Ethereum Deep Dive: Gesundheitscheck vor dem Shanghai-Upgrade im nächsten Monat

Wichtigste Punkte

Das Shanghai-Upgrade von Ethereum ist für März geplant, wenn alle eingesetzten ETH freigegeben werden und für den Verkauf in Frage kommen

Derzeit sind 16,1 Millionen ETH eingesetzt, was 26 Mrd. $ entspricht, 14 % des gesamten Angebots

Das Kapital ist im letzten Jahr aus dem Ethereum-Ökosystem geflohen, da die höheren Zinssätze der US-Notenbank den Anlegern eine alternative Renditequelle bieten, während die DeFi-Raten gesunken sind

Total Value Locked (TVL) in Ethereum liegt über 75 % unter dem Höchststand

Ethereum hat ein großes Ereignis am Horizont.

Dies ist ein entscheidendes Datum, denn nach langem Warten für die Investoren werden die im ETH 2.0 Staking Contract gebundenen ETH endlich freigegeben.

Und es gibt eine Menge davon. 16,4 Millionen ETH, um genau zu sein, was 15% des gesamten Angebots entspricht. Diese gesperrte ETH ist zum Zeitpunkt des Schreibens fast 26 Mrd. $ wert.

Ethereum-Volumen und TVL sind gesunken

Wenn Sie nicht hinter dem Mond gelebt haben, wissen Sie, dass das letzte Jahr in der Kryptowelt, nun ja, ausgesprochen unlustig war. Die Volumina, das Interesse und die Preise sind in diesem Bereich eingebrochen, da ein düsteres makroökonomisches Umfeld in Verbindung mit mehreren Krypto-Skandalen den Markt erschüttert hat.

Bei Ethereum haben sich die Zahlen beim Transaktionsvolumen etwas besser gehalten, als man es vielleicht erwartet hätte, aber sie sind immer noch nicht besonders schön zu lesen.

Von einem Höchststand von 1,5 Millionen Transaktionen pro Tag ist die Zahl sicherlich gesunken, bewegt sich aber immer noch um die Millionengrenze und ist gegenüber der Zeit vor COVID erheblich gestiegen. Bemerkenswerterweise sind einige der Konkurrenten von Ethereum deutlich stärker gefallen, wobei ihr Marktanteil folglich gewachsen ist; Es mag ein größeres Stück vom Kuchen sein, aber der Kuchen ist deutlich kleiner.

Kapital ist aus dem Ethereum-Ökosystem geflohen

TVL ist vielleicht ein besserer Indikator. Die Kennzahl fasst die Kapitalflucht aus dem Weltraum gut zusammen, wobei Ethereum auf 28 Mrd. $ gesunken ist, ein Rückgang von 74 % gegenüber seinem Höchststand von 109 Mrd. $ im November 2021.

Ich habe den ETH-Preis in das obige Diagramm aufgenommen, um zu zeigen, wie korreliert dieser mit dem Preis ist. Das macht natürlich intuitiv Sinn, und der ETH-Preis ist parallel zum TVL zusammengebrochen.

Aber wenn man das obige Diagramm in ETH statt in USD denominiert, zeigt es immer noch einen Rückgang.

Dies ist ein Hinweis auf einen Rückgang im Kryptobereich im Allgemeinen, aber auch auf die sehr reale Bedrohung für DeFi durch steigende Zinssätze in der Wirtschaft.

Die US-Notenbank hat einen extrem aggressiven Zinserhöhungszyklus eingeleitet, um die Inflation aggressiv einzudämmen. Dies hat nicht nur den Preis von Risikoaktiva in die Höhe getrieben, sondern auch eine wettbewerbsfähige Renditequelle für Anleger geschaffen, die zuvor gezwungen waren, sich auf der Risikokurve nach außen zu bewegen, wobei viele von ihnen auf himmelhohe DeFi-Raten setzten.

Nicht nur, dass der Leitzins der US-Notenbank von nahezu Null auf 4,5 % gestiegen ist, auch die DeFi-Renditen sind in die entgegengesetzte Richtung gefallen und von den schwindelerregenden Niveaus, die während der Pandemie zu beobachten waren – viele von ihnen lagen im zweistelligen Bereich – auf 1 %/2 % gesunken. Dies hat dazu geführt, dass zusätzliches Kapital aus Ethereum geflossen ist.

Augenmerk liegt nun auf dem Shanghai-Upgrade

Alle Augen werden sich nun auf das Shanghai-Upgrade richten, das nächste große Datum für Etheruem, nachdem das Merge-Event im September live ging und das Netzwerk von seinem vorherigen Proof-of-Work-Konsens auf Proof-of-Stake umstellte.

Während liquide Stake-Optionen es vielen Investoren ermöglicht haben, ETH zu handeln, ist die Freigabe von so viel ETH nichtsdestotrotz eine große Sache. Was dies für den Preis der ETH bedeuten könnte, werde ich in einem weiteren Artikel nachschlagen, aber in Bezug auf die Grundlagen und die Weiterentwicklung des Netzwerks ist es sicherlich ein Schritt in die richtige Richtung.

Der Merge zog sich in die Länge, wurde aber im September reibungslos vollzogen. Das Shanghai-Upgrade ist die nächste Etappe davon.

Kryptowährungen haben im letzten Jahr stark gelitten, und Ethereum hat die Hauptlast davon zu spüren bekommen. Einbrechende Volumina, Kapital und Preise sind ein Indiz dafür. Und während die Makroökonomie weiterhin den Bus für Krypto fährt, wird sich das (hoffentlich) irgendwann ändern. Dann – und nur dann – werden diese Dinge dazu beitragen, dass Ethereum sein Wachstum wieder aufnehmen kann. Aber es ist ein langer Weg zurück.