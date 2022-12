Da die Blockchain fast täglich neue Projekte hinzufügt, kann es schwierig sein zu entscheiden, welche den Anlegern solide Renditen bieten.

Um Ihnen zu helfen, haben wir alle Recherchen durchgeführt, damit Sie es nicht tun müssen. Unsere Liste der besten bevorstehenden ICOs beschreibt die Merkmale und Vorteile jedes Projekts – perfekt für jeden Investor, der von niedrigen Preisen während eines Coin Offering profitieren möchte.

Lassen Sie uns herausfinden, wie potenzielle Einnahmen aus diesen Initial Coin Offerings Ihrem Anlageportfolio heute zugute kommen könnten.

Die besten bevorstehenden ICOs in 2023

Metakade (MCADE) Hedera (HBAR) NEAR Protocol (NEAR) Kryptview (KVT) O-MEE (OME) WeSendit (WSI) SubQuery (SQT) SeaCoast (COAST) Social-Service (SSE) Mavia (MAVIA)

Top 10 der neuen ICO-Kryptos zum Investieren 2023 im Überblick

Metacade ist das erste seiner Art in Web3 – ein gemütlicher Treffpunkt für Spieler und Community-Mitglieder gleichermaßen, um zusammenzukommen, die Gesellschaft des anderen zu genießen, verschiedene Krypto-Spiele zu spielen und möglicherweise Investitionsprämien zu ernten.

Anstatt alle Eier in einen Korb zu legen und in den Erfolg oder Misserfolg nur eines Projekts/Spieltitels zu investieren, wie Sie es normalerweise anderswo tun müssten, sind hier mehrere Projekte unter einem Dach untergebracht, was den Anlegern vielfältigere Optionen bietet.

Das Beste daran ist, dass, egal welches Genre Ihnen von Tag zu Tag ins Auge fällt, immer etwas Angenehmes auf Sie wartet.

Die Investition in MCADE-Token ist der Schlüssel zur Erschließung einer wachsenden Gaming-Ökonomie und zur Nutzung exklusiver Prämien.

Seien Sie früh dran, kommen Sie voran – Sie könnten ernsthafte Gewinne erzielen, wenn Metacade abhebt. Nicht nur das, es ist auch ein virtueller Treffpunkt, an dem Spieler Verbindungen knüpfen und gemeinsam unglaubliche Projekte erstellen können.

Metacade ist das Stadtgespräch im Web3-Bereich, und ihre Plattform verspricht, die Art und Weise, wie Spieler Chancen finden, zu revolutionieren.

Mit seinem kometenhaften Aufstieg als eines der wichtigsten Projekte des Jahres 2022 hat sich Metacade den 1. Platz auf unserer Liste für die derzeit aufregendsten Token für Kryptowährungen verdient.

Sie können hier am Metacade-Vorverkauf teilnehmen.

2. Hedera (HBAR)

Hedera bietet eine revolutionäre Blockchain-Plattform für Einzelpersonen und Organisationen, um ihre kreativsten Ideen zum Leben zu erwecken.

Seine vielfältigen Einsatzmöglichkeiten – vom Token-Service über Smart Contracts bis hin zur Erstellung und Verwaltung von NFTs – tragen dazu bei, die Entwicklung dezentraler Anwendungen über Web2- und Web3-Domänen hinweg voranzutreiben.

Das HCS-Tool befähigt Benutzer, indem es ihnen eine genaue Zeitstempelfunktion zur Verfügung stellt, die beim Aufbau zukunftssicherer Projekte nützlich ist, die gegen Manipulations- oder Datenmanipulationsversuche immun bleiben.

Um das volle Potenzial des Hedera-Netzwerks auszuschöpfen, ist der Besitz des nativen Tokens HBAR erforderlich. Diese energieeffiziente Kryptowährung bietet Benutzern Schutz vor böswilligen Angriffen und wird zur Bezahlung von Anwendungstransaktionsgebühren verwendet.

Als eines der vielversprechendsten Krypto-ICOs, das bald auf Coinbase eingeführt werden soll, könnte sich die Investition in diese einzigartige Münze sehr lohnen.

3. NEAR Protocol (NEAR)

NEAR Protocol leitet eine neue Ära des Internets ein und ermöglicht Benutzern den einfachen Zugriff auf dezentralisierte Anwendungen.

