Die Top 12 der besten Langzeit-Kryptoanlagen, die in den kommenden Jahren massive Gewinne versprechen

Kryptowährungen zählen zu den profitabelsten Anlageklassen der Geschichte. Aus diesem Grund sind so viele Anleger ständig auf der Suche nach den besten Optionen für langfristige Gewinne. Auch wenn Investitionen in Kryptowährungen mit Risiken behaftet sind, gibt es unzählige großartige Optionen für eine langfristige Anlage. Denn einige der besten Kryptowährungen sind hochgradig disruptive Technologien die in Zukunft eine immer wichtigere Rolle spielen werden.

In diesem Sinne stellen wir Ihnen hier 12 der besten langfristigen Kryptoinvestments vor, in die man 2023 investieren kann:

AltSignals (ASI)

Metacade (MCADE)

Polkadot (DOT)

Decentraland (MANA)

Binance Coin (BNB)

ChainLink (CHAIN)

UniSwap (UNI)

Ethereum (ETH)

Solana (SOL)

Shiba Inu (SHIB)

ApeCoin (APE)

Cardano (ADA)

1. AltSignals (ASI)

Was ist ASI?

Das Unternehmen AltSignals betreibt eine sehr erfolgreiche Online Trading Community, und bietet bereits seit 2017 profitable Handelsstrategien an. Das von der Plattform herausgegebene AltAlgo™ ist ein algorithmisches Handelsprotokoll, das vielen Daytradern geholfen hat, ihr Portfolio in 19 von insgesamt 32 aufgezeichneten Monaten zu verzehnfachen.

Jetzt bringt AltSignals einen neuen und verbesserten Handelsstack namens ActualizeAI auf den Markt, das zusammen mit dem neuen ASI-Token diese Entwicklung vorantreiben soll. Das neue Tool ActualizeAI kombiniert maschinelles Lernen mit natürlicher Sprachverarbeitung (NLP), wodurch eine große Anzahl von Kursindikatoren gleichzeitig analysiert werden können. Gesteuert von künstlicher Intelligenz lernt und verbessert es sich ständig, so dass es im Laufe der Zeit immer genauere Handelssignale liefern soll.

Mit dem ASI Token erhalten Anleger Zugang zu ActualizeAI und zum ActualizeAI Club. Der ActualizeAI Club soll der AltSignals-Community noch mehr Vorteile bieten. Dazu gehören der Zugang zu öffentlichen und privaten Token-Verkäufen für neue Kryptowährungen sowie der Zugang zu Trading-Turnieren, bei denen die Teilnehmer Krypto-Prämien verdienen können.

Mit Hilfe von AltSignals lässt sich die Lernkurve beim Handel mit den Kryptomärkten auf ein Minimum reduzieren. Angesichts der Tatsache, dass der Kryptowährungsmarkt eine sehr volatile Anlageklasse ist, können Anleger auf diese Weise sowohl Zeit als auch Geld sparen. Mit den profitablen Trading-Tools der Plattform können jedoch auch erfahrene Händler ihr Renditepotenzial maximieren. Denn durch die Analyse von mehr Daten als eine einzelne Person sichten kann, bietet ActualizeAI Stack eine gute zweite Meinung.

Warum ASI kaufen?

AltSignals steht bei der Entwicklung von Blockchain-basierter KI an vorderster Front. Die von der Plattform in der Vergangenheit herausgegebenen Trading-Tools hatten eine sehr genaue Erfolgsquote, und nun sieht es so aus, als würde sie noch weiter wachsen.

Mit dem Presale des ASI-Tokens bietet sich erfahrenen Anlegern die perfekte Gelegenheit, sich an einem vielversprechenden neuen Token zu beteiligen, während dieser noch in den Kinderschuhen steckt. Derartige Gelegenheiten bringen den Anlegern oft beträchtliche Renditen.

Der Kurs des ASI-Tokens wird bis zum Ende des Presales von $0,012 auf $0,02274 pro Token steigen. Die Zeit, sich zu beteiligen, ist dementsprechend begrenzt. Wenn Sie auf der Suche nach einem neuen Krypto-Projekt sind, in das Sie sich heute langfristig einbringen können, ist die neue Veröffentlichung von AltSignals sicherlich eine Option, die Sie in Betracht ziehen sollten.

>>> Sie können hier am AltSignals-Presale teilnehmen <<<

2. Metacade (MCADE)

Was ist MCADE?

