Experten sagen voraus, dass sich der Kurs von Metacade während des Vorverkaufs verdreifachen wird

Metacade ist eine brandneue Metaverse-Plattform, die Play-to-Earn-Fans mit spannenden Möglichkeiten innerhalb der Web3- und GameFi-Welt zusammenbringt. Da der Vorverkauf des nativen MCADE-Tokens gerade begonnen hat, erwarten viele Investoren große Gewinne.

Das Projekt selbst ist gut positioniert für den Erfolg im Web3 und eine große Erweiterung. Metacade deckt mehrere Schlüsselbereiche des technologischen Fortschritts ab und bietet gleichzeitig eine Reihe von Vorteilen für die Mitglieder der Community. Insgesamt verfügt Metacade über ein breit gefächertes Nutzenversprechen, das unzähligen Menschen zugute kommen kann, und begeisterte Händler behaupten, dass sich der Kurs des MCADE-Tokens in den kommenden Wochen möglicherweise verdreifachen könnte. Aber wie stark kann Metacade noch wachsen? Werfen wir einen Blick darauf!

GameFi: Verschiebung der Gaming-Grenzen

Der Begriff GameFi ist eine Kombination aus „Game“ und „Finance“, da die Blockchain-Technologie einen neuen Gaming-Bereich erschlossen hat, den es zu entdecken gilt. Die Kombination aus Spielen und Verdienen wird zudem durch die nachhaltige Generierung von Liquidität in der Spielökonomie ermöglicht. Das ist ein Vorteil, den herkömmliche Spiele nicht einmal ansatzweise bieten können.

GameFi ist ein schnell wachsender Sektor innerhalb der Blockchain-Technologie. Integrierte Marktplätze bilden die Grundlage einer voll funktionsfähigen In-Game-Wirtschaft, in der Benutzer digitale Vermögenswerte kaufen und verkaufen können, um Zugang zu Spielfunktionen und anpassbaren Gegenständen zu erhalten. Außerdem können die Spieler hier Geld verdienen, während sie spielen.

Heutzutage beobachten wir, dass immer mehr innovative Entwickler dazu übergehen, ihre Spiele „on-chain“ zu entwickeln. Mit Blick auf die Zukunft ist zu erwarten, dass die GameFi-Branche noch weiter wachsen wird. Gegenwärtig ist der Gaming-Markt eine Multi-Milliarden-Dollar-Industrie mit mehr als 3 Milliarden Menschen auf der ganzen Welt, die sich selbst als Gamer bezeichnen. Jetzt können sie alle auf Titel zugreifen, die Belohnungen in Form von digitaler Währung bieten.

Da der Prozess des Kaufs und Verkaufs auf der Blockchain basiert, ist er ein natürlicher Liquiditätsgenerator für GameFi-Plattformen. Diese Liquidität kann genutzt werden, um die Spieler für die Zeit zu bezahlen, die sie mit dem Spielen verbringen. Ganz gleich, ob Token-Belohnungen durch das Verbessern von Fähigkeiten, das Erreichen von Levels oder das Besiegen von Gegnern gewonnen werden, der Play-to-Earn-Aspekt ist ein äußerst attraktives Angebot für Spieler aus aller Welt.

Der Nutzen der virtuellen Realität

Das Metaverse ist derzeit eine Brutstätte der technologischen Entwicklung. Es gibt eine Reihe von virtuellen Welten, von denen einige für die Freizeit und andere für die Arbeit entwickelt wurden. In erster Linie werden diese Welten geschaffen, um riesige Open-World-Spiele zu ermöglichen, bei denen die Spieler vollständig in sensationelle digitale Umgebungen eintauchen können.

Blockchain-Spiele und das Metaverse gehen Hand in Hand. Eigene digitale Assets bieten ein höheres Maß an Kontrolle für den Nutzer, und das Metaverse selbst bietet den Nutzern ein nie dagewesenes Maß an Immersion. Diese Eigenschaften verbinden sich zu fast lebensechten Landschaften, in denen die Spieler erkunden, Abenteuer erleben und dank der Blockchain-Technologie auch Geld verdienen können.

Ein Projekt, das diese Zukunftsdomäne zu dominieren scheint, ist Metacade . Die Metacade-Plattform baut ein weitläufiges Metaverse auf, das den Nutzern eine Reihe von Spielen im Arcade-Stil sowie einige einzigartige Vorteile bietet. Das Projekt ist von Natur aus Community-orientiert und zielt darauf ab, eine Vielzahl nützlicher Dienste anzubieten, die dazu beitragen können, die GameFi- und Web3-Welt zu erweitern.

Was genau ist Metacade (MCADE)?

Metacade ist eine Web3-Plattform, die eine zentrale Anlaufstelle für P2E-Spiele und Web3-Spiele werden soll, also eine Art Online-Spielhalle für Krypto-Fans. Natürlich wird Metacade nicht nur einen einzigen Spieltitel anbieten, sondern eine ganze Reihe von Spielen. Und noch spannender ist, dass einige dieser Spiele von den Metacade-Nutzern selbst geplant und entwickelt werden.