Mit ihrer innovativen Layer-1-Blockchain und ihrem einzigartigen Skalierungsmechanismus ermöglicht diese Plattform Entwicklern, schnell dApps mit optimalen Ergebnissen zu erstellen – und revolutioniert so die Art und Weise, wie wir Technologie nutzen.

NEAR ist das ultimative Entwickler-Toolkit, das versierten Programmierern oder Anfängern alles bietet, was sie brauchen, um Web3.0-Anwendungen einfach und effizient zu erstellen.

Mit leistungsstarken CLI-Tools und einfachen SDKs können Benutzer intelligente Verträge in einer Sprache ihrer Wahl schreiben – kein schwer zu erlernendes Solidity oder Vyper erforderlich.

Sollte unterwegs Hilfe benötigt werden, gibt es eine kostenlose Dokumentation mit Tutorials sowie täglichen Anrufen, die von NEAR selbst für zusätzliche Sicherheit angeboten werden.

4. Kryptview (KVT)

Haben Sie schon von Kryptview gehört, der neuen Kryptowährung, die den Kryptomarkt revolutioniert? Diese Research-to-Earn-Plattform garantiert Genauigkeit und Transparenz, indem sie es den Benutzern ermöglicht, ihre Erkenntnisse zu digitalen Token beizutragen.

Es bietet den Teilnehmern eine einzigartige Gelegenheit, Belohnungen zu verdienen, indem sie einfach Bewertungen über verschiedene Unternehmen in dieser nicht regulierten Branche abgeben – eine beispiellose Chance, sich mit der Blockchain-Technologie zu beschäftigen.

Suchen Sie nach einer Gelegenheit, im Erdgeschoss einer Blockchain-getriebenen Revolution einzusteigen? Kryptview könnte Ihre Antwort sein.

Diese innovative Plattform wurde entwickelt, um Krypto-Investoren transparente, objektive Informationen über potenzielle Kryptowährungsprojekte zu liefern, um jeden Zweifel an der Legitimität zu beseitigen und zu verhindern, dass Betrüger das Vertrauen der Benutzer ausnutzen.

Für diejenigen, die qualitativ hochwertige Inhalte beitragen (die sogar ihre eigene Preisbewertung beinhalten können), gibt es auch eine Vergütung in KVT-Coins.

Es gab noch nie einen so einfachen Weg zum Erfolg – treten Sie noch heute Kryptview bei und stellen Sie sicher, dass Sie beim Investieren immer einen Schritt voraus sind.

5. O-MEE (OME)

O-MEE ist ein innovatives ICO, das 2022 auf den Markt kommt und eine leistungsstarke Kombination aus Social Media und NFT-Marktplatz bietet, um Entwicklern zu helfen, mit ihren digitalen Werken Geld zu verdienen.

Entwickler von Inhalten können die Vorteile der O-MEE-Plattform mit Tools wie Abonnementmodellen und privaten Hubs sowie Zugang zu Monetarisierungsmöglichkeiten innerhalb des NFT-Marktes mit $OME-Token-Power voll ausschöpfen.

Willkommen bei Web3.0: wo Kreativität auf finanzielle Belohnung trifft.

6. WeSendit (WSI)

WeSendit bringt die Blockchain-Technologie mit seiner neuen kryptogesteuerten Plattform in den Mainstream und macht große Dateiübertragungen sicher und einfach.

WeSendit verzeichnet bereits Erfolge in 150 Ländern mit 3,5 Millionen Benutzern und revolutioniert weiterhin den Datenaustausch, indem es Premium-Mitgliedern die vollständige Anonymität ihrer Dateien ermöglicht und die Nutzung durch Belohnungstoken aus einem Aktivitätspool anregt.

Indem Sie WSI-Token halten, können Sie nach ihrem öffentlichen Verkauf Zugang zum Airdrop von 45 Millionen Coins erhalten.

Das ist jedoch noch nicht alles; Nach dieser Veröffentlichung wird WeSendit es Anlegern ermöglichen, die Vorteile des Einsatzes für bis zu 200 % effektiven Jahreszins zu nutzen. Nimm an einem oder beiden teil und verdiene große Belohnungen mit WSI.