Das Projekt Metacade hat das Potenzial, die größte Blockchain-basierte Spielhalle zu werden. Das Unternehmen plant, eine große Auswahl an verschiedenen P2E-Titeln an einem einzigen Ort zu bieten. Die Metacade wird weithin als eine der aufregendsten neuen GameFi-Entwicklungen im Web3 angesehen, da Metacade nicht nur ein umfassendes Spielerlebnis bietet, sondern auch zahlreiche Möglichkeiten, Belohnungen in Kryptowährung zu verdienen.

Gleichzeitig soll Metacade zu einem zentralen Knotenpunkt für die Web3-Community werden. Durch das Erstellen von Beiträgen auf der Plattform, auf der alle aktuellen Informationen aus dem Bereich Blockchain-Gaming zu finden sind, können sich die Autoren von Inhalten Belohnungen verdienen. Nutzer können Spielkritiken veröffentlichen, Alphas und vieles mehr teilen und dabei ganz nebenbei MCADE-Tokens verdienen.

Metacade plant außerdem, über das Metagrants-Programm die nächste Welle von Play-to-Earn-Titeln zu finanzieren. Dabei kann die Community darüber abstimmen, welche Projekte und Titel das meiste Potenzial haben, bevor von Metagrants den Entwicklern Finanzmittel zur Verfügung gestellt werden, um das neue Spiel in die Metaverse-Arkade zu bringen. Metacade will damit sowohl einzelne Blockchain-Nutzer als auch Spieleentwickler direkt unterstützen, was dazu beitragen könnte, dass es mit der Zeit zu einem der wertvollsten GameFi-Projekte im Web3 wird.

Der Beitritt zum Metacade-Ökosystem bietet überdies die Möglichkeit von Beta-Tests, bei denen Spieler die neuesten Arcade-Spiele spielen können, noch bevor sie offiziell veröffentlicht werden. Im Gegenzug dafür, dass sie diese Titel spielen und dem Entwicklungsteam Feedback geben, erhalten die Spieler wiederum eine Belohnung in Form von MCADE-Token.

Metacade plant zudem eine Work2Earn-Funktion , die Blockchain-Nutzer mit bezahlten Arbeitsmöglichkeiten bei einigen der angesagtesten Web3-Start-ups in Verbindung bringen wird. Das Angebot soll von Vollzeit- bis zu Teilzeitjobs reichen und jedem die Möglichkeit geben, seine Karriere im Blockchain-Bereich zu starten.

Warum MCADE kaufen?

Das kürzlich im Rahmen einer Presale-Veranstaltung lancierte Projekt hat in kürzester Zeit $12m eingesammelt. Dies spiegelt das enorme Zukunftspotenzial des Tokens deutlich wider, zumal er durch eine umfangreiche Rückendeckung innerhalb des Metacade-Ökosystems gestützt wird.

Der Preis von MCADE liegt inzwischen bei $0.0185, da er ursprünglich Startpreis lag bei nur $0,008 pro Token. Im Rahmen des Presales wird der Preis von MCADE kontinuierlich steigen. Das bedeutet, dass Investoren nur eine begrenzte Zeit haben, um sich zum bestmöglichen Preis einzukaufen. Metacade scheint zweifellos eine der besten langfristigen Krypto-Investitionen am momentanen Markt zu sein.

>>> Sie können hier am Metacade-Presale teilnehmen <<<

3. Polkadot (DOT)

Was ist DOT?

Polkadot, oftmals abgekürzt mit dem Kürzel DOT, ist ein Blockchain-Protokoll und eine Kryptowährung, die es einfacher machen soll, Transaktionen über verschiedene Layer-1-Ketten hinweg durchzuführen. Als Layer-0-Multichain-Protokoll besitzt Polkadot das Potenzial, dank seiner innovativen technologischen Lösung den Weg für ein echtes Web3 zu ebnen.

Polkadot ist ein öffentliches Open-Source-Netzwerk, das von der Web3 Foundation entwickelt wurde. Es ermöglicht die Interoperabilität zwischen verschiedenen dezentralen Netzwerken und erlaubt es Entwicklern, eigene Anwendungen mit einer Vielzahl von Funktionen zu erstellen. Diese dezentralen Anwendungen können so gleichzeitig auf mehreren Blockchains existieren, was die Benutzerfreundlichkeit für alle mit der Ethereum Virtual Machine (EVM) kompatiblen Chains verbessert.

Die effiziente Blockchain-Plattform Polkadot zielt darauf ab, Skalierbarkeitsbarrieren und Interoperabilitätsprobleme zu beseitigen. Die Plattform ermöglicht eine hohe Anzahl von Transaktionen pro Sekunde und dank ihrer beeindruckenden Vielseitigkeit können bei Bedarf eigene Parachains erstellt werden. So kann jeder eine auf seine Bedürfnisse zugeschnittene Blockchain einrichten.

