Die GameFi-Industrie steht im Jahr 2023 kurz vor der Revolution: Hier sind die 12 besten GameFi-Krypto-Token, in die man jetzt investieren sollte

2023 könnte das Jahr sein, in dem GameFi so richtig durchstartet. Immer mehr aufregende GameFi-Projekte tauchen in diesem Bereich auf, während sich die traditionelle Spieleindustrie wohl für immer verändern wird.

Die besten GameFi-Projekte bieten den Spielern integrierte finanzielle Belohnungen in verschiedenen Genres. Für alle, die langfristig in Blockchain-Spiele investieren möchten, stellen wir hier 12 der besten Projekte vor, die der Sektor zu bieten hat:

Metacade (MCADE)

Stepn (GMT)

Illuvium (ILV)

ApeCoin (APE)

Decentraland (MANA)

Axie Infinity (AXS)

Yield Guild Games (YGG

The Sandbox (SAND)

My Neighbour Alice (ALICE)

Game of Silks (SILKS)

Splinterlands (SPS)

AltSignals (ASI)

1. Metacade (MCADE)

Was ist MCADE?

Metacade wird die größte Auswahl an Blockchain-Spielen im Web3 bieten, und so einer Vielzahl von Play-to-Earn-Spielen ein Zuhause geben. Anders als bei herkömmlichen Online-Spielen kann sich jeder bei Metacade Belohnungen im Spiel verdienen, während er Spaß hat und online gegeneinander antritt.

In dieser Metaverse-Spielhalle soll es eine große Auswahl an Titeln, die Freizeit- und Wettkampfspiele miteinander verbinden. Es handelt sich um ein wirklich umfassendes GameFi-Erlebnis. Durch fortschrittliche Anreizstrukturen und die Berücksichtigung der neuesten Trends im Blockchain-Gaming soll das Projekt zu einem zentralen Knotenpunkt für Web3-Nutzer werden.

Die Create2Earn-Funktion von Metacade belohnt Inhaltsersteller für ihre Beiträge zur Community mit MCADE-Tokens. Dazu gehören das Verfassen von Spielkritiken, das Teilen von Alpha- und In-Game-Assets und die Interaktion mit den Beiträgen anderer Mitglieder.

Darüber hinaus wird Metacade offene Stellen bei einigen der angesagtesten Start-ups von Web3 ausschreiben. Auf diese Weise können Krypto-Enthusiasten eine Karriere im Web3 starten. Das Work2Earn-Feature von Metacade soll die Zahl der Blockchain-Arbeitskräfte erhöhen, wodurch im Laufe der Zeit das gesamte Innovationsniveau in diesem Sektor gesteigert werden kann.

Auch das Metagrants-Programm von Metacade ist speziell darauf ausgerichtet, GameFi voranzutreiben. Die Community kann darüber abstimmen, welche neuen Blockchain-Spiele am besten sind. Anschließend stellt das Projekt dem Entwicklerteam Mittel zur Verfügung. Dies soll sicherstellen, dass sich die besten GameFi-Projekte entwickeln und den Markt erreichen können.

Warum sollte man MCADE kaufen?

Der MCADE-Token wurde kürzlich im Rahmen eines Presale-Events eingeführt. Der Presale von MCADE war bisher ein großer Erfolg, das Projekt hat innerhalb von 17 Wochen seit dem Beginn der Veranstaltung $12.9m eingenommen.

Dieser Presale-Erfolg von MCADE ist ein Beweis für sein attraktives Angebot, zumal Blockchain-Spieler weltweit auf eine breite Plattform zugreifen können, die großzügige Kryptowährungsprämien bietet. Web3-Spiele bieten in der Regel nur eine Spieloption, aber Metacade bietet viele.

Im Moment liegt der Preis von MCADE bei $0.02 und der Token befindet sich in der letzten Phase des Presale vor der Börsennotierung. Experten prognostizieren für den neuen Token schon bald erhebliche Gewinne, da sein einzigartiges Angebot innerhalb des Web3 dazu führen könnte, dass er sich einem der besten GameFi-Projekte in diesem Bereich avanciert.

2. STEPN (GMT)

Was ist GMT?

