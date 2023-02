Die besten DeFi-Projekte für Investitionen im Februar 2023

Das dezentrale Finanzwesen ist ein revolutionärer technologischer Fortschritt, der jedem und jeder auf der ganzen Welt offene Finanzdienstleistungen bietet. Dank der Smart Contracts, die auf der Blockchain basieren, gehören GameFi-Metaversen, Krypto-Kreditprotokolle und viele andere Anwendungen zu den besten DeFi-Projekten, in die du jetzt investieren kannst.

GameFi-Metaversen verbinden Gaming mit Finanzen, und es gibt eine Vielzahl von Anwendungen, die Nutzern in der Welt von Web3 Einsätze anbieten. Um herauszufinden, welches die besten DeFi-Projekte sind, in die du jetzt investieren kannst, findest du hier die 6 vielversprechendsten Projekte für die Zukunft:

Metacade (MCADE)

Aave (AAVE)

Polygon (MATIC)

Axie Infinity (AXS)

Avalanche (AVAX)

Decentraland (MANA)

1. Metacade (MCADE)

Metacade gilt als eines der besten DeFi-Projekte, in das du jetzt investieren kannst. Es handelt sich um eine brandneue GameFi-Metaverse-Arkade, die sich anschickt, eine riesige Auswahl an verschiedenen Play-to-Earn-Spielen (P2E) an einem einzigen Ort anzubieten. Was die Finanzierung angeht, so bietet Metacade auch Einsätze auf der Plattform an, mit denen jeder ein passives Einkommen erzielen kann.

Die Plattform bietet den Nutzern ein riesiges Verdienstpotenzial, und in Bezug auf GameFi liefert das Projekt den Spielern integrierte finanzielle Belohnungen, wenn sie in den P2E-Arcade-Spielen durch die Level aufsteigen. Metacade bietet auch wettbewerbsorientierte Spiele an und veranstaltet Turniere mit bezahlter Teilnahme, bei denen die Nutzer/innen um hohe Kryptowährungspreise kämpfen können.

Metacade ist ein von der Community betriebenes Projekt, das Blockchain-Jobs für seine Nutzer/innen schafft. Das Work2Earn-Feature wird Krypto-Enthusiasten mit bezahlten Jobangeboten verbinden und so das Verdienstpotenzial in der Metaverse-Arkade weiter erhöhen.

Warum MCADE kaufen?

Die Metaverse Arcade wird das größte Projekt seiner Art sein, das irgendwo auf der Blockchain zu finden ist und hat das Potenzial, ein branchenführendes Projekt im GameFi-Sektor zu werden. Metacade bringt integrierte finanzielle Belohnungen durch die Initiativen Play2Earn, Compete2Earn, Work2Earn und Create2Earn auf die nächste Stufe.

Der MCADE-Token hat vor kurzem seinen Presale gestartet, was bedeutet, dass er ein enormes Potenzial für zukünftiges Wachstum haben könnte. Es dürfte eines der beliebtesten GameFi-Metaverse-Projekte im Web3 werden, und sein Angebot an Finanzdienstleistungen macht es zu einem der besten DeFi-Projekte, in die man jetzt investieren kann.

2. Aave (AAVE)

Der nächste auf der Liste der besten DeFi-Projekte, in die man investieren kann, ist Aave. Die Plattform ermöglicht Nutzern den Zugang zur Banken- und Investmentwelt. Aave basiert auf Ethereum und nutzt dessen Smart-Contract-Infrastruktur, um innovative Finanzprodukte für jedermann auf der ganzen Welt anzubieten.

Mit Aave können Nutzer/innen digitale Vermögenswerte gegen Sicherheiten in Form von Kryptowährungen leihen, indem sie die einzigartigen Algorithmen von Aave zur Risikominderung nutzen. Aave ist ein über gesichertes Kredit- und Darlehensprotokoll, das sehr widerstandsfähig gegen schwankende Marktbedingungen ist. Die Nutzer/innen erhalten eine Rendite auf ihr eingesetztes Vermögen und können bis zu 80 % ihrer Sicherheiten als Sofortkredit ohne Bonitätsprüfung oder 97 % im E-Mode leihen.

