Die besten Altcoins für 2023, mit denen du ein Vermögen machen kannst

Die besten Altcoins bescheren den Anlegern oft irrsinnige Gewinne. Um das Renditepotenzial voll auszuschöpfen, ist es immer am besten, Altcoins in ihren frühesten Stadien zu kaufen; es gibt jedoch auch einige etablierte Altcoins, die in den kommenden Jahren nach großartigen Investitionen aussehen.

Hier sind die fünf besten Altcoins für 2023:

Metacade (MCADE) Litecoin (LTC) The Sandbox (SAND) XRP (XRP) ChainLink (LINK)

1. Metacade (MCADE)

Metacade ist die erste Community-gesteuerte Spielhalle und die größte dezentrale Spielhalle der Welt, was sie zum besten Altcoin für 2023 macht. Die Plattform bietet sowohl gelegentliches als auch wettbewerbsorientiertes Gameplay und ermöglicht es Spielern, Kryptowährung-Belohnungen zu verdienen, indem sie verschiedene Arcade-Titel spielen.

Metacade basiert auf der Ethereum-Blockchain und bietet fortschrittliche Play2Earn (P2E)-Mechanismen. Die Spieler erhalten mehr Kontrolle über das Spielerlebnis und können über das Metagrants-Programm über neue Spiele abstimmen, die für Metacade entwickelt wurden. Das Metagrants-Programm, das Spieleentwickler belohnt, die der Metacade-Community die beliebtesten Spielideen vorlegen, wird voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2023 zum ersten Mal vergeben.

Metacade bietet einige zusätzliche Nutzervorteile und eine Vielzahl von Möglichkeiten, auf der Plattform ein Krypto-Einkommen zu verdienen. Die Work2Earn-Funktion wird der Metacade-Community helfen, eine Karriere im Web3 zu starten, da Spieler Zugang zu Jobangeboten bei Metacade-Partnern für kurzfristige Auftritte und freiberufliche Positionen haben.

Die Spieler können auch auf neue Titel zugreifen, bevor sie offiziell auf den Markt kommen, indem sie die Beta-Tests der Plattform nutzen. Die Community kann den Spieleentwicklern Feedback geben, während sie neue Titel spielt, und Fehler aufdecken und melden, die vor der Veröffentlichung behoben werden müssen.

Die Create2Earn-Funktion von Metacade belohnt Mitglieder der Community für nützliche Beiträge für andere Mitglieder. Belohnungen gibt es für das Veröffentlichen von Rezensionen, das Teilen von GameFi Alpha und die Interaktion mit anderen Nutzern, da Metacade mit der Zeit zu einer zentralen Drehscheibe für Blockchain-Spieler werden soll.

Warum MCADE kaufen?

Der MCADE-Token hat vor kurzem seine Presale-Veranstaltung gestartet, die ein großer Erfolg war. Während des Starts der Beta-Phase von Metacade wurden 230 Millionen Token verkauft, wodurch Finanzmittel im Wert von $2,1 Millionen für den Aufbau der Metacade-Plattform aufgebracht wurden.

Metacade könnte eine der meistgenutzten GameFi-Plattformen werden, mit einer langfristigen Preisprognose von über 1 $ – ein 50-facher Anstieg gegenüber dem Ende der Presale-Phase. Frühe Investoren könnten ernsthafte Gewinne erzielen, weshalb es die Nummer eins der besten Altcoins für 2023 und darüber hinaus ist.

2. Litecoin (LTC)

Der zweitbeste Altcoin für 2023 ist Litecoin – eine Kryptowährung, die als Bitcoin-Fork entstanden ist. Er wird oft als das Silber zum Gold von Bitcoin bezeichnet, da er einen Großteil der gleichen Funktionalität bietet, aber mit einer verbesserten Skalierbarkeit.

Litecoin kann einen Block in 3,5 Minuten abschließen – deutlich schneller als Bitcoin mit zehn Minuten. Das Projekt bezeichnet sich selbst als die zweitbeliebteste reine Kryptowährung, da seine Kernfunktion darin besteht, Geld über eine sichere, transparente und vertrauensvolle Blockchain über das Internet zu versenden.

Im Gegensatz zu anderen Blockchains unterstützt Litecoin nicht die Entwicklung von dezentralen Anwendungen (dApps). Stattdessen konzentriert sich der LTC-Token ausschließlich darauf, ein Tauschmittel für Privatpersonen und Händler weltweit zu sein.

Mehr als 2000 Geschäfte und andere Einzelhändler akzeptieren LTC für Zahlungen, da es sich seit seiner Einführung im Jahr 2011 als zuverlässige Methode für die Abwicklung von Peer-to-Peer-Transaktionen erwiesen hat. Litecoin ist eine der ersten Kryptowährungen und wurde nur 2 Jahre nach der Entstehung des Bitcoin-Blocks ins Leben gerufen.