7. SubQuery (SQT)

Für Entwickler, die dezentrale Apps erstellen möchten, ist SubQuery das perfekte All-in-One-Toolkit.

Es wurde für den Einsatz auf gängigen Plattformen wie Polkadot. Substrate und Avalanche entwickelt und unterstützt einen „dezentralisierten Datendienst“ mit einem einfachen „Heldenkurs“, der die Benutzer durch jeden Schritt der Erstellung ihrer dApps führt – keine Notwendigkeit für komplexe Backend-Systeme.

Verpassen Sie auf keinen Fall diese unglaubliche Ressource.

Das bevorstehende ICO von SubQuery bietet eine aufregende Gelegenheit für Investoren, der Kurve voraus zu sein und Token zu kaufen, bevor das Projekt seinen Lauf nimmt.

Knapp 9 % des Gesamtangebots von SubQuery sind zu gewinnen, wobei USDC als Zahlung zu einem festen Satz von 0,0275 $ pro Token akzeptiert wird – also verpassen Sie nicht diese erstklassige Chance, früh an Bord zu springen.

8. SeaCoast (COAST)

SeaCoast revolutioniert die Krypto-Plattform und bietet Nutzern mehr als nur einen Austausch digitaler Assets.

Dieses Next-Gen-Netzwerk hofft, die Küste zu symbolisieren, indem es Einblicke in einige der malerischsten Regionen der Natur bietet – einschließlich Wissen über unsere Küsten und Ozeane.

Durch das Teilen von Inhalten mit Geotags mit anderen Mitgliedern können Benutzer mit $COAST-Token belohnt werden, die dann für zusätzliche Vorteile im SeaCoast-Fonds „verankert“ werden. Mit einer so breiten Palette von Anwendungsfällen könnte SeaCoast zu einem der heißesten Projekte von Crypto werden.

Steigen Sie in das Erdgeschoss des ehrgeizigen Projekts von SeaCoast ein. Durch die Teilnahme an ihrem bevorstehenden ICO mit nur 100 € (102 $) können Investoren exklusive NFTs erhalten und die Chance haben, Teil dieses digitalen Ökosystems zu werden, das erst 2025 fertiggestellt werden soll.

Machen Sie sich bereit für den Einstieg in Krypto – melden Sie sich jetzt an.

9. Social-Service (SSE)

Social-Service ist ein bahnbrechendes Krypto-Projekt, das die Nutzung von P2P-Diensten und Blockchain-Technologie revolutionieren soll und die finanzielle Freiheit auf der ganzen Welt freisetzt.

Die Plattform versucht, soziale Netzwerke mit Ressourcen-Sharing-Ventures zu verbinden, die „für beide Seiten vorteilhafte Möglichkeiten“ ohne Geldtransaktionen bieten.

Mit seiner dezentralen Struktur, die den Einsatz in jedem Land der Welt ermöglicht, wird es bald eingeführt – zunächst über „Pre-ICO“ in diesem Jahr, bevor es im Laufe des Jahres 2023 in das vollständige ICO-Territorium vordringt.

Außerdem wird in den kommenden Monaten eine Beta-Version ihrer App erscheinen, die für die offizielle Veröffentlichung im nächsten Jahr bereit ist – könnte dies ein großer Schritt nach vorne in unserem Ansatz zur Wirtschaftlichkeit sein?

Da nur noch wenige Wochen verbleiben, um die Vor-ICO-Phase zu nutzen, wurden bereits über 108.000 $SSE-Token für das Ökosystem der sozialen Dienste gekauft.

Dieses einzigartige Projekt muss noch alle Details enthüllen, aber es lohnt sich auf jeden Fall, es im Auge zu behalten, wenn wir ins Jahr 2023 eintreten – ein ICO, das Sie nicht verpassen sollten.

10. Mavia (MAVIA)

Spieler, machen Sie sich bereit, eine Welt wie nie zuvor zu betreten. Mavia ist das kommende AAA-Blockchain-basierte Builder-Spiel von 2022.

Spieler können ihre eigenen Basen im Spiel erstellen und andere mit strategischer Kriegsführung, inspiriert von Command & Conquer, erobern.

Siegreiche Spieler erhalten $RUBY – Mavias revolutionären nativen Token, der Benutzer für geschicktes Spielen belohnt und ihnen verschiedene In-Game-Upgrades und Herausforderungen bietet.