STEPN ist ein innovatives Ökosystem, das es Nutzern ermöglicht, Belohnungen für das Absolvieren von Schritten auf der StepN-Plattform zu verdienen. Für das innovative Belohnungssystem von StepN müssen die Nutzer keinen finanziellen Beitrag leisten, und jeder Schritt erfordert nur wenige Sekunden Aufwand.

Das bahnbrechende Anreizmodell von StepN stieß auf großes Interesse, als der STEPN-Token im Jahr 2022 erstmals eingeführt wurde. Auf der Plattform erhalten die Nutzer in Echtzeit finanzielle Belohnungen für etwas, das sie jeden Tag tun.

Mit STEPN können sich die Nutzer schneller bewegen und weniger Wege zurücklegen als mit herkömmlichen Systemen, so dass sie mit minimalem Aufwand ihre Gewinne maximieren können. StepN ist dabei, sich schnell zum Branchenführer zu entwickeln, indem es das Play-to-Earn-Modell des Blockchain-Gamings so verändert, dass es neue soziale Anwendungsfälle einbezieht.

Warum GMT kaufen?

GMT ist erst ein Jahr alt, hat aber bereits einen bedeutenden Einfluss auf das Web3. Die STEPN-Plattform ist eine einzigartige und innovative Modifikation der beliebten Blockchain-Spielmechanik, die dazu führen könnte, dass sie zu einem der besten GameFi-Projekte im Kryptobereich wird.

Während STEPN im Krypto-Winter 2022 sein Allzeithoch bei 4 $ erreichte, wird es heute mit nur 0,40 $ bewertet. Experten prognostizieren für den neuen Token einen mehr als 10-fachen Gewinn, sobald er sein früheres Hoch zurückerobert hat und in den kommenden Jahren in die erste Preisfindung eintritt.

3. Illuvium (ILV)

Was ist ILV?

Illuvium, oder ILV, ist ein auf der Ethereum-Plattform entwickeltes Blockchain-Spiel. Das Spiel ist eine Fantasiewelt in einem riesigen Open-World-Metaverse angesiedelt, in dem die Spieler die beeindruckende virtuelle Landschaft frei erkunden können. Illuvium kombiniert fotorealistische Grafiken mit einer tiefgründigen Handlung, wodurch es die Spieler fesselt und zu einem der begehrtesten GameFi-Spiele überhaupt geworden ist.

Die Spieler können seltene Kreaturen, so genannte Illuvials, sammeln und sie in der Illuvium-Arena einsetzen und handeln, um Belohnungen in Kryptowährung zu erhalten. Durch die Bildung von Gilden und kollaborativen Allianzen können die Spieler direkt mit anderen Blockchain-Spielern spielen, was dem Spiel ein kooperatives Element verleiht.

Außerdem ermöglicht Illuvium den Spielern den Handel mit Sammelgegenständen in Form von non-fungible Token (NFTs), wie IlluviCrafts und IlluviShares. Durch den Einsatz der Blockchain-Technologie wird sichergestellt, dass der gesamte Spielablauf transparent und sicher ist, Spieler erhalten für ihre Siege also sofort finanzielle Belohnungen.

Warum sollte man ILV kaufen?

Illuvium wird dank seiner fortschrittlichen Grafik und der riesigen Open-World-Karte als ein echtes AAA-Spiel auf der Blockchain beschrieben. Fantasy-Spieler können eine riesige offene Welt voller neuer Erfahrungen genießen und gleichzeitig von den Vorteilen der Blockchain profitieren, indem sie Eigentümer von Spielgegenständen und Belohnungen in digitaler Währung werden.

Als eines der besten GameFi-Projekte, die in den letzten Jahren veröffentlicht wurden, hat das Illuvium-Team rasante Fortschritte gemacht. Während des Bullenmarktes im Jahr 2021 kletterte der ILV-Token auf ein Allzeithoch von fast $2000. Mittlerweile befindet er sich unter $100. Dies könnte ein großartiger Einstiegspunkt für einen der vielversprechendsten GameFi-Token im Jahr 2023 sein.

Mit nur 2,2 Millionen im Umlauf befindlichen ILV-Token handelt es sich um einen der rarsten GameFi-Kryptos im Web3. Mit der steigenden Nachfrage nach Illuvium können Anleger zuversichtlich sein, dass ILV, die In-Game-Währung, einen Großteil ihres früheren Wertes zurückerobern wird und die 1000-Dollar-Marke wieder durchbrechen wird.