Aave ermöglicht es den Beteiligten auch, Renditen zu erwirtschaften, indem sie Liquidität über Aaves Market-Maker-Partnerschaften mit dezentralen Börsen ( DEX ) bereitstellen. Aave ist für DeFi-Nutzer/innen optimiert, die nach flexiblen Kredit-, Darlehens- und Verdienstmöglichkeiten suchen, um durch digitales dezentrales Finanzmanagement Gewinne zu erzielen.

Warum AAVE kaufen?

Aave ist eine führende DeFi-Plattform, die das Spektrum der im Blockchain-Ökosystem verfügbaren Finanzdienstleistungen erweitert. Nutzerinnen und Nutzer können nicht nur Kryptowährungen kaufen, verkaufen und Transaktionen durchführen, sondern auch über speziell entwickelte Smart Contracts Kredite aufnehmen und vergeben. Aave war einer der Pioniere der DeFi-Bewegung und ist gemessen am Total Value Locked (TVL) eine der am meisten genutzten dApps in diesem Sektor.

Der Preis von AAVE liegt derzeit bei 75 $ und damit unter seinem Allzeithoch von 669 $. AAVE ist ein knappes, deflationäres Token, denn es werden nur 16 Millionen AAVE-Tokens erzeugt. Der Token könnte vom aktuellen Preisniveau aus deutlich steigen, was ihn zu einem der besten DeFi-Projekte macht, in die man jetzt investieren kann.

3. Polygon (MATIC)

Polygon ist eines der besten DeFi-Projekte, die du jetzt kaufen kannst. Es ist eine Layer-2-Blockchain, die Ethereum skalierbar macht und eine Reihe von Produkten bereitstellt, die Entwicklern die Werkzeuge an die Hand geben, die sie für die einfache Erstellung dezentraler Anwendungen ( dApps ) benötigen. dApps auf Polygon sind hoch skalierbar, da das Netzwerk eine große Anzahl von Transaktionen pro Sekunde zu geringen Kosten für den Nutzer verarbeiten kann.

Polygon verwendet einen Proof-of-Stake-Konsensmechanismus, der es jedem ermöglicht, dem Netzwerk als Validator beizutreten. MATIC-Token, die im Polygon-Netzwerk eingesetzt werden, bringen als Belohnung für die Verarbeitung von Transaktionen und die Validierung von Blöcken eine Rendite von bis zu 14 % pro Jahr.

Das Polygon-Netzwerk beherbergt eine wachsende Zahl von DeFi-Anwendungen, darunter Liquid Staking, Borrowing und Lending sowie Yield Aggregators. Zu den führenden DeFi-Plattformen auf der Polygon-Blockchain gehören QiDAO, Balancer und Tetu Earn. Über das kostengünstige und schnelle Layer-2-Blockchain-Netzwerk von Polygon können Nutzer/innen auf eine ganze Reihe dezentraler Finanzdienstleistungen zugreifen und erhebliche jährliche Renditen erzielen.

Warum MATIC kaufen?

Polygon ist eine der leistungsstärksten Layer-2-Skalierungslösungen im Ethereum-Ökosystem und bietet eine Reihe von fortschrittlichen DeFi-Tools in einer kostengünstigen Umgebung. Das Netzwerk ist aufgrund seiner Skalierbarkeit auch eine führende Blockchain im GameFi-Sektor, die es Spielern ermöglicht, ohne hohe Netzwerkgebühren finanzielle Belohnungen zu erhalten und selbst die Verfügungsgewalt über In-Game-Assets zu erlangen.

