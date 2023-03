Die 13 besten Gaming-Coins für Investitionen – 2023

Krypto-Gaming Coins gehören zu den begehrtesten Anlagemöglichkeiten im Web3, und das aus gutem Grund. Der GameFi-Sektor ist eine schnell wachsende Branche, welche das Potenzial hat, das traditionelle Gaming für immer zu revolutionieren.

Für alle, die auf der Suche nach den besten Gaming-Tokens sind, die man jetzt kaufen kann, stellen wir hier 13 der vielversprechendsten derzeit verfügbaren Investitionen vor:

Metacade (MCADE)

DApp Rader (DAPR)

Axie Infinity (AXS)

Enjin Coin (ENJ)

STEPN (GMT)

Star Atlas (ATLAS)

The Sandbox (SAND)

ApeCoin (APE)

Upland (UPX)

Gala Games (GALA)

Decentraland (MANA)

AltSignals (ASI)

Illuvium (ILV)

1. Metacade (MCADE) – Der wohl heißeste Gaming-Krypto-Coin

Was ist MCADE?

Bei Metacade handelt es sich um die größte On-Chain-Spielhalle. Die Plattform will die größte Sammlung von Play-to-Earn-Spielen aller vergleichbaren Projekte bieten, die so in der Welt von Web3 einzigartig wäre. Während die meisten Spieleplattformen ein einziges Spielerlebnis bieten, bietet Metacade viele an einem Ort.

Alle Spiele in der Metacade können sowohl als Freizeit- als auch als Wettkampfspiele gespielt werden, und jeder einzelne Titel sorgt durch die Play-to-Earn-Mechanik für automatische finanzielle Belohnungen. Die Nutzer können MCADE-Token verdienen, indem sie sich durch endlose Levels kämpfen oder in exklusiven Turnieren direkt gegen andere Spieler antreten.

Darüber hinaus soll Metacade zu einem zentralen Knotenpunkt für die Web3-Community werden. Hier werden alle aktuellen Informationen über die besten Gaming-Krypto-Projekte zu finden sein, einschließlich der neuesten Trends und Alpha. Der Community Hub belohnt die Ersteller von Inhalten für ihre Beiträge. Ein innovatives Anreizsystem, das in den kommenden Jahren vielen Nutzern dienen könnte.

Metacade zielt durch das Metagrants-Programm auch darauf ab, die Verbreitung der Blockchain-Technologie direkt zu unterstützen. Die Community kann darüber abstimmen, welche neuen Arcade-Spiele am besten sind, bevor Metacade die Idee direkt finanziert. Mitglieder der Community können auch neue Spiele testen, bevor sie offiziell veröffentlicht werden, und sich dabei ein Krypto-Einkommen verdienen.

Warum MCADE kaufen?

Metacade ist eine umfassende GameFi-Plattform und derzeit eines der aufregendsten Gaming-Krypto-Projekte. Vor kurzem wurde der MCADE-Token im Rahmen eines äußerst erfolgreichen, noch immer laufenden Presale-Events eingeführt.

Der Presale bietet Anlegern die einmalige Gelegenheit, sich an einem vielversprechenden Blockchain-Projekt in seiner frühesten Entwicklungsphase zu beteiligen. Ein Projekt für das viele Experten beeindruckende Renditen prognostizieren.

MCADE ist derzeit nur $0.02 wert. Seit Beginn der Presale-Veranstaltung, die sich nun in der letzten Phase vor der Börsennotierung befindet, wurden in nur 18 Wochen bereits $14.2m investiert.

>>> Klicken Sie hier , um am Metacade Presale der letzten Phase teilzunehmen <<<

2. DApp Rader (RADAR)

Was ist RADAR?

Bei DApp Radar handelt es sich um eine Plattform, die dezentralisierte Anwendungen anbietet, die es jedem ermöglicht, Zugang zu den besten Krypto-Gaming-Projekten zu erhalten. Die Plattform funktioniert ähnlich wie herkömmliche App-Stores wie der Google Play Store oder der Apple Store, wobei DApp Radar Tausende von Blockchain-basierten Anwendungen enthält, die die Nutzer herunterladen und nutzen können.

DApp Radar löst ein zentrales Problem der Blockchain-Branche, die sich oft auf Mundpropaganda verlassen muss, um neue dApps und Gaming-Krypto-Projekte bekannt zu machen. Durch die Sammlung vieler der besten dApps an einem Ort hat sich DApp Radar in den kommenden Jahren in eine starke Position gebracht.

