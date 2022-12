FTX meldet Konkurs an, während der Metacade (MCADE) im Vorverkauf kräftig zulegen wird

Die Kryptomärkte wurden jüngst durch die Nachricht erschüttert, dass die zweitgrößte Kryptobörse der Welt, FTX , bei einem US-Gericht Konkurs anmelden muss. Als in der Bilanz von FTX eine Lücke von 8 Milliarden Dollar entdeckt wurde, nachdem Dutzende von Kunden ihre Gelder abgezogen hatten, scheiterte eine mögliche Übernahme durch den Erzrivalen Binance, so dass dem Gründer und CEO Sam Bankman-Fried nichts anderes übrig blieb, als Insolvenz zu beantragen.

Trotz dieses jüngsten Rückschlags für die Märkte dürfte Metacade seinen Kurswert halten und sogar während des Vorverkaufs in die Höhe schnellen.

Was ist Metacade?

Metacade ist die erste von der Community gesteuerte Video-Spielhalle innerhalb des Web 3.0. Es handelt sich hierbei um einen Ort, an dem sich Spielbegeisterte begegnen und die neuesten Play-to-Earn-Titel spielen können. Metacade hat es sich zum Ziel gesetzt, die führende GameFi-Plattform im Metaverse zu werden, die Investoren, Spielern und Entwicklern gleichermaßen jede Menge Vorteile bietet.

Das gesamte Ökosystem basiert auf der MCADE Coin, die die Spieler auf der Plattform ausgeben, einsetzen und verdienen können. Neben dem P2E-Aspekt des Spielerlebnisses können die Nutzer außerdem auf verschiedene andere Arten zur Gemeinschaft beitragen und sich dabei MCADE-Token verdienen. Dazu gehören die folgenden Aktivitäten:

Wissensaustausch im sozialen Raum

Backtesting von Spielen

Bereitstellung von Feedback für Entwickler

Verfassen von Spielkritiken

Regelmäßige Verlosungen

Das übergeordnete Ziel von Metacade besteht darin, einen völlig autonomen und gemeinschaftlichen Bereich zu schaffen, in dem die Mitglieder die vollständige Kontrolle über die von Metacade getroffenen Entscheidungen haben. Gleichzeitig bietet Metacade eines der umfangreichsten Angebote an Titeln im Bereich Web 3.0 GameFi, so dass die Nutzer immer wieder gerne zurückkehren werden.

Warum ist Metacade anders?

Mehrere Aspekte der Roadmap von Metacade, die Sie im Whitepaper nachlesen können, heben das Unternehmen von seinen GameFi-Konkurrenten ab. Der offensichtlichste Wettbewerbsvorteil ist der riesige Katalog von Titeln, der sich ständig weiterentwickelt, wenn Entwickler neue Titel produzieren. Im Gegensatz zu anderen Spieleplattformen ist Metacade nicht auf einen oder eine begrenzte Anzahl von Titeln angewiesen, um das Interesse der Mitglieder aufrecht zu erhalten.

In der Zwischenzeit wurden die Vorverkaufsrunden von Metacade für Risikokapitalgeber beendet, um diejenigen Personen an Bord zu holen, die ein echtes Interesse an Spielen haben. Das bedeutet, dass die Community-Mitglieder nach Abschluss der Vorverkaufsphase und mit dem Markteintritt von

Damit liegt die Kontrolle nicht nur wieder in den Händen derjenigen, die sich am meisten für Videospiele interessieren, sondern die einzigartige und autarke Ökonomie wird ebenfalls dafür sorgen, dass MCADE-Token von Investoren und Werbetreibenden in Projekteinsätze und Belohnungen im Spiel fließen.

Dieser Community-Ansatz steht im Mittelpunkt jedes Aspekts der Roadmap von Metacade. Entwickler können ihre Ideen in die Tat umsetzen und von der Community genehmigte Gelder durch Metagrants erhalten, die von den Mitgliedern gewählt und verteilt werden. Darüber hinaus können sich Interessenten, die eine Karriere im GameFi-Bereich anstreben, auf eine Reihe von Stellenangeboten bei einigen der größten Web 3.0-Unternehmen bewerben.

Warum MCADE explosionsartig in die Höhe schießen wird

Obwohl der Absturz von FTX bei den Anlegern und auf den Märkten für erhebliche Verunsicherung gesorgt hat, insbesondere angesichts der verlorenen Liquidität und Marktkapitalisierung, wurden die Kryptowährungen, die noch nicht an einer Börse gelistet sind, von den schlimmsten Auswirkungen des Absturzes verschont.

Dies ist neben dem eindeutigen Wachstumspotenzial der Plattform in Bezug auf die Langlebigkeit der wichtigste Grund für diese Annahme. Die Plattform ist eine Seltenheit in der Welt des Metaverse, da es sich um eine Plattform handelt, auf der Benutzer mehrere Aktivitäten im Web 3.0 ausführen können. Zudem wird die Marktkapitalisierung nach Abschluss des Vorverkaufs wahrscheinlich unter 50 Millionen Dollar bleiben. Damit ist Metacade weitaus kleiner als Konkurrenten wie The Sandbox und Decentraland, die Spitzenwerte von mehr als 5 Milliarden Dollar erreichten. Dies ist ein weiteres Beispiel für das immense Potenzial, das die Investoren von Metacade erwartet.

Kaufen Sie MCADE während der Vorverkaufsphase

Frühe Investoren in MCADE werden den Vorverkauf verlassen, nachdem sie eine Rendite für ihr Geld erhalten haben. Nach der Eröffnungsrunde des Vorverkaufs, in der Anleger 125 MCADE für 1 $ erhalten konnten, steigt der Preis in jeder der neun Runden bis zu einem finalen Preis von 50 MCADE für jeden investierten 1 $. Allein das macht das Angebot schon sehr attraktiv.

Das große Potenzial der Plattform und der außergewöhnlich gut durchdachte Ansatz zur Markteinführung vermitteln jedoch das Gefühl, dass Metacade unterbewertet ist, selbst wenn man die durch den Absturz von FTX verursachte Marktinstabilität berücksichtigt. All diese Faktoren bedeuten, dass Metacade das Schnäppchen des Jahres sein könnte.