Warum DOT kaufen?

Gemessen an der Marktkapitalisierung gehört DOT zu den Top 20 der Kryptowährungen, was auf seine höchst nützliche Plattform und das große Potenzial zurückzuführen ist. Die Blockchain unterstützt die parallele Implementierung dezentraler Anwendungen auf mehreren EVM-Ketten, was in den letzten Jahren zu einer steigenden Anzahl von Entwicklern und Nutzern der Plattform geführt hat.

Aktuell wird DOT mit 6,30 $ bewertet – ein deutlicher Rückgang gegenüber dem bisherigen Allzeithoch von 53 $. Das Projekt gilt jedoch weithin als eine der besten Blockchain-Lösungen für Interoperabilität und bietet daher eine gute Option für Anleger, die heute eine Kryptowährung für eine langfristige Investition suchen. Das Polkadot-Netzwerk besitzt das Potenzial, Blockchain-Nutzer auf globaler Ebene zu erreichen, was es zu einer großartigen Investition für langfristiges Wachstum macht.

4. Decentraland (MANA)

Was ist MANA?

Decentraland ist eine auf der Ethereum-Blockchain basierende dezentrale Plattform für virtuelle Realität. MANA, die digitale Währung von Decentraland, dient als Zugang zur Decentraland-Plattform und als Tauschmittel innerhalb der Plattform. Innerhalb des Decentraland-Marktplatzes können Nutzer eine Reihe von non fungible Tokens (NFTs) kaufen und verkaufen, darunter Avatare, Kleidungsstücke und viele weitere anpassbare Gegenstände für die Nutzung im Metaverse.

Decentraland ermöglicht es seinen Nutzern zudem, virtuelle Grundstücke zu erwerben. Jeder kann ein virtuelles Grundstück im Metaversum kaufen und dieses mit einzigartigen 3D-Szenen mit Inhalten wie Musik, Kunst, Spielen oder allem, was die Fantasie hergibt, füllen. Dank der Möglichkeit, innerhalb des Decentraland-Metaversums persönliche Inhalte zu erstellen, können die Nutzer eine Vielzahl unterschiedlicher Inhalte nutzen.

Zusätzlich ermöglicht Decentraland seinen Nutzern, mit ihren Kreationen Geld zu verdienen, indem sie an verschiedenen Events teilnehmen oder ihre Kunstwerke und virtuellen Grundstücke verkaufen. Zu den besagten Events gehören NFT-Kunstausstellungen, Krypto-Casinos, Play-to-Earn-Spiele und vieles mehr.

Warum MANA kaufen?

Decentraland ist ein weiteres gutes Beispiel dafür, wie die Blockchain-Technologie die Art und Weise, wie Menschen interaktive Medienplattformen nutzen und erleben, revolutioniert. Aus diesem Grund erfährt das Unternehmen auch eine starke Rückendeckung durch institutionelle Anleger. Da Decentraland seinen Nutzern große Freiheiten einräumt, hat es sich zu einer weitläufigen Virtual-Reality-Welt entwickelt, die sowohl Arbeits- als auch Freizeitmöglichkeiten bietet.

Das Allzeithoch erreichte MANA während des Bullenmarktes im Jahr 2021, als es auf fast 5 $ pro Token kletterte. Auch wenn die jüngste Kursentwicklung für MANA ungünstig war, bleibt sie eine der besten Kryptowährungen für langfristige Investitionen. Und der Token dürfte von seinem aktuellen Kurs von 0,60 $ aus noch erheblich steigen.

5. Binance-Münze (BNB)

Was ist BNB?

Binance Coin (BNB) ist die native Kryptowährung für das Binance-Ökosystem. Sie dient in erster Linie dazu, Transaktionen über die Binance Chain, die dezentrale Binance-Börse (DEX) und die Binance CEX – eine der größten zentralen Börsen im Web3 – zu ermöglichen. Mit dem BNB können die Nutzer ihre Handelsgebühren optimieren und die Zahlungen von Transaktionsgebühren auf der Binance Chain durchführen.

Der systeminterne Nutzen von BNB innerhalb des Binance-Ökosystems ist immens. Der Token ist einer der wichtigsten Akteure im Web3 und hat ein immenses Wachstumspotenzial. Durch die Größe der CEX-Nutzerbasis, sowohl in Bezug auf die Nutzerschaft als auch auf das tägliche Handelsvolumen, ermöglicht Binance Chain eine schnell wachsende Zahl von Transaktionen und neuen Projekten.