Der neue native Token für die Plattform, RADAR, soll Dapp Radar bei der Skalierung helfen. Die Plattform zielt darauf ab, die Auflistung der Projekte zu verbessern und die Anzahl der dApps, die zum Download zur Verfügung stehen, zu erhöhen. Mit RADAR als Governance-Token können die Inhaber abstimmen und zu den zukünftigen Erfolgen der Plattform beitragen.

Des Weiteren kann RADAR verwendet werden, um passive Staking-Belohnungen auf der DApp Radar-Plattform zu verdienen. Damit haben alle Token-Inhaber die Möglichkeit, ein Einkommen zu erzielen und gleichzeitig langfristig in den Blockchain-App-Store zu investieren.

Warum RADAR kaufen?

RADAR ist ein neues Blockchain-Angebot, welches von einer sehr erfolgreichen bestehenden Plattform lanciert wird. Da es sich um ein Projekt handelt, das mehr als 9000 dApps direkt unterstützt und monatlich mehr als 1 Million Nutzer anzieht, könnte es vom aktuellen Kursniveau aus noch deutlich steigen.

Der Wert von RADAR beträgt gerade einmal $0,017 pro Token. Er hat sich vor kurzem stark nach oben bewegt, was ein starkes Signal dafür ist, dass der Token in Zukunft große Gewinne verbuchen könnte. Das aktuelle Handelsvolumen liegt bei über 10 Mio. $ und damit deutlich höher als bei vielen neuen Token in einem vergleichbaren Stadium ihrer Entwicklung.

Durch die Unterstützung von Tausenden von dApps und den besten Gaming-Kryptos an einem einzigen Ort sieht die Zukunft von DApp Radar sicherlich rosig aus. Beim derzeitigen Kursniveau könnte es eine erstklassige Investitionsmöglichkeit für alle Anleger sein.

3. Axie Infinity (AXS)

Was ist AXS?

Axie Infinity (AXS) ist eine auf Ethereum basierende dezentrale Spieleplattform, die es Spielern ermöglicht, digitale Kreaturen namens Axies zu sammeln, aufzuziehen und zu bekämpfen. Im Axie Infinity-Metaverse tauchen die Spieler in eine lebendige Welt ein, in der es viele Orte zu erkunden und Missionen zu erfüllen gilt.

Durch das Spielen von Axie Infinity können Spieler AXS, den einheimische Spielcoin, verdienen. AXS-Coins werden verwendet, um Spieler für Fortschritte im Spiel zu belohnen und andere Spieler in Kämpfen zu besiegen. Nutzer können Axies auch als digitale Vermögenswerte mit Anderen auf dem integrierten Marktplatz der Plattform handeln, wodurch sich eine weitere Möglichkeit bietet, Kryptowährung im Spiel zu verdienen.

Als Blockchain-Gamingprojekt bietet Axie Infinity den Nutzern eine große Autonomie. Spieler sammeln Axies und sind vollständig Eigentümer ihrer Spielgegenstände, erkunden geheimnisvolle Länder und schreiten so in der Storyline voran.

Die Mission von Axie Infinity ist es, den Nutzern einen fairen Zugang zu kreativen Originalwerken zu bieten und gleichzeitig finanzielle Freiheit durch die Schaffung liquider Märkte für diese Vermögenswerte zu ermöglichen. Mit Axie Infinity kann jeder ein Teil einer fesselnden Blockchain-Welt werden.

Warum AXS kaufen?

Axie Infinity war in den letzten Jahren eine der leistungsstärksten Krypto-Gaming-Plattformen. Ungeachtet der jüngsten Probleme, einschließlich eines großen Hacks der Ronin Bridge, bleibt Axie Infinity eine der besten Spielcoins, in die man investieren kann.

Axie Infinity nutzt eine einzigartige Ethereum-Sidechain, die dazu beiträgt, das Nutzererlebnis beim Spielen zu maximieren. Die Ronin Bridge wurde kürzlich noch sicherer gemacht und hat das Potenzial, in den kommenden Monaten und Jahren eine wachsende Zahl von Nutzern zu unterstützen.

Nach dem Erreichen von fast 2 Millionen Nutzern, die täglich Axie Infinity spielten, erreichte der AXS-Token im Jahr 2021 einen Wert von $160. Der derzeitige Preis von $10 könnte ein großartiger Einstiegspunkt für eine langfristige Investition sein und macht AXS zu einer der besten Gaming-Krypto-Optionen, die derzeit verfügbar sind.

4. Enjin-Coin (ENJ)

Was ist ENJ?

Bei Enjin, vertreten durch ENJ, handelt es sich um eine Kryptowährungsplattform zur Erstellung, Verwaltung und Monetarisierung virtueller Vermögenswerte. Die Plattform bietet Entwicklern von Krypto-Spielen, -Apps und -Websites eine umfangreiche Palette an Blockchain-basierten Produkten und Dienstleistungen, die es ihnen ermöglichen, Enjin Coin und In-Game-Assets in ihre Plattform zu integrieren.

