Fast 13 Millionen Bitcoins stagnieren seit mehr als einem Jahr – ein ATH

Wichtigste Punkte

Allzeithoch von 12,7 Millionen Bitcoins hat sich seit über einem Jahr nicht bewegt

Das entspricht zwei Dritteln des im Umlauf befindlichen Angebots

Nur 7 % der Bitcoins haben sich im letzten Monat bewegt

Die Geschichte zeigt, dass langfristige Inhaber tendenziell steigen, wenn der Kurs fällt, was kontraintuitiv erscheinen mag

Die Geschichte zeigt, dass langfristige Inhaber dazu neigen, bei fallenden Preisen zu steigen, was kontraintuitiv erscheinen mag

Eines der faszinierenden Dinge an der Blockchain ist die öffentliche Verfügbarkeit aller möglichen Statistiken über das Netzwerk.

Es wird viel über die feste Angebotsobergrenze von Bitcoin nachgedacht, wobei das endgültige Angebot von 21 Millionen Bitcoins bis 2140 erreicht werden soll. Haussiers nutzen dies als Argument dafür, dass der Vermögenswert darauf programmiert ist, im Preis zu steigen, da seine Knappheit den Vermögenswert unweigerlich nach oben treibt.

Wir hier bei Coinjournal, gingen On-Chain und bemerkten eine Macke in diesen Daten.

Langfristige Inhaber nehmen weiter zu

Trotz des Blutbads, das 2022 im Kryptobereich herrschte, haben die langfristigen Inhaber weiter akkumuliert. Von den 19,27 Millionen Bitcoins, die derzeit im Umlauf sind, haben sich 12,77 Millionen Bitcoins seit über einem Jahr nicht mehr bewegt – ein Allzeithoch.

Das ist eine ziemlich signifikante Zahl. Im folgenden Diagramm habe ich diese Bitcoins zwei anderen Kategorien gegenübergestellt: erstens den Bitcoins, die sich im letzten Monat bewegt haben (Händler), und zweitens den Bitcoins, die sich seit über einem Monat nicht bewegt haben, aber innerhalb des letzten Jahres (mittelfristige Inhaber).

Derzeit sind 66 % der Bitcoins seit über einem Jahr unbewegt – auch das ist ein Allzeithoch. Der vorherige Höchststand war im September 2020 bei 63 %. Davor war der vorherige Höchststand im April 2016 mit 60 %.

Weitere 27 % der Bitcoins haben sich im letzten Monat nicht bewegt, während die verbleibenden 7 % als gehandelte Bitcoins betrachtet werden können, die sich im letzten Monat in der Blockchain bewegt haben.

Warum wächst die Anzahl der langfristigen Inhaber?

Die offensichtliche Frage ist, warum? Warum sehen wir, dass die Anzahl der langfristigen Inhaber so stark wächst, während der Markt unter Druck gerät?

Nun, ich habe beschlossen, den Prozentsatz der Langzeitbesitzer gegen den Bitcoin-Preis aufzuzeichnen. Und das Ergebnis ist recht interessant – es scheint definitiv eine zumindest moderate umgekehrte Beziehung zwischen Preis und langfristigen Inhabern zu geben. Das heißt, wenn der Preis sinkt, steigen die langfristigen Besitzer. Hmm.

Aber in Wahrheit macht das Sinn. Wenn der Preis sinkt, nehmen das Volumen und das Interesse am Markt ab. Dies führt zu weniger Handel und per Definition zu weniger Inhabern, die die Einmonatsmarke unterschreiten.

Während das Narrativ der langfristigen Inhaber, die immer mehr Bitcoin-Angebote aufsaugen, oft in einem positiven Licht dargestellt wird, bin ich mir nicht sicher, ob dies die ganze Geschichte erzählt, wenn man dieses historische Muster betrachtet.

Sicher, es ist eine positive Sache, dass die Zahl der Bitcoins, die sich seit mehr als einem Jahr nicht bewegt haben, steigt, da es zeigt, dass diese langjährigen Inhaber dazu neigen, während der Rückgänge nicht aufzugeben.

Aber ein gesunder Handelsmarkt und eine hohe Liquidität gehen mit einem Bullenmarkt einher, was einer der Gründe ist, warum wir hier eine umgekehrte Beziehung sehen. Ein Blick auf das Handelsvolumen im Jahr 2022 zeigt, dass es an den zentralen Börsen im Vergleich zum Vorjahr um 46 % zurückgegangen ist – das sind Billionen von Dollar an Aktivitäten, die nicht mehr vorhanden sind.

„Das Handelsvolumen ist im gesamten Kryptobereich zurückgegangen. Dies hat die Aktivität gesenkt und es ist nicht überraschend, dass der Anteil der Bitcoins, die in letzter Zeit gehandelt wurden, daher sinkt. Die Analyse von langfristigen Inhabern ist eine differenziertere Angelegenheit als die grobe Annahme, dass „mehr Bitcoins in langfristigen Wallets positiv sind und daher der Preis steigen wird. Das ist einfach nicht das, was wir historisch gesehen haben“, sagte Max Coupland, Direktor von CoinJournal.

Ich werde weiterhin alle On-Chain-Aktivitäten überwachen, da der Markt in dieser frühen Phase des Jahres 2023 sicherlich mehr Leben zeigt, wobei die schwächeren Inflationsdaten dem Markt den Impuls geben, dass wir die hohen Zinssätze früher als bisher erwartet verlassen könnten. Es wird daher interessant sein, die On-Chain-Dynamik zu beobachten.

Aber wenn jemand das nächste Mal erklärt, es sei offensichtlich positiv, dass weniger Bitcoins auf den Märkten gehandelt werden, sollte man sich vielleicht daran erinnern, dass die Situation etwas komplexer ist als das.

Wenn Sie unsere Daten verwenden, würden wir uns über einen Link zurück zu https://coinjournal.net freuen. Die Erwähnung unserer Arbeit mit einem Link hilft uns, Ihnen weiterhin Datenanalysen zur Verfügung zu stellen.