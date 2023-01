Genesis meldet Insolvenz an, was bedeutet das für Krypto?

Wichtigste Punkte

Genesis hat Schulden in Höhe von über 3 Mrd. $ und 100.000 Gläubiger

Gemini, die von den Winklevoss-Zwillingen gegründete Börse, hat wegen eines unbezahlten 900 Mio. $-Darlehens mit rechtlichen Schritten gedroht

Die SEC hat auch eine Klage gegen Genesis wegen nicht registrierten Wertpapierhandels eingereicht

Die Muttergesellschaft von Genesis ist DCG, das gleiche Unternehmen, das den Grayscale Bitcoin Trust betreibt, den weltweit größten Bitcoin-Fonds

Die Ansteckung breitet sich weiterhin in der Branche aus, und die Anleger hoffen, dass der Absturz fast abgeschlossen ist

DCG ist an über 200 Kryptounternehmen beteiligt, darunter Circle, Kraken und das Medienunternehmen CoinDesk, das nun einen Verkauf anstrebt

In einem Schritt, den eigentlich jeder kommen sah, hat die Kreditsparte der Kryptoplattform Genesis schließlich Insolvenz angemeldet.

Es ist ein weiteres Opfer auf der Liste von Sam Bankman-Fried, da Genesis das jüngste Unternehmen ist, das der Ansteckung erliegt, die durch den Zusammenbruch der FTX ausgelöst wurde. Aber Krypto-Investoren sind jetzt besorgt über die Folgeschäden, die sich aus dieser Einreichung ergeben könnten, da die Muttergesellschaft von Genesis die Digital Currency Group (DCG) ist – dasselbe Unternehmen, das den Grayscale Bitcoin Trust besitzt, den größten Bitcoin-Fonds der Welt.

Lassen Sie uns analysieren, was das alles bedeutet.

Enorme Konkursanmeldung

In den Konkursdokumenten listete Genesis über 100.000 Gläubiger auf. Berichten zufolge hat es Schulden von mehr als 3 Mrd. $.

Der Antrag war schon seit langem im Gespräch. Am 16. November, nach dem verblüffenden Zusammenbruch von FTX, setzte das Unternehmen die Abhebungen aus. Es bekräftigte jedoch, dass es „keine Pläne“ habe, Konkurs anzumelden, und versuchen werde, die Situation „einvernehmlich“ zu lösen.

Es bemühte sich dann, Spenden zu sammeln, um das Unvermeidliche abzuwehren. Berichten zufolge suchte es nach Investitionen von Binance, die aufgrund eines Interessenkonflikts ablehnten. Es hat sich auch an mehrere Private-Equity-Firmen gewandt, aber letztendlich Insolvenzschutz nach Kapitel 11 beantragt.

Was passiert mit Gemini?

Die Einreichung erfolgt in derselben Woche, in der die SEC eine Klage gegen Genesis und seinen ehemaligen Partner Gemini wegen nicht registrierter Geschäfte mit Wertpapieren eingereicht hat.

Gemini ist eine Kryptobörse, die von den Winklevoss-Zwillingen gegründet wurde und vielen dieser Krypto-Verleiher ein ähnliches „Earn“-Produkt anbot. Das Problem war, dass es in Partnerschaft mit Genesis war. Unter den Bedingungen von Earn schickten Kunden Krypto an Gemini in der Hoffnung, eine Rendite zu erzielen. Gemini übertrug die Einlagen an Genesis, das sie anlegte, um Renditen für die Auszahlung an diese Kunden zu erzielen.

Die Winklevoss-Zwillinge sagen, dass Gemini ihr durch das Earn-Produkt 900 Mio. $ schuldet. Auszahlungen vom Produkt Gemini Earn sind derzeit ausgesetzt.

Cameron Winklevoss reagierte auf die Nachrichten über den Insolvenzantrag von Genesis auf Twitter und drohte mit rechtlichen Schritten, es sei denn, DCG und CEO Barry Silbert hätten „ein faires Angebot für die Gläubiger“ gemacht. Er hat Silbert „Betrug“ vorgeworfen und seinen Rücktritt als CEO gefordert.

6/ Unless Barry and DCG come to their senses and make a fair offer to creditors, we will be filing a lawsuit against Barry and DCG imminently. — Cameron Winklevoss (@cameron) January 20, 2023

DCG mittendrin

Für den breiteren Markt ist die Beteiligung von DCG das eigentliche Anliegen.

