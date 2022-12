Entlarvt: 5 Altcoins, die man im Jahr 2023 langfristig halten sollte

Altcoins weisen von allen digitalen Vermögenswerten die höchsten prozentualen Zuwächse auf. Blockchain-Projekte im Frühstadium haben das Potenzial, im Laufe der Zeit Millionen von Nutzern anzuziehen, und das Innovationsniveau in diesem Bereich ist oft atemberaubend.

Aus diesem Grund sind die aktuellen Preise eine hervorragende Gelegenheit für alle, die auf langfristige Gewinne aus sind, einige Altcoins zu kaufen. Hier ist eine Liste von 5 Altcoin-Prognosen für massive Gewinne bis 2025.

#1 Metacade (MCADE) – Die größte Spielhalle auf der Chain

Überblick

Metacade ist eine brandneue GameFi-Plattform, die bereit zu sein scheint, abzuheben. Das Team baut eine fortschrittliche Play-to-Earn-Plattform auf, die die größte digitale Spielhalle in der Welt des Web3 werden wird. Metacade zielt darauf ab, GameFi-Spieler mit endlosen Verdienstmöglichkeiten zu verbinden und ihnen neue Methoden zur Generierung von Krypto-Belohnungen zu bieten, indem sie einige einzigartige Funktionen nutzen.

Die Plattform zielt darauf ab, eine Drehscheibe für Blockchain-Gaming zu werden, da die Nutzer mit MCADE-Tokens dafür belohnt werden, dass sie alles teilen, was sie über den GameFi-Bereich wissen. Durch das Teilen der neuesten Erkenntnisse, Methoden und Top Play-to-Earn-Titel kann die Metacade-Community ein in MCADE bezahltes Einkommen erzielen. Darüber hinaus wird Metacade die wertvollsten GameFi-Alphas direkt auf der Plattform anzeigen und so allen Blockchain-Spielern einen bequemen Zugang zu den neuesten Informationen bieten.

MCADE-Token-Inhaber können auch darüber abstimmen, welche neuen GameFi-Projekte sie in Zukunft am liebsten spielen würden, und so dazu beitragen, dass die Finanzierung an kreative Entwickler im Rahmen des Metagrants-Programms weitergeleitet wird. Auf diese Weise erhält die Community selbst die Chance, zur Entwicklung einiger der besten aufstrebenden Spieleanwendungen beizutragen, die frisch für die Plattform entwickelt werden.

Die Nutzer können auch MCADE-Token einsetzen, um eine passive Rendite zu erzielen, und sie können über Vorschläge zur Steuerung des Projekts abstimmen, wenn dieses seine späteren Phasen erreicht und zu einer dezentralen autonomen Organisation ( DAO ) wird.

Tokenomics

Es gibt insgesamt 2.000.000.000 MCADE-Token. 70 % dieses Angebots, d. h. 1.400.000.000 MCADE, werden für den Token-Presale freigegeben. Der Presale befindet sich in der frühesten Phase der Investition in Kryptowährungen und hat bei Investoren in GameFi und der weiteren Welt des Web3 große Aufmerksamkeit erregt.

Warum MCADE kaufen?

Metacade verfügt über ein hochqualifiziertes Team, das eine fortschrittliche GameFi-Plattform mit einigen einzigartigen Funktionen entwickelt. Die Spieler können nicht nur auf eine breite Palette verschiedener Play-to-Earn-Titel zugreifen, sondern auch direkt Einfluss auf die Zukunft der GameFi-Branche nehmen, indem sie über Vorschläge zur Unternehmensführung abstimmen und GameFi-Start-ups im Frühstadium finanziell unterstützen.

Das Projekt scheint unter Krypto-Enthusiasten bereits sehr beliebt zu sein, da es sicherlich vielversprechend für die Zukunft ist. MCADE wird zu einem Preis von nur 0,008 $ pro Token eingeführt und dürfte von diesem Niveau aus während des Presale explodieren, wenn sich mehr Investoren beteiligen. Es ist zu bedenken, dass der Presale vor dem öffentlichen IDO stattfindet, was aufgrund des erheblichen langfristigen Potenzials des Projekts einige größere Preisbewegungen von diesem aktuellen Niveau aus bedeuten könnte.

MCADE-Preisprognose 2025: $0,11.

#2 XRP (XRP) – Eine globale Reserve für Finanzinstitute

Überblick

XRP ist eine Kryptowährung, die von Ripple Labs im Jahr 2012 geschaffen wurde. Es ist der native Vermögenswert von XRPL (XRP Ledger), dem von Ripple Labs geschaffenen dezentralen Blockchain-Netzwerk. Das XRP-Protokoll zielt darauf ab, eine schnellere und billigere Möglichkeit zu bieten, Geld weltweit zu versenden. XRP erleichtert nicht nur den grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr, sondern kann von Finanzinstituten auch als Reservewährung verwendet werden.

