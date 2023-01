Hast du Dogecoin versäumt? Dann erfahre mehr zum Metacade (MCADE) Krypto Presale

Dogecoin (DOGE) ist jetzt eine Top-10-Kryptowährung, nachdem er mit nur 0,0003 $ pro Token gestartet ist. Small-Cap-Perlen wie DOGE sind schwer zu entdecken, aber der Presale von Metacade (MCADE) könnte das nächste große Ding sein.

Metacade: Der beste Vermögsenswert seit Dogecoin?

Dogecoin hat seit seiner Markteinführung im Dezember 2013 eine über 2000-fache Rendite erzielt. Er ist ein großartiges Beispiel für das hohe Wachstumspotenzial von Krypto-Investitionen im Anfangsstadium. Leider haben die meisten die irrsinnigen Gewinne von DOGE verpasst, aber es gibt noch viele Möglichkeiten im Web3.

Presales von Kryptowährungen gehören zu den lukrativsten Investitionsmöglichkeiten, die es derzeit gibt. Presales sind die früheste Phase der Mittelbeschaffung für Web3-Projekte, und sie bringen den langfristigen Inhabern oft beträchtliche Renditen.

Metacade (MCADE) hat gerade seinen Krypto Presale gestartet und scheint schon jetzt eine der besten Investitionsmöglichkeiten des Jahres 2023 zu sein. Metacade hat in den ersten 7 Wochen über 2,7 Mio. MCADE-Token verkauft und durchläuft die Presale-Phase, da die Investoren den niedrigen Token-Preis nutzen.

Frühe Investoren in Metacade können mit massiven Renditen rechnen, denn die Plattform ist ein umfassendes GameFi-Erlebnis, das ein zentraler Knotenpunkt für die Web3-Community werden soll. Metacade bietet nicht nur ein wachsendes Angebot an P2E-Spielen ( Play-to-Earn ), sondern auch Zugang zu einigen der wertvollsten Alphas in diesem Bereich und umfangreiche Verdienstmöglichkeiten über die Spielhalle hinaus.

Könnte MCADE im Jahr 2023 $1 erreichen?

Nach dem Presale wird MCADE an dezentralen Börsen (DEXs) in seiner öffentlichen IDO eingeführt, was die Nachfrage nach dem Token ankurbeln und den Preis weiter in die Höhe treiben dürfte. Experten sagen eine explosive Preisentwicklung für MCADE voraus, wobei die Investoren zwei wichtige Preisniveaus anvisieren.

Das obere Ziel für MCADE liegt bei 1 US-Dollar, was einem 50-fachen Anstieg seit dem Ende des Presale entsprechen würde. Dazu müsste MCADE die wichtigen Widerstandsniveaus bei 0,50 und 0,75 $ durchbrechen, aber angesichts des Hypes um das Projekt ist 1 $ für MCADE durchaus erreichbar. Selbst wenn Metacade-Tokens nur das untere Ziel von 0,50 $ im Jahr 2023 erreichen, ist das immer noch eine 25-fache Steigerung gegenüber dem Startpreis von 0,02 $.

Was ist Metacade?

Metacade wird die größte Spielhalle auf der Kette sein und eine Reihe von Freizeit- und Wettbewerbsspielen mit einer Auswahl an Arcade-Titeln anbieten. Jedes Spiel in der Metacade wird über einen Verdienstmechanismus verfügen, der den Spielern MCADE-Token als Belohnung für das Bestehen von Levels und das Vorankommen in den einzelnen Titeln bietet.

Außerdem soll Metacade ein lebendiger Community-Hub werden, in dem die Spieler/innen Zugang zu den neuesten Informationen über den Blockchain-Gaming-Bereich haben. Metacade zeigt die heißesten Trends, die neuesten Titel und die besten Tipps und Tricks, wie man das Beste aus dem Blockchain-Gaming-Erlebnis herausholen kann.

Wie funktioniert die Metacade?

Spieler/innen können eine große Auswahl an verschiedenen P2E-Spielen spielen und MCADE-Token verdienen, sobald sie die Plattform betreten. Außerdem bietet die Metacade wettbewerbsorientierten Spielern die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten mit Spielern aus der ganzen Welt über die Funktion Compete2Earn zu testen.

Metacade ist gemeinschaftsorientiert und soll ein zentraler Ort für alle Dinge rund um GameFi sein. Eine wichtige Initiative zur Förderung des Gemeinschaftsengagements ist der innovative Create2Earn-Mechanismus. Damit werden Nutzer/innen mit MCADE-Token belohnt, wenn sie auf verschiedene Weise zur Gemeinschaft beitragen, z. B. durch das Teilen von Erkenntnissen, das Veröffentlichen von Spielbewertungen und die Interaktion mit anderen Nutzer/innen.

Ab 2024 wird die Plattform auch eine Jobbörse beherbergen, die Krypto-Enthusiasten eine Anlaufstelle für eine Karriere im Web3 bietet. Neben Vollzeitjobs bei Metacade-Partnern können sich Nutzer/innen für Gig-Jobs und freiberufliche Tätigkeiten bewerben und neue Spiele testen, bevor sie offiziell veröffentlicht werden.

Metacade: Ein Akteur, der das Spiel verändert

GameFi war eine bahnbrechende Entwicklung für die gesamte Spieleindustrie, aber bis jetzt fehlte den Blockchain-Spielern ein zentraler Community-Hub. Metacade bietet eine Lösung, indem es eine umfassende Plattform aufbaut, die Gamer aus aller Welt anspricht und den Spaß am Spielen, die Produktion eigener Inhalte und viele Krypto-Verdienstmöglichkeiten für seine Community miteinander verbindet.

Darüber hinaus wird Metacade dabei helfen, die nächste Generation von Arcade-Spielen zu finanzieren, die auf der Plattform entwickelt werden. Spieleentwickler können der Metacade-Gemeinschaft Investitionsvorschläge unterbreiten, die darüber entscheiden, welche Spiele es in Zukunft auf die Plattform schaffen. Die Gewinner der Investitionsvorschläge erhalten über das Metagrants-Programm eine Frühphasenfinanzierung, die die Innovation in der gesamten GameFi-Szene vorantreiben soll.

Ist MCADE eine Investition wert?

Der Presale von MCADE ist eine großartige Gelegenheit, eine beträchtliche Investitionsrendite zu erzielen. Nachdem 100 Prozent der Token während der Beta- und der ersten Phase ausverkauft waren, bereitet sich Metacade auf einen äußerst erfolgreichen (und möglicherweise schnell ausverkauften) Presale vor.

Im Moment liegt der Wert von MCADE bei 0,012 US-Dollar. Dieser Preis wird bis zur letzten Phase des Presale auf 0,02 $ steigen. Deshalb sollten Investoren schnell sein und so viele MCADE wie möglich in ihr Portfolio aufnehmen, bevor der Preis steigt. Der Krypto Presale von Metacade könnte sich als einer der leistungsstärksten für das Jahr 2023 herausstellen und in den kommenden Jahren möglicherweise Renditen auf DOGE-Niveau erzielen.