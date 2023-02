Diese 5 langfristigen Krypto-Projekte werden im Jahr 2023 boomen

Es ist kein Geheimnis, dass die Kryptomärkte den Sturm des Jahres 2022 nur schwer überstanden haben. FTX, das jüngste namhafte Kryptounternehmen, das in Konkurs ging, und die allgemeine Weltwirtschaftslage trugen zur aktuellen Baisse bei. Für Investoren ist es eine Herausforderung zu wissen, wo sie ihr Geld sicher und renditeträchtig anlegen können. Die gute Nachricht ist, dass sich der Kryptomarkt im Jahr 2023 voraussichtlich erholen wird und einige Metaverse-Krypto-Projekte in die Höhe schnellen werden.

Hier sind fünf der wichtigsten langfristigen Krypto-Projekte, die dieses Jahr wahrscheinlich boomen werden:

Metacade (MCADE)

Decentraland (MANA)

Shiba Inu (SHIB)

The Sandbox (SAND)

Polygon (MATIC)

1. Metacade (MCADE) – Das Top-Langzeit-Krypto-Projekt im Jahr 2023

Metacade schafft die größte Web3-Gaming-Arcade im Metaverse und bietet Spielbegeisterten einen Community-Hub, in dem sie mit Gleichgesinnten abhängen können, während sie das umfangreichste Angebot an Blockchain-basierten Play-to-Earn (P2E) Videospielen spielen. Spieler/innen können zwanglos gegen Freunde und Familie spielen oder an P2E-Turnieren teilnehmen, bei denen sie lukrative Kryptopreise gewinnen können.

MCADE-Token-Inhaber/innen können neben der primären Funktion der Plattform als P2E-Gaming-Hub auch auf verschiedenen anderen Wegen passives Einkommen erzielen. Die Create2Earn-Initiative belohnt Nutzer/innen für ihre soziale Interaktion mit der Community, indem sie Spielberichte schreiben, Spieltipps an andere Nutzer/innen weitergeben, Alpha teilen und an regelmäßigen Live-Chats der Community teilnehmen.

Zu den weiteren Einkommensquellen, die durch die autarke Wirtschaft der Plattform finanziert werden, gehört Compete2Earn, das es Spielern ermöglicht, MCADE-Token einzusetzen, um an Online-Turnieren und Gewinnspielen teilzunehmen. Ab dem ersten Quartal 2024 wird Metacade im Rahmen der Work2Earn-Initiative eine Jobbörse einrichten, auf der Community-Mitglieder die neuesten und besten Web3- und GameFi-Jobs finden können.

Metacade bietet seinen Mitgliedern nicht nur die Möglichkeit, Geld zu verdienen, sondern will mit seinem bahnbrechenden Metagrants-Programm auch die Innovation in der Metaverse-Gaming-Industrie fördern. Angehende Spieleentwickler können Krypto-Finanzierungen erhalten, um die Produktion neuer exklusiver Titel zu unterstützen, über die ihre Kollegen und die anderen MCADE-Token-Inhaber abstimmen. Dies ist Teil der Demokratisierung von Metacade, die dazu führen wird, dass Metacade bis zum vierten Quartal 2024 zu einer vollwertigen dezentralen autonomen Organisation (DAO) wird.

Warum MCADE kaufen?

Die Presale-Veranstaltung von Metacade wurde vor kurzem gestartet und hat bereits ein enormes Interesse bei den Investoren geweckt: Die ersten Presale-Phasen waren innerhalb weniger Wochen ausverkauft. Diese Dynamik hat auch in den folgenden Phasen nicht nachgelassen, was es zu einer erstklassigen Investitionsmöglichkeit für eifrige und frühe Investoren macht.

Prognosen gehen davon aus, dass der Wert des MCADE-Tokens in die Höhe schießen wird, da der Andrang auf die Token nach dem Presale zunehmen wird, was Metacade zu einem der besten Kryptos macht, die man jetzt kaufen kann.

2. Decentraland (MANA) – Dezentrales virtuelles Immobilienprojekt, das im Jahr 2023 wieder aufleben soll

Decentraland ist ein etabliertes Metaverse und ein digitales Immobilienprojekt, das es den Nutzer/innen ermöglicht, digitale Grundstücke zu erwerben und verschiedene 3D-Erlebnisse zu bauen, die auf verschiedene Weise monetarisiert werden können. Zu den Nutzungsmöglichkeiten für LAND-Grundstücke gehören Spiele, digitale Tagungsräume und Online-Kunstausstellungen. Der Nutzung eines LAND-Grundstücks sind kaum Grenzen gesetzt, sodass eine riesige virtuelle Welt entsteht, die andere Spieler/innen frei erkunden können.

Jedes digitale Grundstück wird als NFT auf dem Online-Marktplatz gekauft, verkauft und gehandelt, wobei jedes Grundstück eine Fläche von 256 Quadratmetern umfasst. Das Metaverse von Decentraland beherbergt 90.000 dieser digitalen Grundstücke, von denen jedes einzelne bebaut werden kann, um anderen Nutzern ein einzigartiges Erlebnis zu bieten.

