Die Ethereum-Preisprognose für 2023 sieht so aus, als würde es wieder aufwärts gehen, denn die Investoren erwarten auf lange Sicht große Kursbewegungen für den ETH-Token. Auch wenn die Ethereum-Preisprognose für 2023 optimistisch ist, ist es wohl nicht die beste Kryptowährung, um jetzt zu investieren.

Andererseits könnte Metacade (MCADE), wenn man dem Presale Glauben schenken darf, in den kommenden Jahren irrsinnige Kursgewinne verzeichnen und ist damit die beste Kryptowährung, in die man 2023 und darüber hinaus investieren kann.

Metacade ist zweifellos die beste Kryptowährung, in die man investieren kann

Die Ethereum-Preisprognose für 2023 sieht bullisch aus, da erwartet wird, dass der Token nach dem Merge im September 2022 wieder etwas an Fahrt gewinnt. Während der aktuelle Bärenmarkt noch einige Zeit andauern dürfte, prognostiziert die Ethereum-Preisprognose 2023 eine Trendwende.

Die beste Kryptowährung, in die du im Jahr 2023 investieren solltest, ist Metacade . Der Presale von MCADE wurde vor kurzem gestartet und in nur etwas mehr als 9 Wochen seit der Ankündigung kamen über 3,5 Millionen US-Dollar zusammen. Das Projekt könnte sich schnell zu einem wichtigen Akteur in der GameFi-Revolution entwickeln und verspricht eine vielversprechende Kursentwicklung.

Was ist Ethereum (ETH)?

Ethereum ist eine Layer-1-Blockchain und das größte Ökosystem dezentraler Anwendungen (dApps) im Web3. Die Blockchain wurde ursprünglich mit einem Proof-of-Work (PoW)-Konsens-Mechanismus aufgebaut, wurde aber vor Kurzem beim Merge 2022 auf ein Proof-of-Stake (PoS)-Protokoll aktualisiert.

Das neue PoS-Protokoll von Ethereum ermöglicht ein wirtschaftlicheres Blockchain-System, das weniger Rechenleistung benötigt und dadurch die Umwelt weniger belastet. Der Hauptunterschied besteht darin, dass der Mining-Prozess an vertrauenswürdige Teilnehmer/innen delegiert wird, die einen Anreiz haben, sich vertrauenswürdig zu verhalten, anstatt ein teures System zu verwenden, bei dem die Knoten um das Mining von Blöcken mit ihrer GPU-Leistung konkurrieren.

Ethereum ist immer noch eine der besten Kryptowährungen, in die man investieren kann, da es die erste vollständige Turing-Blockchain war. Dies hat dazu geführt, dass Ethereum mehr als 2000 unabhängige Projekte unterstützt, da dank der innovativen Lösung von Ethereum immer mehr Anwendungsfälle für die Blockchain-Technologie gefunden wurden.

Ethereum Preisvorhersage 2023: Wird ETH $2500 erreichen?

Die Ethereum-Preisprognose 2023 ist optimistischer als 2022, als Ethereum einen Preisrückgang von 80% erlitt. Es wird erwartet, dass der ETH-Token diesen Trend umkehrt und wieder in Richtung seines bisherigen Allzeithochs bei 4865 $ klettert.

ETH trifft auf einen starken Widerstand bei 1775 $. Wenn der Token jedoch dieses Preisniveau durchbrechen kann, liegt das nächste Ziel für die Ethereum-Preisprognose 2023 bei 2500 $.

Was ist Metacade (MCADE)?

Metacade, die beste Kryptowährung, in die du jetzt investieren kannst, ist eine umfassende Spieleplattform, die klassische Arcade-Titel auf die Blockchain bringt. Alle Metacade-Spiele verfügen über integrierte Verdienstmechanismen, die es den Spieler/innen ermöglichen, ein Einkommen zu erzielen, während sie einige der angesagtesten Titel im GameFi-Sektor spielen.

Die Plattform wurde von Spielern für Spieler entwickelt und soll zu einem Knotenpunkt für die Web3-Community werden. Metacade kann mit seinem Metagrants-Programm Innovationen im Blockchain-Gaming-Bereich vorantreiben und bietet Nutzern die Möglichkeit, eine Karriere im Web3 zu starten.

Wie funktioniert MCADE?

Die Play2Earn-Spielhalle von Metacade bietet eine Reihe verschiedener Spiele für die Community. Du kannst sowohl zwanglos als auch wettbewerbsorientiert spielen, denn du hast auch die Möglichkeit, an kostenpflichtigen Turnieren teilzunehmen und spannende MCADE-Preise zu gewinnen.

Die Create2Earn-Mechanik belohnt Nutzer/innen dafür, dass sie wertvolle Informationen teilen und zur Metacade-Community beitragen. Zu den Beiträgen können das Teilen von Alphas, das Veröffentlichen von Spielerezensionen oder die Interaktion mit anderen Mitgliedern gehören, denn Metacade will einen Anreiz für eine lebendige Plattform schaffen, die voll von nützlichen Informationen über Web3 ist.

Im Jahr 2024 wird Metacade auch eine Jobbörse einführen. Diese Funktion soll Nutzer/innen mit Vollzeit-Jobangeboten bei den Partnerprojekten von Metacade in Web3 in Verbindung bringen. Nutzer/innen werden auch die Möglichkeit haben, Aufgaben zu erledigen, sich für Kurzzeit-Jobs zu bewerben oder freiberufliche Aufgaben über die Metacade-Plattform zu übernehmen.

Mit dem Metagrants-Programm will Metacade das Innovationsniveau im GameFi-Sektor insgesamt steigern. Dabei hat die Community die Möglichkeit, für die besten neuen Blockchain-basierten Spielevorschläge abzustimmen und Metacade dazu anzuweisen, eine Frühphasenfinanzierung bereitzustellen, um die Entwicklung zu unterstützen und exklusive Titel auf die Arcade-Plattform zu bringen.

Wird MCADE $5 erreichen?

Metacade hat ein extrem hohes Potenzial, was den Presale zu einer seltenen Gelegenheit macht. MCADE ist die beste Kryptowährung, in die du jetzt investieren kannst, vor allem, weil der Presale MCADE zu einem niedrigen Frühbucherpreis einführt.

Die langfristige Preisprognose für MCADE platziert ihn neben den größten GameFi-Projekten in diesem Bereich, wobei 5 US-Dollar ein wichtiges Ziel für 2025 sind. Im Jahr 2023 könnte MCADE die $1-Marke erreichen, wenn es beginnt, langfristig an Fahrt zu gewinnen. Metacade ist zweifellos die beste Kryptowährung, in die man auf dem aktuellen Preisniveau investieren kann.

Ist MCADE eine Investition wert?

Metacades 5 $-Ziel ist ein 250-facher Preisanstieg ab dem Ende des Presale, also ist es sicherlich eine gute Ergänzung für jedes Anlageportfolio und nach Meinung vieler die beste Kryptowährung, in die man im Jahr 2023 investieren kann. Auf der anderen Seite könnte der Ethereum-Kurs im Jahr 2023 um das Zweifache steigen, und für den nächsten Krypto-Bullenmarkt wird ein bis zu 10-facher Anstieg prognostiziert.

Für Investoren, die sich am Presale von MCADE beteiligen wollen, ist es wichtig zu wissen, dass der Preis kontinuierlich steigt. MCADE wurde ursprünglich zu einem Preis von 0,008 US-Dollar eingeführt, wird aber bis zum Ende der Veranstaltung auf 0,02 US-Dollar steigen.