Ursprünglich wurde Binance Chain als eine Abspaltung von Ethereum geschaffen, was bedeutet, dass es mit EVM kompatibel ist. Mit Hilfe der Programmiersprache Solidity können Entwickler benutzerdefinierte dApps auf dem Netzwerk starten, was mit der Zeit zu einer noch größeren Akzeptanz des Ökosystems führen könnte.

Warum BNB kaufen?

BNB hat durch den Erfolg von Binance Exchange, der mittlerweile größten CEX im Web3, einen dramatischen Wertzuwachs erfahren. Das Ökosystem von Binance ist schnell, sicher und kostengünstig und wird mit der fortschreitenden Blockchain-Technologie eine ständig wachsende Zahl von Nutzern anziehen.

Zurzeit wird BNB bei $300 gehandelt, aber viele erwarten, dass es während der bevorstehenden Krypto-Bullenmärkte die $1000-Marke überschreiten wird. Damit ist BNB eine der besten Kryptowährungen für langfristige Investitionen. Für alle, die heute eine Kryptowährung mit Blick auf langfristige Renditen kaufen möchten, könnte Binance Coin die perfekte Wahl sein.

6. ChainLink (LINK)

Was ist LINK?

ChainLink, oder kurz LINK, ist ein dezentrales Oracle-Netzwerk, das speziell entwickelt wurde, um die Lücke zwischen externen Datenquellen (bekannt als „Oracles“) und Blockchains zu schließen. Die innovative Technologie von ChainLink entkoppelt Oracles von Smart Contracts und ermöglicht es so Entwicklern ohne eine direkte Interaktion mit Smart Contracts neue benutzerdefinierte Integrationen zu erstellen.

Mit seiner offiziellen Einführung im Jahr 2017 war ChainLink einer der ersten Blockchain-Dienste und hat sich seitdem zu einem festen Bestandteil des Blockchain-Ökosystems entwickelt. Die Lösungen von ChainLink bieten eine sichere und zuverlässige Quelle von Off-Chain Daten für Smart Contracts, die für eine Vielzahl von Anwendungen genutzt werden können. Darunter zum Beispiel die Nachverfolgung von Lieferketten, Vermittlungsdienste, Finanzinstrumente, Zahlungssysteme und mehr.

Die ChainLink-Technologie hat die Art und Weise, wie Entwickler und Unternehmen in allen Branchen mit Blockchain-Netzwerken interagieren, revolutioniert. Sie hat dank ihrer Fähigkeit, Off-Chain-Daten auf der Kette aufzuzeichnen, die Zahl der Anwendungsfälle für Blockchain erhöht, wodurch eine noch größere Smart-Contract-Funktionalität ermöglicht wird.

Warum LINK kaufen?

LINK hat in den vergangenen Jahren einen rasanten Erfolg erlebt und sich gemessen an der Marktkapitalisierung zu einem der führenden Blockchain-Projekte entwickelt. Dank seiner einzigartigen und innovativen Blockchain-Lösung ist es eine der besten langfristigen Investitionen und es wird erwartet, dass es in den kommenden Monaten und Jahren weiter steigen wird.

Aktuell ist der Token nach einem Rückgang von seinem bisherigen Allzeithoch über der 50-Dollar-Marke nur noch 7,40 $ wert. Dies könnte ein großartiger Startpunkt für alle sein, die eine Kryptowährung für den langfristigen Kauf suchen, zumal LINK in naher Zukunft neue Höchststände erreichen könnte.

7. UniSwap (UNI)

Was ist UNI?

UniSwap ist eine auf Ethereum basierende dezentrale Kryptowährungsbörse mit einem automatisierten Handelssystem, das es den Nutzern ermöglicht, Token effizient zu tauschen und zu handeln. Mit der Einführung im Jahr 2018 setzte UniSwap neue Maßstäbe für Kryptowährungsbörsen und bot einen schnellen und einfachen Zugang zur Welt der Kryptowährungen, ohne die Anmeldung eines Kontos oder die Angabe persönlicher Daten.

Mit dem UniSwap-eigenen Token UNI erhalten die Nutzer verschiedene Vorteile und Belohnungen, wie z.B. reduzierte Gebühren beim Handel und Stimmrechte. Die Plattform UniSwap hat sich in den letzten Jahren schnell zu einer der beliebtesten und zuverlässigsten Börsen im Bereich der dezentralen Finanzen entwickelt und begeistert immer mehr Menschen für die Welt der Blockchain-Technologie.

Die dezentrale Börse stützt sich auf Liquiditätspools, anstelle eines Orderbuchs. In diese Pools kann gegen eine Gebühr jeder Gelder einbringen und entnehmen. Zudem ermöglicht UniSwap seinen Nutzern, über UniLend Renditen aus den Liquiditätspools von UniSwap zu erwirtschaften. Mit UniLend kann Yield Farming mit effizientem Risikomanagement betrieben werden, so dass die Nutzer auf einfache Weise eine stabile Rendite auf ihre Krypto-Assets erzielen können.