Das Unternehmen für digitale Vermögenswerte ist an über 200 Kryptounternehmen beteiligt, darunter die Kryptobörse Kraken und der Stablecoin-Emittent Circle. Am bekanntesten ist die Muttergesellschaft des Grayscale Bitcoin Trust, dem größten Bitcoin-Fonds der Welt. Nach dem Zusammenbruch der FTX und den Turbulenzen, mit denen DCG konfrontiert ist, wurde die Sicherheit ihrer Reserven zunehmend unter die Lupe genommen.

Der Fonds wurde mit einem starken Abschlag auf seinen Nettoinventarwert gehandelt, wobei die Divergenz nach FTX auf 50 % anstieg. Ich habe vor zwei Wochen eine Analyse des Trends geschrieben, nachdem er sich erholt hatte und zu diesem Zeitpunkt mit einem Abschlag von 37 % gehandelt wurde. Der Abschlag beträgt derzeit 40%.

DCG besitzt auch CoinDesk, die Krypto-Nachrichtenpublikation. Es prüft derzeit einen möglichen Verkauf. Ironischerweise war es die Nachrichtenseite, die ursprünglich die Neuigkeiten zu FTX veröffentlichte, was die Notlage für DCG auslöste.

„In den letzten Monaten haben wir zahlreiche eingehende Hinweise auf Interesse an CoinDesk erhalten“, sagte CEO Kevin Worth diese Woche.

Was Silbert betrifft, so schrieb der umkämpfte CEO letzte Woche auf Twitter: „Es war eine Herausforderung, meine Integrität und meine guten Absichten in Frage zu stellen, nachdem ich ein Jahrzehnt damit verbracht hatte, alles in dieses Unternehmen (DCG und den Raum) zu stecken, mit einem unerbittlichen Fokus darauf, die Dinge richtig zu machen“.

DCG reagierte auf das Chaos, indem es seine Dividende kürzte und den Aktionären mitteilte, dass es sich auf die Stärkung seiner eigenen Bilanz konzentriert.

„Als Reaktion auf das aktuelle Marktumfeld hat sich DCG darauf konzentriert, unsere Bilanz zu stärken, indem wir die Betriebskosten senken und die Liquidität bewahren. Daher haben wir die Entscheidung getroffen, die vierteljährliche Dividendenausschüttung von DCG bis auf weiteres auszusetzen“, gab DCG am Dienstag bekannt .

Was bedeutet das für Krypto?

Was den Markt insgesamt betrifft, so ist dies eine Fortsetzung der Katastrophe, die der FTX-Zusammenbruch war. Angesichts eines 8 Mrd. $-Lochs in der Bilanz von FTX war eine Ansteckung immer unvermeidlich. In Wahrheit ist es etwas überraschend, wie gut die Kryptoindustrie dies überstanden hat.

Bitcoin ist im Jahresvergleich um 25 % gestiegen, ETH um 27 %, wobei beide etwa auf dem gleichen Niveau gehandelt werden wie vor der Insolvenz. Das Makroklima sieht etwas optimistischer aus als noch vor ein paar Monaten, da schwächere Inflationsdaten die Anleger dazu veranlasst haben, darauf zu wetten, dass die Zentralbanken ihre Hochzinspolitik früher als erwartet beenden werden.

Zurück zum Höhepunkt der Krise: Bitcoin schwankte, hielt sich aber über 15.000 $ fest.

Der vielleicht größte Nachteil hier ist der anhaltende Schlag auf den Ruf von Krypto. Der Rückgang der institutionellen Adoption wird wahrscheinlich schwerwiegend sein, der Reparaturprozess wird noch lange bevorstehen.

Die Weltwirtschaft taumelt am Rande einer Rezession, da die Belastung durch hohe Zinssätze weiterhin Liquidität aus den Märkten saugt. Darüber hinaus bleibt die Inflation aufgrund einer weltweiten Krise der Lebenshaltungskosten erhöht, obwohl das Bild in den letzten Monaten positiver aussah. Dann ist da noch die „Kleinigkeit“ eines Krieges in Europa.

Dies sind massive Herausforderungen für die Märkte und drückt die Preise auf breiter Front. Die Unsicherheit ist so groß wie seit dem großen Finanzcrash von 2008 nicht mehr. Doch zusätzlich zu diesem enormen Gegenwind tut sich die Kryptowährung selbst weh und trägt zum Chaos bei.

Die Anleger werden hoffen, dass die Auswaschung der Skandale im Jahr 2022 keine weiteren Überraschungen mit sich bringen wird. Angesichts der katastrophalen makroökonomischen Lage braucht es keine weiteren selbst zugefügten Wunden.