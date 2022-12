Dezcentraland Kursvorhersage: Metacade scheint die bessere Option zu sein

Das Metaverse wird sich in den kommenden Jahren zu einem der wichtigsten Akteure in der Welt der Technologie entwickeln. Zwei Projekte, die diesen Fortschritt vorantreiben könnten, sind Decentraland (MANA) und Metacade (MCADE). Aber welches Projekt hat in Bezug auf die Kursvorhersage das größere Potenzial?

In diesem Artikel werden wir die Merkmale der beiden Projekte näher beleuchten und versuchen vorherzusagen, welcher Token in der Zukunft größere Gewinne machen wird.

Was ist Decentraland (MANA)?

Decentraland ist eine dezentralisierte autonome Organisation ( DAO ), die eine virtuelle Welt erschafft, unterhält und verwaltet. Bei dem plattformeigenen Token MANA handelt es sich um einen ERC20-Token, der zum Kauf von Metaverse-Immobilien und zur Abstimmung über Governance-Vorschläge verwendet wird.

Die Decentraland-Plattform ermöglicht es Nutzern, Inhalte und Anwendungen zu erstellen, zu erleben und zu monetarisieren. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, wie Sie das Decentraland-Metaverse nutzen können, sowie ein breites Spektrum an digitalen Produkten, die Sie erschaffen können. Die Nutzer können ihren eigenen Bereich der virtuellen Realität aufbauen und Kunstwerke und andere Vermögenswerte monetarisieren, indem sie sie als NFTs minen.

Durch die Nutzung der Macht dezentraler Communities ist Decentraland eine Plattform, auf der die Zukunft der GameFi-Industrie aufgebaut werden kann. Jeder Nutzer kann frei 3D-Welten erschaffen, während er seine Kreation erkundet, navigiert und teilt.

Die Decentraland-Plattform besteht aus zwei Elementen: dem Decentraland SDK, mit dem Sie metaverse-basierte Erlebnisse erstellen können, und dem Decentraland-Client, mit dem Sie diese Erlebnisse betrachten und mit ihnen interagieren können. Indem Decentraland den Prozess der Spielentwicklung zugänglicher macht, erweitert Decentraland die Möglichkeiten des Play-to-Earn-Gaming.

Decentraland: erstklassige Immobilien, die aber an Beliebtheit verlieren

Ein wesentlicher Nachteil von Decentraland ist, dass es in den letzten 12 Monaten Schwierigkeiten hatte, eine breite Nutzerschaft anzuziehen. Zuletzt gab es weniger als 1000 aktive Nutzer , die MANA-Token kauften und verkauften. Die Plattform bietet zwar einzigartige Funktionen und verfügt über ein hohes Potenzial, aber sie entwickelt sich derzeit nicht gut.

Ein Beispiel für ein Metaverse-Projekt, das ein ganz anderes Maß an Erfolg genießt, ist Metacade. Dieses Projekt verfügt über ein großes Potenzial für die kommenden Jahre und sein Kurs ist in letzter Zeit ebenfalls rapide gestiegen. Während der Vorverkaufsphase von Metacade hat sich der Kurs des Tokens mehr als verdoppelt.

Experten sehen metaverse-basierte Projekte aufgrund des Nutzens, der sich in diesen digitalen Landschaften eröffnet, als erstklassige langfristige Investitionen. Es handelt sich um fortschrittliche Technologien, die Menschen aus der ganzen Welt zusammenbringen. Da Decentraland im Jahr 2022 für viele Krypto-Investoren enttäuschend verlief, wurde MCADE zu einer attraktiven Alternative.

Was ist Metacade (MCADE)?

Play-to-Earn-Funktionalität

Spieler lieben es, beim Online-Spielen Krypto-Token zu verdienen. Das ist ein wichtiger Aspekt des Interesses der Spieler. Metacade bietet in seiner Metaverse-Welt eine Reihe von Spielen im Arcade-Stil an, die allesamt über ein integriertes Einkommenspotenzial verfügen.