Warum UNI kaufen?

UniSwap zählt zu den wichtigen Diensten im Ethereum-Ökosystem, der zweitgrößten Kryptowährung und dem größten Netzwerk von Anwendungen im Web3. Der dezentrale Handel (DEX) unterstützt führende Layer-2-Blockchains wie Arbitrum, Optimism und Polygon und dürfte in den kommenden Jahren eine wichtige Rolle für alle Blockchain-Nutzer spielen.

Auf dem Höhepunkt erreichte der UNI-Token einen Wert von 42 $. Momentan liegt der Preis deutlich darunter. Dies macht ihn zu einer der besten langfristigen Kryptowährungen, da er innerhalb von Web3 ein einzigartiges Problem löst und derzeit für einen attraktiven Preis zu haben ist.

8. Ethereum (ETH)

Was ist ETH?

Ethereum (ETH) ist eine Open-Source-Blockchain, die die Entwicklung von dApps unterstützt. Unter Ethereum versteht man nicht nur eine Kryptowährung, sondern auch eine virtuelle Computerumgebung, in der intelligente Verträge automatisch Blockchain-Transaktionen ausführen. Das ermöglicht es, viele andere Coins und Anwendungen im Netzwerk zu betreiben.

Ethereum war die erste Blockchain, die es Entwicklern ermöglichte, ihre eigenen Token zu erstellen, womit das Projekt den Fortschritt im gesamten Kryptobereich vorangetrieben hat. Für diesen Prozess wird die Ethereum Virtual Machine verwendet, die ebenfalls zur Erstellung von Smart Contracts, dApps, DAOs und den meisten anderen Diensten innerhalb des Web3-Ökosystems genutzt wird.

Unterstützt wird EVM von Avalanche, Polkadot, Polygon, Optimism, Arbitrum, Binance Smart Chain, Shiba Inu, Dogechain und vielen weiteren unabhängigen Blockchain-Netzwerken. Die Plattform verwendet die Programmiersprache Solidity und bietet eine Vielzahl nützlicher Tools, mit denen Entwickler Anwendungen auf der Blockchain erstellen können.

Mittlerweile gibt es im Ethereum-Ökosystem fast 2000 unabhängige Blockchain-Projekte, die alle voll funktionsfähige Anwendungen veröffentlicht haben. Diese Programme funktionieren auf die gleiche Weise wie herkömmliche Webanwendungen, mit dem Unterschied, dass sie dezentralisierte Technologien nutzen, um viele der Nachteile zu vermeiden, die mit zentralisierten Webdiensten verbunden sind. Dazu zählen zum Beispiel Tracking, Eingriffe in die Privatsphäre und versteckte Gebühren.

Warum ETH kaufen?

Gemessen an der Marktkapitalisierung ist Ethereum die zweitgrößte Kryptowährung, was zum großen Teil daran liegt, dass sein Ökosystem Tausende von unabhängigen Krypto-Projekten unterstützt. Außerdem kann Ethereum als Tauschmittel, als Wertanlage, als Investition in die Zukunft dezentraler Dienstleistungen und zum Begleichen von Transaktionskosten bei der Interaktion mit einer Vielzahl von Blockchains verwendet werden. All dies macht sie zu einer guten Wahl für langfristige Investoren.

In der Spitze erreichte ETH im Jahr 2021 fast $5000. Da es sich bei Ethereum um eine wichtige Stütze handelt, konnte der Wert während des Börsencrashs im Jahr 2022 größtenteils gehalten werden. Jetzt ist das Ethereum-Netzwerk dank „The Merge“ schneller und wirtschaftlicher als je zuvor, und es sieht daher wie eine der besten Kryptowährungen für langfristige Investitionen aus.

9. Solana (SOL)

Was ist SOL?

Solana ist eine öffentliche Blockchain, die im Vergleich zu älteren Blockchains mit einer höheren Skalierbarkeit aufwartet. Anfänglich wurde sie, dank ihrer Fähigkeit, bis zu 50.000 Transaktionen pro Sekunde (TPS) zu verarbeiten, in Kombination mit Smart-Contract-Funktionen, als „Ethereum-Killer“ vermarktet. Smart Contracts auf Solana werden anstatt mit Solidity mit Rust programmiert, wodurch das Netzwerk komplexere Anwendungen unterstützen kann.