Die von Enjin entwickelte Technologie nutzt den Enjin Coin Token, um das Innovationsniveau in der Krypto-Gaming-Bewegung insgesamt zu steigern. ENJ können mit Hilfe des Enjin-Toolkits in maßgeschneiderte digitale Vermögenswerte eingebunden werden, die eine sofortige Liquidität für spielinterne Vermögenswerte bieten. Da Enjin die Veröffentlichung von Blockchain-basierten Assets vereinfacht, kann praktisch jeder neue Spiele auf der Blockchain starten.

Darüber hinaus bietet Enjin Tools wie EnjinX, einen Explorer für Spiele auf der Ethereum-Blockchain, Enjin Beam, einen Service zum Scannen von QR-Adressen, und Enjin Wallet, eine Multi-Coin-Wallet mit maximaler Sicherheit.

Durch die Verwendung der innovativen Technologie von Enjin können Spieleentwickler leistungsstarke Funktionen freischalten, die es ihnen ermöglichen, virtuelle Gegenstände auf mehreren Spieleplattformen zu veröffentlichen. Mit diesem Service ist Enjin ein Top-Gaming-Token, der eine neue Ära für die traditionelle Gaming-Industrie einläuten könnte.

Warum ENJ kaufen?

ENJ hat einen immensen Nutzen innerhalb des Enjin-Ökosystems, weshalb er mit der Zeit zu einem der Top-Gaming-Coins werden könnte. Hinter dem Projekt steht ein erfahrenes Team von Spieleentwicklern, die die Expansion von Blockchain-basierten Spieleplattformen vorantreiben wollen, wobei der ENJ-Token ein wesentlicher Bestandteil der Mission des Projekts ist.

Für Spieleentwickler, die auf die Blockchain umsteigen wollen, können die Tools von Enjin eine große Rolle spielen. Durch die Sicherung von Liquidität in neuen Vermögenswerten, die auf der Plattform geprägt werden, können Spieler Blockchain-Spiele mit niedrigen Transaktionsgebühren und nahezu sofortigen Bestätigungen genießen.

Dank des aktuellen Kurses von 0,50 $ ist ENJ sehr vielversprechend. Investoren, die sich in Top-Krypto-Gaming-Projekte einkaufen möchten, sollten ENJ auf jeden Fall in Erwägung ziehen. Denn die Plattform scheint dank ihrer einzigartigen technologischen Lösungen und ihres breiten Wertangebots für Wachstum prädestiniert zu sein.

5. STEPN (GMT)

Was ist GMT?

STEPN (GMT) ist ein revolutionäres, auf der Blockchain basierendes System, welches das Play-to-Earn-Gaming mit Kryptowährungen auf einzigartige Weise verändert. STEPN nutzt die Move-to-Earn-Technologie, um eine innovative neue SocialFi-Plattform zu schaffen. Der GMT – auch bekannt als Global Movement Token – ist das Tauschmittel auf der Plattform, mit dem die Nutzer automatisch Belohnungen erhalten, wenn sie laufen.

Da die Nutzer Belohnungen verdienen können, indem sie sich einfach in der realen Welt bewegen , hat sich STEPN in der Web3-Branche einen Namen gemacht. Das Angebot von GMT motiviert die Nutzer, nach draußen zu gehen, ihre Umgebung zu erkunden und sich jeden Tag zu bewegen.

Das einzigartige Angebot von STEPN wird erst durch ein fortschrittliches Blockchain-Protokoll ermöglicht. Dies erlaubt volle Transparenz, was die Funktionsweise von STEPN betrifft, so dass die Nutzer sicher sein können, dass sie tatsächlich finanzielle Belohnungen erhalten, während sie sich in ihrem Alltag bewegen. Die einzigartige Lösung, die das Team von STEPN entwickelt hat, bietet endlose Verdienstmöglichkeiten. Die Entwicklung von STEPN ist sicherlich eine der aufregendsten Neuerungen in der Blockchain-Technologie.

Warum GMT kaufen?

GMT ist ein relativ neuer Token. Nach seinem Start im Jahr 2022 wurde GMT aufgrund seiner innovativen Blockchain-Lösung schnell im gesamten Web3 bekannt. Zwar sind auch Walk2Earn-Anwendungen nicht brandneu, aber die Lösung von GMT könnte dank der grenzenlosen Natur der Blockchain eine größere Anzahl von Nutzern auf der ganzen Welt bedienen.

