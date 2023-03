Die Kursvorhersage von Avalanche fällt positiv aus, aber ist der Krypto-Presale von Metacade eine bessere Investition?

Sind Sie auf der Suche nach Kryptogewinnen im Jahr 2023? Avalanche zog in den letzten Wochen viel Aufmerksamkeit auf sich, aber immer mehr versierte Anleger wenden sich stattdessen dem Krypto-Presale von Metacade zu. In diesem Artikel erfahren Sie, wie die Experten den Kursverlauf für Avalanche für das Jahr 2023 einschätzen und warum die Anleger bei Metacade die Chance auf hohe Renditen wahrnehmen.

Avalanche (AVAX) ist ein starker Ethereum-Anwärter

Avalanche ist ein führendes Layer-1-Netzwerk, das der führenden Smart-Contract-Blockchain Ethereum Konkurrenz machen will und einen hohen Durchsatz sowie blitzschnelle Transaktionsgeschwindigkeiten verspricht. Durch seinen innovativen Avalanche-Konsensmechanismus soll dieses Netzwerk die erste Wahl für dApps und DeFi-Protokolle sein. Dadurch kann Avalanche bis zu 6.500 Transaktionen pro Sekunde (TPS) verarbeiten, aber theoretisch kann es mit Hilfe von Subnetzen auf Millionen von TPS skaliert werden.

AVAX, der native Token von Avalanche, spielt eine entscheidende Rolle bei der Sicherung des Netzwerks, beim Staking und bei der Prämie für Validierer. Die Prämien für den Einsatz von Avalanche belaufen sich derzeit auf 8,96 % ( Staking Rewards ), was dazu beitrug, Tausende von Nutzern für das Netzwerk zu gewinnen.

Ein aktueller Bericht von Messari belegt diese Tatsache. Darin heißt es, dass die täglichen Transaktionen von Avalanche im 4. Quartal 2022 um 85 % zunahmen, während die durchschnittlichen Transaktionskosten von Q3 auf Q4 um satte 26,8 % sanken und nur noch $0,10 pro Transaktion kosten. Dies ist ein Bruchteil der Kosten von Ethereum und trug dazu bei, dass die Vorhersagen für den Kurswert von Avalanche für den Rest des Jahres 2023 nach oben geschraubt wurden.

Kursprognose für Avalanche (AVAX)

Während viele Avalanche-Kursprognosen für das Jahr 2023 ursprünglich einen Kurswert von über 30 $ sahen, was etwa dem Doppelten des aktuellen Kurses von 15,70 $ entspricht, gehen Analysten inzwischen davon aus, dass AVAX-Anleger mit weitaus höheren Gewinnen rechnen können. Mehrere Avalanche-Kursprognosen liegen jetzt bei 56 $ für das Jahresende, während einige sogar glauben, dass das Kursniveau von ca. 103 $ im Jahr 2022 erreicht werden könnte.

Dieses Ziel ist ehrgeizig, aber sicherlich erreichbar. Wenn sich diese Vorhersagen für den Kurs von Avalanche als richtig erweisen, könnten die heutigen Anleger einen Gewinn von über 550 % erzielen.

Metacade (MCADE) ist während der Presale-Phase extrem erfolgreich

Trotz der optimistischen Kursprognosen von Avalanche entscheiden sich viele Anleger stattdessen für den laufenden Presale von Metacade . Der Grund dafür ist eine ausgeprägte FOMO-Euphorie in Erwartung mehrerer namhafter Börsengänge, sobald der MCADE Presale zu Ende geht.

Aber warum genau sind die Anleger so begeistert von Metacade? Metacade ist eine Community-basierte Plattform, die mit ihren herausragenden Funktionen den Status eines etablierten Players unter den P2E-Spielern erreichen will. Metacade bietet Echtzeit-Interaktion mit gleichgesinnten Spielern und Krypto-Enthusiasten sowie Möglichkeiten zur Entdeckung der weltbesten GameFi Alpha, ein System, das Nutzer für ihre Beiträge zur Plattform belohnt, und sogar eine ganze virtuelle Spielhalle.

All diese Funktionen wecken das Interesse der Krypto- und Gaming-Communities. Vor allem eine Funktion führte dazu, dass einige Metacade als einen der vielversprechendsten Krypto-Presales des Jahres 2023 bezeichneten. Dieses Programm, das als Metagrant bekannt ist, bietet Spieleentwicklern die Chance auf ihren großen Durchbruch und könnte Metacade zum Mainstream-Star machen.

Das Verfahren ist einfach: Entwickler reichen ihre Spielvorschläge bei einem der Metagrant-Wettbewerbe ein, über die die MCADE-Nutzer abstimmen können. Die Idee, die die meisten Nutzer überzeugt, erhält eine Finanzierung aus der Metacade-Kasse sowie die Unterstützung einer treuen Fan-Community. Diese Entwickler können sogar Feedback zu ihren Spielen von den treuesten Fans einholen, indem sie die Metacade-eigene Testumgebung nutzen und das fertige Spiel in der virtuellen Spielhalle für alle zugänglich machen.

Andere Funktionen, wie eine Jobbörse und eine dezentrale autonome Organisation (DAO), die beide im Jahr 2024 eingeführt werden, fanden großen Anklang bei Investoren, die in eine dezentrale Plattform investieren wollen, die ihren Nutzern einen maximalen Kurs bietet. Das Potenzial von Metacade, in erheblichem Maße vom Netzwerkeffekt zu profitieren und praktisch über Nacht in die Höhe zu schießen, führte dazu, dass die Anleger beim MCADE Presale so zahlreich einstiegen, dass in der letzten Phase eine Summe von 15m $ erreicht wurde.

Kursprognose für Metacade (MCADE)

Infolgedessen sind viele Experten nach dem phänomenalen Verlauf des Presale außergewöhnlich optimistisch, was MCADE betrifft. Während der Token die Presale-Phase bei $0,02 beenden wird, erwarten viele Metacade-Kursvorhersagen einen Anstieg auf $0,20, bevor das Jahr zu Ende geht.

Einige Analysten sind sogar der Meinung, dass MCADE $0,50 erreichen könnte, da der P2E-Markt an Fahrt gewinnt und immer mehr Akteure nach einer dezentralen Community-Plattform suchen. In diesem Szenario könnten Anleger, die in der aktuellen und letzten Phase des MCADE Krypto-Presales einsteigen, eine Rendite von 2.400 % erzielen – und damit alles übertreffen, was AVAX-Anleger im Jahr 2023 zu erreichen hoffen könnten.

Metacade (MCADE) scheint die bessere Investition zu sein

Während Avalanche mit beeindruckenden Wachstums- und Kursprognosen aufwartet, ist das überwältigende Potenzial von Metacades Krypto-Presale kaum zu übersehen. Dank einer Vielzahl aufregender Funktionen, insbesondere dem bahnbrechenden Metagrant-Programm, positioniert sich Metacade als Marktführer im P2E-Bereich.

Nutzen Sie jetzt die Gelegenheit und sichern Sie sich einige MCADE-Token, bevor der Coin an die Börsen kommt und möglicherweise in ungeahnte Höhen aufsteigt. Lassen Sie sich das nicht entgehen – MCADE könnte einer der renditestärksten Token des Jahres 2023 sein!