Das Netzwerk Solana bietet Zuverlässigkeit, Sicherheit und globale Abdeckung und ist zudem schneller als viele vergleichbare Protokolle. Dank seines innovativen Konsensmechanismus und des effizienten Daten-Sharding-Frameworks garantiert es Blockproduktionszeiten im Millisekundenbereich. Die Kombination von Proof-of-Stake und Proof-of-History war ausschlaggebend dafür, dass Solana zu einer der führenden Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung wurde.

Solana hat es sich zur Aufgabe gemacht, Entwicklern ein Betriebssystem zur Verfügung zu stellen, das mit der Nachfrage skalieren kann und einen hohen Durchsatz bietet, um die schnell wachsende Nachfrage nach Blockchain-Diensten zu unterstützen. Dank seiner einzigartigen Kombination aus Geschwindigkeit und Skalierbarkeit ist es eine leistungsstarke Plattform für alle modernen dApps.

Warum SOL kaufen?

Solana fördert die Akzeptanz bei den Nutzern, indem es reale Güter und Dienstleistungen auf den Markt bringt, darunter zum Beispiel ein Mobiltelefon, das perfekt für Blockchain geeignet ist. Der Großteil der mobilen Systeme basiert auf zentralisierten Netzwerken, wodurch Transaktionen auf der Blockchain aufgrund der integrierten Steuern, die bei In-App-Mikrotransaktionen bis zu 30 % betragen können, erschwert werden. Solana kann helfen, dieses Problem zu lösen, indem es eine Blockchain-kompatible Alternative anbietet.

Im Jahr 2021 erreichte der Preis von Solana einen Wert von über 200 $, verlor aber im Laufe des Jahres 2022 einen erheblichen Teil seines Wertes – teilweise aufgrund des Zusammenbruchs von FTX, da sowohl FTX als auch Alameda Research wichtige Geldgeber des Solana-Ökosystems waren. Der aktuelle Kurs von Solana könnte, da er sich zu einem der wichtigsten digitalen Vermögenswerte entwickeln könnte, hohe Renditen bringen. Was Solana zu einer der besten Kryptowährungen macht, in die man 2023 auf lange Sicht investieren kann.

10. Shiba Inu (SHIB)

Was ist SHIB?

SHIB, ist eine von Ethereum abgeleitete Blockchain, die in der Krypto-Sphäre aufgrund ihrer einzigartigen Fähigkeiten als Meme-Münze populär geworden ist. Shiba Inu unterstützt viele nützliche dezentrale Finanzdienstleistungen, darunter Liquiditätsprotokolle wie ShibaSwap, bei denen die Nutzer von Yield Farming profitieren und so eine konstante Rendite auf digitale Vermögenswerte erzielen können.

Des Weiteren ist das Netzwerk mit der Ethereum Virtual Machine (EVM) kompatibel, die es Entwicklern ermöglicht, Smart Contracts und benutzerdefinierte dApps auf dem Netzwerk zu erstellen. Über die Plattform wird eine immer größere Anzahl von Anwendungen angeboten, darunter etwa das Shibaverse – ein Metaverse, in dem sich Shiba Inu-Inhaber online vernetzen können.

Beim Vergleich mit anderen Meme-Münzen sticht SHIB durch seine EVM-Kompatibilität hervor. Dies unterscheidet sich von Dogecoin und den meisten anderen Meme-Münzen, die keinen Nutzen haben und ihren Wert in erster Linie als lustige Transaktionsmethode auf der Blockchain oder als Mittel zum Glücksspiel ableiten – was man jedoch auch nicht unterschätzen sollte.

SHIB hingegen könnte, da es sich um eine eigenständige Layer-1-Blockchain handelt, in den kommenden Jahren eine wachsende Zahl von Anwendungen unterstützen. Sie verwendet das ursprüngliche Proof-of-Work-Protokoll von Ethereum, was sie sehr sicher und zu einem extrem liquiden Netzwerk macht, das schnellere und günstigere Transaktionen ermöglicht.

Warum SHIB kaufen?

Mit Shibarium bringt Shiba Inu eine Layer-2-Skalierungslösung auf den Markt, die dazu beitragen wird, dass die Blockchain mehr Anwender unterstützen kann. Diese Funktion könnte ein wichtiger Faktor sein, wenn das Netzwerk seine Dienste einer größeren Zahl von Nutzern anbieten möchte, da es die Anzahl der im Netzwerk verfügbaren Anwendungen ohne Leistungseinbußen erweitern kann.

Der aktuelle Kurs von SHIB liegt bei $0,0000124. Zwar liegen zwischen dem aktuellen Kurs von SHIB und seinem Allzeithoch große Unterschiede, doch können Anleger immer noch einen beträchtlichen Gewinn erzielen, denn Shiba Inu bleibt eine der besten Kryptowährungen die man für langfristige Investitionen in Betracht ziehen sollte.