4. ApeCoin (APE)

Was ist APE?

Bei ApeCoin (APE) handelt es sich um einen neu herausgegebenen Token, der die APE Foundation repräsentiert. Auch wenn es sich bei ApeCoin nicht um ein GameFi-Projekt im engeren Sinne handelt, möchte die Stiftung eine neue Ära des Internets einläuten, indem sie die Entwicklung von Metaverse-basierten Gemeinschaften fördert. Aus diesem Grund hat die APE Foundation mehrere Top-Projekte zur Spielefinanzierung zurückgedeckt, darunter Otherside.

Otherside ist ein großes Open-World-Metaverse, das weithin als eines der besten GameFi-Projekte gilt, die derzeit entwickelt werden. Das Spiel bietet eine Virtual-Reality-Welt voller spannender Quests und atemberaubender Landschaften, in der die Spieler für ihren Spielfortschritt Belohnungen in Kryptowährung verdienen können.

Die APE Foundation, inspiriert von der NFT-Sammlung des Bored Ape Yacht Club (BAYC) von Yuga Labs, ist die dezentrale autonome Organisation ( DAO ), welche die Entwicklung von Otherside und anderen Projekten innerhalb des APE-Ökosystems mitbestimmt. Dadurch spielt sie eine wichtige Rolle beim Vorantreiben des Fortschritts für GameFi-Unternehmen im Web3.

Warum sollte man APE kaufen?

APE zählt zu den beliebtesten Governance-Token in Web3. Alle Inhaber erhalten Stimmrechte in der ApeCoin DAO und können so bestimmen, wie die APE Foundation handelt. Angesichts der bisherigen Erfolge des Teams hinter dem Projekt ist dies ein starker Anwendungsfall für einen Kryptowährungs-Token.

Es ist davon auszugehen, dass APE noch vor der Veröffentlichung von dem mit Spannung erwarteten GameFi-Projekt Otherside erheblich an Wert gewinnen wird. Die von der APE Foundation geleisteten Beiträge könnten die traditionelle Spieleindustrie im Laufe der Zeit revolutionieren, zumal das Blockchain-Gaming-Ökosystem dank der Möglichkeit, bei der Erkundung virtueller Welten In-Game-Assets zu verdienen, weiter wachsen dürfte.

Derzeit wird der APE-Token mit 5 $ bewertet. Da der Token erst im Jahr 2022 auf den Markt kommt, hat er ein großes Potenzial für künftige Renditen, denn die Preisfindung während eines Krypto-Bullenmarktes steht noch aus. Somit könnte der APE-Token eine gute Option für alle sein, die bereits jetzt in die Zukunft der Metaverse-basierten Spiele investieren möchten.

5. Decentraland (MANA)

Was ist MANA?

Decentraland (MANA) ist eine virtuelle, auf der Ethereum-Blockchain basierende, Welt. Sie ermöglicht es Nutzern, Inhalte und Anwendungen in einer virtuellen Umgebung zu erstellen, zu erleben und zu monetarisieren. Dank dieses einzigartigen Angebots hat sich Decentraland zu einem der führenden GameFi-Projekte im Web3 entwickelt, zumal jeder auf dem gekauften Land vollständig anpassbare Kreationen erstellen kann.

Decentraland nutzt Gaming-NFTs, um Eigentumsrechte an den Vermögenswerten im Spiel zu gewähren, darunter Grundstücke und andere besitzbare Gegenstände wie Gebäude, Kunstwerke, Kleidung und Accessoires, die die Nutzer von Decentraland geschaffen haben.

Der native Token für Decentraland ist MANA. Er kann für Transaktionen innerhalb des Universums verwendet oder in Vermögenswerte umgewandelt werden. Im Gegensatz zu herkömmlichen Videospielen kann bei Decentraland jeder ganze Kartenabschnitte kaufen, verkaufen und tauschen. Dadurch haben die Spieler mehr Einfluss auf die Gestaltung der Welt als je zuvor.

Warum sollte man MANA kaufen?