Warum LTC kaufen?

Das Kernteam hinter dem Litecoin-Projekt besteht aus erfahrenen Entwicklern mit herausragenden Karrieren, wobei Charlie Lee der Gründer ist. Das Team arbeitet weiter am Aufbau des Litecoin-Ökosystems mit dem Ziel, LTC zu einer alternativen Zahlungsmethode zu BTC zu machen, die besser für den täglichen Gebrauch geeignet ist.

Der Mimblewimble Extension Block (MWEB) ging Anfang 2022 im Litecoin-Netzwerk in Betrieb und wurde als das größte Upgrade der Blockchain seit ihrer Einführung angepriesen. Das Upgrade verbessert die Skalierbarkeit von Litecoin und kann dazu beitragen, dass LTC zu einer bargeldähnlichen Kryptowährung wird.

Der LTC-Preis liegt derzeit bei 62,59 $. Er hat ein Allzeithoch von über 400 $ und hat das Potenzial, im Laufe der Zeit einen Wert von 1000 $ zu erreichen. Auf dem aktuellen Preisniveau ist LTC einer der besten Altcoins für 2023, da er ein großes Versprechen für die Zukunft des dezentralen Finanzwesens (DeFi) darstellt.

3. The Sandbox (SAND)

The Sandbox ist der drittbeste Altcoin für 2023. Das Projekt ist ein Open-World-Metaverse-Spiel, das es den Nutzern ermöglicht, ihre eigenen Spielerfahrungen aufzubauen. Spieler können digitale Vermögenswerte kaufen, verkaufen und erstellen, die dann innerhalb der Sandbox-Spielwelt zu Geld gemacht werden können.

Der Schwerpunkt des Projekts liegt auf nutzergenerierten Inhalten ( UGC ), die die Grundlage des Spiels bilden. Dadurch, dass die BenutzerInnen ihre eigenen Spiele in The Sandbox erstellen können, entwickeln sich Umfang und Ausmaß der virtuellen Landschaft ständig weiter. Die Nutzer können diese Landschaft erkunden und an einer Vielzahl von verschiedenen Freizeitbeschäftigungen teilnehmen sowie Krypto-Token in P2E-Spielen verdienen, die andere Nutzer erstellt haben.

The Sandbox bietet ein Toolkit, mit dem die Nutzer Spiele mit anpassbaren Regeln erstellen können. So kann jeder mit wenig bis gar keiner Programmiererfahrung zum Spieleentwickler werden, was im Laufe der Zeit dazu beitragen kann, das Innovationsniveau von GameFi insgesamt zu steigern.

Alle Spiele können als NFTs geprägt und auf dem Marktplatz der Plattform mit SAND-Tokens verkauft werden. SAND kann auch zum Kauf von anderen Spielwerten wie Charakter-Upgrades und anderen einzigartigen Gegenständen verwendet werden. Der Grad der Anpassbarkeit, den die Spieler beim Spielen von The Sandbox erreichen können, ist ein Hauptgrund für seine Beliebtheit.

Warum SAND kaufen?

The Sandbox ist eines der am weitesten verbreiteten Blockchain-Spiele, wobei der SAND-Token regelmäßig das führende Metaverse-Projekt nach Marktkapitalisierung ist. Das Gameplay wurde mit Minecraft verglichen, dem meistgekauften PC-Spiel aller Zeiten.

Die Beliebtheit von UGC als Gameplay-Feature spiegelt sich in den ersten Erfolgen von The Sandbox wider. Es wird erwartet, dass das Projekt im Laufe der Zeit wachsen wird, da der breitere GameFi-Sektor bei den Mainstream-Nutzern immer beliebter wird.

SAND ist derzeit 0,403797 $ wert und liegt damit unter seinem Allzeithoch von 7,50 $. Der Token hat das Potenzial, im Laufe der Zeit erheblich im Wert zu steigen, was ihn zu einem der besten Altcoins für 2023 macht.

4. XRP (XRP)

Der vierte beste Altcoin für 2023 ist XRP – eine dezentralisierte Kryptowährung, die sofortige Liquidität für internationale Abrechnungen bieten kann. Ripple, die Muttergesellschaft der XRP-Kryptowährung, hat wichtige Partnerschaften mit Finanzinstituten geschlossen, um Lösungen für globale Transaktionen zu entwickeln, die digitale Vermögenswerte auf verschiedene Arten nutzen.