XRP ist eine der größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung und wird oft in einem Atemzug mit Bitcoin und Ethereum genannt. Sie ist eine der ursprünglichen Kryptowährungen und wurde 3 Jahre nach Bitcoin und 3 Jahre vor Ethereum eingeführt. XRP unterscheidet sich jedoch sowohl in Bezug auf die Technologie als auch auf den Verwendungszweck deutlich von diesen anderen Vermögenswerten, da er als kostengünstige Alternative zu Fiat-Währungen für das Zentralbanksystem konzipiert wurde.

Tokenomics

Das maximale Gesamtangebot an XRP-Tokens beträgt 100.000.000.000. Derzeit sind etwas mehr als 50.000.000.000 Token im Umlauf, was etwa 50 % des Gesamtangebots entspricht. Es gibt einen in das Protokoll integrierten Zeitplan für die Freigabe von 1.000.000.000 XRP-Token pro Monat, der im Dezember 2017 begann.

Warum XRP kaufen?

Da Kryptowährungen und die Blockchain-Technologie weltweit immer mehr an Bedeutung gewinnen, haben Zentralbanken die Einführung digitaler Währungen als Mittel zur Erleichterung grenzüberschreitender Zahlungen in Betracht gezogen. Diese digitalen Währungen sind als CBDCs bekannt, und es wird zunehmend über die Einführung dieser Token in der globalen Wirtschaft gesprochen.

Es wird allgemein angenommen, dass XRP eine wichtige Rolle bei der Erleichterung dieses Übergangs spielen wird. Ein Beweis dafür ist, dass Ripple Labs bereits Partnerschaften mit einigen großen Banken und Finanzinstituten wie Santander, The Bank of England und JP Morgan eingegangen ist.

Der XRP-Token war Gegenstand eines langwierigen Verfahrens mit der SEC, um festzustellen, ob er eine Kryptowährung oder ein Wertpapier ist. Es wird jedoch erwartet, dass dieses Verfahren für XRP positiv endet. Die Preisentwicklung von XRP wurde während des Bullenmarktes 2021 aufgrund des laufenden SEC-Verfahrens etwas gebremst, aber wenn dieses Verfahren abgeschlossen ist, könnte der Himmel für XRP die Grenze sein.

XRP-Preisprognose 2025: 4,42 $

#3 The Graph (GRT) – APIs für Entwickler

Überblick

The Graph ist ein dezentrales Protokoll zur Erstellung von Anwendungen (dApps) auf der Ethereum-Blockchain. The Graph ermöglicht es Entwicklern, Daten von Ethereum mit GraphQL, einer Abfragesprache für APIs , abzufragen. GRT ist das native Token für The Graph, das zur Sicherung des Netzwerks und für den Zugriff auf APIs in der Datenbank verwendet wird.

The Graph ist ein nützliches Werkzeug für Blockchain-Entwickler, da es eine breite Palette von APIs sammelt und zusammenfasst, die als Grundlage für dezentrale Anwendungen im Ethereum-Netzwerk verwendet werden können. The Graph ist ein rein dezentraler Dienst, der durch die Ethereum-Blockchain gesichert ist, was bedeutet, dass kein böswilliger Akteur die in The Graph gespeicherten Daten verändern kann. Außerdem ist er Open Source, was für Transparenz sorgt.

Tokenomics

GRT verfügt über einen Gesamtbestand von 10.000.000.000 Token, von denen derzeit 69 % im Umlauf sind. Der Veröffentlichungszeitplan sieht vor, die verbleibenden Token in regelmäßigen Abständen über die nächsten 10 Jahre freizugeben.

Warum GRT kaufen?

Der Graph erfüllt eine wichtige Funktion im Ethereum-Ökosystem. Da Ethereum Open Source ist und einen erlaubnisfreien Zugang zu Buildern bietet, stellt es auch Open-Source-Tools zur Verfügung, die es jedem ermöglichen, die offiziellen Ressourcen frei zu nutzen.

Der Graph kann diese Funktionalität erweitern und Entwicklern ein umfassendes Toolkit zur Verfügung stellen, das direkt zur Erweiterung des Ethereum-Ökosystems beitragen kann. Im Laufe der Zeit, wenn mehr dezentrale Anwendungen entwickelt werden und mehr Entwickler The Graph nutzen, könnte der Preis von GRT deutlich steigen.

GRT-Preisprognose 2025: $1.14

#4 BNB (BNB) – Der größte CEX

Überblick

BNB ist der offizielle Token von Binance, der größten zentralisierten Börse (CEX) der Welt. BNB war ursprünglich ein ERC-20-Token, der auf der Ethereum-Blockchain aufgebaut war, ist aber inzwischen auf Binance Smart Chain, die native Blockchain von Binance, migriert. Binance Smart Chain ist eine Abspaltung von Ethereum und bietet die gleiche Funktionalität wie das ursprüngliche Proof-of-Work-Protokoll, das Ethereum vor dem Merge im September 2022 hatte.