MANA gehört aufgrund seines einzigartigen Angebots, das im Laufe der Zeit um weitere Dienste erweitert werden könnte, zu den besten GameFi-Projekten. Die Plattform Decentraland verfügt über viele verschiedene GameFi-Projekte und maßgeschneiderte Erlebnisse, darunter Glückspiele und „Play-to-Earn“-Spiele.

Da sich die webbasierte Plattform vollständig nach den Bedürfnissen ihrer Nutzer richtet, hat Decentraland das Potenzial, mit der Zeit zu wachsen. Jeder kann mit MANA-Token Grundstücke in Decentraland erwerben, was MANA einen angeborenen Nutzen und die Fähigkeit verleiht, eine ständig steigende Nachfrage zu erfahren.

Im Moment liegt der Preis von MANA nach einem Rückgang von 90 % gegenüber seinem Allzeithoch bei 0,60 $. Beim Versuch, dieses frühere Kursniveau zurückzuerobern, stößt es auf starken Widerstand, aber viele Experten gehen davon aus, dass es im Laufe der Zeit neue Höchststände erreichen wird. Damit ist MANA eine der besten GameFi-Kryptowährungen, die man jetzt kaufen kann.

6. Axie Infinity (AXS)

Was ist AXS?

Axie Infinity (AXS) ist ein Blockchain-basiertes Sammelspiel, bei dem Spieler in einer virtuellen Umgebung Fantasiekreaturen namens Axies kaufen, züchten und bekämpfen können. Axies haben einzigartige Eigenschaften, die durch die Erfüllung verschiedener Aufgaben und Herausforderungen freigeschaltet werden können.

Beim Spielen von Axie Infinity können die Spieler durch das Sammeln und Tauschen zusätzlicher NFTs die Stärke ihrer Axies maximieren. Dies kann den Spielern einen Vorteil im Kampf verschaffen und ihnen helfen, im Spiel Belohnungen in Form von AXS-Marken zu verdienen.

Doch AXS wird nicht nur verwendet, um Spieler für ihren Fortschritt zu belohnen, sondern dient auch als Hauptwährung für Transaktionen innerhalb des Axie Infinity Marktplatzes. Der Token erleichtert es den Spielern, seltene Axies zu sammeln und zu tauschen, während sie versuchen, die beste Sammlung aufzubauen, um die Konkurrenz zu schlagen.

Warum sollte man AXS kaufen?

Axie Infinity wurde während der Hochphase im Jahr 2021 zur am meisten genutzten GameFi-Plattform im Web3. Das Spiel zog fast 2 Millionen täglich aktive Nutzer an, was ein Beweis dafür ist, dass es zu den besten und fesselndsten GameFi-Projekten gehört.

Der AXS-Preis hat jedoch kürzlich gelitten, nachdem die Ronin Bridge – ein einzigartiges GameFi-Protokoll, das speziell zur Unterstützung des Spiels entwickelt wurde – gehackt wurde. Es war der größte Hack in der Geschichte von Web3, bei dem über 600 Millionen Dollar an Nutzergeldern verloren gingen. Der Wert von AXS, der zuvor 160 Dollar pro Token betrug, beträgt jetzt nur noch 10 Dollar.

Das Team von Axie Infinity hat das Sicherheitsprotokoll für die Plattform bereits verbessert, und das Spiel zieht weiterhin eine beträchtliche Anzahl von Spielern an. Zahlreiche Anleger sind der Meinung, dass sich AXS im Laufe der Zeit erholen wird, was den Preis von 10 $ zu einem hervorragenden langfristigen Einstiegspunkt macht.

7. Yield Guild Games (YGG)

Was ist YGG?

Yield Guild Games (YGG) bietet Unterstützung für Blockchain-basierte Spiele, indem es sich darauf konzentriert, Spieler und Krypto-Wirtschaft zusammenzubringen. Das Hauptziel des Projekts als DAO ist es, NFTs im Spiel zu sammeln, um sie für die Ökonomie im Spiel zu optimieren und einen Gewinn für die Aktionäre zu erzielen.

YGG erwirbt In-Game-Assets, seien es virtuelle Grundstücke, seltene Sammlerstücke und vieles mehr. Das Projekt vermietet diese Vermögenswerte dann an Spieler, die den nativen Token des jeweiligen GameFi-Projekts eintauschen, um sie zu nutzen.