Darüber hinaus können sie es innerhalb des Metaversums selbst verwenden, was es zu einer der vielseitigsten digitalen Währungen macht, die heute verfügbar sind.

Mavia gewinnt schnell an Fahrt, da die Vorfreude auf ihren Start im 4. Quartal 2022 wächst. Mit einem integrierten NFT-Marktplatz und der Möglichkeit, Live-Schlachten zu streamen, haben sie ein einzigartiges Erlebnis versprochen, das sicher erstaunen wird, wenn es auf den Markt kommt .

In nur wenigen Wochen wird Mavia seinen Token-Verkauf sowie virtuelle Grundstücksverkäufe eröffnen – also stellen Sie sicher, dass Sie diese einzigartige Gelegenheit nicht verpassen.

Was ist ein ICO?

Die Investition in ein ICO ist eine einzigartige Gelegenheit, auf den voröffentlichen Verkauf von Kryptowährungen zuzugreifen. Im Gegensatz zu Börsengängen, die Aktien von Unternehmen anbieten, die an die Börse gehen, erhalten diejenigen, die in ICOs investieren, stattdessen digitale Wertmarken.

2023 wird ein entscheidendes Jahr für diese Investoren, da sie Projekte brauchen, die dringende Probleme lösen und beweisen, dass sich ihre potenziellen Renditen lohnen – indem sie gute Ideen in großartige Investitionen verwandeln.

Die neue Welt der ICO-Krypto bietet Aufregung und Innovation, da eine Vielzahl von Projekten nicht an traditionelle Vorschriften gebunden bleibt. Dies kann eine attraktive Perspektive für diejenigen sein, die ihre eigenen Unternehmungen starten möchten, die ansonsten durch komplexe bürokratische Anforderungen behindert worden wären.

Wie funktionieren ICOs?

ICOs werden als innovative neue Art der Projektfinanzierung immer beliebter. Anstatt sich auf Banken oder traditionelle Methoden zu verlassen, kann jeder mit der richtigen Technologie und Expertise seine eigene ICO-Struktur entwickeln – seien es unbegrenzte Lieferungen, begrenzte Limits oder alles andere, was passt.

Die drei Hauptstrukturen von ICOs sind:

Voreingestellter Token-Preis + begrenztes Angebot

Variabler Token-Preis + begrenztes Angebot

Voreingestellter Token-Preis + variables Angebot

Damit diese Initiativen erfolgreich sind, brauchen sie natürlich Investoren, so dass geschicktes Marketing ebenfalls zu einem Schlüsselfaktor wird. von der Zusammenarbeit mit führenden ICO-Agenturen bis hin zum Engagement in den sozialen Medien.

Sind Sie daran interessiert, in eine aufstrebende Kryptowährung zu investieren? Der Prozess ist einfach. Alles, was Sie tun müssen, ist, ein Projekt zu finden, das Ihren Zielen entspricht, sich auf der Website des Projekts zu registrieren und Token über den Austausch zu kaufen. Sobald diese erworben wurden, bewahren Sie sie sicher in einer Krypto-Wallet auf, bis sie zum Verkauf angeboten wird – und machen Sie sich dann bereit für eine potenzielle Marktchance.

So finden Sie neue bevorstehende ICOs

Kryptowährungsinvestitionen blühen auf, was es für Investoren einfacher denn je macht, potenzielle neue ICOs zu entdecken.

Egal, ob Sie ein Anfänger oder ein erfahrener Investor sind, es gibt zahlreiche Möglichkeiten, wie Sie die nächste große Krypto-Gelegenheit identifizieren können – von der Überwachung von Blogbeiträgen und Foren bis hin zur Teilnahme an Veranstaltungen.

Was auch immer Ihre Strategie sein mag, das Aufdecken bevorstehender Token-Verkäufe war noch nie so zugänglich.

Nutzen Sie soziale Medien: Krypto-Enthusiasten sind mit einer Fülle von Ressourcen gesegnet, um ihre Investitionen zu informieren. Twitter und Reddit bieten beispiellose Echtzeit-Updates zu neuen Projekten, während YouTube-Kanäle anregende und objektive Diskussionen über bevorstehende Initial Coin Offerings (ICOs) für Kryptowährungen bieten. Am Puls der Zeit zu bleiben, ist für jeden Krypto-Investor unerlässlich.