Neben einer Reihe von Play-to-Earn-Titeln innerhalb von Metacade bietet das Projekt den Nutzern zudem einige einzigartige Verdienstmöglichkeiten. Metacade zielt darauf ab, das kontinuierliche Wachstum des GameFi-Sektors zu fördern, indem es Anreize für eine Community-zentrierte Herangehensweise an die neuesten Play-to-Earn-Spiele bietet.

Einfach ausgedrückt, können Benutzer ihr Wissen über ihre Lieblingsspiele teilen, einschließlich der neuesten Tipps, wie Sie Ihre Leistung verbessern können, sowie die besten Tricks, wie Sie Ihr Verdienstpotenzial beim Spielen maximieren können. Metacade belohnt Sie dann mit MCADE-Tokens für die Weitergabe Ihres Wiss

Besondere Rollen im Bereich GameFi

Die Metacade-Community erhält darüber hinaus Zugang zu einigen einzigartigen Jobangeboten. Einige der besten aufstrebenden GameFi-Plattformen werden im Metacade-Metaversum Stellen zum Testen ausschreiben und GameFi-Enthusiasten und Web3-Natives suchen, die nach Fehlern suchen und Feedback geben.

Es bieten sich für die Nutzer also tolle Gelegenheiten, die heißesten Spiele zu testen, bevor sie offiziell auf den Markt kommen. Die Mitglieder der Metacade-Community können diese Titel spielen und dann MCADE-Token als Belohnung für den Service verdienen, den sie für die Spieleentwicklungsteams leisten.

Förderung der Innovation

Metacade verfügt außerdem über eine Funktion, die es den besten GameFi-Innovatoren ermöglicht, ihre Kreationen in die Welt des Web3 zu bringen. Die Finanzierung ist ein wesentlicher Aspekt des Entwicklungsprozesses. Damit Spiele ihr volles Potenzial ausschöpfen und die grundlegenden Ideen, die die Spieler sehen wollen, vollständig umsetzen können, ist eine Finanzierung in der Anfangsphase entscheidend.

Das Metagrants-Programm wurde entwickelt, um Spieleentwicklern bei diesem Prozess zu helfen. Die Mitglieder der Community entscheiden, welche Spiele sie am liebsten entwickelt haben möchten, und können für einen Gewinner stimmen, der im Rahmen des Programms einen Zuschuss erhält. Auf diese Weise nimmt die Metacade-Community direkten Einfluss auf die Zukunft der GameFi-Industrie, da sie frühzeitig Beziehungen zu innovativen Entwicklern knüpfen und ihnen während des Entwicklungsprozesses unter die Arme greifen kann.

Warum hat gerade Metacade (MCADE) ein so hohes Potenzial?

Im Moment ist der MCADE-Token unterbewertet und zwar deutlich. Erheblich unterbewertet. Der Vorverkauf des Tokens hat gerade erst begonnen, sodass frühe Investoren eine hervorragende Gelegenheit haben, große Gewinne zu erzielen, während die bahnbrechende Metaverse-Welt kontinuierlich weiter wächst.

Das Projekt nimmt eine starke Position am Schnittpunkt von Technologiesektoren ein, die ständig expandieren. Zwischen 2016 und 2021 wird die Gesamtzahl der Krypto-Inhaber von weniger als 5 Millionen auf fast 300 Millionen ansteigen. Das ist ein 59-facher Anstieg in nur 5 Jahren.

In dieser Zeit erlebte die Branche in einigen Schlüsselbereichen bedeutende technologische Verbesserungen. dApp-Ökosysteme wie Ethereum und Solana verbesserten ihre Transaktionsgeschwindigkeiten, was die Zukunft des Web3 massiv begünstigt. Metacade dient Web3-Nutzern auf verschiedene Weise, indem es die Community miteinander verbindet und dabei Krypto-Belohnungen bereitstellt.

MCADE Kursvorhersage

Angesichts der vielen erstaunlichen Funktionen, die das Metacade-Projekt zu bieten hat, scheint es ein wichtiger Akteur im Metaverse zu sein. Egal, ob es um innovative dezentrale Anwendungen ( dApps ) geht, um das Vorantreiben der technologischen Entwicklung durch das Metaverse oder um die Bereitstellung exklusiver Verdienstmöglichkeiten für Spieler mit einer Auswahl an Spielen im Arcade-Stil – das Metacade-Projekt ist wirklich sehr umfangreich.

Da der Vorverkauf des MCADE-Tokens gerade erst begonnen hat, sind Krypto-Investoren in aller Welt sehr daran interessiert, sich zu beteiligen. Experten erwarten Zuwächse zwischen 100 % und 200 %, wobei einige sagen, dass der Kurs sogar noch höher steigen könnte. Eines ist sicher, der MCADE-Token ist derzeit unterbewertet – er wird während des Vorverkaufs für nur 0,008 $ pro Token ausgegeben. Bei dem Kurs, der geboten wird, könnte Metacade in den nächsten Jahren mit den größten GameFi-Plattformen der Welt konkurrieren.