Der Kerngedanke hinter Yield Guild Games ist, dass der Wert von In-Game-Assets mit zunehmender Beliebtheit der besten GameFi-Projekte im Laufe der Zeit steigt, da sie immer seltener werden und die Nachfrage steigt. Yield Guild Games besitzt eine umfangreiche Sammlung von NFT-Sammelobjekten auf verschiedenen GameFi-Plattformen und hat ein einzigartiges Ziel für zukünftiges Wachstum.

Warum sollte man YGG kaufen?

Der YGG-Token erreichte während der Aufwärtsbewegung im Jahr 2021 einen Höchststand von 10 $ und ist seitdem auf 0,30 $ gefallen. Dies ist weitgehend auf einen weit verbreiteten Krypto-Winter zurückzuführen, von dem ein Großteil des Marktes betroffen ist – allen voran Sammler-NFTs und alle GameFi-Kryptos.

Der Kursrückgang bei Yield Guild Games ist ein direktes Nebenprodukt davon, da sich der Wert der Vermögenswerte im Spiel auf die DAO und ihren Governance-Token auswirkt. Die DAO basiert auf der Idee, dass NFTs im Spiel im Laufe der Zeit an Wert gewinnen werden. Im Spiel könnten die NFTs billiger werden, um globale Nutzer anzuziehen. Bestehende und knappe NFTs werden höchstwahrscheinlich vom Preisniveau Anfang 2023 an steigen.

Yield Guild Games dürfte vom Preis von $0,30 aus steigen, was es zu einem guten GameFi-Projekte macht, das man jetzt kaufen sollte. Der YGG-Token ist direkt vom Erfolg des gesamten Blockchain-Gaming-Sektors abhängig, was ihn zu einer interessanten Anlagemöglichkeit macht.

8. The Sandbox (SAND)

Was ist SAND?

The Sandbox ist ein Metaverse, das Menschen die Möglichkeit gibt, ihre eigenen Videospielerlebnisse zu kreieren, zu besitzen und zu monetarisieren. Die Plattform integriert Blockchain, 3D-Gaming-Assets und Kryptowährungsprämien für eine noch nie dagewesene Benutzerkontrolle und Eigentumsrechte an Inhalten.

Der native ERC-20 SAND Token ermöglicht es den Spielern von The Sandbox, eigene Spiele zu entwickeln, zu kaufen, zu handeln und zu monetarisieren. Dazu gehören Sammlerstücke, Items zum Aufbau der Welt und sogar komplette Spiele mit anpassbaren Regeln. Das SAND-Ökosystem unterstreicht die Eigenverantwortung bei digitalen Spielen und ermöglicht es den Entwicklern, Belohnungen zu verdienen, wenn sie ihre Spielideen mit anderen teilen.

The Sandbox fördert ein faires Umfeld, das den freien Marktaustausch von Kreationen unterstützt. Denn zum The Sandbox-Ökosystem gehört auch ein integrierter NFT-Marktplatz, auf dem Spieleentwickler ihre Kreationen verkaufen können. Der SAND-Token ist das Tauschmittel der Plattform, wodurch die Gebühren der Entwickler minimiert und die Kreativität der Nutzer belohnt wird.

Warum sollte man SAND kaufen?

The Sandbox hat sich, indem es benutzergenerierte Inhalte (UGC) zur Grundlage des Spiels macht, zu einem der besten GameFi-Projekte im Web3 entwickelt. SAND ist derzeit nach Marktkapitalisierung die wertvollste GameFi-Kryptowährung, was die Beliebtheit und Einzigartigkeit der Spielform zeigt.

Oftmals wird The Sandbox als ähnlich wie Minecraft beschrieben, nur mit integrierten finanziellen Vorteilen. Da Minecraft eine weltweite Anziehungskraft hatte, können Investoren auch davon ausgehen, dass The Sandbox im Laufe der Zeit eine ähnliche Nachfrage erfahren wird.