Der Kurs von GMT liegt nach einem Rückgang von seinem bisherigen Allzeithoch von 4 $ derzeit bei 0,40 $. Experten prognostizieren für den Token, der das beste Krypto-Gaming-Angebot auf einzigartige Weise restrukturiert, signifikante Gewinne. So sind während des nächsten Bullenmarktes potenziell Renditen in Höhe des 10-fachen des aktuellen Kurses zu erwarten.

6. Star Atlas (ATLAS)

Was ist ATLAS?

Star Atlas (ATLAS) ist eine 3D-Krypto-Spielplattform, die darauf abzielt, das Spielerlebnis mithilfe der Blockchain-Technologie zu revolutionieren. Das Spiel spielt in einer immersiven Virtual-Reality-Welt, die die Spieler in den Weltraum versetzt und es ihnen ermöglicht, das Universum in ihren Raumschiffen zu erkunden.

Sämtliche Gegenstände in Star Atlas werden als NFTs geprägt, wodurch die Spieler ihr Spielerlebnis vollständig besitzen und anpassen können. Die Spieler können an intergalaktischen Schlachten teilnehmen und im Weltraum nach Schätzen suchen. Für den Fortschritt im Spiel belohnt Star Atlas die Spieler mit Kryptowährung.

Das von Star Atlas eingesetzte Dual-Token-System ermöglicht es den Spielern, fortschrittliches Spielzubehör und Waffen zu kaufen und in der Star Atlas DAO über Regierungsvorschläge abzustimmen. Die Gegenstände im Spiel können direkt mit anderen Spielern gehandelt werden, wodurch die Benutzer ihre ideale individuelle Ausrüstung zusammenstellen können.

Warum ATLAS kaufen?

Mit Star Atlas stehen Spieler an vorderster Front, wenn es um aufregende neue Möglichkeiten des Spielens und der Interaktion in der digitalen Welt geht. Der ATLAS-Token ist der Governance-Token für die Star Atlas DAO, wodurch alle Inhaber ein Stimmrecht erhalten und die Chance haben, den Fortschritt der Plattform voranzutreiben.

Als einer der führenden Krypto-Plattformen für Spiele verfügt Star Atlas über ein komplexes Gameplay und fotorealistische Grafiken. Dies hilft, die Immersion der Spieler zu erhöhen, die die Welt endlos erkunden können, während sie ein Einkommen mit einem inhärenten finanziellen Wert erwirtschaften.

Während des Krypto-Winters 2022 hat der ATLAS-Token gelitten, aber die Anleger erwarten, dass er sich wieder erholen wird. Der Grund dafür ist der vom Projekt gebotene inhärente Wert, der im Laufe der Zeit eine große Anzahl von Nutzern unterstützen könnte. So könnte Star Atlas zu einem der Top-Gaming-Crypto-Coins auf der Solana-Blockchain werden und seinen aktuellen Kurs von 0,003 $ deutlich übertreffen.

7. Die Sandbox (SAND)

Was ist SAND?

The Sandbox ist eine Krypto-Spielplattform und ein Metaverse. Spieler können in The Sandbox ihre eigenen virtuellen Welten auf Voxel-Basis erstellen, besitzen und monetarisieren. Dazu stellt das Projekt ein umfassendes Toolkit zur Verfügung, mit dem man ganz einfach Welten bauen kann, aber auch anpassbare Gegenstände im Spiel und sogar komplette Spiele erstellen kann.

Der native Token von The Sandbox, SAND, dient als sicheres Tauschmittel zwischen Nutzern und Akteuren auf The Sandbox. Auf dem integrierten Marktplatz von The Sandbox können alle Kreationen gekauft und verkauft werden, und der SAND-Token ist ein wesentlicher Bestandteil davon.

Auch die dezentrale, autonome Vermögensökonomie (DAE) wird von SAND angetrieben. Der Token versetzt die Metaverse Wallet von The Sandbox in die Lage, nahtlose Transaktionen zwischen Spielern zu ermöglichen, unabhängig davon, in welcher Spielwelt sie sich gerade befinden.

Indem The Sandbox den Nutzern die Möglichkeit bietet, ihre Vermögenswerte in verschiedenen virtuellen Welten und Spielen zu erstellen, zu besitzen und zu monetarisieren, wird das Durchqueren der dezentralen autonomen Vermögensökonomie zu einer wirklich lohnenden Erfahrung für alle Beteiligten.

Warum SAND kaufen?

SAND hat sich dank seines einzigartigen Angebots zu einer der wertvollsten Krypto-Spielplattformen im Web3 entwickelt. Sie wird oft aufgrund der nutzergenerierten Inhalte ( UGC ), die den Kern des Spiels bilden, als natürlicher Nachfolger von Minecraft bezeichnet. Angesichts der Millionen von verkauften Exemplaren von Minecraft könnte The Sandbox eine große Zukunft vor sich haben.