Behalten Sie den Überblick mit einem ICO-Kalender: Der ICO-Kalender von CoinMarketCap bietet einen spannenden Einblick in die Zukunft des Krypto-Finanzwesens. Es bietet einen umfassenden Überblick über bevorstehende Initial Coin Offerings, einschließlich ihrer voraussichtlichen Start- und Abschlussdaten sowie der Finanzierungsziele jedes Projekts. Das Investieren über ICOs erfordert sorgfältige Recherche – aber mit diesem wertvollen Tool, das Ihnen zur Verfügung steht, sind Sie bereit, fundierte Entscheidungen darüber zu treffen, welche Projekte Ihre Aufmerksamkeit verdienen.

ICO-Plattformen: Wenn Sie daran interessiert sind, in ICOs und IDOs zu investieren, stehen Ihnen zahlreiche Ressourcen zur Verfügung. Spezielle Websites bieten Informationen zu den Möglichkeiten, die sie bieten, und führen gründliche KYC-Prüfungen durch, um potenzielle Investitionen auf der Grundlage ihrer prognostizierten Erfolgsrate zu bewerten.

Sind neue ICO-Coins eine gute Investition?

Krypto-Vorverkäufe und ICO-Einstieg können Teil des Portfolios eines Anlegers sein, aber ist es das Risiko wirklich wert? Bevor Sie sich entscheiden, auf den Zug der digitalen Währung aufzuspringen, sollten Sie diese Faktoren berücksichtigen: potenzielle Renditen, Rechtsschutz und Transparenz. Mit einer sorgfältigen Analyse finden Sie sich vielleicht an der Spitze lukrativer Anlagemöglichkeiten wieder.

Zugang zu neuen und spannenden Anwendungsfällen

Die Investition in ICOs kann versierten Anlegern helfen, Zugang zu wertvollen Token zu erhalten, die den Kryptomarkt stören können. Ein hervorragendes Beispiel dafür ist das ehrgeizige Projekt von Battle Infinity, das versucht, beeindruckende sechs verschiedene Ideen in einem einzigen Metaverse-betriebenen Ökosystem zu vereinen – etwas, das noch keine andere Blockchain erreicht hat.

Potenzial für enorme Renditen

ICOs bieten eine einzigartige Gelegenheit für Investoren, mit dem Potenzial, immense Belohnungen zu ernten, falls das von ihnen gewählte Projekt erfolgreich sein sollte. Diese Investitionen kosten nur einen Bruchteil dessen, was später möglich sein wird, und machen sie für fast jeden zugänglich, der seinem Portfolio etwas Würze und finanziellen Gewinn hinzufügen möchte.

Krypto-Token bieten Anlegern die Möglichkeit, im Erdgeschoss potenziell lukrativer Projekte einzusteigen. EOS ist eine Fallstudie, die zeigt, was möglich ist, wenn es um Renditen geht – ihr ICO 2017 sah, wie Early Adopters ihr Geld innerhalb von zwölf Monaten vervierfachten.

Passives Einkommen generieren

Die Kryptowelt war noch nie so lukrativ. Ob durch Staking, Yield Farming oder passive Steuerprämien für „statische“ Projekte, Investoren können jetzt regelmäßige Einkommensströme allein für das Halten von Token erzielen. Und da viele ICO-Coins auch aufregende P2E-Spielmöglichkeiten (Player-to-Entity) bieten, die noch großzügigere Renditen bieten, gibt es keinen besseren Zeitpunkt, um sich der digitalen Währungsrevolution anzuschließen und mit dem Abkassieren zu beginnen.

Die besten bevorstehenden ICOs – Abschließende Gedanken

Da die Anleger den Markt genau im Auge behalten, dürfte 2023 ein interessantes Jahr in Bezug auf Initial Coin Offerings werden. Zu den zehn außergewöhnlichen Projekten, die diese Woche angekündigt wurden, gehört auch Metacade, das bereits bei den ersten Anwendern Wellen geschlagen hat und denjenigen, die bereit sind, das Risiko einzugehen, spannende Möglichkeiten bietet.