Im Moment ist der SAND-Token $0,70 wert. Als einer der Top-GameFi-Token wird erwartet, dass er in den kommenden Jahren sein Allzeithoch von $7,50 zurückerobern könnte. Daher könnte das Preisniveau von 0,70 $ die perfekte Gelegenheit sein, um langfristig einzusteigen.

9. My Neighbour Alice (ALICE)

Was ist ALICE?

My Neighbour Alice (ALICE) ist eine neue Form der Blockchain-Gaming-Plattform, die es Nutzern ermöglicht, zusammenzuarbeiten und ihre eigenen virtuellen Welten zu schaffen. Die Spieler können mit Hilfe von NFTs Avatare entwerfen, Grundstücke individuell gestalten und Vermögenswerte farmen.

ALICE verfügt über eine durch den ALICE-Token angetriebene, einzigartige Wirtschaft, die es den Nutzern ermöglicht, mit Gegenständen zu handeln oder in kooperativen Projekten zusammenzuarbeiten. My Neighbour Alice nutzt zur Optimierung des gesamten Spielerlebnisses eine innovative Kombination aus Blockchain-Technologie, digitaler Vermögensverwaltung und intelligenten Verträgen.

Diese einzigartige Plattform steht Spielern aller Fähigkeitsstufen für endlose Abenteuer auf der Blockchain offen. Das Spiel ist so konzipiert, dass es sowohl den traditionellen als auch den Blockchain-Markt anspricht, da es ein beliebtes Genre umgestaltet und den Handel mit Vermögenswerten im Spiel sowie das Sammeln von finanziellen Belohnungen ermöglicht.

Warum sollte man ALICE kaufen?

My Neighbour Alice konnte bei seinem Start im Jahr 2021 ein schnelles Wachstum verbuchen und wurde zu einem der besten GameFi-Projekte. Das Spiel ist noch relativ neu, aber es hat bereits eine beträchtliche Nutzerbasis gewonnen.

Das von Animal Crossing inspirierte GameFi-Projekt wird von Millionen von Menschen weltweit gespielt. ALICE könnte seinem Pendant im Laufe der Zeit Konkurrenz machen, da es die besten Gameplay-Elemente mit zusätzlichen Blockchain-basierten Vorteilen kombiniert.

Derzeit ist ALICE nach einem Rückgang von über 90 % gegenüber seinem Allzeithoch nur 1,84 $ wert. Damit hat es ein großes Aufwärtspotenzial und könnte vom aktuellen Kursniveau aus erheblich steigen, sobald sich das Spiel weiterentwickelt und mehr Nutzer anlockt.

10. Game of Silks (SILK)

Was ist SILK?

Game of Silks ist ein NFT-Sammelspiel, das sich auf reale Vollblutpferderennen bezieht. Die Spieler können NFTs kaufen, die echte Pferde darstellen, und Ställe besitzen, um neue Vollblüter aufzuziehen.

Das Spiel ist eine digitalisierte Version der realen Pferdezucht, bei der die Fähigkeit eines bestimmten Pferdes, Rennen zu gewinnen, durch erhebliche Risiken beeinträchtigt werden kann. Als Spieler kaufen Sie Pferde als NFTs und erhalten Echtzeit-Updates über deren Zustand. Viele Pferde schaffen es jedoch nie zu einem Rennen, und die meisten gewinnen auch nicht.

Kauft ein Spieler ein NFT, das Rennen gewinnt, kann es sein, dass das Pferd trotzdem nicht zur Zucht geeignet ist. Erwirbt ein Spieler einen zuchttauglichen NFT, dann verdient der NFT entsprechend Punkte und Wertmarken. Game of Silks ist ein innovativer Anwendungsfall für Blockchain-Gaming, da Spieler Belohnungen in Kryptowährung verdienen können, je nachdem, wie gut die Pferde in der realen Welt abschneiden.

Warum SILK kaufen?

SILK ist ein neuer Token, der für jeden interessant ist, der sein eigenes Rennpferd besitzen möchte. Ein wesentliches Element des Spiels besteht darin, dass die Nutzer Pferde als Jungtiere kaufen und beobachten können, wie sie bei einigen der größten Veranstaltungen der Welt zu Champion-Rennpferden heranwachsen.