Ein wichtiger Unterschied zwischen The Sandbox und Minecraft besteht darin, dass die Nutzer ihre Kreationen im Spiel besitzen und handeln können. Dies ermöglicht es den Spielern, einen Gewinn zu erwirtschaften und ein Einkommen zu erzielen, während sie Spaß am Spiel haben und es spielen. Dies ist eine revolutionäre Erweiterung desselben Kernangebots, das viele Investoren dazu veranlasst hat, das immense Potenzial von The Sandbox hervorzuheben.

Der aktuelle Kurs von The Sandbox liegt bei $0,70. The Sandbox ist derzeit gemessen an der Marktkapitalisierung die führende Kryptowährung im Bereich des reinen Metaverse-Glücksspiels und es sieht so aus, als würde sich diese Entwicklung bis weit in die Zukunft fortsetzen.

8. ApeCoin (APE)

Was ist APE?

Bei ApeCoin (APE) handelt es sich um den nativen Token des ApeCoin-Projekts, das die Entwicklung dezentraler Gemeinschaften im Metaverse unterstützen soll. Als ein Projekt, dessen Hauptziel es ist, den Fortschritt von Virtual-Reality-Welten auf der Blockchain voranzutreiben, ist APE zweifellos einer der wichtigsten Krypto-Gaming Coins überhaupt.

Die Stiftung APE wird von der ApeCoin DAO kontrolliert, welche es den Inhabern von APE-Token ermöglicht, über Vorschläge zur Unternehmensführung abzustimmen. Über die APE Foundation werden dann neue metaverse-basierte Krypto-Gaming-Projekte wie Otherside finanziert – ein Open-World-Play-to-Earn-Titel, der von Yuga Labs entwickelt wird.

Inspiriert wurde ApeCoin von der NFT-Sammlung Bored Ape Yacht Club (BAYC) von Yuga Labs, die eines der frühesten Beispiele für eine äußerst erfolgreiche dezentrale Gemeinschaft war. Die Inhaber des BAYC treffen sich regelmäßig und kommen in den Genuss von exklusiven Vorteilen in der realen Welt. Dies ist einer der Hauptgründe, warum ApeCoin das Wachstum dezentraler Gemeinschaften fördern möchte.

Warum APE kaufen?

APE ist ein neu eingeführter Token, der in den kommenden Jahren erhebliche Gewinne verbuchen könnte. Zwar handelt es sich in erster Linie um einen Governance-Token, jedoch ist der Wert von APE an die Erfolge der Investitionsprojekte der APE Foundation gebunden.

Es wird allgemein erwartet, dass der APE-Token vom Start der mit Spannung erwarteten Krypto-Gaming-Plattformen wie Otherside profitieren wird. Wer früh in das Projekt investiert, kann mit hohen Renditen rechnen, was APE zu einem der besten Krypto-Gaming-Token macht, die es zurzeit gibt.

9. Upland (UPX)

Was ist UPX?

Upland ist ein virtuelles Handelsspiel für Grundstücke, bei dem reale Adressen verwendet werden. Als Spieler können Sie Grundstücke in jeder Stadt oder Region kaufen, sammeln, handeln und weiterverkaufen. Das Eigentum ist auf der Blockchain gesichert und bringt den Spielern Belohnungen in der Upland-Spielwährung UPX. In zukünftigen Versionen des Spiels werden die Spieler ihre eigenen virtuellen Orte bauen und entwickeln können.

Vorbild für das Spiel war Monopoly, bei dem die Spieler Grundstücke kaufen und immer dann verdienen, wenn ein anderer Spieler das Grundstück betritt. Der Hauptunterschied zwischen Monopoly und Upland besteht darin, dass Upland reale Adressen in Token umwandelt und es den Spielern ermöglicht, beim Handel mit den Immobilien einen Gewinn zu erzielen.

Die Blockchain-Technologie von Upland ist eine neuartige Anwendung, die den Spielern beim Handel mit Immobilien im Spiel finanzielle Belohnungen bietet. Es handelt sich um eine der aufregendsten Entwicklungen der letzten Jahre im Bereich der Kryptospiele. Denn alle Vermögenswerte werden direkt durch reale Gebäude repräsentiert.

Warum UPX kaufen?

Das Team, das UPX entwickelt hat, setzt sich aus einer sehr erfolgreichen Gruppe von Unternehmern aus dem Silicon Valley zusammen. Die unternehmerische Erfahrung des Gründerteams ist ein starkes Signal für zukünftigen Erfolg, und das Projekt wird auch von großen Blockchain-Investoren wie Animoca Brands unterstützt.