Warum MANA kaufen?

Decentraland ist in letzter Zeit in die Kritik geraten, weil Nutzer/innen sich fragen, ob sie für die relativ teuren Grundstücke ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis erhalten. Um dem entgegenzuwirken, ist für 2023 die Einführung des SDK 7 geplant, das die Leistung der Plattform verbessern wird, während im zweiten Quartal ein neuer DCL-Editor veröffentlicht werden soll, der das Multiplayer-Spielerlebnis revolutionieren wird.

Der native MANA-Token wird verwendet, um Transaktionen auf dem Marktplatz zu erleichtern und von den Nutzern für Erlebnisse innerhalb des Metaverse zu bezahlen. Decentraland ist nach wie vor eine der größten Metaverse-Plattformen in der Web3-Welt, mit einer Marktkapitalisierung von fast 10 Mrd. US-Dollar.

Die Preisprognose von Decentraland deutet darauf hin, dass die Pläne der Plattform für 2023 zusammen mit den nahezu unbegrenzten Nutzungsmöglichkeiten ihrer digitalen Grundstücke dazu führen werden, dass der Coin in den nächsten Jahren von seinem aktuellen Wert von 0,441257 $ auf sein früheres ATH von 3,28 $ während der Hausse von 2021 ansteigen wird.

3. Shiba Inu – Meme Coin mit einer treuen Anhängerschaft, die bis 2023 wachsen wird

Shiba Inu wurde mit 410 Billionen SHIB-Tokens, die an die Brieftasche des Ethereum-Gründers Vitalik Buterin geschickt wurden, unter großem Medienrummel eingeführt. Buterin verbrannte 90 % des erhaltenen Angebots, also fast die Hälfte des gesamten SHIB-Token-Angebots im Wert von 6,7 Milliarden Dollar.

Dass der SHIB Meme Coin so schnell ins Bewusstsein der Krypto-Fans gelangte, hat Shiba Inu eine treue und engagierte Anhängerschaft beschert. Shiba Inu gilt als hervorragender Einstiegspunkt für alle, die neu im Bereich der Kryptowährungen sind. Zu den Zukunftsplänen von Shiba Inu gehört ein Metaverse, das es den Mitgliedern der Community ermöglicht, in der virtuellen Realität zu interagieren.

Außerdem wird für Shiba Inu eine Layer-2-Skalierungslösung mit dem Namen Shibarium entwickelt. Das Unternehmen behauptet, dass Shibarium schnellere und billigere Transaktionen ermöglichen wird als die derzeitige Ethereum Layer-1 Lösung. Shiba Inu hofft, dass dies mehr dApps dazu ermutigt, auf Shibarium aufgebaut zu werden, um den Inhabern des SHIB-Tokens mehr Wert zu bieten.

Warum SHIB kaufen?

Mitglieder der Shiba Inu-Gemeinschaft haben bereits die Möglichkeit, das Metaverse zu erkunden, indem sie NFT-Kunstgalerien erkunden und eine Auswahl an DeFi-Produkten nutzen. Shibarium wird das Shiba Inu-Ökosystem jedoch grundlegend verändern und mit anderen großen Blockchain-Anbietern in Einklang bringen.

Das sind aufregende Neuigkeiten für die Inhaber/innen von SHIB Coins, die derzeit kaum einen Nutzen haben. Da der Token derzeit bei 0,000010 $ gehandelt wird, haben neue Investoren, die einen ausgezeichneten Wert suchen, eine hervorragende Gelegenheit, von dem Boom zu profitieren, während Shiba Inu sich in neue Bereiche des Kryptomarktes entwickelt und seine Plattform um Funktionen und Nutzen erweitert. Daher ist SHIB eine der besten Kryptowährungen, die man jetzt kaufen kann, und eine großartige langfristige Krypto Option.

4. The Sandbox (SAND) – Das von Prominenten unterstützte Metaverse-Kryptoprojekt zieht auch 2023 großes Interesse auf sich

Auf den ersten Blick bietet The Sandbox ein ähnliches Angebot wie Decentraland: ein Metaverse-Kryptoprojekt, das es den Nutzern ermöglicht, Online-Erfahrungen in einer riesigen digitalen Welt zu schaffen. Der Unterschied zwischen den beiden Projekten liegt in den unvergleichlichen Tools zur Erstellung von User-generated-Content (UGC), mit denen jeder fesselnde und attraktive Inhalte und Spielerlebnisse zur Monetarisierung erstellen kann.

Das Online-Toolkit von The Sandbox ist ein intuitives Plug-and-Play-Tool, d.h. die Nutzer/innen brauchen kein Programmierdiplom, um ihren eigenen UGC zu erstellen. Einmal erstellt, kann dieser UGC auf dem Online-Marktplatz verkauft, gehandelt und gekauft werden, sodass die Spieler/innen ihre Kreationen zu Geld machen können. Das Sandbox-Metaversum hat die Möglichkeit, sich endlos zu erweitern.