Der XRP-Token kann nahezu sofortige globale Transaktionen zu nahezu null Kosten für den Absender ermöglichen. Dies stellt eine erhebliche Verbesserung gegenüber dem traditionellen Finanzwesen dar, das in der Regel Tage für die Bestätigung grenzüberschreitender Zahlungen benötigt und für die Bearbeitung großer Transaktionen einen Aufschlag verlangt.

Aus diesem Grund können XRP und andere digitale Vermögenswerte die Effizienz traditioneller Finanzgeschäfte deutlich verbessern. Dies ist der Nutzen, den Ripple verspricht und der die Grundlage für seine Partnerschaften mit großen Institutionen wie JP Morgan, Santander und der Bank of England ist.

Warum XRP kaufen?

XRP war Gegenstand eines langwierigen Gerichtsverfahrens mit der US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission, SEC). Der Fall gegen XRP zielt darauf ab, zu beweisen, dass der Token ein Wertpapier und keine Kryptowährung ist; es wird jedoch allgemein erwartet, dass XRP den Fall gewinnt und die behördliche Genehmigung als Kryptowährung erhält.

Der Preis von XRP wurde wahrscheinlich während des Bullenmarktes 2021 aufgrund des laufenden Verfahrens mit der SEC zurückgehalten. XRP ist bis heute in den Top 10 der Kryptowährungen und hat während des Bärenmarktes eine Marktkapitalisierung von fast 20 Milliarden US-Dollar.

Es wird erwartet, dass das SEC-Verfahren im Jahr 2023 endet und XRP in den Augen der US-Staatsanwälte zu einer legitimen Kryptowährung wird. XRP könnte nach diesem Zeitpunkt im Wert in die Höhe schießen, was ihn zu einem der besten Altcoins für 2023 macht.

5. ChainLink (LINK)

ChainLink ist der fünftbeste Altcoin für 2023. Es handelt sich um ein Multichain-Orakel, das Daten aus mehreren Blockchains aufzeichnet, was eine sichere Interoperabilität zwischen verschiedenen Netzwerken ermöglicht und dApps dabei hilft, Daten aus verschiedenen Off-Chain-Quellen zu teilen und zu nutzen.

Das Protokoll ermöglicht es, dass Smart Contracts über verschiedene Blockchain-Ökosysteme hinweg gelesen und eingesetzt werden können, und speichert Daten aus Off-Chain in einem transparenten, automatisch aktualisierten Orakel, das auf der Kette aufgebaut ist. Das Orakel kann zur sofortigen Freigabe von Daten verwendet werden, die mit verschiedenen Anwendungen, wie dezentralen Börsen (DEXs) und anderen, genutzt werden können.

Die auf ChainLink aufgezeichneten Off-Chain-Daten ermöglichen es Entwicklern, mehr Informationen in Smart Contracts zu nutzen und die Komplexität von dApps zu erhöhen. ChainLink ist eine der am weitesten verbreiteten Orakellösungen und bietet Dienste für große Kryptoplattformen, darunter Aave und Huobi.

Warum LINK kaufen?

LINK ist der native Token für das ChainLink-Ökosystem. Der Token stellt eine Beteiligung am Protokoll dar, da Investoren den Token als Investition, Wertaufbewahrung oder zum Senden von Geld in die ganze Welt auf einer Reihe von verschiedenen Blockchains kaufen können.

ChainLink plant auch die Einführung von Staking für den LINK-Token, was den Nutzen in Zukunft erhöhen wird. Der Staking-Service wird passive Belohnungen für Validierer für die Sicherung der Netzwerkinfrastruktur bieten.

Der Preis von LINK liegt derzeit bei 5,71 $, mit einem Allzeithoch von über 50 $. Es wird erwartet, dass der Token seine früheren Höchststände zurückerobern und in den kommenden Jahren große Gewinne erzielen wird. Aus diesem Grund ist es einer der besten Altcoins für 2023 auf dem aktuellen Preisniveau.

Metacade: Der beste Altcoin für 2023

Metacade ist zweifelsohne der beste Altcoin für 2023. Nach dem raschen Verkauf von 140 Mio. MCADE-Token während der Betarunde wird erwartet, dass der MCADE-Token in jeder weiteren Phase des Presales ausverkauft sein wird. Im Rahmen der Veranstaltung wird der Preis von MCADE von 0,008 $ auf 0,02 $ pro Token steigen, was den Anlegern eine begrenzte Zeit gibt, sich zum aktuellen Preis von $0,01 zu beteiligen.

Das Projekt bietet einzigartige Funktionen für Web3-Benutzer und eine Vielzahl von verschiedenen Methoden, um ein in Krypto bezahltes Einkommen zu erzielen. Metacade hat das Potenzial, eine der größten GameFi-Plattformen zu werden, daher müssen Investoren schnell sein, um den besten Altcoin für 2023 zu erwerben, bevor der Presale ausverkauft ist.