Der MATIC-Token ist derzeit 0,90 US-Dollar wert. Nutzer/innen können mit dem Einsatz von MATIC-Token hohe Renditen erzielen und in den kommenden Jahren mit einer großen Investitionsrendite rechnen. Aus diesem Grund ist Polygon eines der besten DeFi-Projekte, in das du jetzt investieren kannst.

4. Axie Infinity (AXS)

Axie Infinity ist ein einzigartiges und innovatives Metaverse für digitale Haustiere, das die Zugänglichkeit von Spielen mit dem aufregenden Potenzial dezentraler Finanzen verbindet. Die Kombination von Spielen und Finanzen hat zur Entstehung des so genannten GameFi geführt, einem führenden Bereich der Blockchain-Entwicklung, in dem Metaverse-Projekte wie Axie Infinity Pionierarbeit geleistet haben.

Axie Infinity ermöglicht es Nutzern, ihre Axies (digitale Haustiere) in einem Open-World-Metaverse zu sammeln und zu bekämpfen. Axies gibt es in verschiedenen Formen und Ausprägungen, jede mit ihren eigenen Merkmalen, die viel Abwechslung und Anpassungsmöglichkeiten zulassen. Alle Gegenstände im Spiel werden als nicht-fungible Token (NFTs) geprägt und ermöglichen den Peer-to-Peer-Handel zwischen Axie Infinity-Nutzern.

Außerdem können die Spieler/innen durch das Erfüllen von Quests und das Gewinnen von Kämpfen um AXS-Token-Belohnungen kämpfen. Axie Infinity bietet einen unterhaltsamen und intuitiven Weg, um mit der Blockchain-Technologie zu interagieren und enorme finanzielle Vorteile freizuschalten, je weiter man im Spiel voranschreitet.

Warum AXS kaufen?

Axie Infinity ist ein führendes GameFi-Metaverse, das seinen Nutzern fortschrittliche DeFi-Tools bietet. Axie Infinity-Nutzerinnen und -Nutzer können nicht nur Belohnungen mit finanziellem Wert verdienen, sondern auch AXS-Token auf der Plattform einsetzen, um passive Erträge zu erzielen.

Als GameFi -Metaverse-Plattform mit großem integriertem Ertragspotenzial verfügt Axie Infinity über starke fundamentale Eigenschaften, die dazu geführt haben, dass die Plattform im Jahr 2021 täglich über 2 Millionen Nutzer/innen anzieht. Der AXS-Token könnte vom aktuellen Kursniveau aus erheblich steigen, was Axie Infinity zu einem der besten DeFi-Projekte macht, in die man jetzt investieren kann.

5. Avalanche (AVAX)

Avalanche ist aus einer Reihe von Gründen eines der besten DeFi-Projekte. Es ist ein Layer-1-Blockchain-Netzwerk, das es Unternehmen und Entwicklern ermöglicht, schnelle und sichere dezentrale Finanzanwendungen (DeFi) zu entwickeln. Was Avalanche von anderen DeFi-Protokollen abhebt, ist sein leistungsstarker Konsensmechanismus, der einen enormen Durchsatz unterstützt – bis zu 4.500 Transaktionen pro Sekunde.

Der AVAX-Token gewährt den Nutzern Zugang zum Hochleistungsnetzwerk von Avalanche, da er zur Zahlung von Transaktionsgebühren beim Versenden von Geld über die Blockchain verwendet wird. Zu den DeFi-Anwendungen, die auf Avalanche aufbauen, gehören Trader Joe und Aave, die vollen Zugang zu einer breiten Palette verschiedener erlaubnisfreier Finanzdienstleistungen bieten.

Das Avalanche-Protokoll nutzt branchenführende Sicherheitsmaßnahmen und ist mit der Ethereum Virtual Machine (EVM) kompatibel, was es zu einer idealen Wahl für Blockchain-Entwickler macht, die robuste DeFi-Lösungen entwickeln wollen.

Warum AVAX kaufen?