Erwirbt ein Spieler ein erfolgreiches Pferd, können die Belohnungen, genau wie in der realen Welt, beträchtlich sein. Durch die Verschmelzung der digitalen und physischen Welt ist Game of Silk ein einzigartiger und innovativer Anwendungsfall für Blockchain-Gaming, der den Pferderennsport mit der Zeit revolutionieren könnte.

11. Splinterlands (SPS)

Was ist SPS?

Bei Splinterlands handelt es sich um ein NFT-Sammelkartenspiel, bei dem die Spieler eine Kartensammlung aufbauen können, bevor sie online gegen andere Spieler antreten. Inspiriert wurde das Spiel von älteren Sammelkartenspielen wie Yu-Gi-Oh! und Magic The Gathering, was ein wichtiger Faktor für den frühen Erfolg des Spiels im Blockchain-Bereich war.

Das Spiel kombiniert Aspekte traditioneller Nicht-Blockchain-Spiele und vermischt sie mit den Vorteilen der Kryptowährung. Spieler können dank des revolutionären Spielerlebnisses, das die Blockchain für ein klassisches Spielgenre bietet, mit dem SPS-Token automatisch finanzielle Belohnungen verdienen.

Die Kernaufgabe von Splinterlands besteht darin, ein unterhaltsames und interessantes Spiel zu schaffen, das die Aufklärung über die Blockchain-Technologie fördert. Auf der GameFi-Plattform werden NFTs verwendet, die auf dem Marktplatz von Splinterlands gekauft, verkauft oder gehandelt werden können. So kann jeder davon profitieren und gleichzeitig seine Kampfleistung maximieren.

Warum sollte man SPS kaufen?

Bei Splinterlands handelt es sich um eines der am schnellsten wachsenden Blockchain-Spiele. Basierend auf einer verbraucherfreundlichen Blockchain, die global skaliert werden kann, hat sich die Plattform in kurzer Zeit zu einem der beliebtesten Titel im GameFi-Ökosystem entwickelt.

Nach der Einführung des SPS-Tokens im Jahr 2021 hat Splinterlands sein Blockchain-Angebot erweitert. Vor kurzem hat es seine Position als eines der besten GameFi-Projekte im Web3 gefestigt und den bedeutenden Meilenstein von insgesamt 2 Milliarden Spielen überschritten.

Als relativ neuer Token und äußerst erfolgreiches Blockchain-Gaming-Projekt hat Splinterlands erhebliches Aufwärtspotenzial. Der aktuelle Preis liegt bei nur $0,03, was ein großartiger Einstiegspunkt für jeden sein könnte, der ein großartiges GameFi-Projekt in seiner frühen Phase kaufen möchte.

12. AltSignals (ASI)

Was ist ASI?

Bei AltSignals handelt es sich zwar nicht um ein GameFi-Unternehmen im engeren Sinne, aber es ist dennoch eine der heißesten Investitionen, die es derzeit auf dem Markt gibt. Das Projekt beinhaltet Kryptowährungsgewinne ähnlich wie andere GameFi-Plattformen, aber der Kernnutzen von AltSignals ist einzigartig.

In erster Linie ist AltSignals eine Online-Handelsgemeinschaft, die profitable Kauf- oder Verkaufssignale mit ihren Mitgliedern teilt. Die Handelsplattform hat einen algorithmischen Handelsindikator namens AltAlgo™ herausgebracht, der durchweg eine Erfolgsquote von 90 % aufweist. Nun soll der ASI-Token der Community mit einem neuen KI-gestützten Handels-Toolkit weitere Vorteile bringen.

ActualizeAI wird durch künstliche Intelligenz angetrieben, um hochpräzise Handelssignale zu liefern. Das Toolkit befindet sich derzeit in der Entwicklung und ist speziell darauf ausgelegt, die bereits erfolgreiche Trefferquote von AltAlgo™ zu verbessern.

Dieses neue KI-Angebot von AltSignals kombiniert maschinelle Lernalgorithmen mit natürlicher Sprachverarbeitung (NLP). Auf diese Weise ist ActualizeAI in der Lage, umfangreiche und komplexe Datensätze sofort zu analysieren, bevor es ein genaues Kauf- oder Verkaufssignal für Krypto-Händler liefert.

Warum sollte man ASI kaufen?