Der UPX-Token ist in der Metaverse-Welt von großem Nutzen, da die Nutzer damit handeln, Gegenstände kaufen und den Token als Belohnung erhalten können. Mit seiner einzigartigen Plattformfunktion und dem hohen Nutzen des Tokens hat UPX ein großes Potenzial für Renditen.

10. Gala-Games (GALA)

Was ist GALA?

Gala Games ist eine innovative Plattform, die sich auf das Wachstum dezentraler, nutzergeführter Volkswirtschaften konzentriert. Mit Hilfe der Blockchain-Technologie ermöglicht es Gala Games den Spielern, Eigentümer und Nutznießer ihrer eigenen Wirtschaft im Spiel zu werden.

Mit dem Utility Token GALA bietet Gala Games den Spielern eine neue Möglichkeit, von digitalen Assets zu profitieren. Die Spieler können neue Wege entdecken, um innerhalb ihres Spielerlebnisses Werte zu generieren. Dazu gehört beispielsweise die Teilnahme an speziellen Events, die von Gala Games veranstaltet werden, wobei man Belohnungen in Form von GALA-Tokens erhält.

Gala Games ermöglicht es den Nutzern auch, ihre eigenen Spielentwicklungsprojekte zu monetarisieren, die Gala Economy anzuzapfen und die vollständige Kontrolle über ihre Transaktionen im Spiel zu haben, ohne dass die Gefahr besteht, dass sie gehackt werden oder ihnen das Eigentum entzogen wird.

Dank Gala Games haben die Spieler nun die volle Kontrolle, um ihr Spieltalent und ihre Kreativität zu nutzen und ihr Spielerlebnis noch fesselnder und intensiver zu gestalten. Dies stellt einen wichtigen Anwendungsfall im Bereich der Krypto-Spiele dar.

Warum GALA kaufen?

Dank seines einzigartigen Nutzens und seiner attraktiven Handelsplattform könnte der GALA-Token in den kommenden Jahren erheblich an Wert gewinnen. Gala startet eine massive Blockchain-Gaming-Plattform, die viele AAA-Spiele enthält und es den Spielern ermöglicht, ein Krypto-Einkommen zu verdienen, während sie in neue Welten voller Spaß eintauchen.

Nachdem der GALA-Token während des Bullenmarktes 2021 sein Allzeithoch erreicht hatte, liegt er jetzt bei 0,04 $ pro Token. Dies könnte ein großartiger Einstiegspunkt für langfristige Investitionen sein, denn Gala hat das Potenzial, dank seines breiten GameFi-Angebots einer der Top-Gaming-Token zu werden.

11. Decentraland (MANA)

Was ist MANA?

Decentraland ist eine auf der Ethereum-Blockchain basierende Virtual-Reality-Plattform, die es Nutzern ermöglicht, Inhalte und Anwendungen zu erstellen, zu erleben und zu monetarisieren. Als Währung verwendet Decentraland die Kryptowährung MANA. Darüber können Sie Land in der virtuellen Welt von Decentraland erwerben, welches als non fungible Token geprägt und an der Decentraland Börse gehandelt werden kann.

Die Decentraland-Plattform besteht aus Parzellen mit virtuellem 3D-Raum, den die Nutzer erkunden und bebauen können. Diese Welt ist gefüllt mit individuellen Erlebnissen wie Play-to-Earn-Spielen, Glücksspielen im Las Vegas-Stil und NFT-Kunstgalerien. Darüber hinaus können die Spieler mit anderen Decentraland-Nutzern in Kontakt treten, während sie alles nutzen, was das weitläufige Metaverse zu bieten hat.

Bei Decentraland handelt es sich um ein Open-Source-Softwareprojekt, das sich der Schaffung einer simulierten Welt verschrieben hat, in der jeder in einer sicheren virtuellen Umgebung etwas erschaffen, erforschen und Kontakte knüpfen kann. Das Ziel von Decentraland ist es, eine immersive 3D-Welt zu schaffen, in der jeder seine Ideen und seine Kreativität einbringen kann. Wodurch Decentraland zu einer einzigartigen digitalen Landschaft werden soll.

Derzeit ist das Decentraland-Metaverse in mehrere Bezirke unterteilt. Die Landkarte der virtuellen Realität besteht aus endlosen Aktivitäten, die sowohl von einzelnen Inhaltserstellern als auch von Unternehmen erstellt werden. Dies verleiht Decentraland ein immenses Potenzial für die Zukunft, da es sich um eine äußerst vielseitige Metaverse-Welt handelt.

Warum MANA kaufen?