11. ApeCoin (APE)

Was ist APE?

Die dezentrale autonome Organisation (DAO) ApeCoin will die Zukunft der dezentralen Gemeinschaften fördern. Der native Token APE fungiert als Governance-Token für die DAO und für die ApeCoin Foundation, die von der DAO unter anderem mit der finanziellen Unterstützung von Metaverse-Projekten beauftragt ist.

Inspiriert wurde das Projekt durch die NFT-Kollektion Bored Ape Yacht Club (BAYC) von Yuga Labs, die ein enges Kollektiv von Liebhabern digitaler Kunst schuf, die auch heute noch in den sozialen Medien aktiv sind. BAYC wurde dank der Seltenheit des Besitzes zu einer der wertvollsten NFT-Sammlungen. Die Seltenheit ist eine ähnliche treibende Kraft, die auch den Wert von Designerkleidung, Sportwagen und anderen Luxusartikeln ausmacht.

Das ApeCoin-Ökosystem soll die Expansion eines dezentralen Netzwerks von Gemeinschaften fördern, die sich für ein gemeinsames Ziel zusammenschließen. Ein Schlüsselprojekt ist Otherside – eine kolossale Open-World-Metaverse-Spielplattform. Dieses Metaverse soll sich in den kommenden Jahren zu einem Zentrum sozialer Aktivitäten entwickeln, in dem sich Gleichgesinnte unabhängig von ihrem geografischen Standort zusammenfinden können.

Warum APE kaufen?

APE ist ein vielversprechender Token, da er eine wichtige Bewegung repräsentiert, die eine äußerst disruptive Entwicklung vorantreibt, die die online Landschaft für immer verändern könnte. Nach seiner Markteinführung im Jahr 2022 gewann APE schnell an Zugkraft und wurde gemessen an der Marktkapitalisierung schon im selben Jahr zu einer der Top 50 Kryptowährungen.

Der aktuelle Kurs von APE liegt bei 5 $ und damit unter seinem Allzeithoch von 23 $. APE wurde im Jahr 2022 während einer extremen Volatilität und einer Reihe von Marktabstürzen eingeführt und hat daher noch keinen Krypto-Bullenmarkt erlebt. Infolgedessen ist APE aktuell zweifellos eine der besten langfristigen Krypto-Investitionen, da sie in den kommenden Jahren in eine Preisfindung eintreten und deutliche Kursgewinne erzielen könnte.

12. Cardano (ADA)

Was ist ADA?

Cardano (ADA) setzt auf eine dezentralisierte, öffentliche Blockchain, die sichere, unveränderliche Transaktionen und vielseitige, nicht verpflichtende Smart Contracts ermöglicht. Mithilfe von ADA, seinem nativen Token, können Werte sofort und sicher weltweit zu geringeren Kosten als mit herkömmlichen Methoden übertragen werden.

Das System nutzt einen Proof-of-Stake-Konsensalgorithmus, der Nutzer belohnt, die ADA-Token einsetzen, um Transaktionen zu validieren. Cardano zählt zu den ersten Kryptowährungen, die einen Proof-of-Stake-Konsensmechanismus verwendet haben, was dazu führte, dass die Blockchain von Cardano bei seiner Einführung als eine der leistungsstärksten galt.

Insgesamt bietet Cardano eine zugängliche und energieeffiziente Distributed-Ledger-Technologie (DLT), die die Entwicklung von kundenspezifischen Anwendungen unterstützt. Innerhalb des Ökosystems gibt es DeFi-Protokolle, die es jedem ermöglichen, eine breite Palette von Finanzdienstleistungen ohne bürokratische Hindernisse zu nutzen. Darunter etwa Blockchain-basierte Spiele sowie andere digitale Vermögenswerte und digitale Kunstwerke.

Warum ADA kaufen?

Die Einführung von Hydra, einer einzigartigen Skalierbarkeitslösung, die den Transaktionsdurchsatz von Cardano auf 1 Million Transaktionen pro Sekunde erhöhen könnte, steht kurz bevor. Dies würde Cardano zu einer der schnellsten EVM-kompatiblen Blockchains im Web3 machen. Und könnte mit der Zeit zu erheblichen Wertsteigerungen führen.

Beim aktuellen Preis von 0,35 $ sieht ADA wie einer der besten Krypto-Token aus, in den man aktuell investieren kann. Nach Marktkapitalisierung gehört ADA weiterhin zu den Top 10 der Kryptowährungen und dürfte in den kommenden zehn Jahren weiter wachsen.