Darüber hinaus veranstaltet Metacade Play-to-Earn-Turniere, bei denen die Spieler ein wettbewerbsorientiertes Element in ihr Erlebnis einbauen können. Durch die Verbindung von GameFi-Enthusiasten auf der Plattform und die Bereitstellung von MCADE-Token-Belohnungen für die Sieger, bietet Metacade wettbewerbsorientierten Spielern neue Möglichkeiten, einige der besten Play-to-Earn-Spiele zu genießen.

Ein starker Ansatz für den Aufbau einer Community

MCADE-Tokens werden außerdem verwendet, um Community-Mitglieder für ihre Beiträge in der Metacade-Welt zu belohnen. Nutzer können anderen Spielern helfen, die besten Methoden zum Spielen der neuesten GameFi-Titel zu entdecken, und Metacade belohnt sie dafür finanziell. Einfach ausgedrückt: Nutzer können ihr Wissen über die neuesten Spiele weitergeben und finanzielle Belohnungen erhalten, während sie neue Kontakte zu anderen Spielern knüpfen.

Das Metacade-Projekt ist ganz auf seine Community ausgerichtet. Im Laufe der Zeit wird die Plattform in eine DAO umgewandelt, damit die Spieler mit MCADE-Token über Vorschläge zur Unternehmensführung abstimmen können. Auf diese Weise erhalten die Spieler mehr Macht zurück, denn sie entscheiden über die beste Vorgehensweise für mehrere wichtige Funktionen in einer digitalen Welt, die vollständig von den MCADE-Token-Inhabern kontrolliert wird.

Unterstützung für die Zukunft von GameFi

Eine wichtige Funktion, die die DAO-Mitglieder beeinflussen können, ist das Metagrants-Programm. Dieses Programm dient dazu, die nächste Welle von GameFi-Innovatoren zu finanzieren, da die Community über eine Reihe von Investitionsvorschlägen abstimmen und entscheiden kann, welche Projekte am erfolgversprechendsten sind. In diesem Sinne wird die Metacade-Community einen direkten Einfluss auf die Zukunft der Play-to-Earn-Spiele haben.

Metacade wird ab 2024 außerdem eine Web3-Jobbörse umfassen. Dieser Teil der Metaverse-Welt wird aufstrebende Blockchain-Spiele mit einer engagierten Gemeinschaft von Spielern zusammenbringen. Ziel ist es, dass die Metacade-Community diese neuen Titel testen und den Entwicklerteams im Austausch gegen MCADE-Token-Belohnungen Feedback geben kann.

Decentraland vs Metacade

Der Kurs von Decentraland ist bereits stark gestiegen. Zwischen 2020 und 2021 legte MANA um fast 10.000% zu. Mittlerweile hat das Projekt einen großen Rückschlag erlitten und die Anleger befürchten, dass es nie wieder die gleichen Höhen wie im Jahr 2021 erreichen wird.

Im Gegensatz dazu hat der Vorverkauf von Metacade gerade erst begonnen. Angesichts eines so hohen Kurses stürzen sich die Anleger auf MCADE und haben bereits große Gewinne erzielt, nachdem der Token ursprünglich zu einem Preis von nur 0,008 $ auf den Markt gebracht wurde. In einem so frühen Stadium könnte Metacade sogar um ein ähnliches Niveau steigen wie Decentraland mit 10.000%, bevor die nächste Hausse beginnt.

Metaverse-Projekte sehen sicherlich wie eine solide Investition in die Zukunft aus, da der Nutzen, der in diesen Roadmaps angeboten wird, umfangreich ist. Da sich Metacade in einem früheren Stadium seiner Entwicklung befindet, hat es natürlich ein viel höheres Wachstumspotenzial als Decentraland. Im Laufe der Zeit dürfte es sich zu einer führenden Metaverse-Plattform entwickeln.

Sie können MANA hier bei eToro kaufen.