BNB hat eine Reihe von Anwendungsfällen auf Binance, einschließlich als Mittel zur Zahlung von Gebühren, als Staking-Vehikel, und als eine Einheit des Kontos für das Binance-Ökosystem. BNB wird auch für den Betrieb von Pancake Swap verwendet, einer dezentralen Börse (DEX), die auf der Binance Smart Chain basiert.

Tokenomics

Es gibt insgesamt 200.000.000 BNB, von denen knapp 160.000.000 im Umlauf sind. Diese Menge wird weiter abnehmen, da die Token vierteljährlich geburnt werden, bis das Gesamtangebot 100.000.000 BNB erreicht.

Warum BNB kaufen?

Der BNB-Preis ist eng mit dem Erfolg von Binance verknüpft, und mit der wachsenden Popularität der Börse ist auch der BNB-Preis gestiegen. Da sich Kryptowährungen weiterhin weltweit ausbreiten, wird erwartet, dass zentralisierte Börsen wie Binance eine wichtige Rolle spielen werden. Sie bieten eine nützliche und leicht zugängliche Methode zum Kauf und Handel von Kryptowährungen.

BNB hat auch einen Burning-Mechanismus als Teil seines Protokolls, bei dem ein Prozentsatz der gesamten im Netzwerk gezahlten Gebühren genommen wird und die entsprechende Anzahl von BNB-Tokens jedes Quartal aus dem Verkehr gezogen wird. Dies bedeutet, dass das Gesamtangebot an BNB alle 3 Monate abnimmt, was auch bedeutet, dass jeder BNB im Umlauf mit der Zeit wertvoller wird.

BNB-Preisprognose 2025: $2800

#5 Splinterlands (SPS) – Beliebtes TCG

Überblick

Splinterlands ist ein digitales Sammelkartenspiel, das die Blockchain-Technologie nutzt. Die Splinterlands-Plattform ermöglicht es den Spielern, digitale Karten zu kaufen, zu handeln und mit ihnen zu kämpfen, die als NFTs veröffentlicht wurden. Das Spiel ist sehr beliebt, mit über 1 Milliarde verschiedener Kämpfe, die zwischen Spielern in PvP -Matches stattgefunden haben.

Splinterlands verwendet Splintershards (SPS) als Governance-Token für die Plattform. Die Spieler können mit SPS über verschiedene Vorschläge abstimmen, die direkten Einfluss auf die Zukunft der Plattform haben, einschließlich neuer Funktionen und der Verwaltung der Finanzen. Splinterlands hat einen zweiten nativen Token namens Dark Energy Crystals (DEC), der für Belohnungen verwendet wird.

Tokenomics

Es gibt insgesamt 967.721.814 SPS-Token, von denen derzeit etwa 87 % im Umlauf sind.

Warum SPS kaufen?

Da die Splinterlands-Plattform immer beliebter wird, ist zu erwarten, dass die Nachfrage nach SPS mit ihr wachsen wird. Splinterlands bietet ein fortschrittliches Sammelkartenspiel, das eine große Anzahl von Benutzern auf der ganzen Welt mit Play-to-Earn-Funktionalität bedienen kann.

Durch den Handel mit digitalen Vermögenswerten über die integrierte Börse der Plattform gibt Splinterlands den Spielern mehr Kontrolle zurück und generiert Liquidität für Token-Belohnungen. Das Spiel ist gut durchdacht und hat bereits einen großen Zuwachs an Nutzern verzeichnet, obwohl es erst im Juli 2021 auf den Markt kam.

SPS-Preisprognose 2025: $1,63

Fazit: Metacade ist eine große Möglichkeit trotz Bärenmarkt-Blues

Altcoin-Preiseinbrüche können brutal sein, so viel ist sicher. Wir haben in den letzten Monaten gesehen, wie mehrere Schlüsselprojekte kapituliert haben, darunter die Ökosysteme FTX und Terra. Die Auswirkungen des Zusammenbruchs dieser Projekte waren für Altcoins katastrophal, und die Preise sind auf breiter Front eingebrochen.

Aufmerksame Investoren sehen jedoch eine große Chance vor sich. Die 5 Altcoins in dieser Liste haben hohe Preisprognosen für 2025.

MCADE Preisvorhersage 2025: $0,11

XRP-Preisprognose 2025: $4,42

GRT Preisprognose 2025: $1.14

BNB Preisvorhersage 2025: $2800

SPS-Preisprognose 2025: $1,63

Projekte, die fundamental stark bleiben, stellen bei diesen niedrigen Preisen eine erstklassige Kaufgelegenheit dar, und es ist sehr wahrscheinlich, dass diese Altcoins noch vor dem nächsten Bullenmarkt ernsthafte Gewinne erzielen werden.

Metacade dürfte während seines Presales explodieren, wobei der native MCADE zu einem Preis von nur 0,008 $ pro Token eingeführt wird. Während es im Laufe der Zeit einige größere prozentuale Steigerungen geben könnte, haben alle hier aufgeführten Token eine große Zukunft vor sich. Dieser jüngste Einbruch sieht eher wie ein Blitzverkauf aus, was bedeutet, dass langfristige Investoren viel zu erwarten haben.