Wie wählt man die beste langfristige Kryptowährung für sein Portfolio aus:

Risikomanagement ist der Schlüssel für Investitionen in jede Anlageklasse, aber das gilt ganz besonders für die Welt der Kryptowährungen. Die Zahl der Token geht in die Tausende, und die Unterschiede zwischen ihnen sind oft unklar.

Wenn man beispielsweise in Bitcoin oder Ethereum investieren möchte, sollte der Anleger wissen, dass sich die Ziele dieser beiden Währungen stark unterscheiden. Das Gleiche gilt für die meisten Token in Web3.

Bei der Entscheidung, in welche Kryptowährung man langfristig investieren möchte, ist es wichtig, dass sich Anleger selbst informieren. Einige wichtige Überlegungen, die man anstellen sollte, sind der Nutzen und die Struktur der Token-Ökonomie, da das Potenzial für zukünftige Renditen sich weitgehend nach diesen Parametern richtet.

Was ist die beste Kryptowährung, die man jetzt kaufen kann?

Eine der aufregendsten neuen Entwicklungen im Web3 ist im Moment AltSignals . Der mit Spannung erwartete Token-Presale für $ASI wird dem Projekt helfen, die Art und Weise zu revolutionieren, in der die Menschen auf den Kryptomärkten handeln.

AltSignals kombiniert Tools der künstlichen Intelligenz mit einer Reihe von Preisindikatoren, um äußerst präzise Handelssignale zu liefern. Dies verschafft ihm einen äußerst attraktiven Nutzen, und seine deflationäre Token-Ökonomie verleiht dem ASI-Token ein großes Potenzial für zukünftige Renditen und Gewinne.

Häufige Fragen zu Kryptowährungen

Muss man auf Kryptowährungen Steuern zahlen?

Die Steuergesetzgebung hängt von dem Land ab, in dem ein Anleger lebt. In einigen Ländern sind die Steuern auf Kapitalerträge niedriger als in anderen. In einigen Ländern gilt sogar ein Steuersatz von 0 % auf alle Kryptoerträge. In den meisten Ländern ist es jedoch erforderlich, dass Anleger ihre Erträge angeben, damit ein Teil davon versteuert werden kann.

Wie unterscheidet sich der Handel mit Kryptowährungen vom Handel mit Aktien?

Kryptowährungen sind im Vergleich zu Aktien in der Regel sehr instabil, allerdings gibt es nur wenige Unterschiede in Bezug darauf, was den Markt in Bewegung bringt. Kryptowährungen gelten weithin als spekulativere Versionen traditioneller Technologie-Aktien, sodass eine Investition in die digitale Anlageklasse mit einem höheren Risiko verbunden ist.

Für Anleger mit einer geringeren Risikotoleranz sind Investitionen in traditionelle Aktien und Anleihen oder der Handel mit Fiat-Währungen eine gute Möglichkeit, eine stabile Rendite zu erzielen.

Gibt es börsengehandelte Kryptowährungsfonds?

Ja, es gibt zahlreiche ETFs auf Basis von Kryptowährungen. Diese können langfristig stabile Renditen liefern, da professionelle Händler das verwaltete Anlageportfolio kontinuierlich absichern, handeln und neu ausbalancieren.

Sind Kryptowährungen immer noch eine gute, langfristige Investition?

Kryptowährungen gewinnen immer mehr an Bedeutung und sind erst seit kurzem in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Transaktionen auf der Blockchain ermöglichen sofortige, grenzüberschreitende Zahlungen zu geringeren Kosten im Vergleich zu herkömmlichen Methoden. Dies und eine wachsende Zahl von Anwendungsfällen für die Distributed-Ledger-Technologie sprechen für ein anhaltendes Wachstum der Kryptowährungsmärkte in den kommenden Jahren.

Wie viel werden Kryptowährungen in 5 Jahren wert sein?

Die Marktkapitalisierung aller Kryptowährungen wird voraussichtlich innerhalb von 5 Jahren die Marke von 10 Billionen Dollar überschreiten..

Welche Kryptowährung wird im Jahr 2023 boomen?

Im Jahr 2023 könnten viele Kryptowährungen an Wert gewinnen. Die wichtigsten Entwicklungsbereiche sind jedoch Blockchain, KI, Gaming und NFTs. Anleger, die auf der Suche nach großen Gewinnen sind, sollten auf die am schnellsten wachsenden Sektoren von Web3 achten. Denn in diesem Bereich verfügen viele Kryptowährungsprojekte über ein großes Wachstumspotenzial.

Die Teilnahme am Metacade Presale ist hier möglich.