Der MANA-Token ist das Tauschmittel auf der Decentraland-Plattform. Die Nachfrage nach dem Token wird in den kommenden Jahren voraussichtlich kontinuierlich steigen, sollte Decentraland zu einer disruptiven Kraft in der Welt des Online-Zeitvertreibs werden.

Da Decentraland in der Lage ist, sowohl Arbeits- als auch Freizeitaktivitäten zu unterstützen, könnte es extrem populär werden. Insbesondere, wenn man bedenkt, dass es immer mehr Vereinbarungen über die Arbeit von zu Hause aus gibt, die die Menschen unabhängig von der geografischen Entfernung näher zusammenbringen können.

Durch die Kombination der Entwicklung mit Virtual-Reality-Technologien macht Decentraland die Internetkonnektivität noch ein bisschen realer. Die Möglichkeit, Belohnungen in Kryptowährung zu verdienen und die Landschaft nach Belieben zu gestalten, ist für die Nutzer ein Alleinstellungsmerkmal, das MANA zugutekommen dürfte.

Derzeit ist MANA nur 0,65 $ pro Token wert, während es 2021 ein Allzeithoch von 7 $ erreichte. Experten prognostizieren jedoch große Zuwächse, was den aktuellen Kurs betrifft, wodurch Decentraland zu einem der besten Gaming-Kryptos werden könnte, die man derzeit kaufen kann.

12. AltSignals (ASI)

Was ist ASI?

Auch wenn AltSignals etwas anderes bietet als viele der Gaming-Crypto-Coins auf dieser Liste, bleibt es ein starkes Investment für die Zukunft von Web3. Seit dem Start im Jahr 2017 ist AltSignals eine der erfolgreichsten Online-Handelsgemeinschaften, deren AltAlgo™ -Indikator regelmäßig eine Trefferquote von 90 % aufweist.

Mit der Einführung des ASI-Tokens wird der Fortschritt der Trading-Community nun noch weiter vorangetrieben. Mit ActualizeAI entwickelt AltSignals eine neue Palette von Handelswerkzeugen, die leistungsstarke Technologien der künstlichen Intelligenz kombinieren, um profitablere Handelssignale für die Kryptomärkte zu liefern.

Mit AltSignals kann jeder ein erfahrener Trader werden, und die neuen KI-gestützten Tools könnten diesen Prozess noch weiter beschleunigen. Die ActualizeAI wurde speziell entwickelt, um auf den früheren Erfolgen von AltAlgo™ aufzubauen, welches Händlern bereits geholfen hat, ihr Portfolio in 19 von 32 aufgezeichneten Monaten zu verzehnfachen.

In ActualizeAI werden Algorithmen des maschinellen Lernens mit natürlicher Sprachverarbeitung (NLP) kombiniert, so dass eine breite Auswahl an Kursindikatoren analysiert werden kann. Dadurch ist das Programm in der Lage, ein einziges Kauf- oder Verkaufssignal mit einer neuen und verbesserten Erfolgsquote zu liefern.

Warum ASI kaufen?

Der ASI-Token wird verwendet, um Zugang zum ActualizeAI-Stack zu erhalten. Wer mit dem Handel auf den Kryptomärkten Gewinne erzielen möchte, für den könnte der ASI-Token der perfekte Einstieg sein.

Außerdem gewährt ASI Zugang zum ActualizeAI Club, der der AltSignals-Community weitere Verdienstmöglichkeiten bietet. Dazu gehört der Zugang zu öffentlichen und privaten Verkäufen für eine Vielzahl von Projekten, wie beispielsweise neue Gaming-Krypto-Token.

Aufgrund des enormen Nutzens, der in den ASI-Token eingebettet ist, hat er großes Wachstumspotenzial. Gleichzeitig befindet sich ASI noch in der Anfangsphase, und der Presale könnte die perfekte Gelegenheit sein, um langfristig in die KI-gestützte Plattform zu investieren.

>>> Klicken Sie hier , um am Presale von AltSignals teilzunehmen <<<

13. Illuvium (ILV)

Was ist ILV?

Illuvium (ILV) ist ein dezentrales Blockchain-Spiel, das Spielern die Möglichkeit bietet, eine verzauberte Welt zu erkunden. Das Spiel läuft auf einer eigenständigen Blockchain, die es den Nutzern ermöglicht, auf die Illuvium Federation zuzugreifen und mit anderen Nutzern in einer gesicherten Umgebung zu spielen.

Durch das Tokenomics- und Wirtschaftsmodell bietet Illuvium den Spielern Anreize, bestimmte Aufgaben zu erfüllen, um dafür Belohnungen und Vorteile im Spiel zu erhalten. Es gibt diverse Stufen, die unterschiedliche Erfahrungen und Kenntnisse während des Spiels belohnen.