Der ASI-Token gewährt allen Inhabern Zugang zu ActualizeAI und dem AI Members Club. Der AI Members Club gewährt den Inhabern noch weitere Vorteile, darunter Governance-Rechte, Beta-Test-Privilegien und die Chance, durch die Teilnahme an verschiedenen Funktionen digitale Vermögenswerte zu verdienen.

Momentan ist ASI ein brandneuer Release. Da es sich um einen Token handelt, der an der Spitze der KI-Revolution in der Blockchain steht, könnte er mit der Zeit extrem wertvoll werden. Der ASI-Token Presale ist die perfekte Gelegenheit, um früh zuzuschlagen, denn es ist unwahrscheinlich, dass der Token dieses niedrige Preisniveau noch einmal erreichen wird.

Sind GameFi Kryptowährungen eine gute Investition?

Die besten GameFi-Projekte sind dabei, das traditionelle Spielen durch ausgedehnte virtuelle Welten, besitzbare In-Game-Assets und integrierte finanzielle Belohnungen zu revolutionieren. Es wird erwartet, dass diese zusätzlichen Vorteile für die Nutzer im Laufe der Zeit eine noch größere Nachfrage generieren werden, was GameFi-Kryptowährungen zu einer erstklassigen Investitionsmöglichkeit macht.

Was ist die beste Kryptowährung, die man jetzt kaufen sollte?

Eines der spannendsten Projekte in diesem Bereich ist derzeit Metacade . Das Projekt wurde vor kurzem gestartet und hat dank seines einzigartigen Blockchain-Angebots viel Aufmerksamkeit erregt.

Durch die Kombination von traditionellen Spielelementen mit Blockchain-basierten Funktionen könnte Metacade im Laufe der Zeit viele Nutzer gewinnen. Es ist die größte Sammlung von P2E-Arcade-Spielen auf der Blockchain, bei der jeder Titel den Spielern automatische finanzielle Belohnungen bietet.

FAQs zum Thema Krypto

Was ist die Zukunft von GameFi?

GameFi ist ein weit gefasster Begriff, der alle Blockchain-Projekte beschreibt, die Spiele mit Finanzen kombinieren. Durch die Tokenisierung und den verteilten Ledger der Blockchain kann man dank der Vielseitigkeit von Smart Contracts automatisch finanzielle Belohnungen erhalten, wenn man Aufgaben erfüllt und durch Spielstufen aufsteigt.

GameFi gilt weithin als revolutionäre Entwicklung für die gesamte Spieleindustrie. Die Kombination aus immersiven Metaverse-Welten und integrierten finanziellen Belohnungen dürfte sich zu einer festen Größe entwickeln und zu einem stetig steigenden Gesamtwert führen.

Kann man GameFi-Tokens staken?

Viele GameFi-Plattformen ermöglichen es den Nutzern, Token direkt vor Ort zu staken. Auf diese Weise können die Spieler ein passives Einkommen als Belohnung für die Bereitstellung von Liquidität und den Beitrag zur Sicherung der Plattform erzielen.

Wie verdienen die GameFi-Projekte Geld?

Viele GameFi-Plattformen sind kostenlos. Liquidität wird also durch die Einführung von NFTs im Spiel generiert. Die Projekte können jedoch auf viele Arten Einnahmen erzielen, einschließlich der direkten Investition in den nativen Token.

Da GameFi darauf basiert, dass man beim Spielen Geld verdient, müssen die Projekte darauf achten, dass sie mehr Einnahmen generieren, als sie an Kryptowährungsprämien auszahlen. Dadurch wird sichergestellt, dass GameFi-Projekte finanziell nachhaltig sind. Demzufolge gibt es für die besten GameFi-Projekte oft mehrere Liquiditätsströme.

Was ist das Metaverse?

Der Begriff „Metaverse“ bezieht sich in der Regel auf virtuelle Realitätswelten, die mit Blockchain-Technologie integriert sind. Die Nutzer tauchen tiefer denn je ein, indem sie Massively Multiplayer Open-World Role-Playing Games (MMORPGs) in die virtuelle Realität bringen. Die Möglichkeit der Blockchain, in diesen Spielen Sammlerstücke und echte finanzielle Werte anzubieten, macht sie für die Spieler äußerst attraktiv.