Avalanche ist eines der führenden Layer-1-Netzwerke im Web3 und basiert auf fortschrittlicher Blockchain-Technologie. Das Netzwerk verarbeitet eine hohe Anzahl von Transaktionen pro Sekunde zu geringen Kosten für die Nutzer/innen und kann eine breite Palette von erlaubnisfreien DeFi-Projekten in einem einzigen Ökosystem unterstützen.

AVAX kann als Delegator eingesetzt oder als Sicherheit in einer Vielzahl von Kredit- und Darlehensprotokollen verwendet werden, darunter Aave, das zusätzlich zu einer Investitionsrendite eine jährliche Rendite erwirtschaften kann, was es zu einem der besten DeFi-Projekte macht, in das man jetzt investieren kann.

6. Die Sandbox (SAND)

Die Sandbox (SAND) ist das nächste Projekt auf der Liste der besten DeFi-Projekte. Es ist ein GameFi-Metaverse, das einen erlaubnisfreien Zugang zu einer Reihe von finanziellen Vorteilen bietet. Die Plattform ermöglicht es den Nutzern, 3D-Assets, benutzerdefinierte Voxel-Spielwelten, Belohnungen in Kryptowährung, im Spiel sammelbare NFTs und von Nutzern erstellte Kunstwerke zu entwickeln und zu vermarkten.

The Sandbox bietet eine Reihe von Tools, mit denen jeder ohne Programmierkenntnisse Spielinhalte und -erlebnisse erstellen kann. Die Nutzer/innen können ihre NFTs auf dem integrierten Marktplatz der Plattform tauschen, was eine einfache Monetarisierung der erstellten Gegenstände ermöglicht.

Die Sandbox ermöglicht es den Nutzern auch, ihre SAND-Token zu staken , wenn sie Land in der Metaverse-Welt erworben haben. Der Einsatz von SAND bietet eine jährliche Rendite von bis zu 8,5 %, wodurch die GameFi-Plattform um ein weiteres dezentrales Finanzelement erweitert wird – mit integrierten Belohnungen in Kryptowährungen und NFTs, die einen finanziellen Wert haben.

Warum SAND kaufen?

Die Sandbox ist eine der beliebtesten GameFi-Plattformen, die es derzeit gibt, und sie zieht täglich eine große Anzahl von Nutzern an. Durch die Priorisierung von monetarisierbaren, nutzergenerierten Inhalten ist die Plattform seit ihrem Start stark gewachsen und bietet ihrer Community umfangreiche finanzielle Vorteile.

Der SAND-Token ist gemessen an der Marktkapitalisierung eines der wertvollsten GameFi-Metaverse-Projekte und zeigt ein vielversprechendes Potenzial für zukünftiges Wachstum. In Kombination mit den umfangreichen Verdienstmöglichkeiten ist The Sandbox eines der besten DeFi-Projekte, in das du jetzt investieren kannst.

Metacade ist zweifelsohne das beste DeFi-Projekt, in das man jetzt investieren kann

Der MCADE-Token-Presale könnte sich als die beste Investitionsmöglichkeit des Jahres erweisen, denn das neue GameFi-Metaverse bietet eine Reihe von Finanzdienstleistungen und die größte Sammlung von P2E-Arcade-Spielen auf der Blockchain. In den ersten 11 Wochen des Presale wurden bereits $5.6m eingenommen und mit $5.6m geht es weiter bergauf. Metacade entwickelt sich zu einem der besten DeFi-Projekte, in das man jetzt investieren kann.

Der MCADE-Token liegt derzeit bei nur $0.013. Metacade ist die größte Metaverse-Spielhalle in der GameFi-Revolution und damit ein guter Kauf für die Zukunft. Investoren sollten sich beeilen, bevor der Preis steigt, denn durch den Presale wird der Preis von MCADE bis zum Ende der Veranstaltung auf 0,02 US-Dollar steigen.