Im Großen und Ganzen bietet Illuvium den Spielern durch das auf Kryptowährungen basierende Gameplay ein eindringliches Erlebnis, das sowohl unterhaltsam als auch lohnend ist. Das Spiel kombiniert AAA-Handlungsstränge mit ultrarealistischer Grafik und will Spieler so länger fesseln.

Warum ILV kaufen?

Illuvium kombiniert die besten Elemente aus traditionellen Spielen mit der Blockchain-Technologie. Das hilft, das gesamte Spielerlebnis zu verbessern. Die Spieler erhalten umfassende Vorteile, wenn sie das Spiel spielen und Spaß haben.

Beim Erkunden der Virtual-Reality-Welt können digitale Vermögenswerte aufgedeckt werden, die durch das Belohnungssystem der Kryptowährung bereitgestellt werden. Es wird erwartet, dass die starke Anreizstruktur von Illuvium im Laufe der Zeit immer mehr Nutzer anziehen wird, so dass ILV in den nächsten Jahren zu einem der Top-Gaming-Krypto-Token nach Marktkapitalisierung werden könnte.

Hinzu kommt, dass der ILV-Token extrem rar ist. Es sind nur 2,2 Millionen ILV-Token im Umlauf und das Protokoll hat eine Angebotsobergrenze von 10 Millionen ILV. Man erwartet, dass ILV in den kommenden Jahren die 1000-Dollar-Marke durchbrechen und möglicherweise neue Höchststände über 2000 Dollar erreichen könnte.

Was sind Gaming Token?

Gaming-Token repräsentieren Blockchain-Gaming-Projekte. Eine der primären Funktionen von Gaming-Tokens ist, dass sie Spielern automatische finanzielle Belohnungen bieten, wenn sie Blockchain-basierte Spiele spielen. Sie sind auch oft das Tauschmittel für In-Game-Marktplätze, auf denen Spieler mit Sammlerstücken aus dem Spiel handeln.

Was ist die beste Gaming-Kryptowährung zum Investieren?

Einer der aufregendsten Gaming-Kryptos, die derzeit verfügbar sind, ist Metacade . Das Projekt hat seine Reise in diesem Bereich gerade erst begonnen und wird weithin als zukunftsträchtig angesehen. Es kombiniert nämlich eine riesige Metaverse-Arcade mit einzigartigen Anreizstrukturen, die dazu beitragen könnten, dass es im Laufe der Zeit eine beträchtliche Nutzerbasis anzieht.

Der MCADE-Token befindet sich derzeit im Vorverkauf mit einem aktuellen Preis von 0,02 $. Da der Vorverkauf in die Endphase getreten ist, haben Anleger nur noch eine begrenzte Zeit, sich die Token zu einem Vorzugspreis zu sichern.

Häufig gestellte Fragen zu Kryptowährungen

Wofür sind Gaming-Token gedacht?

Gaming-Token können dank der Play-to-Earn-Mechanik beim Spielen von Blockchain-Spielen verdient werden. Sie werden auch häufig verwendet, um Spielgegenstände und andere Vermögenswerte zu kaufen, Zugang zu Blockchain-Spielplattformen zu erhalten und Stimmrechte in dezentralen autonomen Organisationen (DAOs) zu erlangen.

Kann man durch das Spielen von Spielen Krypto verdienen?

Ja, den meisten Blockchain-Spielen liegt die Play-to-Earn-Mechanik zugrunde. Manche Spiele sind kostenlos, während andere eine kleine Vorabinvestition erfordern, um die finanzielle Nachhaltigkeit zu gewährleisten. Fast jedes Spiel, das auf der Blockchain basiert, bietet jedoch automatische finanzielle Belohnungen beim Spielen.

Was ist der beste Gaming-Token?

Die Wahl des besten Gaming-Tokens wird immer von der persönlichen Meinung abhängen. Es gibt jedoch einige großartige Optionen, die derzeit verfügbar sind. Ein Beispiel ist The Sandbox, mit dem jeder seine eigenen Spielerlebnisse erstellen und verkaufen kann. Ein weiteres Beispiel ist Metacade, das viele verschiedene Play-to-Earn-Erlebnisse an einem einzigen Ort vereint.

Welches ist die beste Gaming- und Metaverse-Kryptowährung?

Der Gaming-Token, der derzeit die höchste Marktkapitalisierung aufweist, ist Decentraland (MANA). Er nutzt eigene digitale Vermögenswerte und vollständig anpassbare Metaverse-Landschaften, um ein aufregendes Spielerlebnis zu bieten.

Klicken Sie hier , um am Presale für Metacade teilzunehmen.