalle auf der Blockchain und bringt fortschrittliche Spielmöglichkeiten in die Welt von Web3. GameFi-Enthusiasten können eine breite Palette von Spielen im Arcade-Stil spielen, die jeweils Krypto-Belohnungen bieten, und an Turnieren mit bezahlter Teilnahme teilnehmen, um MCADE-Preise zu gewinnen.

Mehrere zusätzliche Merkmale machen Metacade zu einer erstklassigen Investitionsmöglichkeit während des Krypto-Vorverkaufs. Erstens zielt das Projekt darauf ab, Web3-Nutzern direkt zu dienen, indem es einen zentralen Ort für Spieler bietet, an dem sie sich treffen und wertvolle Informationen über den Raum erhalten können.

Im Laufe der Zeit soll Metacade zu einer dezentralen autonomen Organisation ( DAO ) werden. Dieser Wandel wird der Metacade-Gemeinschaft die vollständige Kontrolle über die Plattform geben, da alle MCADE-Token-Inhaber in der Lage sein werden, über Vorschläge zur Steuerung abzustimmen und den zukünftigen Fortschritt des Projekts voranzutreiben.

Wie funktioniert Metacade?

Blockchain-Spieler haben Zugang zu endlosen Herausforderungen in vielen P2E-Spielen ( Play-to-Earn ). Metacade bietet Spielern die Möglichkeit, verschiedene süchtig machende Arcade-Spiele zu genießen und dabei MCADE-Token für ihre Bemühungen zu verdienen, egal ob sie zwanglos oder wettbewerbsorientiert spielen möchten.

In der Metacade verdienen die Spieler auch Krypto-Token, wenn sie nützliche Informationen für die Community bereitstellen. Diese Beiträge können die neuesten Tipps und Tricks und alles andere enthalten, was anderen Spielern hilft, das Beste aus ihrem Blockchain-Spielerlebnis zu machen.

Eine weitere wichtige Funktion von Metacade ist die Möglichkeit, brandneue Blockchain-Spiele zu testen, bevor sie offiziell veröffentlicht werden. Diese Betatests ermöglichen es den Spielern, den Spieleentwicklern Feedback zu geben. Diese können dann alle von der Metacade-Community vorgeschlagenen Verbesserungen umsetzen, einschließlich Fehlerbehebungen und Gameplay-Optimierungen.

Metacade erweitert die Reichweite von Blockchain-basierten Spielen

Metacade will auch einen wichtigen Dienst anbieten, der der GameFi-Industrie zu mehr Wachstum verhelfen kann. Sein Metagrants-Programm wird Finanzmittel für die gefragtesten Blockchain-Spiele bereitstellen, da die Metacade-Community in der Lage sein wird, für die Titel zu stimmen, die sie in Zukunft am liebsten spielen möchten.

Blockchain ist ein Zentrum des technologischen Fortschritts, und Metacade unterstützt den kontinuierlichen Fortschritt in diesem Bereich. Die Frühphasenfinanzierung ist in diesem Prozess von entscheidender Bedeutung, da die Entwicklung und Markteinführung neuer Spiele ein hohes Maß an Unterstützung erfordert. Durch die Verbindung von Entwicklern mit seiner Spielergemeinschaft trägt Metacade direkt dazu bei, den Umfang und das Ausmaß der Innovation in der Blockchain zu erweitern.

Ist Metacade im Jahr 2023 einen Kauf wert?

Der Metacade-Vorverkauf ist eine bedeutende Kaufgelegenheit für Krypto-Investoren. Glücklicherweise sind $0,008 ein magerer Preis für ein Projekt, das wirklich vielversprechend für die Zukunft ist, und es ist keine Überraschung, dass die Beta-Phase schnell ausverkauft war.

Durch den Vorverkauf wird der MCADE-Token auf 0,02 $ steigen, so dass die Anleger noch Zeit haben, einige Bärenmarktgewinne zu erzielen. Metacade ist jedoch zweifellos eine großartige Ergänzung für jedes Anlageportfolio, und es wird faszinierend sein, zu sehen, ob es im Jahr 2023 die 1-Dollar-Marke erreichen wird.