SAND ist der native Token für das Metaverse und wird für den Kauf digitaler Grundstücke, alle Käufe auf dem Marktplatz und als Währung für Online-Erlebnisse verwendet. Außerdem können die Nutzer/innen damit im Rahmen der Sandbox DAO über Governance-Vorschläge abstimmen.

Warum SAND kaufen?

Seit der Veröffentlichung von Minecraft sind UGC-Spiele in der Gaming-Community äußerst beliebt, was sich mit Roblox fortsetzt und nun auch im Metaverse-Gaming Einzug hält. Die Sandbox baut auf dem Roblox-Angebot auf und ermöglicht es den Nutzern, ihr UGC zu monetarisieren und SAND-Token zu verdienen, die gegen reale Einnahmen getauscht werden können.

Gemessen an der Marktkapitalisierung ist SAND nach wie vor eines der wichtigsten langfristigen Krypto-Projekte. Mit der Unterstützung von großen Namen wie Snoop Dogg, Warner Music, Paris Hilton und Gucci wird es voraussichtlich weiter an Popularität gewinnen. Wie bei der Preisvorhersage von Decentraland deuten die Prognosen darauf hin, dass der aktuelle Wert von SAND, der bei 0,554182 $ liegt, hervorragend ist und den Anlegern einen hervorragenden Wert für 2023 und darüber hinaus bietet.

5. Polygon (MATIC) – Layer-2-Blockchain-Skalierungslösung mit einer großen Zukunft im Jahr 2023

Polygons Layer-2-Skalierungslösung für die Ethereum-Blockchain hat seit ihrer Veröffentlichung eine beachtliche Fangemeinde gewonnen, und die Ersteller von dApps strömen zu dieser Lösung. Transaktionen auf Polygons Netzwerk sind schnell, günstig und ermöglichen es dApps, eine große Anzahl von Nutzern zu unterstützen, ohne dass die Leistung des Netzwerks beeinträchtigt wird.

Für das Jahr 2023 plant Polygon, eine ähnliche Skalierungslösung für Layer-1-Blockchains zu entwickeln und damit eine neue Welt von potenziellen Kunden zu erschließen. Die Metaverse-Plattform von Polygon bietet dApps Zugang zur Interoperabilität zwischen verschiedenen Blockchains und ist damit eines der führenden Cross-Chain-Netzwerke auf dem Markt.

Darüber hinaus ist Polygons Netzwerk dank seiner hohen Kapazität, Transaktionsgeschwindigkeit und niedrigen Kosten eine beliebte Wahl für P2E-Metaverse-Kryptoprojekte, die den GameFi-Fans ein hervorragendes und erschwingliches Nutzererlebnis bieten.

Warum MATIC kaufen?

Der native MATIC-Token verwaltet das Ökosystem von Polygon. Die Währung wird verwendet, um Transaktionsgebühren zu bezahlen und Netzwerkvalidierer zu belohnen, die die Plattform unterstützen. Inhaber/innen von MATIC-Coins haben außerdem die Möglichkeit, den Coin in die Plattform zu investieren, um eine passive Rendite zu erzielen, wenn der Wert steigt, und den Coin für schnelle und günstige internationale Geldtransfers zu nutzen.

Polygon ist bereits als eines der weltweit führenden Blockchain-Ökosysteme etabliert. Seine Interoperabilität mit Ethereum hat den Kunden geholfen, die Skalierbarkeitsprobleme zu lösen, die Ethereum in der Vergangenheit zu schaffen machten.

Da die Anwendungsfälle für Polygons Lösungen im Jahr 2023 weiter zunehmen werden, ist das Potenzial für den MATIC Coin enorm. Der aktuelle Wert von 0,909795 $ bietet Anlegern, die in den nächsten Jahren Gewinne erzielen wollen, einen hervorragenden Wert und macht ihn zu einem der besten Kryptos, die man jetzt kaufen kann.

Die Metacade-Plattform wird im Jahr 2023 boomen, was sie zu einer hervorragenden Investition macht

Metaverse-Krypto-Projekte waren schon immer solide Investitionen, die vor allem in Bullenmärkten enorme Gewinne einbrachten. Da sich die Kryptomärkte derzeit in einer Baisse befinden, bieten die niedrigen Preise der Coins hervorragende Gewinnchancen für langfristige Investoren.

Der beste unter ihnen ist MCADE, der in der Presale-Phase deutlich unterbewertet zu sein scheint. Das ist eine gute Nachricht für Investoren, denn so können sie günstig in eines der spannendsten Projekte des Metaverse einsteigen und zusehen, wie sich die Gewinne anhäufen, sobald MCADE an die Börsen kommt. Der aktuelle Presale-Preis von $0.013 wird bis zum Ende des Presales auf 0,02 Dollar steigen. Sobald MCADE an die Börse geht, wird er in die Höhe schnellen, was ihn zu einem der besten Kryptowährungen macht, die du jetzt kaufen kannst.